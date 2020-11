"DIRECT. Coronavirus en France : 385 morts, plus de 4000 personnes en réanimation"

CORONAVIRUS FRANCE. On dénombre plus de 40 000 cas de coronavirus en plus et 385 décès supplémentaires en 24 heures dans le dernier bilan de l'épidémie communiqué ce mercredi soir. Alors que l'état d'urgence a été prolongé jusqu'au 14 décembre en France, les fêtes de Noël s'annoncent tout à fait différentes cette année...

22:27 - Bientôt plus de 7 000 lits de réanimation, selon Olivier Véran Après la première vague de coronavirus, le nombre de lits de réanimation avait augmenté, passant de 5 100 à 5 800. En début de semaine, ce chiffre est passé à 6 400 pour faire face à la deuxième vague. Les lits devraient dépasser bientôt le nombre de 7 000, selon le ministre de la Santé. 22:02 - Bilan dans les Hauts-de-France : 50 patients admis en réanimation, 45 décès Le dernier bilan des autorités de santé dans la région Hauts-de-France fait état de 45 nouveaux décès. 50 patients atteints du Covid-19 sont rentrés dans les services de réanimation en 24 heures, mercredi 4 novembre. 333 personnes ont par ailleurs été admises à l’hôpital. 21:33 - 40 558 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures En 24 heures, Santé publique France a comptabilisé 40 558 nouveaux cas de coronavirus, mercredi 4 novembre. Dans le bilan de mardi, on comptait 36 330 infections supplémentaires. Au total depuis le début de l’épidémie, 1 543 321 cas de Covid-19 ont été confirmés par test PCR. Ce chiffre prend en compte le dernier bilan dans les Ehpad, partagé mardi. 21:32 - Les hospitalisations continuent d’augmenter Les hospitalisations liées à des contaminations au coronavirus ne cessent d’augmenter. Mardi, on comptait 1 122 patients supplémentaires dans les hôpitaux français. Dans le dernier bilan du mercredi 4 novembre, Santé publique France comptabilise 27 534 hospitalisations, soit 1 269 supplémentaires. En comptant les entrées et les sorties des établissements de santé, 3 681 personnes ont été admises à l’hôpital en 24 heures, mercredi, soit 370 de plus. 21:29 - Bilan : 385 décès supplémentaires en 24 heures 385 nouveaux décès liés au Covid-19 ont été comptabilisés ces dernières 24 heures, en France, selon le dernier bilan épidémiologique, publié ce mercredi. Au total, depuis le début de l’épidémie, 38 674 morts ont été enregistrés dans les hôpitaux et les Ehpad. 21:27 - Plus de 4 000 personnes en réanimation, selon le dernier bilan Le dernier bilan des autorités de santé, publié mercredi soir, enregistre 4 089 patients qui se trouvent actuellement en réanimation suite à une infection au coronavirus, soit 211 de plus par rapport aux chiffres de la veille. 540 personnes ont été admises en réanimation ces dernières 24 heures, soit 71 nouveaux patients supplémentaires par rapport au bilan de mardi. 20:47 - Auvergne Rhône Alpes : 104 décès supplémentaires en 24 heures La région Auvergne Rhône Alpes comptabilise 104 décès supplémentaires en une journée, mercredi 4 novembre. 98 personnes atteintes du coronavirus ont été admises en réanimation en 24 heures, ce qui porte le nombre total de patients en soins intensifs à 717. 869 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées. 20:27 - Île-de-France : 73 décès en 24 heures Le dernier bilan de l'épidémie en Île-de-France fait état de 73 nouveaux décès en 24 heures. 6 175 sont actuellement hospitalisées à la suite d'une infection au Covid-19, dont 715 admis en une journée. 1 032 patients se trouvent en soins intensifs, soit 118 de plus qu'il y a 24 heures. 