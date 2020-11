"DIRECT. Coronavirus en France : 957 morts de plus, un rebond après les fêtes redouté"

COVID FRANCE. Si les bilans quotidiens affichent un nombre de décès toujours élevé, il est indéniable que la pandémie de Covid-19 recule en France. La période des fêtes sera cruciale, et inquiète d'ores et déjà les spécialistes.

Jeudi 27 novembre dans la soirée, Santé publique France a publié comme chaque fin de semaine son dernier point épidémiologique hebdomadaire sur l'épidémie pour la semaine 47 (du 16 au 22 novembre 2020). Ces points, plus détaillés que les bilans quotidiens délivrés chaque soir, éclairent chaque semaine un peu plus sur la situation sanitaire dans le pays. En résumé, SPF fait savoir que la circulation du Covid-19 dans le pays a fortement baissé en une semaine. Les nouveaux cas confirmés, les passages aux urgences, les hospitalisations et les nouvelles admissions en réanimation restent élevés, mais baissent également. Voici les points clés à retenir :

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

23:40 - "Une amélioration indiscutable dans le Rhône" FIN DU DIRECT - Lors du point presse de ce vendredi 27 novembre, le préfet de région Pascal Mailhos, et Jean-Yves Grall, responsable de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, ont fait le point sur les derniers chiffres du coronavirus, comme le rapporte France 3 Régions. Selon le professeur Jean-Yves Grall, "une amélioration indiscutable a été constatée dans le Rhône avec un taux d’incidence qui s’établit à 186/100 000 alors qu’au moment du pic il avait atteint 900", indique le média. Le taux de positivité est également en baisse, puisqu’il est passé de 30 à 17 % dans le Rhône, selon les informations de France 3 Régions.

23:15 - Pour l'OMS, il convient de fêter Noël en petit comité L'Organisation mondiale de la santé (OMS) préconise de célébrer Noël en petit comité, plutôt que lors de grandes réunions de famille. "C’est incroyablement difficile parce que, particulièrement pendant la période des fêtes, nous voulons vraiment être avec notre famille. Mais dans certains cas, ne pas avoir de réunion de famille est l’option la plus sûre", a estimé la chargée de la gestion de la pandémie à l'OMS, Maria Van Kerkhove.

22:45 - Un traitement contre la goutte testé contre le coronavirus Un traitement contre la goutte, efficace contre le Covid-19 ? Dans le cadre d’un vaste essai britannique, la colchicine, un médicament destiné au traitement des crises de goutte, va en tout cas être testée contre le coronavirus auprès d’au moins 2 500 patients, rapporte Ouest-France. "La colchicine est un médicament intéressant à analyser dans le cadre de l’essai Recovery car il est bien connu, peu coûteux et largement disponible", a déclaré Peter Horby, professeur à l’Université d’Oxford et co-directeur de l’étude.

22:15 - Le coup de gueule d’un médecin ardennais "Épuisé par la bêtise" de certains patients, un médecin généraliste de Vireux-Molhain (Ardennes) a écrit une lettre à ses patients pour dénoncer un manque de responsabilité, chez certains d'entre eux, face au Covid-19, rapporte France Bleu. "Que dois-je répondre à votre grand-père (...) quand il me demande 'Docteur, est-ce que je vais mourir' ?", demande notamment le docteur Pascal Dubois. La lettre, écrite le 16 novembre dernier, a été partagée des centaines de fois sur Facebook par la suite. "J'en ai assez de voir souffrir des patients et leur famille sachant que la contamination aurait pu être facilement évitée", ajoute-t-il.

