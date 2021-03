"DIRECT. Coronavirus en France : 45 641 nouveaux cas, la dégradation s'accélère"

CORONAVIRUS. D'après le dernier bilan de Santé publique France publié ce jeudi, 45 641 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés dans les dernières 24 heures. Lors de sa conférence de presse qui s'est tenue ce jeudi 25 mars 2021, Olivier Véran a souligné que la situation épidémique "n'est pas bonne en France".

Le dernier bilan de Santé publique France est tombé ce jeudi 25 mars 2021. 45 641 cas de Covid-19 supplémentaires ont été enregistrés, soit 10 643 de plus que jeudi dernier. La moyenne sur sept jours passe à 34 640 cas contre 33 120 mercredi, ce qui représente 7 314,8 cas de plus, en moyenne, que la semaine dernière. Concernant le nombre de morts, 225 décès en 24 heures sont à déplorer (hors Ehpad), soit 20 de moins que mercredi et 45 de moins que jeudi dernier. Par ailleurs, il y a eu 1 860 admis à l'hôpital en 24 heures, ce qui représente 270 entrées de moins que la veille, et 199 de plus que jeudi dernier. Enfin, 408 patients ont été admis en réanimation, soit 24 de plus que mercredi et 26 de plus que jeudi dernier.

19:46 - 1 860 nouvelles hospitalisations et 408 admissions en réa, en 24 heures D'après le dernier bilan de Santé publique France communiqué ce jeudi, il y a eu 1 860 nouvelles admissions à l'hôpital en 24 heures, ce qui représente 270 entrées de moins que la veille, et 199 de plus que jeudi dernier. Par ailleurs, 408 patients ont été admis en réanimation, soit 24 de plus que mercredi et 26 de plus que jeudi dernier.

19:30 - 45 641 nouveaux cas, 225 décès en 24 heures Olivier Véran l'a annoncé lors de sa conférence de presse, puis les derniers chiffres de Santé publique France sont tombés ce jeudi : plus de 45 000 nouvelles contaminations au Covid-19 ont été enregistrées dans les dernières 24 heures. En effet, 4 424 087 cas ont été confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 45 641 supplémentaires. Par ailleurs, il y a eu 93 378 décès au total, depuis le début de l'épidémie de coronavirus, soit 225 de plus.

18:55 - 7 168 437 personnes ont reçu au moins une injection de vaccin D'après les derniers chiffres du ministère de la Santé dont BFMTV se fait l'écho, 7 168 437 personnes ont reçu au moins une injection de vaccin. Cela représente 13,6% de la population majeure. Par ailleurs, 2 610. 990 ont reçu avoir eu leur seconde injection. Depuis le lancement de la campagne vaccinale le 27 décembre dernier, 9 780 000 injections ont été réalisées.

18:36 - Objectif : une injection de vaccin administrée à 10 millions de Français, mi-avril Alors que le rythme de la campagne de vaccination est fortement décrié depuis son lancement, Olivier Véran a assuré qu'"à mi-avril, nous avons l'objectif d'avoir réalisé une injection de vaccin à 10 millions de Français".

18:33 - Vaccination : Olivier Véran appelle les étudiants et les jeunes retraités à "prêter main forte" Lors de sa prise de parole ce jeudi, Olivier Véran a annoncé que les infirmiers pourront désormais prescrire des vaccinations. Le ministre de la Santé a également invité "les étudiants en santé et les professionnels de santé jeunes retraités à prêter main forte pour la vaccination".

18:25 - Vaccination ouverte aux plus de 70 ans confirmée Olivier Véran a rappelé que la vaccination sera ouverte aux plus de 70 ans dès ce samedi, dans les centres de vaccination, chez le médecin ou en pharmacie. Quant aux plus de 75 ans qui n'ont pas encore reçu de vaccin, une campagne d'appels téléphoniques "systématique" sera mise en place par l'Assurance maladie, avec la mobilisation de 3 000 personnes, dans ce cadre.

18:22 - Quel bilan dans la Nièvre ? Selon le dernier bilan du Covid-19, daté du 24 mars 2021, dans la Nièvre, le nombre de personnes hospitalisées est de 167 patients, avec 15 nouveaux admis en 24 heures. Sept malades sont en réanimation, avec une nouvelle entrée dans la journée. 226 personnes sont mortes du coronavirus, soit trois de plus en 24 heures, et 672 sont sorties de l'hôpital, soit trois de plus. Le taux d'occupation des lits de réanimation, à l'échelle régionale, est de 75,8%.

18:16 - Île-de-France : 1 410 admissions en réanimation, près de 7 000 hospitalisations Olivier Véran a fait le point sur la situation épidémique en Île-de-France : "Actuellement, 1410 patients sont admis en réanimation dans les hôpitaux franciliens, c'est presque 7 000 patients hospitalisés", a indiqué le ministre de la Santé. Et d'ajouter : "Les profils changent, il sont plus jeunes et sans risques de comorbidités. (...) Aujourd'hui, ce sont entre 35 et 40 des activités programmées qui ont été reportées. À terme, si on veut rendre disponibles les 2 250 réanimations, ce sont sans doute 80 de ces activités qui devraient être programmées au quotidien pour les soignants, mais évidemment aussi pour les patients et leurs familles."

