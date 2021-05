"Direct. Coronavirus en France : 3 760 nouveaux cas, une 4e vague déjà menaçante ?"

CORONAVIRUS. Vers du mieux dans les hôpitaux français ? Si l'épidémie semble se stabiliser dans le pays depuis quelques jours, 3 760 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés ces dernières 24 heures. Faut-il craindre une quatrième vague ?

20:37 - 3 760 nouveaux cas de Covid-19 en France : vers une décroissance de l'épidémie ? Alors que la France entame ce jour son plan de déconfinement, l'épidémie de Covid-19 est-elle pour autant en train de diminuer ? Ces dernières 24 heures, la France recense 3 760 cas supplémentaires de coronavirus. C'est une baisse par rapport aux chiffres de la veille, avec 6 128 cas de moins que dimanche. Mais aussi, par rapport à lundi dernier, avec 2 192 nouveaux cas de moins. Lueur d'espoir... sans doute. Mais attention ici, les données du dimanche 2 mai sont à analyser avec prudence, au lendemain d'un jour férié.

20:05 - 386 admissions en réanimation, une légère hausse Alors qu'une stabilité se dessinait depuis quelques jours dans les services de réanimation, une légère hausse est survenue ce lundi. Selon les dernières données de Data.gouv, les hôpitaux français comptent désormais 386 admissions en réanimation ces dernières 24 heures, soit 213 de plus qu'hier. Néanmoins, par rapport à lundi dernier, ce sont 84 patients de moins.

19:35 - 1 495 nouvelles admissions à l’hôpital en 24 heures Où en sommes-nous du nombre de patients liés au coronavirus dans les hôpitaux français ? Selon Santé publique France, ce lundi, 28 950 patients se trouvent actuellement hospitalisés. Ces dernières 24 heures, ce sont plus de 1 495 nouvelles admissions. Par rapport au dimanche 2 mai, ce sont 697 de plus. Toutefois, par rapport à lundi dernier, ce sont 449 personnes de moins.

19:15 - 311 nouveaux décès liés au coronavirus à l'hôpital Si le chiffre des décès liés au coronavirus montre une légère baisse, les hôpitaux continuent de compter leurs pertes. Selon Santé publique France, le milieu hospitalier compte 311 nouveaux décès dus au coronavirus ces dernières 24 heures. Ce sont 198 de plus qu'hier et 89 de moins que lundi dernier.

18:57 - Depuis octobre, la France atteint désormais le chiffre le plus bas de décès liés au coronavirus Serions-nous en train de voir la lumière au bout du tunnel ? On peut l'espérer du moins. Selon Reuters, la France a connu ce dimanche le nombre le plus bas de décès à l'hôpital dus au Covid-19. En 24 heures, 113 décès ont été recensés par les hôpitaux français, soit le nombre le plus bas depuis le 18 octobre. Selon Santé publique France, 104 819 personnes sont mortes des suites du coronavirus depuis le début de la pandémie, dont 78 566 en milieu hospitalier.

18:27 - Une seconde injection de vaccin pour Olivier Véran.. de Moderna cette fois ! Et une seconde dose du vaccin anti-covid pour le ministre de la Santé. Selon une information de l'AFP, Olivier Véran est retourné se faire vacciner dans le même centre de Melun (Seine-et-Marne) ce lundi... mais pour un vaccin différent. En effet, au moment de sa première injection début février, le ministre de 41 ans avait reçu une dose d'AstraZeneca... désormais réservé aux plus de 55 ans. Depuis, les personnes dans le même cas de figure doivent choisir entre une dose de Pfizer ou de Moderna.

17:41 - 6 départements ont un taux d'incidence supérieur à 400 Le nombre de départements au-dessus de 400 cas pour 100 000 habitants, l'un des indicateurs-clés de l'épidémie, est récemment passé de six à trois. Cela concerne désormais la Seine-Saint-Denis (460,7), le Val-de-Marne (450,1) et le Val-d'Oise (440,8). Pour rappel, ce seuil de 400 a été évoqué par Emmanuel Macron, lors de son entretien à la presse quotidien régionale la semaine dernière. Selon le chef de l'État, en cas de taux d'incidence supérieur à 400, des "freins d'urgence" pourraient être utilisés après le déconfinement en quatre étapes, enclenché ce 3 mai.

16:58 - Le point dans les Hauts-de-France Selon le dernier bilan du Covid dans les Hauts-de-France, en date du 2 mai, le nombre de personnes hospitalisées dans la région était de 3 318 patients, avec 60 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 656 malades étaient en réanimation, avec 19 nouvelles entrées dans la journée. Le taux d'occupation des lits de réanimation, à l'échelle régionale, était de 149,8%. Le dernier taux d'incidence mesuré dans la région était de 312,3 cas pour 100 000 habitants, avec une tendance à la baisse. Le R effectif mesuré le 29 avril 2021 était de 0,9, signe d'une épidémie en régression. 8 419 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie dans la région, avec 10 décès de plus dans les dernières 24 heures.

