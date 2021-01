"DIRECT. Coronavirus en France : 4 240 nouveaux cas, un virage cette semaine ?"

COVID FRANCE. L'épidémie continue de se répandre en France, selon le dernier bilan du Covid-19, qui fait craindre une augmentation de la pression sur les hôpitaux en raison des variants. Ces dernières 24 heures, plus de 4 200 cas ont été recensés et près de 1 800 nouveaux patients ont été hospitalisés.

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

L'épidémie de coronavirus continue de progresser en France. D'après le dernier bilan du Covid-19, 4 240 cas ont été recensés en date du lundi 25 janvier. Un chiffre à prendre avec des pincettes le lundi, en raison de remontées partielles des hôpitaux le week-end. Le bilan fait également état de 445 décès supplémentaires des suites du coronavirus. Les chiffres dans les hôpitaux sont en augmentation : 1 768 personnes ont été hospitalisées en 24 heures, ce qui représente 850 patients supplémentaires en un jour, et 298 patients ont été admis dans les services de réanimation, soit 123 de plus. Dans le même temps, 743 personnes sont sorties de l'hôpital. Voici les derniers chiffres disponibles ci-dessous :

20:21 - Le seuil des 3 000 patients en réanimation est franchi D'après le dernier bilan de l'épidémie, 3 041 personnes sont actuellement en réanimation, soit un chiffre supérieur à 3 000, l'objectif fixé par Emmanuel Macron lors de son allocution en novembre dernier. Près de 300 nouveaux patients ont été admis dans les services de réanimation des hôpitaux de France ces dernières 24 heures.

19:58 - Bruxelles juge inacceptables les retards du vaccin d'AstraZeneca L'Union européenne a mis la pression sur le laboratoire AstraZeneca, qui a annoncé des livraisons de vaccins moins importantes que prévues. En cause : une baisse de rendement sur un site de production. Selon un porte-parole européen, la présidente de la Commission européenne a appelé le PDG de l'entreprise pour lui "poser des questions importantes et graves" sur ces retards. "Elle a affirmé très clairement qu'elle attend qu'AstraZeneca honore les contrats et conditions prévus dans l'accord de précommande". Dans le même temps, la commissaire européenne à la Santé, Stella Kyriakides, a jugé "inacceptables" ces retards de livraisons.

19:41 - Pasteur veut "rebondir" après l'échec de son vaccin Ce lundi, l'institut Pasteur a annoncé renoncer à son principal projet de vaccin contre le Covid-19. "Sur cet échec, nous allons certainement rebondir", a affirmé Christophe D'Enfert, directeur scientifique de l'institut, dans une interview accordée à Europe 1 dans la soirée. "Il faut se dire que de cet échec, on pourra apprendre pour développer des vaccins dans le futur", a-t-il ajouté, en précisant que Pasteur planchait actuellement sur deux autres projets de vaccins, en lien avec le VIH et un vaccin à ADN.

19:25 - 4 240 nouveaux cas de Covid-19, 445 morts à déplorer D'après le dernier bilan de l'épidémie, 4 240 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés ces dernières 24 heures. Dans les hôpitaux, les chiffres sont en augmentation : près de 27 000 personnes sont actuellement hospitalisées, dont 1 768 nouveaux patients en 24 heures, et 3 041 patients sont en réanimation, dont 298 nouvelles admissions. Le bilan des morts fait état de 445 décès supplémentaires en 24 heures.

19:23 - La situation dans les Pays de la Loire Selon le dernier bilan de l'épidémie dans les Pays de la Loire, 963 personnes ont été hospitalisées, avec 31 personnes admises dans les 24 heures. 92 personnes sont actuellement en réanimation, dont quatre nouvelles admissions dans la journée. Depuis le début de l'épidémie, 1 619 personnes ont perdu la vie des suites du Covid-19.

19:01 - Les vaccins, "ça ne suffit pas", selon Dominique Costagliola Alors que les rumeurs se font de plus en plus persistantes sur un éventuel reconfinement, la question se pose de l'efficacité du couvre-feu sur la propagation de l'épidémie. "Pour l'instant, on ne voit pas de signes d'améliorations tangibles. On s'est dit qu'on avait une solution avec les vaccins mais ça ne suffit pas", a évoqué l'épidémiologiste Dominique Costagliola sur RTL soir, ce lundi. Selon la directrice de recherche à l'Inserm, "il faut produire [des vaccins] en grandes quantités, c'est un enjeu depuis le début. Les firmes ont essayé de se mettre en ordre de marche mais manifestement, ce n'est pas si facile." La propagation des variants britannique et sud-africain, plus contagieux, font craindre une troisième vague épidémique en France. Mais ces variants sont-ils plus mortels ? "Il y a deux aspects : ils affectent plus de gens, donc entraînent plus de formes graves. Mais est-ce qu'ils augmentent le risque de décéder ? On n'a pas assez de données convaincantes."

18:27 - Un collège fermé à Toulouse après plusieurs cas de variant britannique Le collège Hubertine Auclert de Toulouse , est fermé jusqu'au 1er février après la découverte de plusieurs cas du variant britannique dans l'établissement annonce l'ARS. Un grand dépistage se déroulera le 29 janvier prochain.

