DIRECT. Coronavirus en France : 429 morts en 24 heures, Véran appelle à la prudence

COVID FRANCE. Lors de la conférence de presse hebdomadaire du ministère de la Santé, un nouveau bilan humain du coronavirus en France a été donné.

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

20:42 - Le bilan en Île-de-France Selon le dernier bilan du Covid daté de ce jeudi 19 novembre, en Île-de-France, le nombre de personnes hospitalisées est de 6 432 patients, avec 461 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 973 malades sont en réanimation, avec 53 nouvelles entrées dans la journée. Par ailleurs, 10 331 personnes sont mortes du coronavirus, soit 76 de plus en 24 heures, et 46 287 sont sorties de l'hôpital, soit 417 de plus. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 18 novembre, à l'échelle régionale, était de 89,6%.

20:27 - Jean Castex attendu à l'hôpital de Brest Le Premier ministre Jean Castex se rendra dans le Finistère ce vendredi pour évoquer les crises sanitaire et économique, rapporte l'AFP. Il est attendu à l'hôpital de Brest en début de matinée. Cet établissement a la spécialité d'accueillir des évacuations sanitaires provenant d'autres régions - les plus touchées par l'épidémie de Covid-19. C'est le cas des régions PACA et Occitanie.

20:12 - L'Anses l'affirme, les animaux domestiques ou sauvages ne jouent aucun rôle dans l'épidémie Selon une nouvelle étude de l'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail), les animaux ne jouent aucun rôle dans la propagation de l'épidémie de coronavirus. L’Anses confirme donc qu’à ce jour que "la diffusion du virus est le résultat d'une transmission interhumaine par voie respiratoire." En revanche, "certaines situations particulières, comme une forte concentration d’animaux réceptifs au SARS-CoV-2, appellent toutefois à la vigilance pour ne pas constituer, à l’avenir, un réservoir animal favorable à la propagation du virus."

19:57 - Nouveau drive Covid à Genouillac (Creuse) Un nouveau drive Covid a ouvert ce lundi 16 novembre, à Genouillac (Creuse), au 2 bis rue des Mousseaux, indique France Bleu. Une quinzaine d'infirmiers libéraux de l'EPS (Établissement de Soins Primaires) de la ville se relaient tous les matins pour réaliser les tests. Pour se faire tester, il faut prendre rendez-vous auprès du laboratoire Astralab.

19:42 - Une distribution "possible" d'un vaccin d'ici la fin de l'année Le PDG du laboratoire allemand BioNTech qui travaille avec Pfizer sur un vaccin pour lutter contre le Covid-19, a estimé "possible" une distribution du produit d'ici la fin de l'année aux États-Unis ou dans l'Union européenne, indique l'AFP. "Il y a une chance pour que nous puissions encore obtenir cette année l'autorisation aux États-Unis ou en Europe ou dans les deux régions", a déclaré ce jeudi Ugur Sahin, fondateur de BioNTech. D'après l'AFP, il a également précisé que la demande d'autorisation serait déposée ce vendredi à l'Agence américaine des médicaments (FDA). "Il est possible que nous puissions livrer des vaccins en décembre", a-t-il ajouté.

19:27 - La France prête à aider la Suisse, la Belgique et l'Italie La France est prête à accueillir des patients Covid belges, suisses et italiens, d'après les informations du Parisien. "Nous avons fait savoir que nous étions disposés à accueillir des malades s'ils en avaient besoin", a déclaré l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à nos confrères, qui précisent que l'AP-HP compte 39 établissements en Île-de-France. Toutefois, aucun patient de ces trois pays ne se trouve actuellement entre les mains des hôpitaux parisiens, et aucun transfert n'est prévu dans les prochains jours, indique le quotidien.

19:10 - Olivier Véran a insisté sur l'aspect psychologique de cette épidémie "La santé mentale des Français s'est significativement dégradée entre fin septembre et début novembre", a fait savoir le ministre. Olivier Véran a indiqué que les médecins l'expliquaient par "la crainte de la contamination", "le rapport parfois direct à la mort", "le revers de la distanciation physique" ou encore "la crainte de perdre son emploi".

