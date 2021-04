"Direct. Coronavirus en France : 343 nouveaux décès, l'hôpital se renforce"

CORONAVIRUS. Alors que le nombre d'entrées en réanimation continue d'augmenter en France, les hôpitaux s'organisent pour augmenter leurs capacités. Jeudi, 343 nouveaux décès ont été recensés en 24 heures.

Le dernier bilan publié par les autorités sanitaires ce jeudi 8 avril montre une légère amélioration de la situation sanitaire en France. De premiers signes positifs seraient observés dans les 16 premiers départements confinés, comme l’a déclaré Gabriel Attal. 343 personnes sont décédées en 24 heures. Cela représente 78 morts de moins qu'hier et 32 de plus que jeudi dernier. Concernant le nombre de nouveaux cas, Santé publique France indique sur son site 84 999 cas de plus, mais précise que ce chiffre très élevé "intègre un rattrapage des données non publiées la veille. Il n’est donc pas à interpréter comme une augmentation exceptionnelle du nombre de cas quotidien". 2 156 malades ont été admis à l’hôpital, tandis que 498 personnes sont entrées en réanimation (-175). Le taux d'incidence est en forte baisse, en raison des données de dimanche et du lundi de Pâques. Le point complet :

21:40 - Les travailleurs "en première ligne" peuvent se faire vacciner à Saint-Ouen Depuis le jeudi 8 avril 2021, les travailleurs en "première ligne" peuvent s'inscrire sur liste d'attente pour pouvoir être vaccinés contre le coronavirus à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), comme le rapporte actu.fr. À Saint-Ouen, le média rapporte que le centre a en moyenne trois ou quatre doses de vaccin contre le Covid-19 restantes par soir.

21:20 - Le coronavirus d’il y a un an, quasiment disparu ? Le coronavirus que nous avons découvert il y a un an a désormais pratiquement disparu, comme le rapporte France 3 Régions. En effet, si l’on regarde les Pays de la Loire, le variant anglais du Covid-19 circule à plus 81%, suivi à 6% par le variant sud-africain.



21:00 - La production française de vaccin a débuté hier Avril marque l'entrée de plusieurs sites français dans le processus de production des vaccins. Le premier à s'y mettre est l'entreprise Delpharm, située en Eure-et-Loir, qui est désormais chargée de la mise en flacon des vaccins anti Covid-19 Pfizer-BioNTech, ainsi que le contrôle, le conditionnement et la congélation des doses, soit toutes les étapes entre la confection du produit et sa distribution. À partir de la mi-avril, l'entreprise Recipharm sera responsable des mêmes étapes pour le vaccin Moderna. Plus tardivement, fin mai, le laboratoire Fareva se chargera de la production du vaccin contre le coronavirus CureVac par encore homologué par l'Agence européenne de Santé, et Sanofi participera également en produisant le vaccin de Johnson & Johnson dès cet été.

20:40 - Qu’est-ce que le tracing rétrospectif ? L'Agence régionale de santé (ARS) et la CPAM expérimentent depuis le début avril le tracing rétrospectif, ou tracing à la japonaise, comme le rapporte France 3 Régions. Cette méthode permet, en remontant 10 jours en arrière, de trouver qui sont les super-contaminateurs à l'origine de la majorité des cas contacts Covid-19. Ce travail considérable porte ses fruits puisqu'on a pu déterminer ainsi que 11% des contagions se font au cours de repas entre amis, 16% sur le lieu de travail et 32% dans le cadre familial, détaille France 3 Régions.

20:20 - Persistance du nombre de patients Covid-19 à Lisieux et Cricquebœuf Le centre hospitalier de Lisieux a observé une persistance d’une moyenne de 12 à 15 patients en permanence en unité Covid-19, comme le rapporte actu.fr. De son côté, celui de la Côte fleurie en comptait 16 ce jeudi 8 avril. De manière plus générale, le média rapporte que dans son point de situation du 6 avril, l’Agence régionale de santé (ARS) de Normandie considère que "l’activité hospitalière liée au Covid-19 s’intensifie très fortement dans l’ensemble de la région".

20:00 - À Dieppe, premières injections au vaccinodrome Les premières injections contre le coronavirus ont eu lieu ce jeudi 8 avril 2021 à Dieppe (Seine-Maritime), comme le rapporte actu.fr. Le média détaille que le centre de vaccination contre le Covid-19 se situe à la Maison des sports, rue Montigny, au centre-ville, et s’adresse aux habitants du groupement hospitalier Caux maritime. "Des créneaux vont s’ouvrir petit à petit pour les publics éligibles, actuellement on se concentre sur les plus de 70 ans", a précisé le docteur Kerleau, président de la commission médicale d’établissement.

