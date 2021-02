"DIRECT. Coronavirus en France : 4 376 cas de plus, bientôt une nouvelle vague à l'hôpital ?"

COVID FRANCE. D'après le dernier bilan, 4 376 cas de Covid-19 ont été détectés en 24 heures et 412 personnes ont perdu la vie, dans les hôpitaux, en raison du virus. Alors que les bilans quotidiens semblent acter une stabilisation à la baisse des nouvelles contaminations, les variants du virus inquiètent les autorités, qui ont appelé les hôpitaux à passer en "organisation de crise", afin d'affronter une situation épidémique "préoccupante".

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

D'après le dernier bilan de l'épidémie, en date du lundi 15 février, près de 4 380 cas de Covid-19 ont été recensés ces dernières 24 heures, soit 59 de plus par rapport au précédent bilan de lundi dernier. Les autorités déplorent également 412 décès supplémentaires en raison du virus, ce qui porte à 82 226 le nombre de morts imputables au Covid-19 depuis le début de l'épidémie en France. Les chiffres des hospitalisations et des réanimations présentés ci-dessous sont extraits du site Géodes, de Santé publique France. Il ne s'agit pas des données consolidées communiquées par le gouvernement chaque soir :

21:01 - 30 000 vaccins en Moselle : Jean Rottner (Grand Est) salue une "Opération Canadair". La Moselle, très touchée par les variants du Covid-19, va recevoir 30 000 doses supplémentaires du vaccin Pfizer, a annoncé le préfet du département, Laurent Touvet, ce lundi 15 février. Une initiative saluée par Jean Rottner, président de la région Grand-Est, qui a évoqué, sur France 5 dans la soirée, une "opération Canadair". "On vient dans un département apporter des vaccins de manière supplémentaire, avec ce besoin naturel de tester les zones les plus atteintes, de manière à isoler quand c'est nécessaire, a-t-il expliqué dans un entretien sur le plateau de C à Vous. On a peut-être encore, dans notre pays, un sujet sur la qualité de l'isolement des personnes positives." Si l'isolement est obligatoire, est-il pour autant respecté par les personnes testées positives ou cas-contact ? "Le ministre et les autorités locales sanitaires ont décidé d'avoir des fonctionnaires supplémentaire pour justement contrôler ces isolements", a fait savoir Jean Rottner, par ailleurs médecin et président du conseil de surveillance du Groupe hospitalier de la Région de Mulhouse et Sud-Alsace. Selon l'élu, les Français "suivent plutôt pas mal" les précautions sanitaires, malgré un état d'esprit pessimiste, où le moral des Français a été sérieusement atteint par les confinements successifs. #Moselle : @JeanRottner salue une « Opération Canadair » avec l’arrivée de 30 000 doses de vaccins supplémentaires ⬇️#CàVous pic.twitter.com/htGmIuEAHe — C à vous (@cavousf5) February 15, 2021

20:29 - "Viser l'objectif zéro Covid", la tribune d'un collectif de médecins dans Le Monde Ce lundi 15 février, un collectif de médecins, économistes et politistes a publié une tribune dans les colonnes du Monde pour appeler les États européens à instaurer des "zones vertes", où les écoles, restaurants, entreprises et lieux culturels seraient autorisés à ouvrir quand la transmission du Covid-19 est faible. "Nous appelons les responsables politiques et les citoyens à définir une stratégie européenne d'élimination fondée sur trois piliers : la vaccination, l'instauration de zones vertes et un renforcement des modalités de dépistage et de traçage", affirment-ils dans le texte commun, tout en rappelant que la vaccination ne peut, à elle-seule, venir à bout du virus. Selon ces scientifiques, l'Europe ne peut traverser cette crise qu'en ayant un "plan coordonné", afin de tendre vers un "objectif zéro Covid" tout en évitant "les fermetures unilatérales des frontières".

