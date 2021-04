"DIRECT. Coronavirus en France : 43 505 cas de plus, une éclaircie à l'hôpital ?"

CORONAVIRUS. Va-t-on vers une éclaircie à l'hôpital ? Les chiffres du jour font état d'une diminution du nombre de patients dans les services de réanimation. Toutefois, 43 505 cas de plus et 297 nouveaux décès sont à déplorer. Du côté de la vaccination, Gabriel Attal a confirmé ce mercredi que le vaccin Johnson&Johnson serait administré aux plus de 55 ans.

19:18 - 43 505 nouveaux cas de coronavirus Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, la France déplore 5 149 834 cas de Covid-19 confirmés par PCR (Ehpad compris), c'est 43 505 de plus par rapport à mardi 13 avril. Le nombre de nouveaux cas de ce mercredi est également plus important que celui constaté entre lundi et mardi. On parle de 4 392 cas de plus. 19:02 - 297 décès supplémentaires en 24 heures Selon le dernier bilan enregistré par Santé public France, ce mercredi 14 avril 2021, 297 nouveaux décès liés au Covid-19 ont été recensés ces dernières 24 heures. Tous sont survenus à l'hôpital. À noter que 297 morts en 24h (hors Ehpad), c'est 27 de moins par rapport à mardi, mais également 136 de moins comparé à mercredi dernier. Désormais, on compte donc 99 777 décès au total (Ehpad compris), enregistrés depuis plus d'un an et l'arrivée de la pandémie dans le pays, dont 73 632 survenus à l'hôpital. 18:44 - Variant brésilien en Guyane : "On est toujours sur le qui-vive" Interrogé sur franceinfo ce mercredi, le préfet de Guyane s'est exprimé sur le variant brésilien, qui représente plus de 80% des contaminations au Covid-19 dans le département. "On est toujours sur le qui-vive avec des systèmes de protection pour protéger la Guyane", a-t-il déclaré. Avant de préciser que le département "se prépare pour une vague qui devrait arriver dans une dizaine à une quinzaine de jours". 18:31 - Les réanimations en baisse ce mercredi 14 avril Peut-on y voir une conséquence du reconfinement général dans l'Hexagone ? Ce mercredi 14 avril, Santé publique France rapporte une diminution du nombre de patients du côté des réanimations. Si 5 902 personnes se trouvent toujours en réanimation, elles sont 50 de moins que la veille. Du côté des nouvelles admissions dans ces services très spécifiques, 441 patients ont fait leur entrée ces dernières 24 heures, c'est 114 de moins par rapport à mardi. 18:09 - On en est où dans la Loire ? Selon le dernier bilan du Covid-19 daté du 13 avril 2021, dans la Loire, le nombre de personnes hospitalisées est de 560 patients, avec 37 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 76 malades sont en réanimation, avec sept nouvelles entrées dans la journée. Le taux d'occupation des lits de réanimation, à l'échelle régionale, est de 122%. 1 177 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie dans le département, dont sept décès dans les dernières 24 heures. 17:44 - Vaccin Johnson & Johnson : l'EMA s'exprimera la semaine prochaine L'agence européenne des médicaments (EMA) rendra son verdict quant à l'utilisation du produit Janssen, la semaine prochaine. "L'EMA enquête sur tous les cas signalés et décidera si une action réglementaire est nécessaire", a déclaré le régulateur européen ce mercredi. Et d'ajouter que pour l'instant, l'Agence européenne des médicaments "reste d'avis que les avantages du vaccin (de Johnson & Johnson) dans la prévention du Covid-19 l'emportent sur les risques d'effets secondaires". En attendant cette décision à l'échelle européenne, les doses reçues par la France doivent être conservées au frais. 17:34 - Johnson & Johnson : 200 000 doses arrivées en France ce week-end D'après les informations du Parisien, 200 000 doses du vaccin Johnson & Johnson ont été livrées en France ce week-end. Celles qui devaient être envoyées en Outre-mer, auprès des populations précaires et dans le réseau de ville, sont pour le moment stockées dans les Yvelines. L'agence européenne des médicaments rendra sa décision quant à l'utilisation du produit Janssen, la semaine prochaine. En attendant, les doses doivent être conservées au frais. 16:59 - Les chiffres du Covid-19 en Seine-Saint-Denis Selon le dernier bilan du Covid-19 daté du mardi 13 avril, en Seine-Saint-Denis, le nombre de personnes hospitalisées est de 1 163, avec 139 nouveaux patients admis dans les dernières 24 heures. 189 malades sont en réanimation, avec 19 nouvelles entrées dans la journée. Le taux d'occupation des lits de réanimation, à l'échelle régionale, est de 154,9%. 2 122 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie dans le département, dont 10 décès dans les dernières 24 heures. 15:52 - Le Danemark renonce à AstraZeneca Le Danemark renonce définitivement au vaccin AstraZeneca contre le Covid-19, indique l'AFP dont BFMTV se fait l'écho. C'est ce qu'ont annoncé les autorités sanitaires du pays, ce mercredi, évoquant les effets secondaires "rares" mais "graves" du produit. La campagne de vaccination au Danemark continue sans le vaccin d'AstraZeneca", a déclaré le directeur de l'Agence nationale de Santé, Søren Brostrøm, à l'occasion d'une conférence de presse. 