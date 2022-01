"DIRECT. Coronavirus en France : 335 000 nouveaux cas, l'hôpital prend la vague"

COVID. Ce mercredi 5 janvier, Olivier Véran annoncé que 335 000 nouvelles contaminations ont été enregistrées en 24 heures. Pour faire face à la tension hospitalière et à la multiplication du nombre de cas positifs dans le pays, un Conseil de défense sanitaire s'est tenu ce mercredi.

18:22 - 66 000 nouveaux primovaccinés en 24 heures Le ministre de la Santé a également fait savoir que 66 000 personnes ont réalisé une première injection, en 24 heures. c'est un record depuis le 1er octobre. 18:12 - Olivier Véran annonce 335 000 nouvelles contaminations en 24 heures Le ministre des Solidarités et de la Santé et de la Santé, Olivier Véran, a annoncé que le nombre de nouvelles contaminations devrait battre un nouveau record en 24 heures. Santé publique France va annoncer 335 000 nouveaux cas en France. 17:07 - Jean Castex, arrivé à l'Assemblée national, sommé de s'expliquer sur les propos tenus par Emmanuel Macron Arrivé à l'Assemblée nationale pour participer à l'examen du projet de loi pass vaccinal, le Premier ministre a été sommé par plusieurs députés de l'opposition de s'expliquer sur les propos polémiques tenus par Emmanuel Macron dans Le Parisien. Ainsi, Damien Abad, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, a interrogé sur si les membres du gouvernement auraient tenus les mêmes propos que le président de la République. La présidente du groupe Socialistes et Apparentés, Valérie Rabault, a, pour sa part, demandé à Jean Castex : "Est-ce que vous regrettez ces propos Monsieur le Premier ministre ?" Mathilde Panot, présidente du groupe la France Insoumise, a, quant à elle, demandé à plusieurs reprises à Jean Castex de s'excuser "des propos indignes tenus par le président de la République". Selon plusieurs députés de l'opposition, des "explications" sont nécessaires afin que l'examen et les débats sur le projet de loi pass vaccinal reprennent sereinement. 16:57 - Le procès des attentats du 13 novembre reprendra jeudi Le procès des attentats du 13 novembre, interrompu après que Salah Abdeslam ait été testé positid au Covid-19 en décembre, pourra reprendre ce jeudi 6 janvier. "D’un point de vue sanitaire, rien ne s’oppose à son extraction le jeudi 6 janvier 2022 pour la reprise de l’audience" a indiqué le Parquet national antiterroriste (Pnat) dans un communiqué, citant le président de la cour d’assises spéciale, Jean-Louis Périès. 16:31 - Le protocole sanitaire concernant les structures de la petite enfance bientôt actualisé Ce mercredi, le secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance Adrien Taquet a promis que le protocole sanitaire dans les structures de petite enfance sera actualisé "d'ici la fin de la semaine". Il a également admis la difficulté liée au fait que les autotests sont interdits pour les enfants de moins de 3 ans. 16:03 - Pas de suspension de séance Les élus ont voté contre la suspension de la séance sur l'examen du projet de loi pass vaccinal, à la suite de la demande de plusieurs députés de l'opposition d'attendre le Premier ministre pour poursuivre les débats. Jean Castex est attendu entre 16h15 et 16h30. 15:54 - L'opposition demande la suspension des débats sur le pass vaccinal jusqu'à l'arrivée du Premier ministre Alors que le Premier ministre est actuellement au Sénat, les débats et l'examen du projet de loi pass vaccinal ont repris à l'Assemblée nationale. Certains députés de l'opposition ont demandé la suspension de la séance jusqu'à ce que Jean Castex arrive au Palais Bourbon. 15:48 - Jean Castex fustige "l'infime minorité" que représentent les non-vaccinés Lors des questions au gouvernement de ce mercredi 5 janvier, Jean Castex a pointé du doigt "l'infime minorité" que représentent les non-vaccinés et qui "fracture la nation" : "Qui outrage la nation ? Qui fracture la nation ? Qui conduit les soignants dans nos urgences à faire des choix éthiques dramatiques ? Eh bien c'est une infime minorité", a-t-il lancé. 14:27 - Gabriel Attal assure que "nous tiendrons bon durant les prochaines semaines" Pendant sa conférence de presse, le porte-parole du gouvernement s'est voulu confiant, assurant que "nous tiendrons bon durant les prochaines semaines, grâce à la vaccination". Et de défendre la stratégie gouvernementale, qui a permis, selon Gabriel Attal, "l'exploit de concilier une circulation maximale du virus avec des restrictions minimales". Afin d'appuyer son propos, il a rappelé qu'il y a un an, avec "dix fois moins de cas", la France vivait sous couvre-feu, sans bars, restaurants, ni cinémas. 14:22 - Ecole : des "semaines à venir difficiles" Pendant son point presse, Gabriel Attal a reconnu que, si l'impact du coronavirus demeurait, pour l'heure, "modéré" à l'école, "les semaines à venir seront difficiles". 14:20 - Gabriel Attal reconnaît un manque de tests à l'école Pendant sa prise de parole, le porte-parole du gouvernement a reconnu que, malgré un protocole sanitaire qui amène les enfants à devoir se faire tester régulièrement, un manque de tests à l'école se fait sentir. Et d'assurer qu'une mise à jour de la Faq du ministère de l'Education nationale serait faite dans la journée. En outre, il a promis que "huit millions d'autotests" seront bientôt disponibles, contre seulement trois millions pour l'heure en pharmacie et un million chez les grossistes réparateurs. 14:17 - "Chaque heure de temps parlementaire perdue est une heure de gagnée pour le virus", martèle Attal Le porte-parole du gouvernement a indiqué, dans un contexte d'une nouvelle suspension des débats sur le projet de loi pass vaccinal, que "chaque heure de temps parlementaire perdue est une heure de gagnée pour le virus". 14:10 - Refuser le vaccin et vouloir "avoir tous les droits" ? "Ce n'est pas possible", martèle Gabriel Attal Au sujet des non-vaccinés, Gabriel Attal a déclaré : "Se vacciner est aussi un geste citoyen que de participer à la lutte contre l'épidémie, que de participer à protéger à notre hôpital. [...] Certains font le choix de s'opposer au vaccin et voudraient avoir tous les droits. Ce n'est pas possible si nous voulons maintenir la cohésion dans notre pays." 14:07 - Projet de loi pass vaccinal : Gabriel Attal écarte un potentiel recours au 49.3 Au sujet de l'examen du projet de loi pass vaccinal par l'Assemblée national, suspendu à deux reprises, Gabriel Attal a affirmé : On a un texte prêt, avec une majorité parlementaire prête à le voter, donc la question [du 49.3] ne se pose pas. Vous avez des oppositions qui cherchent à fuir leur responsabilités", a-t-il ajouté. 14:06 - Gabriel Attal se félicité des chiffres de la vaccination Pendant sa conférence de presse, le porte-parole du gouvernement s'est félicité des niveaux de vaccination contre le Covid-19 en France : "Près de 53 millions ont reçu une dose de vaccin et 25 millions une dose de rappel. C’est un effort salvateur", a-t-il assuré, rappelant l'objectif des 25 millions de rappels supplémentaires d'ici mi-février. Et de rappeler : "La France est le 2e pays au monde qui teste le plus par rapport à sa population."