19:41 - Le projet de prolongation de l’état d’urgence sanitaire adopté par les députés en deuxième lecture Un nouveau vote a eu lieu aujourd’hui à l’Assemblée nationale permettant le prolongement de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 16 février 2021. Hier, alors que les parlementaires LREM n’étaient pas assez nombreux, les députés avaient voté pour un prolongement jusqu’à la mi-décembre. 19:17 - Il n’y aura pas d'annonce de nouvelles règles jeudi, selon Matignon Lors de la conférence de presse hebdomadaire prévue jeudi, le ministre de la Santé ne devrait pas annoncer de nouvelles modalités du confinement. Il fera simplement le point sur la situation de l’épidémie dans le pays, selon les informations recueillies auprès de Matignon par 20 Minutes. 19:03 - "Le virus est avec nous pour toujours", pour une responsable de l’OMS La responsable des situations d’urgence de la section européenne de l’Organisation mondiale de la santé a répondu aux questions du Parisien. Selon Catherine Smallwood, "une chose est sûre, le virus est avec nous pour toujours". Le contrôle de l’épidémie "ne se compte pas en semaines ni en mois, mais plutôt en années", ajoute-t-elle. "Les vagues continueront de se succéder", tant qu’on ne disposera pas de traitement ou de vaccin, selon la scientifique. 18:46 - En Haute-Savoie, le coronavirus représente 40% des consultations médicales Selon l’ordre des médecins, le Covid-19 représente désormais 40% de l’activité des cabinets médicaux. Le département est particulièrement touché par la deuxième vague épidémique. "Depuis une quinzaine de jours, c'est monté d'un coup et les confrères sont tous à flux tendu car il faut gérer à la fois le Covid et ses effets collatéraux en termes d'angoisses, plus nos patients habituels", explique ainsi le président de l'ordre des médecins de Haute-Savoie René-Pierre Labarrière à France bleu. 18:32 - Privé d’hydroxychloroquine, Didier Raoult veut saisir le Conseil d’État Alors que l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a interdit les traitements du coronavirus à l’hydroxychloroquine, le professeur de l’IUH-Méditerranée Infection à Marseille veut saisir le Conseil d’État pour pouvoir continuer à l’utiliser pour ses patients. Le microbiologiste veut également attaquer le directeur de l’ANSM en justice. "Je considère qu’il joue un rôle qui est dangereux pour la santé des Français. Sa réponse est absolument déraisonnable sur le plan scientifique", a-t-il expliqué dans une vidéo. 18:16 - "Nous avons toujours anticipé la possibilité d’une seconde vague", affirme Olivier Véran Le ministre de la Santé est entendu depuis 16h30 par la mission d’information d’enquête sur la gestion de la crise sanitaire à l’Assemblée nationale. "Nous avons toujours anticipé la possibilité qu'il y aurait une seconde vague", a déclaré Olivier Véran, répondant à une question du député LR Eric Ciotti. "Vous ne m’avez jamais entendu nier la possibilité qu’il y ait une deuxième vague… Mon rôle est d’anticiper et de prendre les décisions qui sont à même de protéger notre population et préparer notre système de santé", a-t-il ajouté. 17:56 - Déjà 20 patients évacués du Sud vers la Bretagne Un communiqué de l'Agence Régionale de Santé de Bretagne annonce ce mercredi 3 novembre que les hôpitaux bretons sont venus en renfort afin de soulager "les régions les plus en tension" face à la deuxième vague épidémique. "Dans ce cadre, pour apporter un soutien aux établissements de santé des régions Occitanie et PACA, des opérations d'évacuation sanitaire de 20 patients, hospitalisés en service de réanimation se sont déroulées du 27 octobre au 4 novembre 2020". L'hôpital de Brest a par exemple reçu quatre patients venus de Nîmes tandis que quatre autres patients sont arrivés d'Avignon à Vannes et Lorient. 