19:40 - Dans le Loiret, la vaccination des salariés de plus de 55 ans s’organise La médecine du travail participe aussi à la campagne de vaccination contre le Covid-19, comme le rapporte France 3 Régions. Dans le Loiret, le Service de Santé au Travail a administré ce jeudi 8 avril une cinquantaine de doses d’AstraZeneca à des salariés du département ayant des comorbidités et lance un appel pour les semaines à venir, détaille le média. Très prochainement, la vaccination au travail sera également ouverte à toutes les personnes de plus 55 ans, hors cas de comorbidités, précisent nos confrères.

19:20 - Zoom sur l'outil CovidListe, contre la perte de doses de vaccins Chaque dose de vaccin contre le coronavirus doit être administrée et les professionnels de santé s'organisent pour n'en perdre aucune, même lorsqu'un rendez-vous est annulé ou que des candidat éligibles sont trop méfiants pour accepter l'injection. Se référer aux listes d'attente, contacter un par un les patients prioritaires en attente d'un rendez-vous... Désormais un nouvel outil permet de prévenir les volontaires à la vaccination plus facilement : CovidListe. Le site internet permet, dès qu'une dose du vaccin est disponible et doit être administrée avant d'être perdue, de contacter les personnes inscrites sur le site en tant que volontaires pour la vaccination. La première personne a réagir et à valider le rendez-vous reçoit le vaccin et empêche le gaspillage des doses.

19:00 - Les contaminations au coronavirus repartent à la hausse en Ariège Les derniers chiffres publiés par l’Agence régionale de santé (ARS), le mercredi 7 avril 2021, indiquent un taux d’incidence des contaminations Covid-19 en augmentation en Ariège. En effet, le Journal Toulousain indique qu’en une semaine, le taux d’incidence est passé de 200 à 226,4 cas positifs au Covid-19 pour 100 000 habitants. Bien qu’il soit en hausse, la bonne nouvelle est que ce taux reste en dessous du seuil d’alerte maximale fixé par le gouvernement (250 cas pour 100 000 habitants).

18:44 - La campagne de dépistage au Covid-19 se poursuit à Castelsarrasin Après la séance de dépistage au Covid-19 organisée à la halle Occitane, c’est au 42 de la rue de la Révolution que l’équipe médicale de l’APAS 82 s’est installée pour cette deuxième opération, rapporte La Dépêche. Leur but est de répondre le plus efficacement possible à la demande de l’ARS (Agence régionale de santé), précise le média. Ce jeudi 8, une opération de dépistage s’est tenue sur marché de Castelsarrasin de 9 heures à 13 heures.

18:24 - "La pire des conséquences sanitaires est devant nous" Benjamin Arnal, le directeur de l’Agence régionale de santé (ARS) pour l’Aveyron, affirme dans les colonnes de Midi Libre que "la pire des conséquences sanitaires est devant nous". Pour lui, "l’occupation des lits d’hôpitaux (occupés par des patients atteints du Covid-19) va augmenter de manière inéluctable", rapporte le média.

18:04 - Des interventions déprogrammées dans la Drôme et l’Ardèche Dans une note adressée mercredi 7 avril aux établissements hospitaliers de la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'Agence régionale de santé (ARS) leur a demandé de déprogrammer les interventions chirurgicales non urgentes, comme le rapporte France Bleu. Les opérations liées aux cancers, les opérations urgentes ou les anesthésies diagnostiques comme les endoscopies sont néanmoins conservées, précise le média. Le but de ces déprogrammations est de libérer du personnel et notamment des médecins et infirmières réanimateurs pour gérer un éventuel afflux de patients atteints du coronavirus en réanimation.



