"DIRECT. Coronavirus en France : 19 683 nouveaux cas, "le virus est en constante diminution", déclare Véran"

Carte du coronavirus en France L'essentiel Les infos du jeudi 26 août Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé s'est exprimé ce jeudi en fin d'après-midi à l'occasion d'un point presse. Il a évoqué la situation épidémique en France métropolitaine en Outre-mer tout en faisant "un point le plus complet possible sur la 4e vague". Durant cette prise de parole, Olivier Véran a réaffirmé l'efficacité des vaccins grâce à qui "le pire a été évité". Il a également estimé que la situation critique dans les Antilles résultait du peu de personnes vaccinées sur les îles de Guadeloupe et de Martinique où "la population doute du vaccin" alors que "le doute tue". Le ministre a aussi dessiné les contours de la dose de rappel, la fameuse 3e dose en détaillant le calendrier vaccinal ainsi que les tranches de population concernées. Enfin, le ministre s'est réjoui d'avoir passé, ce jeudi en France, le cap des 48 millions de primo-vaccinés, prédisant atteindre le cap fixé des 50 millions de personnes ayant reçu au moins une première dose de vaccin d'ici la fin du mois d'août.

Selon les derniers chiffres de l'épidémie du Covid jeudi 26 août, 11 104 malades du Covid-19 sont hospitalisés avec 2 239 patients en soins critiques. Par ailleurs, 107 décès, hors Ehpad, ont été rapportés en 24 heures. Les chiffres ci-dessous.

Sur Europe 1, le président du Conseil scientifique met une nouvelle fois en avant la question délicate de la rentrée scolaire et ne peut pas exclure que le variant Delat devienne un "super variant".

Jean Castex, présent sur l'antenne de RTL a indiqué que la campagne de rappel pour le vaccin contre le Covid serait lancée le 12 septembre dans les Ehpad alors qu'il sera possible de prendre rendez-vous dès début septembre. Par ailleurs, le Premier ministre a indiqué que l'état d'urgence sanitaire serait probablement prolongé en Outre-mer.

19:31 - 19 683 nouveaux cas de coronavirus enregistrés en 24h 19 683 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés ces dernières 24 heures, selon Santé Publique France, contre 23 706 mercredi, et 23 973 jeudi dernier. 19:05 - Quid de la troisième dose ? "Sont concernées toutes les personnes âgées de 65 ans et plus et/ou porteuses de maladies qui les exposent à des risques de formes graves", entame Olivier Véran. Ce public correspond à 18 millions de Français. La campagne de rappel "se fera dès la mi septembre et elle va durer quatre semaines pour se terminer à la mi-octobre", poursuit le ministre des Solidarités et de la Santé. Concernant les prises de rendez-vous, celles-ci seront ouvertes "dès lundi et les rappels pourront commencer dès le 1er septembre", explique Olivier Véran concernant la 3e injection. Et de détailler : "Vous pourrez vous faire vacciner chez votre médecin ou votre pharmacien ou dans un centre de vaccination. Ce sera un vaccin, à ARN messager, qui sera indistinctement du Pfizer ou du Moderna, et ce, quels que soient les vaccins que vous avez reçu précédemment". Aussi, le ministre rappelle qu'il faudra attendre six mois "entre la dernière injection reçue et la nouvelle dose". 19:05 - "Un bond spectaculaire" du côté de la vaccination des soignants Ce jeudi, le ministre des Solidarités et de la Santé s'est félicité d'un "bond extraordinaire" des chiffres de la vaccination des soignants et des personnels hospitaliers. Ils ne serait qu'une "petite dizaine de pourcents" à ne pas avoir reçu au moins une dose. Alors que l'obligation vaccinale des soignants entrera en vigueur le 15 septembre, Olivier Véran a déclaré que "la loi s'appliquera avec pédagogie mais elle s'expliquera". Sans être vaccinés, les soignants s'exposent à une suspension de salaire et une interdiction d'exercer. 19:03 - Olivier Véran conteste les fausses informations sur les vaccins " Il n’est plus compréhensible que certains de nos compatriotes retardent cette protection", indique Olivier Véran. Et de poursuivre : "je peux entendre toutes les interrogations, mais dire que nous manquons de recul sur les vaccins est erroné, dire qu’on attend le vaccin français est une mauvaise excuse. Certains peuvent avoir peur des piqures, en réanimation, il y en a énormément". 18:55 - Olivier Véran : "Plus de 48 millions de vaccinés" "Nous serons aux 50 millions de personnes" primo-vaccinés contre le Covid-19 "dans le courant de la première semaine de septembre" en France, a anticipé Olivier Véran. Il a également annoncé que la barre des 48 millions de Français primo-vaccinés avait été franchie ce jeudi. 18:52 - Olivier Véran : sans la vaccination, "la 4e vague aurait pu être la pire que nous ayons connu" Sans la vaccination, Olivier Véran estime que la quatrième vague de Covid-19 "aurait pu être la pire des vagues que nous ayons connu" sans la vaccination". "Nous avons de sérieuses raisons de penser que cela n'arrivera pas", a ajouté le ministre des Solidarités et de la Santé ce jeudi. 18:51 - Chez l'enfant, le virus est moins virulent que chez l'adulte Durant le point presse du ministre des Solidarités et de la Santé, le Pr. Engoulvent, spécialiste en pédiatrie a également pris la parole. Selon lui, "les enfants de moins de 12 ans, et surtout de moins de 6 ans, sont peu sensibles au Covid-19" et "chez l’enfant, la sévérité est beaucoup plus faible que chez l’adulte", assure-t-il. "Dans bien des cas", les enfants qui se retrouvent hospitalisés ont "des parents non-vaccinés". 18:45 - Aux Antilles, "la population doute du vaccin, le doute tue" Les Antilles qui avaient été plutôt épargnées lors des précédentes vagues connaissent depuis quelques semaines une explosion des cas de coronavirus, liée au variant Delta. Dans ces territoires ultramarins où la population est très réticente à la vaccination, peu d'antillais disposent actuellement d'un schéma vaccinal complet. Aussi, le ministre des Solidarités et de la Santé a estimé que si "la population doute du vaccin, le doute tue". Une façon d'encourager les antillais à se vacciner en masse. 18:43 - Olivier Véran : "Une décision logique, éthique, et qui fait un large consensus dans la population" Le virus continue de circuler en France métropolitaine et dans les Outre-mer. Olivier Véran persiste et signe : selon lui, le pass sanitaire qui permet de contrôler la circulation du virus en conditionnant l'accès à certains lieux est une décision "logique, éthique et qui fait un large consensus". 18:41 - Situation sanitaire "tendue" dans les hôpitaux des Bocuhes-du-Rhône et d'Occitanie Le ministre des Solidarités et de la Santé explique que la situation sanitaire reste "tendue" dans les hôpitaux des Bouches-du-Rhône et d'Occitanie. 18:37 - 6 millions de tests par semaine depuis la mise en place du pass sanitaire Depuis la mise en place du pass sanitaire, 6 millions de tests sont réalisés chaque semaine, s'est félicité le ministre des Solidarités et de la Santé ce jeudi lors de son point presse. Par ailleurs, ces tests qui sont pour le moment gratuits deviendront payants à compter de la mi-octobre. 18:35 - Olivier Véran : "Nous avons évité le pire" Le ministre des Solidarités et de la Santé fait le point sur la situation sanitaire en France, ce jeudi, à quelques jours de la rentrée scolaire. "Avec une telle montée de cas, on aurait pu s'attendre au pire. Pourtant ça n'est pas arrivé", a déclaré Olivier Véran, en évoquant "2000 admissions en réanimation, soit près de trois fois moins que lors de la première vague". LIRE PLUS