19:04 - Olivier Véran ne s'est pas avancé dans cette conférence de presse Le ministre de la Santé a bien évacué certaines questions, sans donner le moindre détail sur l'arrivée de nouveaux vaccins. Il a également botté en touche sur le sujet du déconfinement, qui fera l'objet d'une large communication la semaine prochaine. Mais Olivier Véran a insisté sur un point : compte tenu de la pression dans les hôpitaux et de l'évolution du taux d'incidence, en baisse mais encore à des taux élevés, il n'est pas question de supprimer les mesures de confinement dans les prochains jours.

18:43 - "Le déconfinement n'est pas d'actualité", conclut Olivier Véran Le ministre de la Santé indique pour terminer sa conférence de presse en indiquant que "le déconfinement n'est pas d'actualité". "Noue devons poursuivre nos efforts" a-t-il indiqué. Aucune autre information n'a été donnée sur les prochaines échéances après le 1er décembre.

18:40 - Pas de réponse sur la campagne vaccinale en France Le ministre de la Santé indique que "pour l'heure, il est impossible de donner aux Français des réponses sur les campagnes vaccinales". Olivier Véran indique que le Conseil consultatif d'éthique et la Haute Autorité de Santé ont été saisies pour travailler sur les dispositifs logistiques qu'il faudra mettre en place.

18:35 - 429 morts du Covid en France en 24h La mortalité liée au Covid-19 en France demeure très élevée en France : selon les chiffres transmis par Jérôme Salomon sur le bilan du jour, ce sont 429 personnes qui sont mortes sur les dernières 24 heures en France. Autre chiffre important : 311 nouveaux malades sont entrés en réanimation en 24h.

18:28 - Les personnels des Ehpad seront testés toutes les semaines La ministre déléguée à l'Autonomie, Brigitte Bourguignon, indique que la situation dans les Ehpad "reste préoccupante". Elle indique qu'à partir de lundi prochain seront mises en place des campagnes de dépistages plus systématiques : les professionnels de santé travaillant en Ehpad seront testés désormais de manière hebdomadaire. Il est par ailleurs recommandé aux visiteurs de faire un test PCR "72 heures avant l'entrée dans l'établissement" ou bien un test antigénique "dans la journée" de la visite dans l'Ehpad.

18:26 - Olivier Véran appelle à la prudence sur la décroissance du Covid "Si je dois résumer, le virus circule moins vite depuis la mise en place du couvre-feu et du confinement. C'est une bonne nouvelle, c'était l'effet attendu. Mais la charge sanitaire reste élevée dans nos hôpitaux, même si elle a commencé à se réduire progressivement. Cela va prendre du temps", indique le ministre de la Santé

18:23 - 4653 malades du Covid en service de réanimation 32 345 patients Covid-19 sont actuellement hospitalisés pour recevoir des soins, 4 650 sont dans un service de réanimation, indique Jérôme Salomon.

18:20 - Plus de 2200 malades admis à l'hôpital en 24h Le directeur de la Santé indiquent que les hôpitaux français ont enregistré 2200 malades supplémentaires en 24h. Au total, le ministère enregistre 47127 morts en France des causes du Covid-19.

18:17 - "Le R effectif est en dessous de 1" Le directeur de la Santé indique que le R effectif, qui donne des éléments sur la vivacité de circulation du virus est entre 0,75 et 0,89 en France. Le taux d'incidence est en forte chute, mais reste à des niveaux "bien au-dessus" des seuils fixés par le président de la République pour le déconfinement, indique Jérôme Salomon.

18:14 - Jérôme Salomon prend la parole Jérôme Salomon, le directeur de la Santé, indique que "la pression hospitalière reste forte en France, en particulier encore dans la région Auvergne Rhône-Alpes et la région Bourgogne-Franche-Comté".