19:58 - Objectif : "vacciner d'ici la fin de l'été" tous les Européens qui le voudront, annonce Thierry Breton Responsable de la task force de l'Union européenne, Thierry Breton a accordé un entretien sur le plateau de BFM TV, ce lundi 15 février, durant lequel il a affiché un objectif : "Vacciner d'ici la fin de l'été tous ceux qui voudront l'être". "Je prends l'engagement de tout faire pour cet objectif", a assuré le commissaire européen au micro de Jean-Jacques Bourdin. Tout en restant prudent : "Une usine de vaccin, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à faire, ce n'est pas n'importe quoi de fabriquer un vaccin", a-t-il ajouté. Selon le commissaire européen, "il faut monter des doses en cadence maximale : d'ordinaire, il faut entre deux à trois ans pour monter en cadence. Là, on va essayer de le faire en cinq mois."

19:37 - L'épidémie recule, avec un R passé en dessous de 1 Le R, ou "taux de reproduction du virus", est passé en dessous de 1 en France. Quand ce taux est inférieur à 1, cela signifie que l'épidémie est en recul. Si globalement, la situation semble s'améliorer dans l'Hexagone, trois régions continuent d'afficher un R supérieur à 1 : les Hauts-de-France, l'Île-de-France et la région PACA. Dans le même temps, le taux d'incidence est en baisse dans 84 départements, bien que tous les départements de France métropolitaine restent en alerte rouge, exception faite du Finistère.

19:02 - Le dernier bilan de l'épidémie fait état de 4 376 cas de Covid-19 supplémentaires D'après le dernier bilan de l'épidémie, 4 376 cas de Covid-19 ont été recensés ces dernières 24 heures, ce qui représente 59 cas de plus par rapport au bilan de lundi dernier. Pour rappel, les chiffres du lundi, du point de vue des contaminations, sont généralement plus faibles en raison du week-end, où les laboratoires ne sont ouverts que partiellement. Dans le même temps, 412 personnes ont perdu la vie des suites du Covid-19, un chiffre plus élevé le lundi en raison d'un rattrapage des remontées des hôpitaux, généralement partielles le week-end. Dans les hôpitaux, 1 426 personnes supplémentaires ont été admises, dont 306 en réanimation.

18:57 - Les Bouches-du-Rhône sont le département où les indicateurs à l'hôpital sont les plus élevés D'après le dernier bilan de l'épidémie, les Bouches-du-Rhône sont le département où les indicateurs du Covid-19 sont les plus élevés dans les hôpitaux. 47 personnes ont été hospitalisées en raison du virus dans les dernières 24 heures, ce qui porte à 1 615 le nombre de patients Covid dans les hôpitaux du département. Dans le même temps, six patients ont été admis en réanimation, ce qui porte à 244 le nombre de patients en réanimation, soit les cas les plus graves de la maladie. Au niveau des décès, cinq personnes ont perdu la vie des suites du Covid-19 dans les dernières 24 heures dans les Bouches-du-Rhône, soit 2 422 morts à déplorer dans les hôpitaux du département depuis le début de l'épidémie.

18:34 - Mayotte : 165 hospitalisations dont 29 en réanimation en 7 jours A Mayotte, la situation ne s'améliore pas. En un semaine, 2232 nouveaux cas ont été enregistrés ainsi que 165 hospitalisations dont 29 en réanimation, les évacuations des cas le plus graves vers l'île de la Réunion continuent. Le plus inquiétant est que le taux de positivité a augmenté, désormais une personne testée sur trois est positive au Covid-19 sans que l'on sache s'il s'agit d'un variant ou de la souche originelle. La seule amélioration se trouve du côté du taux d'incidence qui commence à diminuer, mais il reste le plus élevé des territoires français avec 834,4 pour 100 000 habitants.

