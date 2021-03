"DIRECT. Coronavirus en France : 41 869 cas en 24h, une situation "critique""

CORONAVIRUS. Vendredi, 41 869 nouvelles infections de Covid-19 ont été enregistrées. Matignon juge la situation "critique avec l'entrée en action de la troisième vague et la prédominance du variant britannique". En grande tension, les hôpitaux craignent d'être débordés.

16:01 - Pour voyager en Espagne en voiture, il faudra présenter un test PCR négatif À partir du 30 mars, tous les Français qui souhaitent se rendre sur le territoire espagnol en voiture devront présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures. La mesure a été annoncée ce samedi par les autorités espagnoles. Jusqu’ici les voyageurs en automobile en été exemptés contrairement à ceux qui se rendaient en Espagne en avion ou en bateau. 14:49 - Quelle circulation du Covid-19 dans les écoles ? Le ministre de l’Éducation nationale a fait un point sur la circulation de l’épidémie de coronavirus dans les établissements scolaires, vendredi 26 mars. Plus de 3 256 classes étaient ainsi fermées cette semaine, après la détection de cas d’infection. 21 183 élèves ainsi que de 2 515 personnels ont été testés positifs ces sept derniers jours. Pour les enfants, cela représente une hausse de 40% par rapport à la semaine précédente. En réaction, Jean-Michel Blanquer a annoncé un nouveau protocole sanitaire : la fermeture de chaque classe "dès qu'un premier cas de contamination sera détecté" dans les 19 départements soumis à des mesures renforcées. 13:46 - Troisième vague : la situation est "critique" pour le Premier ministre Avec l'augmentation des cas de Covid-19, et la présence du variant britannique, la situation est jugée "critique", par Matignon, comme le cite Ouest-France, samedi 27 mars. "Une course contre la montre est engagée", a précisé le cabinet du Premier ministre. Alors que 19 départements sont concernés par un reconfinement, les contrôles vont ainsi être renforcés dans les gares, les aéroports et les péages routiers.

Le dernier bilan de Santé publique France est tombé vendredi 26 mars 2021. 41 869 cas de Covid-19 supplémentaires ont été enregistrés en 24 heures, soit 3 772 cas de moins que jeudi, mais 6 781 de plus que vendredi dernier. La moyenne sur sept jours passe donc à 35 609 cas contre 34 640 jeudi. Cette moyenne représente 6 875,14 cas de plus que la semaine dernière. Par ailleurs, 303 morts de plus (hors Ehpad) sont à déplorer, soit 78 de plus que la veille, et sept de plus que vendredi dernier. Le point complet :

4 465 956 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 41 869 de plus

94 275 décès au total (Ehpad compris), soit 897 de plus

68 276 décès à l'hôpital, soit 303 de plus

25 999 décès en Ehpad, soit 594 de plus depuis mardi 16 mars (chiffre mis à jour vendredi 26 mars)

27 242 personnes actuellement hospitalisées, soit 206 de plus

4 766 personnes actuellement en réanimation, soit 57 de plus

2 048 nouveaux admis à l'hôpital (+188) et 476 en réanimation (+68)

288 062 personnes sorties de l'hôpital, soit 1455 de plus

Taux de positivité des tests : 8,06%, soit 0,04 point de plus

Taux d'incidence : 337,07 cas/100 000, soit 11,70 point de plus

Santé publique France a publié dans la soirée du jeudi 25 mars son dernier point épidémiologique hebdomadaire sur l'épidémie de coronavirus dans le pays pour la semaine 11 (du 15 au 21 mars 2021). Ces points, plus détaillés que les bilans quotidiens délivrés chaque soir, éclairent chaque semaine un peu plus sur la situation sanitaire dans le pays. En résumé, on note une nouvelle hausse de la circulation du Covid-19 et particulièrement chez les jeunes. La pression à l'hôpital continue d'augmenter, avec une nouvelle hausse des admissions en réanimation. Découvrez ce qu'il faut retenir de ce point épidémiologique :

Une nouvelle hausse des indicateurs de circulation du Covid-19 est à signaler . En semaine 11, on déplore 209 839 nouveaux cas confirmés de Covid-19 (contre 179 556 en S10, soit une hausse de 17%). Le taux d'incidence national connaît également une augmentation importante, passant de 268 cas pour 100 000 habitants en semaine 10 à 313 en semaine 11. Seul le taux de positivité des tests ne subit qu'une légère hausse, passant de 7,7% à 7,9%.