21:40 - Emmanuel Hirsch : "Il y a eu des promesses assez inconsidérées de la part de l’État" Le professeur d'éthique médicale à l'université Paris-Saclay Emmanuel Hirsch craint que le gouvernement ait annoncé trop tôt la campagne de vaccination et qu'il ne puisse tenir sa promesse, comme le rapporte RMC. En effet, il estime que les annonces des laboratoires sont surtout de la communication, comme le précise le média. “On a eu des effets d’annonce qui n’ont rien à voir avec de l’information. C’est de la communication des grandes firmes pharmaceutiques pour trouver des bénéfices. On commence déjà à avoir des rétropédalages. Ce qui m’inquiète aujourd’hui, c'est qu’il y a eu des promesses assez inconsidérées de la part de l’État. Il y a un grand philosophe qui dit être responsable, c’est tenir ses engagements. Et de promesse en promesse, on se perd. Parce qu’il n’y a pas que la dimension sanitaire, il y a aussi la dimension sociétale. Pour moi en tant que citoyen, ce qui me provoque aujourd’hui, c’est comment on est en train de bousiller notre démocratie”, a-t-il dénoncé.

21:05 - En Normandie, le taux d’incidence continue sa baisse Le nombre de contaminations au Covid-19 continue de diminuer en Normandie. Pour rappel, le taux d’incidence représente le nombre de nouveaux cas de coronavirus diagnostiqués par test PCR survenus sur une semaine glissante. Le taux d'incidence est de 135,3 cas pour 100 000 habitants au dimanche 22 novembre contre 193,8 une semaine plus tôt, comme le rapporte France Bleu. Cela dit, la circulation du virus reste encore importante, le seuil d'alerte ayant été fixé à 50 cas pour 100 000 habitants par les autorités sanitaires, précise le média. C'est dans le département de l'Orne que le coronavirus circule le plus avec un taux d'incidence de 179,8 cas pour 100 000 habitants.

20:30 - Un isolement plus contraignant n'est pas la solution selon l'épidémiologiste Martin Blachier, Alors qu'Emmanuel Macron a appelé dans son discours, mardi soir, Parlement et gouvernement à prévoir "les conditions pour s’assurer de l’isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante", l'épidémiologiste Martin Blachier s'alarme. Pour lui, une telle décision pourrait au contraire avoir des conséquences néfastes. Sur LCI, il estime que trop de contraintes en cas de positivité pourraient refroidir les Français à se faire tout simplement tester. "Ce serait alors le meilleur moyen d’écrouler le nombre de tests. Il y aura donc encore plus de personnes positives non diagnostiquées, ce qui est le vrai problème."

20:05 - 393 décès en 24 heures dans les hôpitaux de France Ce vendredi 27 novembre 2020, le bilan de Santé publique France fait état de 51 914 décès au total (Ehpad compris), soit 957 de plus. 35 512 décès liés au Covid-19 ont eu lieu à l'hôpital, soit 393 de plus. De plus, 2 196 119 cas de coronavirus ont été confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 12 459 de plus.

20:03 - Désormais moins de 4 000 personnes en réanimation Une bonne nouvelle a été apportée par le dernier bilan de Santé publique France, ce vendredi 27 novembre 2020. Il y a désormais moins de 4 000 personnes en réanimation en raison du coronavirus : 3 883 (soit 135 de moins en 24 heures).

19:55 - Le point sur la situation en Normandie À la veille de la réouverture de l'ensemble des commerces, où en est l'épidémie de Covid-19 en Normandie ? France Bleu indique que le pic est passé puisque le nombre d'hospitalisations et de cas de réanimation continue de baisser, mais la vigilance reste de mise. Selon les chiffres de Santé publique France, 1 305 personnes sont hospitalisées au jeudi 26 novembre, soit 92 de moins en une semaine seulement. En Normandie, 128 patients sont en réanimation, soit 27 de moins en sept jours. Le taux d'occupation des lits de réanimation atteint 55%, précise le média. On enregistre 1 097 décès depuis le début de l'épidémie en Normandie. Depuis une semaine, 107 personnes sont décédées, rajoute France Bleu. À l'inverse, 387 malades sont rentrés chez eux ces sept derniers jours après un séjour à l'hôpital.

