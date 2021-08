"DIRECT. Coronavirus en France : 312 nouvelles hospitalisations, l'immunité collective pour l'automne ?"

COVID. Alors que le variant Delta circule toujours activement en France et que la pression s'accentue sur les services hospitaliers, le professeur Alain Fischer a estimé ce lundi 2 août que l'immunité collective pourrait être atteinte dès le "début de l'automne".

Carte du coronavirus en France L'essentiel Les infos du lundi 2 août La situation sanitaire reste "fragile et incertaine" en France, a rappelé le ministre de la Santé, Olivier Véran, dans une interview accordée à Ouest-France. De fait, le dernier bilan de l’épidémie de coronavirus fait état de 19 600 nouveaux cas enregistrés dans les dernières 24 heures. Actuellement, en France, 7581 personnes sont hospitalisées pour une infection au Covid-19, et 1137 patients sont pris en charge en réanimation. Consultez le bilan détaillé ci-dessous.

Selon le président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, Alain Fischer, l’immunité collective contre le coronavirus pourrait être atteinte en France au "début de l’automne", avec 90% de la population vaccinée. "Il faut finir de convaincre ceux qui, pour l'instant, ne se sont pas fait vacciner", a-t-il toutefois souligné au micro de RTL, ce lundi 2 août.

Alors que le variant Delta continue de se propager en Europe, Pfizer et Moderna ont augmenté les tarifs de leur vaccin contre le coronavirus vendus à l’Union européenne, rapporte le Financial Times. Le vaccin de Pfizer passe ainsi de 15,50 euros à 19,50 euros et celui de Moderna de 19 euros à 21,50 euros.

Le port du masque sera de nouveau obligatoire en Meurthe-et-Moselle dans toutes les communes de plus de 5 000 habitants, a annoncé le préfet du département, Arnaud Cochet, ce lundi. Jusqu'à présent, la mesure ne concernait que les communes de Nancy, de Pont-à-Mousson, les villes de plus de 5 000 habitants de ces deux agglomérations et le bassin de Longwy.

17:43 - Un premier essai de vaccin sous forme de pilule [Fin du direct] En Israël, la société pharmaceutique Oramed travaille au développement d’un vaccin contre le coronavirus par voie orale. Une pilule qui permettraient notamment aux pays en développement "d'alléger la logistique des campagnes de vaccination", explique Nadav Kidron, directeur d’Oramed, dont les propos sont relayés par La Dépêche. Ce médicament s’appuierait sur la même technique développée pour la mise au point d’un traitement d’insuline orale pour les diabétiques, réalisé avec succès par la société. 17:20 - Le point sur les hospitalisations en Nouvelle-Aquitaine Au 1er août, 6 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées dans les dernières 24 heures en Nouvelle-Aquitaine. Au total, 477 personnes sont hospitalisées pour une infection au coronavirus dans la région, dont 69 en réanimation. 17:01 - Faut-il une troisième dose de vaccin ? Évoquée par Emmanuel Macron dans son discours, l’injection d’une troisième dose de vaccin contre le coronavirus est à l’étude, a indiqué ce lundi le président du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale, Alain Fischer. Selon le "monsieur vaccin" du gouvernement, interrogé sur RTL, ce rappel pourrait être mis en place "certainement au début de l’automne", pour les personnes "très âgées, au-delà de 75-80 ans et les personnes très malades", notamment immunodéprimées. 16:44 - 65 nouvelles hospitalisations en PACA En Provence-Alpes-Côte d’Azur, 65 personnes ont été hospitalisées dans les dernières 24 heures pour une infection au coronavirus, selon les données de Santé publique France. Au total, au 1er août, 7 581 sont toujours prises en charge dans les hôpitaux de la région, dont 1 137 en réanimation. 16:18 - Selon l’OMS, le variant Delta ne s’en prend pas spécifiquement aux enfants Le variant Delta du Covid-19 ne s’en prend pas spécifiquement aux enfants, contrairement à ce que suggèrent certaines hypothèses, a souligné vendredi 30 juillet l’Organisation mondiale de la Santé. "Je serai très claire : nous ne constatons pas que le variant Delta prend pour cible spécifiquement les enfants", a déclaré au cours d’une conférence de presse l’experte américaine Maria Van Kerkhove, la directrice de l’équipe technique Covid-19. L’OMS fait état d’un taux d’infection accru "dans toutes les tranches d’âges", rapporte Sud Info. 16:04 - Combien de personnes sont vaccinées dans le Grand Est ? Au 1er août, 3 448 717 personnes ont reçu une première dose de vaccin contre le coronavirus dans les Hauts-de-France, selon les données du ministère de la Santé. 15:41 - 270 patients en réanimation en Île-de-France Selon les données de Santé publique France, 270 patients sont actuellement hospitalisées en réanimation en Île-de-France. Dans les dernières 24 heures, 11 nouvelles personnes ont été admis dans ces services. 15:20 - Une "résistance à la vaccination" dans les outre-mer Selon Sébastien Lecornu, interrogé par Libération, "le taux de vaccination contre le coronavirus est vraiment beaucoup plus faible dans les outre-mer", à savoir 20 à 50 points de moins pour les 55 ans et plus. "Il y a clairement une résistance à la vaccination, qui peut s’expliquer par des réticences culturelles ou religieuses. C’est aussi lié à notre histoire coloniale où, par le passé, des décisions sanitaires ont parfois été imposées aux habitants de ces territoires. Enfin, beaucoup de fake news circulent", explique le ministre des Outre-Mer. 14:59 - Le bilan de la vaccination en France Au 1er août, 42 592 047 personnes ont reçu une 1ère injection de vaccin contre le coronavirus en France et 35 472 139 personnes ont un schéma vaccinal complet, selon les données du ministère des Solidarités et de la Santé. 14:42 - Les hospitalisations multipliées par 10 en Occitanie Selon l’Agence régionale de santé, les nouvelles hospitalisations en Occitanie ont été multipliées par dix en un mois, passant de 30 admissions fin juin à plus de 300 la semaine dernière. "La part des patients covid en réanimation dépasse désormais 21% alors que notre région, très touristique, connaît une très forte activité non-covid en réanimation. Selon l’institut Pasteur ce chiffre devrait atteindre 250 le 9 août", indique l’ARS. 14:21 - Le variant Delta, plus contagieux que la varicelle ? Ce sont du moins les conclusions d’une étude relayée par les Centres pour le Contrôle et la Prévention des Maladies américains. Selon cette étude, le variant Delta du coronavirus serait plus contagieux que la varicelle, mais aussi plus transmissible que le rhume, le virus Ebola ou encore la grippe. En conséquence, une personne contaminée par le variant Delta contamine actuellement huit autres personnes. 14:02 - L'âge des patients diminue à l'hôpital Avec la progression du variant Delta en France, le nombre de malades du Covid-19 est reparti à la hausse dans les services hospitaliers. Particularité de cette nouvelle flambée épidémique, l’âge des patients est, lui, à la baisse. "la moyenne d'âge est inférieure à 60 ans. Certains ont même la vingtaine", affirme ainsi une soignante de l'hôpital de Perpignan, interrogée par Franceinfo. Même son de cloche du côté de l’hôpital Saint-Antoine, à Paris. "Notre plus jeune patient a 32 ans, sans comorbidités, et les plus vieux ont moins de 70 ans", précise Bertrand Guidet, chef du service réanimation, également interrogé par Franceinfo. LIRE PLUS

