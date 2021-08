"DIRECT. Coronavirus en France : 30 920 nouveaux cas, une situation "extrêmement tendue" aux Antilles"

COVID. La situation sanitaire continue de se dégrader fortement aux Antilles. Après la Martinique, un confinement strict entrera à nouveau en vigueur en Guadeloupe vendredi, pour trois semaines. Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, alerte sur la menace d'une "vague de décès inédite".

Carte du coronavirus en France L'essentiel Les infos du jeudi 12 août Dans les Antilles, la quatrième vague de l’épidémie de Covid-19 fait flamber le nombre de nouvelles contaminations. "Il faut bien comprendre qu’en Martinique, Guadeloupe, mais aussi dans les îles du nord, Saint-Barthélémy et Saint-Martin, non seulement la situation est extrêmement tendue, mais elle continue de s’aggraver", a alerté le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, au micro de BFMTV, mercredi soir. Selon lui, une "vague de décès inédite" est même à prévoir.

Comme en Martinique, un durcissement du confinement a été décrété en Guadeloupe pour au moins trois semaines, et ce, à compter de vendredi. "On va dépasser les 2000 cas positifs quotidiens, c'est du jamais vu. C’est le pire que ce que nous avons vécu au pire de la deuxième vague", a déploré le préfet de la Guadeloupe, Alexandre Rochatte. Dans ce contexte, de nouvelles restrictions ont été également été annoncées sur l’île : limite de déplacement de 5 kilomètres autour du domicile, report du couvre-feu à 19 heures au lieu de 20 heures, et fermeture de tous les commerces considérés comme non essentiels.

Au 11 août, 30 920 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés en France en 24 heures, une première depuis fin avril. 773 nouveaux patients ont été admis à l’hôpital en 24 heures et 158 en réanimation. Consultez le bilan détaillé de l’épidémie de coronavirus en France ci-dessous.

Mercredi, un nouveau Conseil de défense sanitaire s'est tenu en visioconférence. "Sous l'effet du variant Delta, la situation sanitaire est plus que délicate", a alerté Emmanuel Macron, en amont de la réunion avec ses ministres. Le port du masque et la vaccination ont notamment été discutés. Le premier sera imposé dans certains établissements dans les départements où le taux d'incidence dépasse 200. Quant au vaccin, une campagne va être lancée mi-septembre pour vacciner d'une 3e dose les plus fragiles.

12:11 - Une troisième dose nécessaire face aux variants, recommande Pfizer/BioNTech Il ne faudra pas changer de vaccin, non, mais une troisième dose pourra être nécessaire. Voici la conclusion rendue par Pfizer/BioNTech quant à la question de la résistance des variants aux vaccins. "Il est possible que dans les six à douze mois prochains, un variant émerge et requière l'adaptation du vaccin, mais ce n'est pas encore le cas. La meilleure approche pour gérer cette situation est de continuer avec une dose de rappel", a souligné Ugur Sahin, le président et directeur général de BioNTech. 11:52 - "La grande différence entre la métropole et les Antilles, c'est la vaccination", estime le président de la FHF La vague épidémique qui touche les Antilles actuellement pourrait-elle arriver bientôt en Métropole ? "Je ne pense pas", a répondu Frédéric Valletoux, président de la Fédération hospitalière de France (FHF). Sur le plateau de LCI, il a estimé que la "grande différence entre la Métropole et les Antilles" était liée à la vaccination. En effet, "plus de deux fois moins" de personnes ont été vaccinées sur ces territoires. Pour le président de la FHF, la vaccination est "l'arme absolue" pour arriver à mettre fin à l'épidémie de coronavirus. 11:27 - Une évolution incertaine de l’épidémie Selon le dernier bilan de l’épidémie de coronavirus en France, 30 920 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures. Un chiffre qui n’avait pas été atteint depuis fin avril. Le taux d’incidence, bien qu’en hausse, évolue toutefois plus lentement que lors des précédentes vagues : 232 cas pour 100 0000 habitants la semaine dernière, 224 la semaine précédente et de 189 la semaine d’avant. "On va voir dans les jours qui viennent si cette tendance diminue. On pensait qu'avec 60% de personnes primo-vaccinées en métropole cela suffirait pour faire barrière et on voit bien que non, ça n'est pas suffisant", observe Anne Sénéquier, codirectrice de l'observatoire de la santé mondiale à l'institut IRIS, au micro de BFMTV. 11:07 - Aux Antilles, "ce n'est plus une courbe de l'épidémie, mais un véritable pic" Interrogé sur BFMTV mercredi soir, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a alerté sur l’évolution très inquiétante de l’épidémie de coronavirus aux Antilles. "Non seulement la situation est extrêmement tendue, mais elle continue de s'aggraver. Les taux d'incidence augmentent. Ce soir en Guadeloupe, nous avons presque dépassé les 1900 malades pour 100.000 habitants. On s'attend à une vague de décès inédite. Il faut tenir, pour tenir il faut renforcer les capacités hospitalières. Ce n'est plus une courbe de l'épidémie, mais un véritable pic, un véritable mur", a-t-il prévenu.