19:20 - Le taux d’incidence poursuit sa baisse dans les Hauts-de-France Le nombre de nouvelles contaminations continue de diminuer dans les Hauts-de-France, comme le rapporte France Bleu. Pour rappel, le taux d’incidence représente le nombre de nouveaux cas de coronavirus diagnostiqués par test PCR survenus sur une semaine glissante. Il était de 180,6 cas pour 100 000 habitants au dimanche 22 novembre contre 291,6 une semaine plus tôt dans les Hauts-de-France, décrit le média. Cela dit, la circulation du virus reste encore importante, le seuil d'alerte ayant été fixé à 50 cas pour 100 000 habitants par les autorités sanitaires. Selon France Bleu, c’est dans le Pas-de-Calais que le coronavirus circule le plus avec un taux d'incidence de 202,2 cas pour 100 000 habitants.

18:47 - Quelle situation sanitaire dans les Hauts-de-France ? Alors que l'ensemble des commerces vont rouvrir leurs portes samedi 28 novembre après quatre semaines de fermeture, l'épidémie de Covid-19 continue de marquer le pas dans les Hauts-de-France, comme le rapporte France Bleu. Le nombre d'hospitalisations et de cas de réanimation diminue encore, comme le nombre de nouvelles contaminations au coronavirus, précise le média. Selon les chiffres de Santé publique France, 2 863 personnes sont hospitalisées au jeudi 26 novembre, soit 270 de moins en une semaine seulement. Dans la région, 387 patients sont en réanimation, soit 112 de moins en sept jours. On enregistre 3 426 décès depuis le début de l'épidémie dans les Hauts-de-France (+249 décès en une semaine). À l'inverse, 1 079 malades sont rentrés chez eux ces sept derniers jours après un séjour à l’hôpital, détaille France Bleu.

18:20 - Santé publique France appelle à une "vigilance accrue" malgré l'allègement du confinement Alors que se profile un assouplissement des règles du confinement, dès ce samedi, Santé publique France alerte sur la nécessité du maintien "des mesures de prévention individuelles et de réduction des contacts". L'organisme, dans son dernier point épidémiologique, insiste sur une "vigilance accrue" nécessaire de la part des Français, les fêtes approchant.

18:15 - En Europe, la pandémie de coronavirus a continué de décélérer cette semaine L’Europe est restée l’épicentre de l’épidémie de Covid-19 ces sept derniers jours, mais les contaminations ont continué de ralentir, comme le rapporte l’Est Républicain. Avec 236 900 nouveaux cas quotidiens, l’Europe est la région enregistrant le plus de nouvelles contaminations, loin devant les États-Unis/Canada (174 000 par jour), précise le média. Mais la bonne nouvelle est que les nouveaux cas refluent (-10%) pour la deuxième semaine consécutive dans une Europe où de nombreux pays sont confinés ou soumis à des couvre-feux, ajoute l’Est Républicain. La plus forte décrue est observée en France, avec -48%, soit 13 900 nouveaux cas par jour.

18:05 - Fêtes de fin d’année : 72% des Français comptent respecter les consignes gouvernementales Selon un sondage Odoxa pour franceinfo et Le Figaro, les Français sont soulagés à 78% de pouvoir fêter Noël avec leurs familles, malgré la crise sanitaire. 56% se disent tout de même triste face à ce contexte exceptionnel. 72% des personnes interrogées déclarent vouloir respecter les consignes du gouvernement, qui demande de limiter le nombre de convives par exemple. C’est ce que prévoit de faire 66% des Français.