La tendance à la hausse se poursuit en France. Selon le dernier bilan de l’épidémie de coronavirus, en date du 1er août, 19 600 cas ont été recensés dans les dernières 24 heures, soit 4 358 contaminations de plus par rapport à dimanche dernier (pour rappel, les chiffres du lundi sont toujours moins élevés, en raison du week-end). La moyenne des cas sur sept jours passe ainsi de 21 812 cas contre 21 189 la veille, soit 3 617 de plus que la semaine dernière. En 24 heures, 312 personnes sont entrées à l’hôpital, soit 220 de plus par rapport à dimanche dernier, et 69 patients ont été admis en réanimation, soit 53 de plus que dimanche dernier. Les chiffres complets :

6 146 619 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 19 600 de plus

111 878 décès au total (Ehpad compris), soit 18 de plus

85 373 décès à l'hôpital, soit 18 de plus

7 581 personnes actuellement hospitalisées, soit 172 de plus

1137 personnes actuellement en réanimation, soit 38 de plus

312 nouveaux admis à l'hôpital (-155) et 69 en réanimation (-22)

391 689 personnes sorties de l'hôpital, soit 108 de plus

Taux de positivité des tests : 4,32%, soit -0,02 point(s) de moins

Taux d'incidence : 222,71 cas/100 000, soit 4,74 point de plus

Santé publique France dresse chaque semaine un rapport plus complet sur le coronavirus en France, généralement publié le jeudi soir. Dans son point épidémiologique, publié jeudi 29 juillet 2021, pour la semaine 29 (du 19 au 25 juillet). L'agence dit avoir observé une "augmentation du taux d’incidence (191/100 000, +94%) dans toutes les classes d’âge. Il était près de deux fois supérieur à celui de la semaine précédente dans l’ensemble des tranches d’âge." Et d'ajouter : "Au niveau hospitalier, l’augmentation se confirmait pour les nouvelles hospitalisations (+51%) et s’accentuait pour le nombre de nouveaux patients admis en services de soins critiques (+81%)"

Le nombre de cas de Covid et les indicateurs de l'épidémie toujours en hausse. Le taux d'incidence est de 191 cas pour 100 000 habitants, contre 99 sur la semaine 28 avec correction des données, ce qui représente une hausse de 94%. Si une augmentation du taux d'incidence a été enregistrée pour toutes les classes d'âge, c'est chez les 20-29 ans que la hausse est la plus spectaculaire, et du fait inquiétante, avec 613 cas pour 100 000 habitants, soit une progression de 97%. Les 10-19 et 30-39 suivent la même tendance avec des hausses de 85% et 95%. Le taux de positivité des tests a augmenté de 1,4 point, avec un chiffre qui s'élève à 4,1%.

Le variant Delta majoritaire. Cette mutation du Covid-19 représente désormais 82,8% des tests séquencés et interprétables de l'enquête Flash#15 du 13 juillet. Le variant est devenu la mutation majoritaire en métropole lors de la semaine 26.

Dans les hôpitaux, les chiffres repartent à la hausse. La récente augmentation du nombre d'hospitalisations se confirme en S29, tout comme celle des admissions en soins critiques. Au 27 juillet, 7 196 personnes étaient admises à l'hôpital (+3% en sept jours) dont 991 patients en services de soins critiques (+11%). Le nombre d'hospitalisations n'explose pas en revanche celui des admissions est beaucoup plus important en S29 par rapport à S28 avec 51% d'hospitalisations et 81% d'admissions en soins critiques supplémentaires. La hausse est la tendance observée pour tous les indicateurs même le nombre de décès de patients Covid-19. En S29, il augmenté de 22% avec 140 victimes à déplorer au niveau national.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.