18:14 - Les médecins de ville peuvent vacciner avec AstraZeneca, les pharmaciens suivront en mars 700 000 doses du vaccin AstraZeneca vont être livrées dans les officines cette semaine. Les médecins de ville pourront se procurer ces doses puisqu'ils auront le droit, à partir du 25 février de participer à la campagne de vaccination. Mais le nombre de doses reste insuffisant alors l'achat sera d'abord limité à un flacon par médecin avant que les professionnels de santé puissent acheter deux voire trois flacons lors de la première semaine de mars. Chaque flacon contient dix doses de vaccin, c'est bien peu mais il faudra s'en contenter. Les pharmaciens pourront, comme c'était annoncé, administrer le vaccin à partir du mois de mars. Le produit AstraZeneca est toujours réservé aux personnes entre 50 et 64 ans et à risques.

17:54 - L'OMS accorde l'homologation d'urgence à AstraZeneca L'Organisation mondiale de la Santé accorde son homologation d'urgence au vaccin anti-covid AstraZeneca. Cela va permettre de distribuer des centains des millions de doses dans les pays défavorisés en proie au virus, notamment dans le cadre du dispositif Covax. La procédure vise à assurer l'accès équitable de tous les pays aux vaccins et aux traitements pour lutter contre l'épidémie.

17:34 - Le point en Normandie Selon les chiffres de Santé publique France en Normandie, le nombre de personnes hospitalisées est de 1281 patients, avec 18 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 128 malades sont en réanimation, avec 4" nouvelles entrées dans la journée. 2091 personnes sont mortes du coronavirus, soit 6 de plus en 24 heures et 7970 sont sorties de l'hôpital soit 14 de plus.

17:14 - Les hôpitaux anticipent une éventuelle prochaine vague Les hôpitaux doivent se préparer à une éventuelle augmentation des hospitalisations, le ministère de la Santé demande à toutes les agences régionales de santé de s'organiser pour augmenter le nombre de lits disponibles et mobiliser tout le personnel médical possible. La Direction générale de santé précise dans sa circulaire : "Cette organisation de crise doit être mise en oeuvre dans chaque région, quel que soit le niveau de tension hospitalière, et doit être opérationnelle dès le 18 février". Dans sa démarche, le ministère explique également que tous les professionnels de santé positifs au Covid-19 ne pourront pas exercer, qu'ils soient symptomatiques ou non pour éviter le risque de transmission, en particulier des variants du virus.

16:54 - Comment accéder à la vaccination pour les personnes âgées non-autonomes ? Alors que les personnes âgées sont prioritaires pour recevoir le vaccin, nombreuses sont celles qui vivent seules, bénéficient d'allocation personnalisée d'autonomie et ne peuvent pas se déplacer jusque dans les centres de vaccination. Interrogé par un infirmier libéral sur ce point, Alain Fischer a reconnu la situation complexe et a exposé deux solutions pour permettre à ces personnes de recevoir les injections de vaccin. "Il faut assurer le transport de la personne, soit avec l'aide de la mairie ou l'aide familiale vers les centres de vaccination, ca a déjà été fait dans certains endroits. La seconde possibilité ce sont des unités mobiles de vaccination. Il y a des initiatives locales qui ont développé ces structures. Pour généraliser il faut des personnes adéquates, il faut permettre aux infirmiers de vacciner, il faut le personnel disponible mais bien sûr il faut aller dans ce sens".

16:34 - En Indre-et-Loire, cinq variants sud-africains détectés Cinq cas de variants sud-africains ont été découverts dans l'Indre-et-Loire mais, selon la préfecture, ils ne sont que très peu symptomatiques. Des mesures préventives ont été mises en place pour stopper la chaîne de transmission : l'isolement des personnes infectées mais aussi la fermeture d'une crèche fréquentée par un parent présentant un cas de variant. Le personnel ainsi que toutes les familles inscrites dans l'établissement sont invitées à se faire dépister, rapporte France Bleu. La préfecture a d'ailleurs organisé une campagne de dépistage massif mardi 16 et mercredi 17 février, ouverte à tous sans rendez-vous.