Selon le dernier bilan de l’épidémie de coronavirus en France, en date du 25 août, 19 683 cas supplémentaires ont été recensés, soit 4 023 de moins qu'hier et 4 290 de moins que jeudi dernier. Du côté des décès, 107 morts sont à déplorer en 24h, hors Ehpad, soit 14 de plus qu'hier et 19 de moins que mercredi dernier. Les hospitalisations diminuent légèrement ce jeudi, avec 741nouvelles entrées. Soit 142 de moins qu'hier et 235 de moins comparé à mercredi dernier. Enfin, 191 admissions en réanimation ont été comptabilisées, soit 9 de plus qu'hier et 5 de plus que jeudi dernier. Tous les chiffres :

6 693 019 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 19 683 de plus

113 848 décès au total (Ehpad compris), soit 107 de plus

87 343 décès à l'hôpital, soit 107 de plus

11 104 personnes actuellement hospitalisées, soit 67 de moins

2261 personnes actuellement en réanimation, soit 22 de plus

741 nouveaux admis à l'hôpital (-142) et 191 en réanimation (+9)

405 490 personnes sorties de l'hôpital, soit 667 de plus

Taux de positivité des tests : 3%, soit -0,05 point de moins

Taux d'incidence : 209,66 cas/100 000, soit -6,85 points de moins

Santé publique France dresse chaque semaine un rapport plus complet sur le coronavirus en France, généralement publié le jeudi soir. Dans son point épidémiologique, publié jeudi 19 août 2021, pour la semaine 32 (du 9 au 15 août), l'agence dit avoir observé une "augmentation limitée du taux d’incidence (245/100 000, +3%) sur le territoire." Cependant, le même rapport reconnaît "que la situation est en revanche très critique en Martinique et en Guadeloupe, avec des taux d’incidence extrêmement élevés, des capacités hospitalières saturées et un excès important de mortalité. D'ailleurs, les nouvelles hospitalisations de patients représentaient pour cette semaine une augmentation de 9% par rapport à la semaine 31. Aussi, les quelque 1 142 nouvelles admissions en services de soins critiques représentaient une augmentation de 5% sur la même période. Dans le même temps, le gouvernement poursuit sa campagne vaccinale et au 17 août 2021, près de 60% de la population a reçu deux doses de vaccin.

Le nombre de cas de Covid et les indicateurs de l'épidémie toujours en hausse. Le taux d'incidence global en France au 15 août 2021 est de 245 cas pour 100 000 habitants, contre 237 sur la semaine 31 avec correction des données, ce qui représente une hausse de 3%.

Le variant Delta majoritaire. Cette mutation du Covid-19 représente désormais 98,7% des tests séquencés. Le variant est devenu la mutation majoritaire en métropole lors de la semaine 26.

Dans les hôpitaux, les indicateurs étaient toujours en augmentation, mais plus modérée cette semaine, avec 5 207 nouvelles hospitalisations (+9% vs +35% en S31) et 1 142 nouvelles admissions en soins critiques (+5% vs +46% en S31). Le nombre de patients COVID-19 en cours d’hospitalisation atteignait 10 280 (+12%) en S32, dont 1 966 (+14%) en services de soins critiques. Les décès liés à la COVID-19 (à l’hôpital et en ESMS) étaient en augmentation (436, +31%).

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.