18:07 - 46 cas positifs dans un Ehpad en Dordogne La semaine dernière, 25 nouveaux cas de coronavirus ont été détectés chez des résidents, ce qui porte à 46 le nombre cas positifs depuis le début de l'année. Trois résidents sont décédés, deux sont actuellement hospitalisés, et deux sont sous oxygène au sein même de la maison de retraite indique le directeur de l'Ehpad Felix Lobligeois au Bugue.

17:47 - Les chiffres en PACA Selon le dernier bilan du Covid daté du 24 janvier 2021, le nombre de personnes hospitalisées est de 3145 patients, avec 157 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 376 malades sont en réanimation, avec 23 nouvelles entrées dans la journée. 4252 personnes sont mortes du coronavirus, soit 11 de plus en 24 heures et 21403 sont sorties de l'hôpital soit 35 de plus.

17:27 - Une école fermée en Normandie Dans un communiqué, le préfet annonce la fermeture de l'école élémentaire Henri Ribière ce lundi 25 et mardi 26 janvier. Une dizaine de cas positifs ont été recensés au sein de l'établissement composé de neuf classes.

17:07 - Le bilan sanitaire en Occitanie Selon le dernier bilan en Occitanie, le nombre de personnes hospitalisées est de 1622 patients, avec 56 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 218 malades sont en réanimation, avec 9 nouvelles entrées dans la journée. 2458 personnes sont mortes du coronavirus, soit 7 de plus en 24 heures et 11446 sont sorties de l'hôpital soit 23 de plus.

16:47 - "Le variant ? C'est le même virus, il faut respecter les gestes barrières" selon un infectiologue Invité de France Bleu Paris, Benjamin Rossi, médecin infectiologue, explique que même si le variant est plus contagieux, les gestes barrières permettent de limiter la transmission. "Pour éviter la transmission du variant, "il faut avoir des masques efficaces, utiliser de meilleurs outils, et mieux respecter les gestes barrières".

16:27 - Le bilan en Nouvelle-Aquitaine Selon le dernier bilan du Covid dans la région daté du 24 janvier 2021, le nombre de personnes hospitalisées est de 1417 patients, avec 61 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 194 malades sont en réanimation, avec 11 nouvelles entrées dans la journée. 2109 personnes sont mortes du coronavirus, soit 9 de plus en 24 heures et 9037 sont sorties de l'hôpital soit 11 de plus.

16:07 - Onze cas du variant du Covid-19 dans un Ehpad de Toulouse Onze cas du variant du coronavirus ont été détectés dans une maison de retraite de Toulouse, plus précisément à l'Ehpad Saint-Exupéry, comme le rapporte La Dépêche. C'est l'Agence régionale de santé qui l’a confirmé dimanche 24 janvier midi. "Parmi l’ensemble des signalements reçus ces derniers jours, plusieurs nouveaux cas liés à un variant du virus Covid-19 sont confirmés dans un Ehpad situé à Toulouse", explique l'ARS dans un communiqué. Selon cette dernière, l’un de ces résidents âgés est décédé récemment, précise le média.

15:47 - Les chiffres en Normandie Selon le dernier bilan du Covid dans la région Normandie, le nombre de personnes hospitalisées est de 1312 patients, avec 43 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 89 malades sont en réanimation, avec 6 nouvelles entrées dans la journée. 1780 personnes sont mortes du coronavirus, soit 13 de plus en 24 heures et 6863 sont sorties de l'hôpital soit 11 de plus.

15:27 - Un gros cluster à la prison de Fresnes ? Selon l'observatoire international des prisons (OIP), la situation épidémique s'aggrave à la prison de Fresnes : 49 détenus seraient actuellement positifs au Covid-19 à la date du 20 janvier contre 10 au 14 janvier.

15:07 - Les chiffres en Ile-de-France Selon le dernier bilan du Covid daté du 24 janvier 2021 dans la région, le nombre de personnes hospitalisées est de 4923 patients, avec 122 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 600 malades sont en réanimation, avec 34 nouvelles entrées dans la journée. 13049 personnes sont mortes du coronavirus, soit 22 de plus en 24 heures et 58409 sont sorties de l'hôpital soit 32 de plus.

14:50 - Le vaccin de Moderna efficace contre le variant britannique et sud-africain Dans un communiqué, le groupe pharmaceutique Moderna a annoncé que son vaccin était efficace contre les deux variants britannique et sud-africain. We just announced that the Moderna COVID-19 Vaccine retains neutralizing activity against emerging variants first identified in the U.K. and the Republic of South Africa. Read more: https://t.co/UCCvX0PrKV pic.twitter.com/nCGl3hfhlU — Moderna (@moderna_tx) January 25, 2021

14:47 - Fermeture d’un collège en Loire-Atlantique Sur décision du préfet de Loire-Atlantique, les élèves et le personnel du collège Arthur Rimbaud à Donges resteront chez eux à la suite de la découverte d'un important foyer épidémique au Covid-19, rapporte CNews. Vingt-cinq cas positifs ont été détectés au sein de l’établissement, précise le média. Actu.fr rajoute qu’à ce stade, cet établissement est le seul touché par le coronavirus à un tel niveau dans le département.