18:11 - Véran évoque les difficultés psychologiques provoquées par la situation sanitaire. Le ministre commence cette conférence de presse en parlant des effets de l'isolement, de la peur de la maladie et des effets du confinement. Le ministre indique qu'il ne faut pas hésiter à consulter un professionnel en cas de détresse psychologique, Olivier Véran indique que le nombre d'états anxieux est en forte augmentation au sein de la population française depuis la fin du mois d'août. "La dimension psychologique de cette crise est tout aussi importante que son pendant somatique", déclare le ministre qui rappelle la mise en place d'un numéro Vert , le 0800 130 000. Celui-ci reçoit plus de 20 000 appels par jour.

18:07 - Olivier Véran ne devrait pas s'exprimer sur la fin du confinement Rappelons que le chef de l'Etat prendra la parole la semaine prochaine pour faire une point sur les étapes qui attendent les Français à partir du 1er décembre.

18:04 - Olivier Véran commence son point presse Le ministre de la Santé doit présenter les évolutions de la situation sanitaire en France. Le point complet est à suivre en tête de cet article. Les principales déclarations seront intégrées à cette page sur ce fil d'actualité.

17:50 - "On se réjouit" indique Sylvie Briand à propos des vaccins La directrice en risque épidémique et pandémique à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) invitée de franceinfo se "réjouit" de l'évolution significative dans la course aux vaccins mais se veut prudente. "On se réjouit, parce que c'est quand même une avancée scientifique colossale" avant de nuancer son enthousiasme, “c'est un produit biologique, donc il faut toujours être un peu prudent. Il faut attendre que l'Agence de régulation américaine donne les autorisations de mise sur le marché."

17:36 - Le taux d'incidence baisse encore dans le Centre-Val-de-Loire Selon le dernier bilan du coronavirus dans la région, le nombre de personnes hospitalisées est de 1078 patients, avec 62 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 157 malades sont en réanimation, avec 6 nouvelles entrées dans la journée. 871 personnes sont mortes du coronavirus, soit 14 de plus en 24 heures. De son côté le taux d'incidence était de 222,9 cas pour 100 000 habitants, soit -2,8 points en 24 heures.

17:23 - Le Comité d'éthique recommande une priorisation des soins "au cas par cas" Pour faire face à l'"afflux massif de patients Covid", le Comité consultatif national d'éthique (CCNE) suggère de "préserver l'accès aux soins aux situations les plus urgentes et aux patients qui auraient le plus à perdre d'une absence ou d'un retard de soins", dans un rapport sur le tri des malades Covid et non Covid diffusé ce mercredi, indique l'AFP relayée par BFMTV. Cependant, toute discrimination par rapport à l'âge, au statut social, ou encore au handicap chronique, est exclue car "la hiérarchisation de la valeur de la vie doit rester un 'interdit' éthique", précise l'organisme. Pour cela, le Comité favorise une priorisation "au cas par cas".

17:10 - Pourquoi cette décrue spectaculaire à Paris ? Comme évoqué un peu plus haut dans ce direct, la baisse de circulation du Covid-19, si elle se constate au niveau national, est particulièrement impressionnante à Paris. Le taux d'incidence, correspondant au nombre de cas pour 100 000 habitants, est désormais de 162 dans la capitale, où le nombre de contaminations quotidiennes est faible. Mais pourquoi et comment cette baisse se fait-elle sentir, alors qu'il s'agit d'une des villes les plus densément peuplées au monde ? "Le couvre-feu a constitué l’élément décisif, avec la fermeture effective des bars et des restaurants", juge Renaud Piarroux, épidémiologiste à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qui évoque aussi Covisan, ce dispositif de dépistage et de traçage renforcé des cas de coronavirus mis en place depuis le déconfinement par l'AP-HP. "Nous avons ainsi réussi à détecter certains clusters, et à couper une partie des chaînes de contamination. Covisan n’a pas concerné la majorité des cas de Covid. Il a néanmoins joué un rôle important, en atténuant la progression de l’épidémie, puis en accélérant la baisse", explique-t-il.