. En semaine 11, on déplore 209 839 nouveaux cas confirmés de Covid-19 (contre 179 556 en S10, soit une hausse de 17%). Le taux d'incidence national connaît également une augmentation importante, passant de 268 cas pour 100 000 habitants en semaine 10 à 313 en semaine 11. Seul le taux de positivité des tests ne subit qu'une légère hausse, passant de 7,7% à 7,9%. Santé publique France s'inquiète de la circulation du Covid-19 à l'école , en mettant en avant des chiffres inquiétants sur les moins de 18 ans. Ces derniers concernent 18% des tests positifs de la semaine 11 et si l'on se penche sur des tranches d'âges plus fines, on constate que le coronavirus circule de manière accrue au collège et au lycée. SPF rapporte 431 cas positifs pour 100 000 habitants chez les 15-17 ans et 350 chez les 11-14 ans.

, en mettant en avant des chiffres inquiétants sur les moins de 18 ans. Ces derniers concernent 18% des tests positifs de la semaine 11 et si l'on se penche sur des tranches d'âges plus fines, on constate que le coronavirus circule de manière accrue au collège et au lycée. SPF rapporte 431 cas positifs pour 100 000 habitants chez les 15-17 ans et 350 chez les 11-14 ans. L'augmentation des cas de variants du Covid-19 est une nouvelle fois confirmée . La souche découverte au Royaume-Uni représenterait désormais 76,3% des tests en France, selon les projections réalisées à partir des tests criblés. Les variants sud-africain et brésilien restent plus marginaux (4,7% des tests de criblage). Ces derniers sont présents, mais plus localement : neuf départements avaient en semaine 11 une proportion de suspicions de variant sud-africain ou brésilien supérieure à 10%. Cette proportion était toujours particulièrement élevée en Moselle, bien qu’en diminution depuis plusieurs semaines (36,4% en S11, contre 54,4% en S08), ainsi qu’en en Dordogne (18,5%), Meurthe-et-Moselle (16,7%), dans les Vosges (16,1%) et la Meuse (15,5%).

. La souche découverte au Royaume-Uni représenterait désormais 76,3% des tests en France, selon les projections réalisées à partir des tests criblés. Les variants sud-africain et brésilien restent plus marginaux (4,7% des tests de criblage). Ces derniers sont présents, mais plus localement : neuf départements avaient en semaine 11 une proportion de suspicions de variant sud-africain ou brésilien supérieure à 10%. Cette proportion était toujours particulièrement élevée en Moselle, bien qu’en diminution depuis plusieurs semaines (36,4% en S11, contre 54,4% en S08), ainsi qu’en en Dordogne (18,5%), Meurthe-et-Moselle (16,7%), dans les Vosges (16,1%) et la Meuse (15,5%). Les indicateurs à l'hôpital continuent de se dégrader. Une nouvelle hausse des nouvelles hospitalisations est à déplorer (10 881 en S11, contre 9 777 en S10, soit +11%). A noter que chez les 75 ans et plus, le taux d'hospitalisations avait nettement diminué entre S03 et S10 et semble légèrement augmenter de nouveau en S11. La pression en services de réanimation s'accentue avec 2 411 nouvelles admissions en S11 contre 2 251 en S10, soit +7%. Il y a désormais plus de 4 700 malades du Covid-19 occupant les services de réanimation. Le nombre de décès à l'hôpital est stable en semaine 11 (1 789 contre 1 727 en S10, soit +4%).

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.