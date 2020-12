"DIRECT. Coronavirus en France : 363 morts en 24h, du mieux à l'hôpital"

COVID FRANCE. La situation s'améliore dans les hôpitaux. Toutefois, 8 083 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures, selon le dernier bilan de Santé publique France diffusé ce mardi 1er décembre. 775 décès supplémentaires ont été enregistrés. Parmi eux, on compte 363 morts à l'hôpital en 24 heures, et 412 en Ehpad depuis vendredi.

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Le dernier bilan de Santé publique France a été communiqué ce mardi. 8 083 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures. Par ailleurs, 775 décès supplémentaires sont à déplorer, dont 363 morts de plus à l'hôpital en 24 heures, et 412 en Ehpad depuis vendredi. Voici le détail des chiffres :

22:09 - Le gouvernement se prépare à expliquer le déroulement des campagnes vaccinales Le gouvernement réfléchit à la manière dont il va expliquer aux Français les différentes phases de campagnes de vaccination, comme l'a souligné le ministre de la Santé Olivier Véran à BFMTV : "Nous avons vraiment à montrer tout le cheminement qui est le nôtre pour cette campagne vaccinale, l'organisation pratique aussi, l'organisation logistique qui est aussi importante. Pourquoi le choix de telle population en priorité à vacciner ? Pourquoi avec tel type de vaccin plutôt qu'un autre ?", a-t-il expliqué avant de conclure : "Ça fait partie des enjeux pour les prochains jours."

21:54 - On en est où dans le Rhône ? Dans le Rhône, 1 495 personnes sont hospitalisées, d'après les chiffres de ce mardi 1er décembre. 77 nouveaux patients ont été admis dans les dernières 24 heures. 206 malades sont actuellement en réanimation, avec cinq nouvelles entrées dans la journée. 1 510 personnes sont décédées du Covid-19, soit 20 de plus en 24 heures, et 7 468 sont sorties de l'hôpital, soit 82 de plus. Le taux d'occupation des lits de réanimation, à l'échelle régionale, est de 115,2%.

21:39 - Campagne de vaccination grand public : une "grande opacité" pour Marine Le Pen Ce mardi sur BFMTV, Marine Le Pen a dénoncé une "grande opacité" logistique sur la campagne de vaccination grand public annoncée par le président de la République Emmanuel Macron. "Vacciner des dizaines de millions de personnes, ça ne se fait pas en claquant des doigts", a-t-elle estimé. Et d'ajouter : "À qui va-t-on confier la logistique de cette vaccination pour ceux des Français qui souhaitent être vaccinés ?".

21:24 - La décision de l'EMA sur le vaccin de Moderna sera rendue le 12 janvier au plus tard L'Agence européenne du médicament (EMA) a indiqué dans un communiqué que la demande d'autorisation du vaccin de la société américaine Moderna sera examinée d'ici le 12 janvier 2021. Le vaccin de Pfizer et BioNTech sera quant à lui étudié d'ici le 29 décembre.

21:09 - Selon le docteur Grisoni, "on peut raisonnablement avoir confiance dans ce vaccin" Le médecin généraliste et président de l'Union Régionale des professionnels de santé libéraux de Corse, Antoine Grisoni, a expliqué au micro de France Bleu qu'"il peut y avoir des effets secondaires car ça obéit toujours aux mêmes règles bénéfices-risques", avant d'ajouter : "On peut raisonnablement avoir confiance dans ce vaccin [...] et on a pas d’autres choix. Pour qu’une maladie soit éradiquée, il faut que 70% à 80% d’une population soit protégée".

20:54 - Le point sur les hospitalisations et patients en réanimation D'après le dernier bilan du Covid-19, un peu moins de 28 000 hospitalisations sont en cours (27 639 exactement), soit 619 de moins en 24 heures, et 3 605 personnes se trouvent actuellement en réanimation, soit 146 de moins. Ces données correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Ce mardi 1er décembre, il y a eu 1 572 nouveaux admis à l'hôpital, soit 321 de plus, et 234 en réanimation, soit 38 de plus. Par ailleurs, 164 029 personnes sont sorties de l'hôpital, soit 1748 de plus.

