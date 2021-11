"DIRECT. Coronavirus en France : 32 591 contaminations en 24h, avant de nouvelles mesures"

COVID. Jeudi 25 novembre, de nouvelles restrictions vont être annoncées par Olivier Véran. Ces mesures visent à endiguer l'accélération de la cinquième vague en France, avec environ 30 000 nouvelles contaminations chaque jour.

En direct

Recevoir nos alertes live !

19:55 - Une nouveauté à venir dans les écoles également Un retour en arrière dans les écoles ? Il se pourrait bien. Jeudi 25 novembre, le ministre de la Santé pourrait annoncer une nouveauté aussi dans les maternelles et les primaires. D'après une information BFMTV, si un élève est testé positif au Covid-19, la classe ne serait désormais plus fermée systématiquement. Les enfants seront toutefois testés et pourront revenir en classe, s'ils sont négatifs.

19:52 - 32 591 nouvelles contaminations ces dernières 24 heures En France, le nombre de nouvelles contaminations explose depuis plusieurs semaines. Depuis hier, il a même atteint la barre significative des 30 000 cas supplémentaires par jour. Et la tendance s'est confirmée ces dernières 24 heures. D'après les derniers chiffres de Santé-Publique France, 32 591 nouvelles contaminations ont été recensées en France, soit 2 137 de plus qu'hier et 12 297 cas supplémentaires par rapport à la semaine dernière.

19:26 - Après sept mois de délai, le pass sanitaire désactivé Ce jeudi, d'après les informations de BFMTV, la dose de rappel pourrait être élargi à tous. Comme nous vous le rappelions plus tôt, le délai entre les deux doses ne devrait plus être de six, mais de cinq mois désormais. Mais ce n'est pas tout. D'après nos confrères, le pass sanitaire pourrait devenir invalide si ce délai entre les deux doses dépasse les sept mois. L'application Tous Anti Covid devrait également voir l'apparition d'une nouvelle fonctionnalité qui rappellerait l'échéance.

18:58 - Ce jeudi, un changement devrait être annoncé aussi pour les tests PCR Jeudi 25 novembre, le ministre de la Santé Olivier Véran présentera de nouvelles mesures afin de contrer la rapidité de la cinquième vague, à la suite du Conseil de défense sanitaire qui se tenait ce mercredi. D'après les informations de BFMTV, la période de validité des tests pourrait être discutée. En effet celle-ci évoluera à 24 heures de validité, au lieu de 72 heures aujourd'hui. Et si les vaccinés ne sont pas trop concernés par cette mesure, ils pourraient davantage l'être pour les autres annonces. Le gouvernement pourrait également décider le retour du masque obligatoire en intérieur, ainsi que dans les lieux extérieurs de forte affluence.

18:24 - Ce que devrait annoncer le gouvernement ce jeudi Après le Conseil de défense sanitaire, le ministre de la Santé doit tenir un point jeudi 25 novembre pour présenter de nouvelles mesures nécessaires pour endiguer la cinquième vague. Selon les premières informations de BFMTV, le gouvernement pourrait décider de rendre accessible à tous la 3e dose. Autre changement, il ne faudra plus attendre un délai de six mois entre les deux doses, mais de cinq désormais. Cela suit les recommandations de la Haute autorité de santé (HAS).

17:50 - Face au variant Delta, les vaccins ne protègent plus qu'à 40% de la transmission Au cours d'un point de presse consacré à la pandémie, le président de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus a indiqué que l'efficacité vaccinale contre la transmission du Covid-19 avait diminué avec l'arrivée du variant Delta : "Il y a des données qui suggèrent qu’avant l’arrivée du variant Delta, les vaccins réduisaient la transmission d’environ 60%. Avec Delta cela a chuté à 40%", a-t-il déclaré. Cette annonce concerne l'ensemble des vaccins anti-Covid.

17:45 - Le retour des tests pour se rendre en Outre-mer Le ministre des Outre-mer a annoncé que, dès lundi 29 novembre, un test de dépistage au Covid-19 serait de nouveau nécessaire pour aller de la métropole vers les territoires ultramarins. "La question de l'arrivée de la cinquième vague, aussi dans les territoires d'outre-mer, nous préoccupe et nous allons, sans tarder, rétablir les tests avant embarquement pour les personnes vaccinées, comme non-vaccinées, qui se rendent de l'Hexagone vers les territoires d'outre-mer", a-t-il indiqué.