17:31 - Visites interdites dans deux Ehpad de Carhaix Dans les colonnes de Ouest France, on apprend qu'à Carhaix une chaîne de contaminations inclut 18 professionnels de santé de l'hôpital de la ville ainsi que six patients dont cinq résidents de deux Ehpad : l'Ehpad Persivien et l'Ehpad Keraval. Eric Stindel, président de la commission médicale du CHRU de Brest, dont dépend l'hôpital de Carhaix, a expliqué que "les visites sont momentanément interdites pour circonscrire le foyer épidémique" au sein des deux Ehpad concernés. 16:58 - En Corse, les réanimations presque à capacité En Corse, le taux d'occupation des lits de réanimation est de 83,3% sur une capacité relativement faible puisque 15 malades se trouvent au sein des services de réanimation corses dont 2 y sont entrés dans les 24 dernières heures. A date du 3 novembre, 88 patients Covid sont hospitalisés dans les établissements corses dont 11 nouveaux malades dans la journée. Le taux d'incidence sur l'île est de 379,8 cas pour 100 000 habitants. Au total, 83 personnes sont décédées du coronavirus en Corse, dont 4 ces dernières 24 heures. 16:26 - Quelle est la situation à Paris ? L'ARS d'Île de France nous a fait part de ses relevés au 3 novembre. On peut y lire le détail de la situation à Paris où la pression sanitaire est rude. Le taux d'occupation des lits de réanimation est de 86,1% avec 272 malades en réanimation dont 30 nouveaux admis ces dernières 24 heures. Au total 1296 patients Covid sont hospitalisés dans les établissements de la capitale dont 147 nouvelles admissions dans la journée. Le taux d'incidence à Paris est de 520,6 cas pour 100 000 habitants. A date, 2131 personnes sont mortes des suites d'une contamination au Covid-19 dont 15 ces dernières 24 heures. 15:52 - L'Occitanie dépasse la barre des 1000 décès dus au Covid-19 L'ARS d'Occitanie a publié les chiffres relatifs à la situation épidémiologique dans la région le 3 novembre. On y apprend notamment que l'épidémie de Covid-19 a désormais coûté la vie à 1014 personnes dans la région, dont 30 décès dans les dernières 24 heures. Dans les services de réanimation, 70,9% des lits sont occupés pour un total de 336 patients dont 30 nouveaux admis dans la journée. Au total ce sont 1734 patients Covid qui sont hospitalisés dans la région et les hôpitaux d'Occitanie ont accueilli 211 nouveaux malades ces dernières 24h. Par ailleurs, le taux d'incidence en Occitanie est de 414,1 cas pour 100 000 habitants. 15:19 - Près de 1500 hospitalisations au total dans le Grand-Est Dans la région Grand-Est, d'après les chiffres de l'ARS locale publiés au 3 novembre, 1482 patients sont hospitalisés pour une infection au Covid-19, c'est 217 de plus que la veille. Les services de réanimation sont mis à contribution avec 43,4% des lits occupés par un total de 202 patients, 32 de plus en 24 heures. Le taux d'incidence dans la région, qui avait déjà été durement touchée au printemps, est de 426,6 cas pour 100 000 habitants. Au total, 3957 personnes sont décédées en région Grand-Est dont 21 ces dernières 24 heures. 14:44 - Où en est l'épidémie en Bourgogne-Franche-Comté ? L'Agence Régionale de Santé locale a donné ses chiffres pour la journée du mardi 3 novembre : 1174 patients sont hospitalisés dans les établissements de la région dont 211 nouveaux admis ces dernières 24 heures. Dans les services de réanimation, 70,2% des lits sont occupés, cela représente 139 malades en réanimation dont 14 nouvelles entrées dans la journée. Le taux d'incidence est en baisse et passe à 467,4 cas pour 100 000 habitants, ce qui est toujours au dessus du seuil d'alerte. En ce qui concerne le bilan, 24 personnes sont mortes du coronavirus dans la région en 24 heures pour un total de 1263 décès.