20:39 - Quels sont les chiffres dans les Alpes-de-Haute-Provence ? D'après le dernier bilan du coronavirus diffusé ce mardi, dans les Alpes-de-Haute-Provence, le nombre de patients hospitalisés est de 140 personnes, avec trois nouveaux admis dans les dernières 24 heures. Six malades sont en réanimation, avec aucune nouvelle entrée dans la journée. 63 personnes sont mortes du coronavirus, soit aucune de plus en 24 heures, et 417 sont sorties de l'hôpital, soit 6 de plus. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 1er décembre 2020, à l'échelle régionale, est de 83,5%.

20:24 - 775 décès supplémentaires, dont 412 en Ehpad D'après le dernier bilan de Santé publique France publié ce mardi 1er décembre, 775 décès supplémentaires ont été enregistrés. Ce chiffre comprend le rattrapage des données des Ehpad, soit 412 morts de plus depuis vendredi, et le nombre de personnes décédées à l'hôpital, soit 363 de plus en 24 heures. Concernant le nombre de cas, il y en a eu 8 083 de plus dans la journée. Pour rappel, Emmanuel Macron vise 5 000 cas quotidiens en moyenne sur sept jours, pour déconfiner.

20:08 - Les effets secondaires "ne mettent pas en jeu le risque vital" Daniel Floret, le vice-président de la Commission technique des vaccinations à la Haute Autorité de santé, s'est exprimé sur les effets secondaires des vaccins : "Les effets indésirables des vaccins dont on a connaissance sont certainement pénibles, mais ils ne mettent pas en jeu le risque vital". Ces propos ont été relayés par Ouest France.

19:53 - Quel bilan dans le Vaucluse ? Selon le dernier bilan du Covid daté de ce mardi 1er décembre, dans le Vaucluse, le nombre de personnes hospitalisées est de 303, avec 18 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 30 malades sont en réanimation, avec une nouvelle entrée dans la journée. 338 personnes sont mortes du coronavirus, soit huit de plus en 24 heures, et 1 321 sont sorties de l'hôpital, soit 66 de plus. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 1er décembre, à l'échelle régionale, est de 83,5%.

19:36 - Les hôpitaux publics favorables à un isolement des cas Covid à l'hôtel La Fédération hospitalière de France (FHF) a estimé ce jeudi qu'il était "censé" et "crédible" de financer l'hébergement en hôtel, des personnes testées positives au coronavirus " sur la base d'une prescription médicale", indique l'AFP relayée par Le Figaro.

19:21 - Une bulle de contact dans un hôpital du Nord Au centre hospitalier de Jeumont, dans le Nord, une bulle de contact a été mise en place pour que les seniors puissent prendre leurs proches dans les bras à travers une bâche amovible, rapporte La Voix du Nord. Il s'agit du premier établissement à installer ce dispositif sur le territoire.

19:06 - Des bus de dépistage à Nancy et en Meurthe-et-Moselle Les bus de dépistage du Covid-19 sont de retour à Nancy et en Meurthe-et-Moselle, avec des tests RT PCR gratuits, indique France Bleu. Mathieu Klein, le maire de Nancy, a déclaré auprès de nos confrères : "Nous avons décidé de reprendre cette opération de dépistage en proximité, pour permettre aux habitants d'accéder, en complément de l'offre à la fois des laboratoires de ville et du centre de dépistage du CHRU qui fonctionnent toute l'année, aux tests." Et d'ajouter : "Nous voulons aller dans les quartiers urbains et ruraux, qui sont peut-être ceux dans lesquels les enjeux du dépistage sont plus significatifs, où l'accès à la santé est parfois un peu plus difficile."

18:51 - 28 résidents testés positifs dans un Ehpad à Saint-Nazaire Au sein de l'Ehpad du Port, à Saint-Nazaire, "28 résidents sur les 88 ont été testés positifs", a indiqué Hervé Chaillou, directeur général du groupe L'Automne, dans un communiqué cité par Ouest-France. Il y a également huit soignants contaminés par le Covid-19.