15:23 - Gabriel Attal promet "un hommage" pour les victimes du Covid-19 La barre des 100 000 personnes mortes du Covid-19 a été franchie en France. Gabriel Attal a assuré qu'il y aurait "évidemment [un] moment d'hommage et du deuil pour la Nation", lors de son point presse qui s'est tenu ce mercredi après le Conseil des ministres. 15:19 - Voyages hors de la France : Gabriel Attal annonce l'arrivée de nouvelles mesures Lors de sa prise de parole ce mercredi, Gabriel Attal a également annoncé que le gouvernement présenterait lundi 19 avril, de nouvelles mesures restrictives pour les voyages entre la France et les pays les plus touchés par le Covid-19. Et de préciser que ces mesures "s'inspirer[ont] de ce que nous faisons actuellement pour le Brésil". 15:14 - Livraisons de BioNTech-Pfizer : les doses vont augmenter La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé ce mercredi 14 avril que les laboratoires BioNTech-Pfizer vont augmenter de 50 millions de doses les livraisons de leur vaccin à l'Union européenne au deuxième trimestre. 15:12 - Gabriel Attal : "Nous avons reçu 200 000 doses" du vaccin Janssen contre le Covid-19 Toujours au sujet du vaccin Johnson & Johnson, Gabriel Attal a déclaré ce mercredi 14 avril : "Nous avons reçu la première livraison de vaccins, c'est-à-dire 200 000 doses qui sont arrivées en début de semaine sur notre territoire et qui sont en train d'être acheminées auprès de la médecine de ville et les officines de pharmacie." 14:38 - Gabriel Attal confirme l'utilisation du vaccin Johnson & Johnson aux plus de 55 ans Gabriel Attal a annoncé ce mercredi 14 avril, lors de son point presse en sortie de Conseil des ministres, que le vaccin Johnson & Johnson sera administré comme prévu aux plus de 55 ans en France. Cette confirmation intervient au lendemain de la suspension du produit aux États-Unis. 14:34 - Vaccination contre le Covid : "Plus d'un majeur sur cinq" a reçu une première injection Concernant la vaccination contre le Covid-19, Gabriel Attal a indiqué que "plus d'un majeur sur cinq" a reçu une première injection. Après la polémique autour du vaccin AstraZeneca, le porte-parole du gouvernement a fait part de la "confiance" de l'exécutif à l'égard de ce produit. 14:30 - Gabriel Attal annonce des "jours encore difficiles" dans les hôpitaux Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a également évoqué, ce mercredi 14 avril, "des signaux encourageants". Toutefois, il a souligné qu'"il est encore trop tôt pour constater une pleine efficacité des mesures [sanitaires] au niveau national". Et d'annoncer des "jours encore difficiles" dans les hôpitaux et services de réanimation. 14:27 - Gabriel Attal : "Le virus circule toujours activement dans notre pays" Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal s'est exprimé à la sortie du Conseil des ministres, ce mercredi. "Nous observons ces derniers jours une confirmation que les mesures [sanitaires] fonctionnent mais la troisième vague n'est pas dernière nous", a-t-il déclaré. Et d'ajouter : "Le virus circule toujours activement dans notre pays." 13:58 - Suspension de Johnson & Johnson aux États-Unis : "On espère bien que cette pause est temporaire" Reçue sur franceinfo ce mercredi, Marie-Paule Kieny, vaccinologue et présidente du comité scientifique sur le vaccin Covid-19, s'est exprimée au sujet de la suspension du vaccin Johnson & Johnson aux États-Unis. "On espère bien que cette pause est temporaire et qu'elle va pouvoir être levée, qu'on va pouvoir commencer à administrer ces vaccins Janssen en toute sécurité, avec éventuellement une restriction d'âge." Pour rappel, cette suspension qui entraîne "un retard de déploiement" en Europe est dû à l'identification de plusieurs cas de thrombose chez des femmes âgées de moins de 50 ans. 13:55 - Chiffres du Covid-19 : taux d’incidence en baisse en PACA En Provence-Alpes-Côte d’Azur, le taux d’incidence du coronavirus est passé de 515 cas pour 100 000 habitants en semaine 13 à 381 cas pour 100 000 habitants en semaine 14, selon les données de l’Agence régionale de santé, qui rappelle toutefois que ce taux est au-dessus de la moyenne nationale. 13:23 - Le vaccin Moderna efficace à 90% contre le Covid-19 Moderna a annoncé ce mardi que son vaccin était efficace à 90% contre le Covid-19, et à 95% contre les formes graves de la maladie, rapporte l'AFP relayée par BFMTV. Des résultats en légère baisse par rapport à un précédent essai clinique (94,1% en décembre, selon les données publiées dans la revue médicale New England Journal of Medicine). "Les nouvelles données pré-cliniques sur nos vaccins candidats spécifiques aux variants nous donnent confiance dans notre capacité à anticiper l'émergence de nouveaux variants", a précisé Stéphane Bancel, le patron de la société de biotechnologies américaine. LIRE PLUS

