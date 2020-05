DIRECT. Coronavirus en France : 31 décès de plus, la tension hospitalière toujours en baisse

CORONAVIRUS. Selon le dernier bilan de Santé publique France ce dimanche 31 mai, 31 personnes supplémentaires sont décédées du coronavirus en France alors que les chiffres en réanimation sont toujours à la baisse avec 6 patients de moins

Les nouveaux chiffres du coronavirus ont été dévoilés ce dimanche 31 mai, deuxième jour de ce long week-end de trois jours avec le lundi de Pentecôte. Le nombre de personnes hospitalisées pour Covid-19 continue de décroître avec 48 personnes de moins. En réanimation, ce sont 6 patients de moins qui sont comptabilisés. La mortalité affiche 31 décès de plus à l'hôpital, soit 28 802 morts depuis le début de l'épidémie.

cas confirmés par PCR (Ehpad compris)

28 802 décès au total (Ehpad compris, excepté pour le 30 mai, 31 mai, prochaine actualisation le 2 juin)

18 475 décès à l'hôpital

14 322 hospitalisations en cours

1 319 personnes actuellement en réanimation

68 355 personnes sorties de l'hôpital

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non du cumul depuis le début de l'épidémie. En cumul, on enregistre 101 657 hospitalisations. De même, les hospitalisations et cas en réanimation supplémentaires en 24 heures correspondent à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 72 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 18 admissions en réanimation.

Le coronavirus poursuit sa lente décélération en France, alors qu'un nouveau week-end de déconfinement se déroule, avec en ligne de mire la deuxième phase du 2 juin qui signera la fin de la limitation des déplacements à 100 km et le retour d'un certain nombre de libertés. Alors que le nombre de personnes hospitalisées continue de reculer, un espoir émerge pour les patients les plus gravement touchés qui nécessitent pour leur part les soins les plus importants. Un médicament, l'anakinra, initialement destiné à des maladies rhumatismales, donne des résultats "encourageants" pour les formes graves du Covid-19 en réduisant le risque de décès, selon une étude française, publiée dans The Lancet Rheumatology. Cette molécule permettrait de contrer l'"orage cytokinique", une réaction inflammatoire incontrôlée qui aboutit à un syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA), nécessitant le recours à un respirateur pour alimenter en oxygène les organes vitaux. L’anakinra permettrait de bloquer une des cytokines impliquées dans cette "tempête inflammatoire", l’interleukine-1 (IL-1), indique encore l'étude.

Administré à 52 patients gravement touchés au sein du Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph (GHPSJ), le traitement a permis une "réduction statistiquement significative du risque de décès et de passage en réanimation pour assistance respiratoire par ventilation mécanique", indique l'étude. Seuls un quart d'entre eux ont été transférés en réanimation ou sont décédés, contre près de 73% de ceux n’ayant pas eu cette biothérapie. Le groupe témoin était formé de 44 patients pris en charge dans la même institution. Le traitement donnerait des signes d'amélioration au bout de 7 jours, avec une diminution rapide des besoins en oxygène. "La réduction significative de la mortalité associée à l'utilisation de l'anakinra pour le Covid-19 dans cette étude est encourageante en ces temps difficiles", écrit dans un commentaire le rhumatologue Randy Cron de l'Université d'Alabama. Il souligne le "profil de sécurité favorable" de ce médicament bien connu des rhumatologues et estime que "cette étude apporte la preuve la plus probante à ce jour que l’anakinra peut bénéficier aux patients souffrant du syndrome de tempête de cytokines associé au Covid-19".

Ce nouvel espoir émerge alors que de nouveaux indicateurs, publiés jeudi, confirment la tendance positive des données hospitalières et des établissements médico-sociaux livrées chaque soir depuis plus de trois mois maintenant. Le "taux de positivité des tests virologiques" est en France de 1,9%. Le nombre de cas positifs par semaine pour 100 000 habitants est de 6,14 "seulement". Enfin, le "R", qui représente le nombre de personnes contaminées par chaque malade, est actuellement de 0,77, ce qui signifie qu'un malade contamine en moyenne moins d'une personne en France, signe que l'épidémie est bien en recul. En mars dernier, cet indice avait atteint plus de 2,5. Mais les appels à la prudence restent constants. Même si "les gens font plus attention", l'épidémie pourrait refaire surface dans quelques mois "ou même dans quelques semaines" notamment à la faveur des vacances, a notamment estimé l'épidémiologiste Catherine Hill sur Europe 1 samedi. "Plus vous rencontrez des gens, plus vous prenez de risques".

