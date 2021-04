"DIRECT. Coronavirus en France : 44 063 cas, nouvelle hausse en réanimation"

CORONAVIRUS. 44 063 nouveaux cas de coronavirus et 374 décès ont été recensés mardi 20 avril 2021. Plus tôt dans la journée, dans le Télégramme, le ministre de la Santé Olivier Véran n'a pas hésité à afficher un certain optimiste en parlant d'une "décroissance de l'épidémie" observée depuis quelques jours.

21:48 - Emmanuel Macron admet des difficultés pour convaincre sur AstreZeneca Alors qu'un adulte sur quatre a reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19 à ce jour, Emmanuel Macron, qui s'est exprimé sur ce point mardi soir, s'est également attardé sur les difficultés rencontrées avec le vaccin AstraZeneca, dont les nombreuses polémiques ont convaincu les Français de le rejeter. "Nous avons des difficultés pour convaincre sur l'AstraZeneca, il faut réfléchir en termes de communication et de capacité à convaincre", a estimé le président de la République. Et le chef de l'État de remarquer qu'il faut "savoir comment on maintient ce rythme [de vaccination ndlr.] et comment améliorer les leviers".

21:19 - Le taux d'incidence diminue légèrement Parmi les chiffres délivrés chaque soir par Data.gouv, le taux d'incidence, à savoir le nombre de cas recensés pour 100 000 habitants. Ce mardi, il diminue légèrement, passant de 342,19 cas/100 000 lundi à 337,42 cas/100 000 ce mardi, soit 4,77 points de moins.

20:39 - Vaccination : "On est sur la bonne voie", estime Macron alors qu'un adulte sur quatre a reçu au moins une dose C'est un fait : un adulte sur quatre (24,8%) en France a reçu à ce jour au moins une des deux doses d'un vaccin contre le coronavirus. Une nouvelle qui n'a pas manqué de faire réagir le chef de l'État Emmanuel Macron ce mardi. "On est sur la bonne voie", a-t-il estimé depuis l'Élysée. "Aujourd'hui les choses s'accélèrent", a-t-il poursuivi, remarquant que cela "nous place parmi les pays qui ont vacciné le plus de leur population adulte au sein de l'Union" européenne.

20:07 - Quid des hospitalisations ce mardi ? Du côté des hospitalisations aussi, on enregistre une légère augmentation ce mardi avec 31 086 patients Covid-19 hospitalisés, contre 31 214 la veille. C'est 128 de plus en 24 heures. Du côté des nouvelles admissions, 2 404 sont rapportées, contre 2 066 lundi. C'est 338 de plus.

19:51 - Le nombre de patients en réanimation continue d'augmenter Lundi, déjà 77 patients de plus que la veille étaient comptabilisés en réanimation. Ce mardi 20 avril, Santé publique France fait état de 5 984 personnes en soins critiques, parmi lesquelles 601 nouvelles admissions au cours des dernières 24 heures contre 502 la veille (+99). De plus, alors que lundi 5 970 malades du Covid-19 occupaient un lit en réanimation, ce mardi on en compte 14 de plus que la veille.

19:33 - 374 décès de plus liés au coronavirus Selon Data.gouv, le pays a enregistré ce mardi 20 avril 374 décès supplémentaires liés au Covid-19. C'est 73 de moins que la veille, où Data.gouv faisait état de 447 morts, mais cela reste toutefois plus que le chiffre rapporté il y a une semaine par Santé publique France et qui s'élevait à 324 décès, soit 51 de moins que ce mardi.

19:01 - Où en est-on de la vaccination en France ? La campagne de vaccination se poursuit en France. Ce mardi 20 avril, la Direction générale de la santé rapporte que 7,2% de la population totale et 9,2% de la population majeure ont reçu deux injections et sont donc totalement vaccinés. Il s'agit très exactement de 4 845 217 personnes. En ce qui concerne les personnes qui n'ont reçu qu'une des deux injections, on parle de 12 999 655 personnes. C'est 19,4% de la population totale et 24,8% de la population majeure.

18:52 - Ce que l'on sait sur le nouveau variant du coronavirus repéré en Inde (2/2) Autre élément évoqué à son sujet, il est possible que ce nouveau variant du coronavirus fragilise l'immunité de la population en déjouant les anticorps créés par une infection ou une première vaccination notamment. Il apparaît également probable qu'il soit à l'origine de la flambée que connaît l'Inde ces derniers jours. Enfin, il semble pour le moment présent sporadiquement en Europe. Si deux cas ont été repérés en Guadeloupe, quelques cas sont rapportés en Angleterre et en Allemagne, selon Santé publique France.