Santé publique France a publié dans la soirée du jeudi 1er avril son dernier point épidémiologique hebdomadaire sur l'épidémie de coronavirus dans le pays pour la semaine 12 (du 22 au 28 mars 2021). Ces points, plus détaillés que les bilans quotidiens délivrés chaque soir, éclairent chaque semaine un peu plus sur la situation sanitaire dans le pays. En résumé, on note une augmentation de la circulation du Covid-19 particulièrement prononcée chez les enfants et les jeunes adultes, au moment où la fermeture des écoles a été décidée. La pression à l'hôpital continue d'augmenter, avec une confirmation du retour à la hausse des nouvelles hospitalisations chez les 75 ans et plus, après plusieurs semaines de baisse. Découvrez ce qu'il faut retenir de ce point épidémiologique :

La circulation du Covid-19 continue d'augmenter en semaine 12 , en témoigne les indicateurs de suivi. On observe une hausse continue du taux d'incidence national, avec désormais 386 cas de coronavirus pour 100 000 habitants en France (+22% par rapport à S11). A noter que ce taux d'incidence augmente pour toutes les classes d'âges. Le taux de positivité des tests réalisés en semaine 12 est en légère augmentation, passant de 8% en S11 à 8,2% en S12. Un total de 258 830 nouveaux cas confirmés a été rapporté, en augmentation (+22%) par rapport à la semaine 11, ce qui revient à une moyenne de 37 000 nouveaux cas journaliers.