Selon les dernières données de Santé publique France, communiquées, mardi 4 janvier, la moyenne sur sept jours continue de progresser et dépasse les 180 000 nouveaux cas. Ces dernières 24 heures, 293 personnes sont décédées des suites du Covid-19 à l'hôpital. Le taux d'incidence a une nouvelle fois augmenté ces dernières 24 heures et est désormais de 1 698,66 nouvelles contaminations pour 100 000 habitants, soit 17,91 points de plus que la veille. Voici le bilan détaillé :

10 589 505 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 271 686 de plus

124 563 décès au total (Ehpad compris), soit 293 de plus

97 424 décès à l'hôpital, soit 293 de plus

27 139 décès en Ehpad (non actualisé)

20 186 personnes actuellement hospitalisées, soit 580 de plus

3 665 personnes actuellement en réanimation, soit 11 de plus

2 881 nouveaux admis à l'hôpital (+721) et 460 en réanimation (+108)

465 820 personnes sorties de l'hôpital, soit 1957 de plus

Taux de positivité des tests : 16,77%, soit 0,13 point de plus

Taux d'incidence : 1698,66 cas/100 000, soit 17,91 point de plus

Selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France (SPF), publié jeudi 30 décembre, "la forte accélération de la circulation du SARS-CoV-2 avec une progression importante du variant Omicron maintenant majoritaire". En moyenne, le taux d'incidence était de 833 cas positifs pour 100 000 habitants dans bon nombre de régions - le taux d'incidence a donc dépassé ceux des pics des 2e, 3e et 4e vague.

En métropole, le taux d’incidence augmente en semaine 51 et passe à 833 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 554 en S50, soit +13%). Le taux de positivité aux tests était en hausse (8,7 %, vs 6,8 % en S50).

augmente en semaine 51 et passe à 833 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 554 en S50, soit +13%). Le taux de positivité aux tests était en hausse (8,7 %, vs 6,8 % en S50). Le nombre d’hospitalisations restent stables. Les indicateurs par date d'admission faisaient état de 7 621 nouvelles hospitalisations en S51 et 1 719 nouvelles admissions en services de soins critiques.

Les indicateurs par date d'admission faisaient état de 7 621 nouvelles hospitalisations en S51 et 1 719 nouvelles admissions en services de soins critiques. Le variant Omicron du coronavirus est désormais majoritaire en France, identifié à 62,4 % des tests par séquençage, alors qu'il ne représentait que 15% en semaine 50.

identifié à 62,4 % des tests par séquençage, alors qu'il ne représentait que 15% en semaine 50. La vaccination contre le Covid-19 progresse encore : au 28 décembre 2021, la couverture vaccinale à partir de vaccin anti-Covid était estimée à 78,7% de la population pour au moins une dose. Chez les 65 ans et plus, 87,9% s'étaient fait injecter une dose de rappel.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.