16:14 - La situation en Île-de-France Selon le dernier bilan sur le Covid-19 en Île-de-France, le nombre de personnes hospitalisées est de 5095 patients, avec 145 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 730 malades sont en réanimation, avec 37 nouvelles entrées dans la journée. 14132 personnes sont mortes du coronavirus, soit 40 de plus en 24 heures et 63026 sont sorties de l'hôpital soit 49 de plus.

15:34 - "La question du passeport vaccinal n'est pas d'actualité" Invité sur BFMTV, Alain Fischer a réaffirmé sa position sur le passeport vaccinal. Le président du conseil d’orientation de la stratégie vaccinale estime que la question ne peut se poser pour le moment : "On ne peut pas imaginer des systèmes de ce type avant que tout le monde ait eu la possibilité d'être vacciné". Or, la stratégie vaccinale du gouvernement est de donner la priorité aux publics les plus vulnérables à commencer par les personnes âgées ou celles présentant des risques de comorbidité. Le professeur émet d'autres réserves sur le passeport tant que des réponses claires n'auront pas été apportées au sujet de la durée de protection du vaccin et de ses effets sur la transmission du virus. "Pour l'instant, le passeport vaccinal n'est pas un sujet d'actualité"



Le Pr Fischer répond à toutes vos questions sur BFMTV ⤵ pic.twitter.com/eSaxJLs51q — BFMTV (@BFMTV) February 15, 2021

15:14 - Le Moselle reçoit 30 000 doses de vaccin supplémentaires Ce week-end, la Moselle a reçu 2000 doses de vaccin pour organisation une opération de vaccination de grande envergure. 28 000 doses supplémentaires viendront les compléter d'ici les deux prochaines semaines, "en plus des livraisons initialement prévues", a informé la préfecture et l'ARS du Grand-Est. Elle sont en priorité destinées aux personnes de plus de 75 ans et aux personnels de santé dans les hôpitaux et les Ehpads. Pour gagner en efficacité et accélérer la campagne de vaccination de nouveaux centres ouvriront leurs portes dans "les prochains jours" tandis que ceux déjà présents étendront les horaires d'ouverture.

14:54 - Dans les écoles le protocole sanitaire s'allège face au virus anglais Le protocole sanitaire évolue à nouveau dans les établissements scolaires, et de manière surprenante au vu de l'inquiétude que génère la propagation du virus britannique. Désormais, seuls les variants sud-africains et brésiliens justifient, selon le ministère de l'Education nationale, la fermeture d'une classe, et "une étude approfondie des contacts déterminera si les personnels de la classe doivent être également considérés comme contacts à risque, conformément aux prescriptions des autorités sanitaires". Le variant anglais est à l'origine d'une grande partie des fermetures des classes. Face à la propagation préoccupante du virus dans certaines régions comme en Moselle ou a Dunkerque, la modification du protocole sanitaire interroge.

14:34 - Pour Didier Pittet, la circulation du virus est surtout liée au comportement Alors que des questions se posent sur les effets du froid sur le virus, le Professeur explique surtout que le comportement influx sur la propagation du virus. #Covid19 : "Les virus aiment le froid certes, mais ils se sont largement propagés dans l'hémisphère Sud... Le paramètre essentiel reste lié aux comportements humains avant tout", @DidierPittet dans #RTLMatin avec @VenturaAlba pic.twitter.com/yj9pANKj45 — RTL France (@RTLFrance) February 15, 2021

14:14 - Le bilan dans les Hauts-de-France Selon le dernier bilan du Coviddaté du 14 février 2021, le nombre de personnes hospitalisées est de 2553 patients, avec 27 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 309 malades sont en réanimation, avec 4 nouvelles entrées dans la journée. 5727 personnes sont mortes du coronavirus, soit 8 de plus en 24 heures et 22172 sont sorties de l'hôpital soit 7 de plus.