17:30 - Olivier Véran va-t-il annoncer une 3e dose obligatoire pour tous demain ? C'est une information BFMTV : le ministre de la Santé et des Solidarités Olivier Véran devrait annoncer, dans sa conférence de presse de demain, l'élargissement de la dose de rappel à l'ensemble de la population et son intégration "progressive" au pass sanitaire. Le délai entre la 2ème et la 3ème injection devrait également, selon nos confrères de la chaine d'information en continu, être réduit de 6 mois à 5, par la même occasion. Une accélération du calendrier du rappel vaccinal serait donc l'une des mesures pour faire face à la 5e vague.

17:00 - Combien de Français sont vaccinés au 24 novembre ? Selon le site du ministère de la Santé et des Solidarités, 51 745 251 personnes ont reçu au moins une dose d'un des vaccins anti-Covid, parmi lesquelles 50 664 491 personnes sont totalement vaccinées. Parmi les 18 ans et plus, 91% de la population a reçu au moins une dose et 89% est totalement vaccinée. Chez les 65 ans et plus, c'est 93% de la population qui a reçu au moins une dose et 91% qui est entièrement vaccinée.

16:30 - L'ECDC appelle à prendre "urgemment" des mesures pour faire face à la 5e vague Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), a appelé ce mercredi 24 novembre à prendre "urgemment" des mesures face à la nouvelle vague de Covid-19, notamment des "mesures non pharmaceutiques", terme générique désignant les restrictions anti-Covid. L'agence ajoute que le niveau général de vaccination dans l’UE, encore inférieur à 70 % de la population totale, "laisse un large fossé vaccinal qui ne peut pas être comblé rapidement et donne un vaste espace au virus pour se répandre".

16:06 - Quelles mesures peut annoncer Olivier Véran jeudi 25 novembre ? Gabriel Attal a indiqué dans son point presse de ce mercredi qu'Olivier Véran préciserait les mesures choisies par le gouvernement pour freiner l'épidémie, dans le cadre des trois orientations précisées par le porte-parole du gouvernement aujourd'hui (renforcement des mesures barrières, via notamment le port du masque en intérieur ; renforcement du pass sanitaire et accélération de la campagne de rappel vaccinal). Après consultation des chefs de groupes parlementaires aujourd'hui et des élus locaux demain, Olivier Véran pourrait notamment annoncer le renforcement et l'élargissement de la campagne de rappel à d'autres tranches d'âges, mais également étendre et clarifier le port du masque, renforcer le pass sanitaire, ou encore élargir le télétravail.

16:00 - Quel taux de vaccination dans les Outre-mer ? Quels territoires ultramarins sont les plus vaccinés ? Quels sont ceux qui se vaccinent le moins ? Saint-Pierre-et-Miquelon arrive en première place du classement, avec 82% de sa population vaccinée une première fois au moins. Derrière, la Nouvelle-Calédonie, avec 67 % des habitants ayant reçu au moins une dose, puis la Polynésie française (58 %). La Réunion arrive ensuite, avec 61% de la population ayant reçu une première dose, puis Wallis-et-Futuna (54 %), Mayotte (53 %), la Guadeloupe (39 %), la Martinique (38 %) et la Guyane (30 %), complètent le classement.

15:30 - Nouvelle hausse des rendez-vous pour un rappel vaccinal Doctolib a relevé une nouvelle hausse des rendez-vous pris pour un rappel vaccinal via sa plateforme : ce mardi 23, ce sont 218 000 rendez-vous qui ont été pris - presque deux fois plus que mardi dernier. ???? Nouveau record de prise de rendez-vous pour une dose de rappel avec 218.000 rendez-vous pris hier (le 23.11), soit près de 2 fois plus par rapport au même jour de la semaine précédente.#VaccinationCovid pic.twitter.com/FsRsMag57J — Doctolib (@doctolib) November 24, 2021

15:25 - Elisabeth Borne participera à la concertation pour trouver de nouvelles mesures La ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion Elisabeth Borne participera à une réunion le 25 novembre entre 9h30 et 11 heures, avec les partenaires sociaux, sur le sujet de la situation épidémique. Selon Le Parisien, son entourage assure qu'aucune modification du protocole en entreprise n’est sur la table. Le quotidien précise encore que lui a été rapporté le fait que "l’idée est que chacun puisse se positionner sur l’évolution de la situation épidémique et qu’on ait un même appel à la responsabilité sur l’application du protocole en entreprise, le port du masque obligatoire, le respect des gestes barrière, etc."