18:36 - Une deuxième vague meurtrière dans les Hauts-de-France L'Insee rapporte qu'entre le 1er septembre et le 16 novembre 2020, 12 700 personnes sont décédées dans les Hauts-de-France, soit près de 1 800 de plus par rapport à 2019 à la même période de l'année. Plus précisément, la mortalité a augmenté de 16% dans la région, par rapport à l'an passé à cette époque-là. Des chiffres qui témoignent du fait que la deuxième vague du Covid-19 a été meurtrière. #Covid19 Entre le 1er septembre et le 16 novembre 2020, près de 1 800 décès de plus dans les #HautsdeFrance par rapport à 2019. La tranche d’âge des 75-84 ans est la plus touchée. Retrouvez le communiqué de presse ici https://t.co/c0nfrdboVt pic.twitter.com/t9dH4uuBEE — Insee Hauts-de-France (@InseeHdF) December 1, 2020

18:21 - Entre 1 600 et 2 600 patients en réanimation estimés mi-décembre L'Institut Pasteur prévoit entre 1 600 et 2 600 patients en réanimation à la mi-décembre, rapporte ce mardi l'AFP dont Le Parisien se fait l'écho. Des chiffres qui atteindraient l'objectif fixé par Emmanuel Macron, pour lever les dernières mesures de confinement. "À partir des différents scénarios que nous considérons, on s'attend à ce que le nombre de lits de soins critiques occupés par des patients Covid-19 se situe entre 1 600 et 2 600 lits le 15 décembre", a indiqué l'étude de modélisation. Actuellement, les services de réanimation accueillent plus de 3 700 patients.

18:05 - Une deuxième vague de vaccination, à deux conditions L'Élysée a donné davantage de précisions sur la vague de vaccination grand public contre le Covid-19, ce mardi. Celle-ci sera "envisageable dans un second temps (entre avril et juin) avec l’arrivée des vaccins deuxième génération, si les questions logistiques sont réglées et si on est en capacité de mobiliser médecins généralistes et pharmaciens", a-t-il été précisé à France Télévisions.

17:43 - Neuf patients en réanimation dans la Nièvre Le nombre de personnes hospitalisées est de 96 patients dans la Nièvre, dont neuf en réanimation. Le département de Bourgogne-Franche-Comté déplore 72 décès depuis le début de la propagation du Covid-19. Le taux de positivité des tests mesuré à la date du 27 novembre 2020 était de 10,7%, soit 1,7 point de plus en 24 heures.

16:41 - Les derniers chiffres dans la Manche Dans la Manche, le nombre de personnes hospitalisées est de 147 patients, avec 6 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 14 malades sont en réanimation, avec une nouvelle entrée dans la journée. 113 personnes sont décédées du coronavirus, soit trois de plus en 24 heures et 425 sont sorties de l'hôpital soit trois de plus. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 30 novembre, à l'échelle régionale, était de 47,5%. Le taux de positivité des tests mesuré à la date du 27 novembre était de 7,0%, soit -0,8 points de moins en 24 heures, alors que le taux d'incidence était de 56,0 cas pour 100 000 habitants, soit -8,6 points de moins en 24 heures. Le R effectif mesuré le 24 novembre dans la région était de 0,64. Pour rappel, le département est classé en vulnérabilité élevée.

16:09 - Les pensionnaires des Ehpad seront vaccinés en priorité Jean Castex a confirmé les propos d'Emmanuel Macron lors de la séance de questions au gouvernement. Le Premier ministre a indiqué que les résidents des Ehpad seront vaccinés en priorité, ce qui va de pair avec les recommandations de la Haute Autorité de santé délivrées lundi. M. Castex a aussi précisé qu'une "catégorie" des personnels travaillant en Ehpad sera aussi vaccinée lors de la première vague.

15:38 - Une vague de vaccination grand public "entre avril et juin" selon Emmanuel Macron Emmanuel Macron s'est exprimé lors d'une conférence de presse conjointement tenue avec le Premier ministre belge, Alexander De Croo. Le chef de l'État français a indiqué qu'une deuxième vague de vaccination aura lieu "entre avril et juin", et que cette dernière sera destinée au grand public. La première vague concernera "les publics les plus sensibles".

14:53 - La demande d'autorisation du vaccin de Pfizer et BioNTech sera examinée d'ici le 29 décembre "Si les données soumises sont suffisamment solides pour conclure sur la qualité, la sécurité et l'efficacité du vaccin, l'EMA [...] conclura son évaluation lors d'une réunion extraordinaire prévue le 29 décembre au plus tard". Cette déclaration a été faite par l'Agence européenne du médicament (EMA) dans un communiqué, au sujet du vaccin conjointement élaboré par Pfizer et BioNTech. C'est seulement à l'issue de cette réunion que nous saurons si le vaccin sera mis sur le marché ou non.