, en témoigne les indicateurs de suivi. On observe une hausse continue du taux d'incidence national, avec désormais 386 cas de coronavirus pour 100 000 habitants en France (+22% par rapport à S11). A noter que ce taux d'incidence augmente pour toutes les classes d'âges. Le taux de positivité des tests réalisés en semaine 12 est en légère augmentation, passant de 8% en S11 à 8,2% en S12. Un total de 258 830 nouveaux cas confirmés a été rapporté, en augmentation (+22%) par rapport à la semaine 11, ce qui revient à une moyenne de 37 000 nouveaux cas journaliers. L'inquiétude sur la propagation du Covid-19 chez les enfants se confirme . Alors que le gouvernement a décidé de fermer les écoles, les chiffres peuvent tendre vers une compréhension de cette décision. L'augmentation du taux d'incidence est générale, mais particulièrement aiguë chez les 0-14 ans (+31%). Si l'on resserre les classes d'âges, on observe un taux d'incidence très inquiétant chez les 15-17 ans (569/100 000), mais aussi chez les 11-14 ans (487/100 000). Un total de 50 702 nouveaux cas confirmés chez les patients mineurs a été rapporté, en augmentation (+31%) par rapport à la semaine 11. Les moins de 18 ans représentent désormais 20% de l’ensemble des nouveaux cas observés dans la population générale, note Santé publique France.

. Alors que le gouvernement a décidé de fermer les écoles, les chiffres peuvent tendre vers une compréhension de cette décision. L'augmentation du taux d'incidence est générale, mais particulièrement aiguë chez les 0-14 ans (+31%). Si l'on resserre les classes d'âges, on observe un taux d'incidence très inquiétant chez les 15-17 ans (569/100 000), mais aussi chez les 11-14 ans (487/100 000). Un total de 50 702 nouveaux cas confirmés chez les patients mineurs a été rapporté, en augmentation (+31%) par rapport à la semaine 11. Les moins de 18 ans représentent désormais 20% de l’ensemble des nouveaux cas observés dans la population générale, note Santé publique France. Les variants du Covid-19 poursuivent leur propagation . La souche découverte au Royaume-Uni est largement majoritaire et parmi les tests criblés en semaine 12, près de 80% correspondaient à une suspicion de variant UK (contre 76,3% en S11). Les variants sud-africain et brésilien n'explosent pas et restent à des niveaux de circulation assez bas, avec 4,4% de suspicion parmi les tests criblés.

. La souche découverte au Royaume-Uni est largement majoritaire et parmi les tests criblés en semaine 12, près de 80% correspondaient à une suspicion de variant UK (contre 76,3% en S11). Les variants sud-africain et brésilien n'explosent pas et restent à des niveaux de circulation assez bas, avec 4,4% de suspicion parmi les tests criblés. La pression hospitalière continue d'augmenter . L’augmentation des déclarations de nouvelles hospitalisations pour Covid-19 observée depuis la semaine 10 s’est poursuivie en S12 : 12 572 contre 10 881 en S11, soit +16%. Cette augmentation concerne toutes les classes d'âges, mais chez les 75 ans et plus, on avait noté une diminution entre S03 et S10. En S12, les nouvelles hospitalisations chez les 75 ans et plus a de nouveau augmenté, confirmant le retour à la hausse initié en semaine 11. En réanimation, les nouvelles admissions sont aussi en augmentation (+11% en semaine 12, données non consolidées), particulièrement en Ile-de-France, dans les Hauts-de-France et dans la région PACA.

. L’augmentation des déclarations de nouvelles hospitalisations pour Covid-19 observée depuis la semaine 10 s’est poursuivie en S12 : 12 572 contre 10 881 en S11, soit +16%. Cette augmentation concerne toutes les classes d'âges, mais chez les 75 ans et plus, on avait noté une diminution entre S03 et S10. En S12, les nouvelles hospitalisations chez les 75 ans et plus a de nouveau augmenté, confirmant le retour à la hausse initié en semaine 11. En réanimation, les nouvelles admissions sont aussi en augmentation (+11% en semaine 12, données non consolidées), particulièrement en Ile-de-France, dans les Hauts-de-France et dans la région PACA. Le nombre de décès liés au Covid-19 est stable. Santé publique France a recensé 1 738 décès en semaine 12 contre 1 789 en semaine, soit une diminution de 3%. Les plus forts taux hebdomadaires de décès en métropole étaient encore rapportés en Hauts-de-France (3,9 pour 100 000 habitants), Grand Est (3,7), Provence-Alpes-Côte d'Azur (3,6) et Ile-de-France (3,5).

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.