17:45 - Les médecins alertent sur les risques des fêtes du Nouvel an Sur BFMTV, Antoine Pelissolo, chef de service au CHU de Créteil, indiquait : "Nous sommes surtout inquiets pour les fêtes du 31 décembre parce que c’est là qu’on risque d'avoir des assemblées plus larges". Cette inquiétude est partagée par grand nombre de médecins. Sur Twitter, le médecin Jimmy Mohamed a lui aussi sonné l’alerte sur le 31 décembre, se disant "moins optimiste" par rapport au "risque d'avoir des assemblées plus larges." Autre soignant cité par la chaîne, Rémi Salomon, président de la commission médicale d'établissement de l'AP-HP, sur France 5 : "Le 31, le virus va circuler. Il va circuler plus", a-t-il alerté.

17:35 - Le réveillon du 31 décembre inquiète particulièrement le gouvernement Le Premier ministre a déjà appelé à la responsabilité de chacun quant aux fêtes de fin d’année lors de sa conférence de presse jeudi, demandant à chacun de limiter le nombre de convives. Cependant, la soirée qui inquiète le plus le gouvernement et les médecins est celle du Nouvel an, souvent synonyme de rassemblements alcoolisés et festifs, comme le détaille BFMTV. Déjà au mois de novembre, Olivier Véran avait déclaré qu’il serait "difficile d'envisager de grandes soirées" pour la Saint-Sylvestre. Jean Castex a de son côté décrit ces rassemblements du 31 décembre comme des "usines à Covid" devant le bureau exécutif du parti de la majorité, rapporte la chaîne.

17:15 - Faut-il se faire tester avant les fêtes ? L’ARS de Nouvelle-Aquitaine répond oui Avec les possibles rassemblements de décembre, le risque de contamination se multiplie. L’Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine "recommande à la population de se faire tester juste avant les fêtes de fin d’année surtout si on voit des personnes à risques pendant cette période", a-t-elle indiqué lors d’une conférence de presse citée par 20 Minutes.

16:55 - Pourquoi le nombre de tests réalisés diminue-t-il ? 1,4 million de tests PCR ont été réalisés entre le 16 et le 22 novembre contre 1,8 million dans le bilan hebdomadaire précédent. Cela pourrait s’expliquer par une moindre circulation du virus, selon Eric Billy, chercheur en immuno-oncologie à Strasbourg, interrogé par 20 Minutes. "Vu que l’incidence du virus chute, il y a moins de patients, moins de symptomatiques et de cas contacts, et donc naturellement moins de gens qui se font tester", explique le scientifique. Par ailleurs, la multiplication des tests antigéniques peut également apporter un élément d’explication. Et ces derniers ne sont pour l’instant pas tous comptabilisés par les autorités sanitaires.

16:40 - 2 500 militaires russes ont déjà été vaccinés La Russie a déjà entamé la vaccination de son armée. 2 500 ont déjà été vaccinés sur un total de plus de 400 000 militaires qui doivent recevoir le vaccin. Le traitement russe Spoutnik V est en phase 3 des essais cliniques, détaille l’AFP citée par Le Figaro.

16:25 - Les vaccins pourraient avoir des "effets secondaires difficiles", préviennent des médecins américains Alors que les États-Unis s’apprêtent à distribuer des doses du vaccin élaboré par Pfizer et BioNTech dès le mois de décembre, des médecins alertent sur de possibles "effets secondaires difficiles". "Nous devons vraiment sensibiliser au fait qu’il ne s’agira pas d’une promenade de santé", explique ainsi une docteure au site CNBC, repéré par Ouest-France. "Ils ne vont probablement pas se sentir très bien. Mais ils doivent revenir pour la deuxième dose", affirme-t-elle.

16:10 - Le chômage partiel rendu plus compliqué pour les employés à risques Depuis le 11 novembre, le chômage partiel est moins facile à obtenir pour les personnes dont la santé présente des risques face à l’épidémie de coronavirus. Le certificat médical n’est plus suffisant pour l’obtenir. L’employeur peut obliger le salarié à venir travailler si les gestes barrières sont appliqués. En cas de risques importants, il faut solliciter la médecine du travail pour montrer que les mesures de protection sont insuffisantes, résume Franceinfo. Un recours devant le Conseil d’État a été déposé par des associations de malades.