La quatrième vague de l’épidémie de coronavirus continue de faire grimper le nombre de cas. Selon le dernier bilan, en 24 heures, 30 920 nouvelles contaminations ont été enregistrées, soit 2 344 de plus que la veille, et 2 136 de plus que mercredi dernier. La moyenne des cas sur sept jours passe ainsi à 23 288 cas contre 22 982 la veille. Les hospitalisations semblent toutefois légèrement à la baisse, avec 773 admissions en 24 heures, soit 171 de moins que la veille. De même pour les admissions en réanimation, avec 158 entrées en 24 heures, soit 53 de moins que la veille. Les chiffres détaillés de l’épidémie de coronavirus en France :

6 370 429 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 30 920 de plus

112 391 décès au total (Ehpad compris), soit 53 de plus

85 886 décès à l'hôpital, soit 53 de plus

9 233 personnes actuellement hospitalisées, soit 80 de plus

1745 personnes actuellement en réanimation, soit 33 de plus

773 nouveaux admis à l'hôpital (-171) et 158 en réanimation (-53)

396 616 personnes sorties de l'hôpital, soit 614 de plus

Taux de positivité des tests : 4,31%, soit -0,01 point de moins

Taux d'incidence : 236,01 cas/100 000, soit 0,83 point de plus

Santé publique France dresse chaque semaine un rapport plus complet sur le coronavirus en France, généralement publié le jeudi soir. Dans son point épidémiologique, publié jeudi 29 juillet 2021, pour la semaine 29 (du 19 au 25 juillet). L'agence dit avoir observé une "augmentation du taux d’incidence (191/100 000, +94%) dans toutes les classes d’âge. Il était près de deux fois supérieur à celui de la semaine précédente dans l’ensemble des tranches d’âge." Et d'ajouter : "Au niveau hospitalier, l’augmentation se confirmait pour les nouvelles hospitalisations (+51%) et s’accentuait pour le nombre de nouveaux patients admis en services de soins critiques (+81%)"

Le nombre de cas de Covid et les indicateurs de l'épidémie toujours en hausse. Le taux d'incidence est de 191 cas pour 100 000 habitants, contre 99 sur la semaine 28 avec correction des données, ce qui représente une hausse de 94%. Si une augmentation du taux d'incidence a été enregistrée pour toutes les classes d'âge, c'est chez les 20-29 ans que la hausse est la plus spectaculaire, et du fait inquiétante, avec 613 cas pour 100 000 habitants, soit une progression de 97%. Les 10-19 et 30-39 suivent la même tendance avec des hausses de 85% et 95%. Le taux de positivité des tests a augmenté de 1,4 point, avec un chiffre qui s'élève à 4,1%.

Le variant Delta majoritaire. Cette mutation du Covid-19 représente désormais 82,8% des tests séquencés et interprétables de l'enquête Flash#15 du 13 juillet. Le variant est devenu la mutation majoritaire en métropole lors de la semaine 26.

Dans les hôpitaux, les chiffres repartent à la hausse. La récente augmentation du nombre d'hospitalisations se confirme en S29, tout comme celle des admissions en soins critiques. Au 27 juillet, 7 196 personnes étaient admises à l'hôpital (+3% en sept jours) dont 991 patients en services de soins critiques (+11%). Le nombre d'hospitalisations n'explose pas en revanche celui des admissions est beaucoup plus important en S29 par rapport à S28 avec 51% d'hospitalisations et 81% d'admissions en soins critiques supplémentaires. La hausse est la tendance observée pour tous les indicateurs même le nombre de décès de patients Covid-19. En S29, il augmenté de 22% avec 140 victimes à déplorer au niveau national.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.