16:29 - Bientôt une nouvelle intervention de Jean Castex ? Jean Castex pourrait prochainement intervenir pour évoquer une nouvelle fois le calendrier du déconfinement, indique France télévisions ce lundi. Il s'agira pour le Premier ministre de rentrer en détail sur les modalités de levée des restrictions. Cette intervention devrait avoir lieu en début de semaine prochaine.

15:44 - Le point dans le Rhône Selon le dernier bilan du Covid en date du 2 mai, le Rhône reste parmi les départements les plus touchés dans le pays. 1 012 malades du coronavirus sont toujours hospitalisés, avec 23 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 251 patients sont en réanimation, avec 5 nouvelles entrées dans la journée. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 2 mai 2021, à l'échelle régionale, était de 112,9%. Le taux de positivité des tests, mesuré à la date du 29 avril 2021, était de 10,4% (en baisse) alors que le taux d'incidence était de 326,5 cas pour 100 000 habitants (en baisse). 2 984 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie dans le département, dont 2 décès dans les dernières 24 heures.

15:12 - Bientôt un vaccin pour les enfants ? Alors que la vaccination contre le coronavirus ne concerne pour l'instant que les plus de 18 ans, un vaccin spécial pour enfants devrait bientôt voir le jour. Ce lundi, l'Agence européenne du médicament a fait savoir qu'elle avait débuté l'examen du sérum développé par Pfizer/BioNTech, conçu pour les 12-15 ans.

14:46 - Où en est l'épidémie dans les Bouches-du-Rhône ? Selon le dernier bilan du coronavirus dans les Bouches-du-Rhône, daté du 2 mai, 1 432 patients sont actuellement hospitalisés, avec 37 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 296 malades du Covid sont en réanimation, avec 10 nouvelles entrées dans la journée. Le taux d'occupation des lits de réanimation était de 108,9% et le taux de positivité des tests, mesuré à la date du 29 avril 2021, était de 8,7% (en baisse) alors que le taux d'incidence était de 379 cas pour 100 000 habitants (en baisse) .3 388 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie dans le département, dont 4 décès dans les dernières 24 heures.

13:59 - Vaccination contre le Covid-19 : le succès de Doctolib Depuis mercredi dernier, 1,2 million de rendez-vous de vaccination contre le Covid-19 ont été pris sur le site de Doctolib, d'après des infos du Parisien. "C’est +55% par rapport à la semaine dernière", a indiqué l'un des cofondateurs de la plateforme au journal. En une journée vendredi dernier, 400 000 rendez-vous ont été calés, un record. Parmi les régions les plus actives dans la prise de rendez-vous, on retrouve l’Île-de-France (+100%), les Hauts-de-France (+97%), le Grand Est (+90%) et la région Auvergne-Rhône-Alpes (+76%).

13:29 - Le Covid encore très présent dans le Val-de-Marne Avec la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne fait office de mauvais élève concernant les chiffres du Covid-19, en baisse à l'échelle nationale. Selon le dernier bilan dans le département du sud de Paris, daté du 2 mai 2021, le nombre de personnes hospitalisées est de 896 patients, avec 28 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 195 malades sont en réanimation, avec 7 nouvelles entrées dans la journée. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 2 mai 2021, à l'échelle régionale, était de 147,6%. Le taux de positivité des tests, mesuré à la date du 29 avril 2021, était de 11,7% (en baisse) alors que le taux d'incidence était de 431,2 cas pour 100 000 habitants (en baisse).

12:49 - 600 000 tests salivaires par semaine espérés dans les écoles Si actuellement 250 000 tests salivaires sont réalisés chaque semaine dans les établissements scolaires, l'objectif affiché par le Premier ministre Jean Castex, en déplacement dans un lycée professionnel de Meurthe-et-Moselle, reste les 600 000 tests par semaine. Il s'agit d'un objectif fixé pour la troisième semaine de mai, a-t-il indiqué.

12:18 - En Seine-Saint-Denis, des chiffres encore très élevés Alors que la décrue des indicateurs du Covid-19 est amorcée de manière nationale, les chiffres en Seine-Saint-Denis restent très élevés. Selon le dernier bilan daté du 2 mai 2021, le nombre de personnes hospitalisées est de 1 039 patients, avec 39 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 166 malades sont en réanimation. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 2 mai 2021, à l'échelle régionale, était de 147,6%. Le taux de positivité des tests, mesuré à la date du 29 avril 2021, était de 12,8% (en baisse) alors que le taux d'incidence était de 440,4 cas pour 100 000 habitants (en baisse, mais le plus haut de France).

11:31 - Le Covid-19 circule "très peu" dans les écoles En déplacement dans un lycée professionnel de Laxou, en Meurthe-et-Moselle, alors que les lycéens reprennent les cours en présentiel ce lundi, Jean Castex a fait le point sur la circulation du Covid-19 dans les établissements scolaires. Selon le Premier ministre, désormais, le coronavirus circule "très peu". "On constate très précisément 1 884 classes qui ont dû être fermées en application d'un protocole très strict. Cela fait 0,65% des classes, donc cela veut dire que le virus circule très peu et que le dispositif de surveillance est performant", a expliqué le chef du gouvernement.