18:31 - Ce que l'on sait sur le nouveau variant du coronavirus repéré en Inde (1/2) Les scientifiques l'appellent B.1.617. En Inde, ce nouveau variant du Covid-19 inquiète sérieusement les autorités, même si les spécialistes estiment que, pour l'heure, davantage de données doivent être recueillies pour en savoir plus à son sujet. Parmi les éléments qui semblent déjà établis à ce jour, ce nouveau variant du coronavirus présente plusieurs mutations. Une quinzaine sont évoquées parmi lesquelles une repérée dans un variant découvert aux États-Unis, et une autre qui a déjà été identifiée dans les variants sud-africain et brésilien.

18:02 - Une accalmie en Moselle, les hôpitaux moins sous pression La Moselle souffle enfin. "En ce qui concerne la situation sanitaire, nous constatons une nette amélioration dans le département", a déclaré le préfet du département Laurent Touzet lors du point hebdomadaire de ce mardi 20 avril. Le taux d'incidence redescend à 256 cas soit une baisse de 75 points enregistrée "sur les deux dernières semaines" rapporte LorraineActu. Et cette embellie s'observe aussi dans les hôpitaux confie avec prudence Marie-Odile Saillard, la directrice générale du CHR Metz-Thionville. "Pour la première fois depuis très longtemps, nous avons des lits disponibles en soins critiques" indique-t-elle. Mais la région est loin d'être sortie de l'épidémie, Marie-Odile Saillard a rapidement tempéré ses propos : "Seuls deux départements du Grand Est sont dans une situation un peu meilleure qu’avant : la Moselle et le Bas-Rhin".

17:43 - La Sarthe accuse un taux d'incidence de 495 cas pour 100 000 habitants Dans la Sarthe, le taux d'incidence s'est envolé par rapport aux quatre autres départements du Pays de la Loire. Il affiche 495 cas pour 100 00 alors que la moyenne régionale plafonne à 290. Le dernier bilan de Santé publique France fait état de 213 personnes hospitalisées dont 18 admises dans la journée. Les réanimation comptent 21 patients et 3 les ont rejoints. Les hôpitaux du département déplorent 512 décès liés au coronavirus c'est 3 de plus en une journée, mais 2393 personnes ont pu être soignées soit 11 de plus.

17:22 - L'EMA évoque un "lien possible" entre les cas de thromboses et le vaccin Janssen L'Agence européenne des médicaments estime qu'un lien est possible entre les rares cas de thromboses sévères et le vaccin Janssen. L'agence avertit sur cet effet indésirable et rarissime du vaccin mais rappelle que la balance des bénéfices par rapport aux risques reste favorable. Sabine Strauss, la présidente du comité d'évaluation des risques de l'EMA a expliqué que les analyses se poursuivaient pour décider en temps voulus et si nécessaire d'encadrer l'utilisation du vaccin.

16:59 - Le virus anglais plus contagieux de 45% Une nouvelle étude de l'Université de Tel Aviv, menée par le professeur Ariel Munitz sur 300 000 tests PCR, conclut que le variant britannique est plus contagieux de 45% par rapport à la souche historique de Covid-19. "Nous avons comparé le taux de reproduction R du virus SRAS-CoV-2 avec celui de la variante britannique. Nous avons constaté que la variante britannique est 45% - près de 1,5 fois - plus contagieuse" a expliqué le professeur israélien.

16:38 - L'EMA réaffirme l'efficacité et la sureté du vaccin Janssen Dans un communiqué publié en amont de la conférence de presse, l'Agence européenne des médicaments réaffirme l'efficacité et la sécurité du vaccin. L'Agence estime que la balance bénéfices-risques reste largement favorable à l'utilisation du vaccin. Elle indique cependant que les caillots sanguins devraient être ajoutés à la liste des effets secondaires rares du vaccin Janssen. L'EMA a déjà pris cette décision pour le vaccin AstraZeneca sans pour autant interdire son utilisation. Le produit du laboratoire Johnson & Johnson pourrait connaître le même sort que le vaccin à adénovirus britannique.