L'épidémie de coronavirus est en train de submerger la France comme le montrent chaque soir les bilans quotidiens de Santé publique France. Chaque fin de semaine, l'agence de santé française livre également des points épidémiologiques plus détaillés encore, qui listent des informations plus précises sur la propagation du virus et qui donnent la mesure du problème sanitaire critique que rencontre le pays. Le dernier en date porte sur la semaine 43 (du 19 au 25 octobre 2020). L’évolution est "préoccupante" et même "très préoccupante" pour les personnes âgées de plus en plus touchées selon les auteurs du rapport. Les cas en Ehpad ont presque doublé en une semaine et les décès y sont en hausse. "L’augmentation du nombre de cas, du nombre de personnes nouvellement hospitalisées, du nombre de personnes nouvellement admises en réanimation dans toutes les régions de France métropolitaine annonce des tensions hospitalières dans l’ensemble des régions. Les prochaines semaines seront décisives quant à l’impact de l’épidémie", peut-on lire. Voici ses principaux enseignements :

Santé publique France note une "forte accélération de l’épidémie de Covid-19 sur l’ensemble du territoire" en semaine 43. 263 143 cas de Covid confirmés sont remontés dans les radars, contre 171 254 la semaine précédente, soit une hausse de +54%. C'est la troisième semaine consécutive que le nombre de nouveaux cas est en forte augmentation. Le taux de positivité des tests a bondi de 13,8 à 18,6%. Le taux d'incidence atteint 392 cas pour 100 000 habitants (+54%). Les plus fortes augmentations par rapport à la semaine précédente sont observées "chez les personnes âgées de plus de 65 ans (65-74 ans : +68% ; 75 ans et plus : +89%)". "Si la dynamique de l’épidémie se maintient dans les semaines à venir, il est estimé que le nombre hebdomadaire de nouveaux cas confirmés de Covid-19 aura doublé dans 13 jours", écrit SPF.

Les conséquences sur les hôpitaux sont désormais très lourdes. Le document décrit une "très importante augmentation des hospitalisations", en hausse de 62% sur une semaine, tout comme des admissions en réanimation (+35%). "Par rapport à début septembre (S36), les nombres de personnes de 65 ans et plus nouvellement hospitalisées et admises en réanimation ont été multipliés par 7", indique le document. Les autres indicateurs médicaux sont à l'avenant : +22% d'actes de SOS Médecins, +45% pour les passages aux urgences.

Le document décrit une "très importante augmentation des hospitalisations", en hausse de 62% sur une semaine, tout comme des admissions en réanimation (+35%). "Par rapport à début septembre (S36), les nombres de personnes de 65 ans et plus nouvellement hospitalisées et admises en réanimation ont été multipliés par 7", indique le document. Les autres indicateurs médicaux sont à l'avenant : +22% d'actes de SOS Médecins, +45% pour les passages aux urgences. Les décès sont aussi en nette augmentation. On en a déploré 1318 entre le 19 et le 25 octobre 2020 contre 872 la semaine précédente, soit une progression de 51%. "Au niveau national, le nombre de décès tous âges confondus en semaine 40 (du 28 septembre au 4 octobre) et en semaine 41 (du 5 au 11 octobre) est en hausse significative par rapport au nombre attendu", indique le rapport.

Les Ehpad sont de nouveau frappés. Santé publique France rapporte une "augmentation du nombre de cas et de décès dans les établissements médico-sociaux". En semaine 43, on dénombre 12 745 cas recensés contre 6932 la semaine précédente. 11 267 décès au total sont aussi rapportés dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées depuis le début de l'épidémie. En semaine 43, 236 décès ont été recensés contre 200 en S42.

Santé publique France rapporte une "augmentation du nombre de cas et de décès dans les établissements médico-sociaux". En semaine 43, on dénombre 12 745 cas recensés contre 6932 la semaine précédente. 11 267 décès au total sont aussi rapportés dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées depuis le début de l'épidémie. En semaine 43, 236 décès ont été recensés contre 200 en S42. Des régions et des métropoles sont particulièrement impactées. Il s'agit des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Ile-de-France et Hauts-de-France et leurs grandes villes Saint-Etienne, Lille, Lyon et Grenoble. Mais au total, 18 métropoles ont un taux d’incidence supérieur à 250 cas pour 100 000 habitants.