17:35 - Un cluster créé dans une salle d'examen en Île-de-France ? Début de polémique La polémique grandit alors que des étudiants en BTS des académies de Versailles et de Créteil ont été sommés de passer un examen d'anglais en présentiel, au sein de la Maison des examens à Arcueil (Val-de-Marne). Certains d'entre eux, qu'ont notamment pu contacter BFMTV, évoquent des conditions sanitaires insuffisantes. Surtout, certains présentaient des symptômes du Covid-19. C'est le cas de Sarah, étudiante. "J'ai eu un peu de fièvre, des courbatures, des maux de tête. Si on était malade, on avait zéro. Ce n'est pas éliminatoire, mais c'était zéro donc c'était important pour moi que je puisse passer mon examen", affirme-t-elle. Quelques heures après sa sortie de l'examen, elle a finalement été testée positive au coronavirus. Contactée par BFMTV, la Maison des examens a assuré avoir appliqué "strictement les mesures préconisées par les protocoles sanitaires". Mais les images des étudiants massés dans les escaliers de l'établissement inquiètent et font craindre une importante propagation du coronavirus parmi ces jeunes. Pour rappel, dans la région, le taux d'incidence dépasse les 660 cas pour 100 000 habitants, et atteint même 726 cas pour 100 000 habitants dans le Val-de-Marne.

17:07 - Le point sur l'épidémie en Bretagne Selon le dernier bilan des autorités de santé, daté du 7 avril, 786 malades du Covid-19 sont hospitalisés en Bretagne avec 48 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 124 d'entre eux occupent les services de réanimation. Le taux d'occupation des lits de réanimation, à l'échelle régionale, est de 76,5 %. Le dernier taux d'incidence mesuré dans la région était de 207,0 cas pour 100 000 habitants, avec une tendance à la hausse. 1 368 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie dans la région.

16:41 - Une opération de dépistage organisée dans la Manche Les jeunes sont appelés à se faire dépister dans le département de la Manche, alors que le taux d'incidence des 20-29 ans atteint 412 cas pour 100 000 habitants sur ce territoire, contre 248 cas pour 100 000 habitants en moyenne. Une opération de dépistage se tient jusqu'à vendredi soir, 19 heures, relate France Bleu, à Cherbourg-en-Cotentin mais aussi à Saint-Lô ou Granville.

16:21 - Roselyne Bachelot "reprend des forces chaque jour" Hospitalisée pendant près d'une semaine à la fin du mois de mars suite à une contamination au Covid-19, Roselyne Bachelot a donné de ses nouvelles sur Twitter. La ministre de la Culture indique qu'elle "reprend des forces chaque jour". "Mes pensées solidaires accompagnent tous ceux qui souffrent, ainsi que leurs proches. J’exprime ma profonde reconnaissance aux personnels soignants, qui partout en France, font un travail remarquable", a-t-elle ajouté.

15:54 - Emmanuel Macron en visite dans l'usine Delpharm ce vendredi Le président de la République se rendra vendredi 9 avril dans la commune de Saint-Rémy-sur-Avre (Eure-et-Loir), a appris l'AFP auprès de l'Élysée. C'est là qu'est située l'usine Delpharm, qui conditionne des doses du vaccin Pfizer/BioNTech, les premières sur le territoire français. Un déplacement qui doit permettre "pour le président de mettre en valeur le savoir-faire industriel français, en particulier dans le domaine pharmaceutique, et de saluer la mobilisation exceptionnelle de l'entreprise, qui a bouleversé en quelques semaines ses processus de production afin de produire 24h/24", a précisé la présidence.

15:27 - La barre des 10 millions de primo-vaccinés franchie En déplacement dans un centre de vaccination situé Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) jeudi 8 avril, Jean Castex a annoncé que la France avait dépassé les 10 millions de premières injections de vaccins contre le Covid-19. "Le pays tout entier vient de franchir les 10 millions de personnes qui ont reçu une première vaccination, c'est à dire que nous sommes à une semaine d'avance de l'objectif que j'avais fixé, c'est une très bonne performance", a-t-il indiqué. Et de conclure : "Il faut poursuivre dans cette voie, nous avons maintenant l'objectif des 20 millions qui se présente à nous dans quelques semaines". EN DIRECT | 10 millions de Français primo-vaccinés : @JeanCastex s’exprime depuis le centre de vaccination de Nogent-sur-Marne. https://t.co/rlAQIZIxce — Gouvernement (@gouvernementFR) April 8, 2021

15:02 - 3 836 patients hospitalisés en Auvergne-Rhône-Alpes Quatrième région la plus touchée derrière l'Île-de-France, les Hauts-de-France et la Provence-Alpes-Côte d'Azur, la région Auvergne-Rhône-Alpes compte 3 836 malades du Covid-19 actuellement hospitalisés, d'après le dernier bilan des autorités de santé. 646 d'entre eux occupent les services de réanimation, avec 81 nouvelles entrées dans la journée. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 7 avril 2021, à l'échelle régionale, est de 115,6%. 10 176 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie dans la région.