16:19 - Janssen et AstraZeneca "indispensables" pour tenir les objectfis de la vaccination L'utilisation des vaccins à adénovirus comme Janssen et AstraZeneca, même dans un cadre limité en l'occurrence au plus de 55 ans, sont "indispensables" selon le ministère de la Santé pour tenir les objectifs. "Nous n'avons pas d'inquiétude sur notre capacité à atteindre nos objectifs (de 20 millions de personnes vaccinés avec une dose à la mi-mai et 30 millions à la mi-juin, ndlr) et cela, en intégrant des hypothèses plutôt prudentes sur le niveau de consommation d'AstraZeneca et de Janssen", a déclaré la cabinet du ministère. En revanche "s'il n'y a plus aucune administration d'AstraZeneca ou s'il n'y a aucune administration de Janssen en ville dans les semaines à venir, pour le coup les objectifs seront largement remis en question". L'avis de l'Agence européenne des médicaments sur le produit de Johnson & Johnson est notamment attendu cet après-midi à 17h.

15:57 - En Auvergne-Rhône-Alpes, le Rhône et la Loire plus touchés par le virus Le Rhône et la Loire restent les départements les plus touchées d'Auvergne-Rhône-Alpes avec des taux d'incidence respectif de 428 et 423 cas pour 100 000 habitants. c'est quasiment cent points de plus par rapport à la moyenne régionale de 339 cas. Le Rhône a fait partie des dix-neuf départements confinés dès fin mars, comment se porte l'épidémie un mois après la mise en place des mesures de freinage renforcées ? Le bilan de Santé publique France indique que 1226 personnes sont hospitalisées dont 100 admises dans la journée. Les réanimations accueillent 280 malades et 34 patients ont rejoint les services hier. Depuis le début de l'épidémie, les hôpitaux déplorent 2853 décès liés au coronavirus, c'est 14 de plus, tandis que 13154 personnes ont quitté les établissements de santé, c'est 48 de plus.

15:34 - La vaccination prioritaire des professionnels de deuxième ligne organisée pour deux semaines Dès samedi 24 avril, des créneaux de vaccination dédiés seront réservés aux 400 000 professionnels de deuxième ligne et âgées de plus 55 ans. Le ministère du Travail a dressé une liste d'une vingtaine de professions concernées par une accès prioritaire à la vaccination. La liste complète n'est pas encore connue mais comprend les chauffeurs de transports, les employés des commerces alimentaires, ceux des pompes funèbres par exemple. Les professionnels ne pourront recevoir que le vaccin AstraZeneca dans certains centres de vaccination définis par les ARS. Le dispositif devrait durer deux semaines, week-end compris.

15:13 - Le personnel de santé épuisé au CHU de Clermont-Ferrand Les infirmiers de CHU de Clermont-Ferrand ne pourrons fournir leurs efforts au vaccinodrome ouvert depuis le 14 avril dans la préfecture du Puy-de-Dôme. La direction de l'établissement hospitalier a indiqué sur Twitter : " Le plan blanc toujours actif au CHU, les prises en charge des malades COVID et non COVID, nos 6000 vaccinations par semaine, nous imposent de garder nos personnels mobilisés en interne. Un renfort des services du CHU est possible et prioritaire". Le vaccinodrome est contraint de trouver d'autres personnels de santé volontaires pour assurer l'objectif des 1000 injections quotidiennes.

14:51 - Que sait-on du variant brésiliens ? Le variant brésilien, et la possibilité qu'il se propage sur le sol français inquiète les autorités sanitaires et les scientifiques. Dans son rapport du 16 avril, publié le 18, le Conseil scientifique dresse le portrait du variant BR-P1. Une chose est sûre, il est plus contagieux. "Compte tenu de ses mutations, notamment N501Y, le variant P.1 possède une capacité de transmission élevée [...] et 1,4 à 2,2 fois plus transmissible que le virus historique", en revanche sa dangerosité est "difficile à estimer", souligne la cohorte d'experts. Le risque de réinfection est plus important avec le virus brésilien qu'un autre notamment parce qu'il "n'est qu'incomplètement inhibé par des anticorps de sujets infectés par le virus historique" mais une étude française tend à montrer une protection efficace des anticorps conte la souche sud-américaine. La question de l'efficacité des vaccins et de l'échappement immunitaire est centrale pour les scientifiques mais aucune réponse ne peut être apportée sur ce point. Le Conseil scientifique recommande d'anticiper l'arrivée des variants en précommandant des vaccins ciblés.