18:15 - Olivier Véran : "La pression sanitaire dans les hôpitaux va continuer d'augmenter" Olivier Véran a déclaré, à l'occasion de son discours prononcé ce jeudi 25 mars 2021, que "dans les prochains jours, la pression sanitaire dans les hôpitaux va continuer d'augmenter".

18:09 - Mesures renforcées dans la Nièvre, le Rhône et l'Aube Olivier Véran a confirmé que trois départements rejoignent les 16 départements "aux mesures de freinage renforcée", lors de sa conférence de presse qui se tient ce jeudi 25 mars 2021 depuis 18 heures. Il s'agit de la Nièvre, le Rhône et l'Aube.

18:05 - Olivier Véran : "Plus de 45 000 Français ont été diagnostiqués dans ces dernières 24 heures" À l'occasion de sa conférence de presse ce jeudi 25 mars 2021, Olivier Véran a établi un bilan de la situation épidémique, qui "n'est pas bonne en France". En effet, "plus de 45 000 Français ont été diagnostiqués au coronavirus ces dernières 24 heures, illustrant la nouvelle vague. La tendance est presque partout à l'accélération", a précisé le ministre de la Santé. Et d'ajouter : "La situation est la plus préoccupante en Île-de-France, dans les Hauts-de-France et en Provence-Alpes-Côte d'Azur."

17:58 - La conférence de presse d'Olivier Véran débute La conférence de presse hebdomadaire d'Olivier Véran a commencé. Le ministre de la Santé pourrait annoncer de nouvelles mesures restrictives, dans trois départements supplémentaires : la Nièvre, le Rhône et l'Aube. Suivez son discours en direct sur notre page dédiée.

17:42 - L'Aube bientôt confinée ? Un œil sur la situation dans le département Le département de l'Aube faisait déjà l'objet des discussions depuis quelques semaines. Inscrit sur la liste des vingt-trois départements sous "surveillance renforcée", puis inquiété car frontalier de l'Ile-de-France nouvellement confinée, le département est à son tour mis sous cloche. L'évolution du taux d'incidence enregistré à 453 et la situation dans les services hospitaliers a suffit pour le faire basculer. Santé publique France indique dans son dernier bilan que 129 personnes sont hospitalisées, dont 9 patients admis le 24 mars. 20 malades occupent les services de réanimation, 4 entrées ont été enregistrées hier. L'Aube déplore 346 décès de coronavirus dans les hôpitaux, c'est un de plus en 24 heures, et1484 personnes sont sorties guéries, soit 9 de plus.

17:23 - Les écoles se Villeneuve-sur-Lot réduisent l'accueil des enfants le midi et lors des garderies A Villeneuve-sur-Lot, dans le Lot-et-Garonne, le maire a appelé les parents d'élève à récupérer leurs enfants à midi et dès 16h après la fin des cours. "La progression de l'épidémie de Covid-19 avec l'apparition de nouveaux variants mais aussi une hausse du taux de cas positif dans les écoles de Villeneuve-sur-Lot doit nous conduire à plus de vigilance et notamment lors des repas entre élèves" a-t-il expliqué indique Sud-Ouest. Le détection de cas avérés et de plusieurs cas-contacts parmi le personnel demande une réorganisation pour l'accueil des élèves et permet d'en accueillir moins lors de la pause-déjeuner et pendant la garderie. La mairie ne souhaite pas créer la panique et rassure ses habitants : "L'épidémie progresse mais il n'y a rien d'alarmant. Elle progresse comme sur l'ensemble du pays".

16:54 - Les étudiants de médecine appelés en renfort en Lorrain et en Moselle Dans le Grand-Est, l'épidémie repart à la hausse. Pour éviter de se faire distancer par le virus et submerger dans les hôpitaux, l'ARS propose aux étudiants en médecine volontaires de venir prêter mains fortes grâce à des contrats de vacations en tant qu'aides-soignants, en vue de faire face à la "tension qui va devenir très forte au cours des prochaines semaines dans les hôpitaux et centres médicosociaux", rapporte Lorraine Actu. Les étudiants pourraient être repartis entre le Moselle et la Lorraine. L'initiative rappelle l'opération "Cellule de Crise Covid des internes" grâce à laquelle une centaine d'internes se sont portés volontaires.

16:26 - "On est une chaîne de transmission quand on s'infecte" La circulation du virus, accrue dans certaines régions, est au coeur des préoccupations sanitaires du gouvernement et des professionnels de santé qui visent un objectif : la stopper. Arnaud Fontanet, épidémiologiste est membre du Conseil scientifique est revenu, hier soir sur France 5, sur le phénomène des chaînes de transmission et sur l'importance de les casser. Il a pris en exemple la situation épidémique de l'été dernier. "Quand on avait un taux de reproduction à 1,3 [...] la progression de l'épidémie était telle que quelqu'un qui avait une infection en juillet, dans la suite des chaînes de contamination qui partait de son infection, dans les trois mois, il y a une personne qui mourait". Le constat est amer. Si aujourd'hui le taux de reproduction reste à 1,18, selon Covid Tracker, le processus reste identique et peut conduire au même résultat, rappelle l'épidémiologiste. "On est quand même une chaîne de transmission quand on s'infecte et il faut y penser".

15:43 - Le vaccin réduirait les hospitalisations de 50% en mi-mai selon Arnaud Fontanet L'épidémiologiste, Aranud Fontanet, a laissé échapper quelques projections hier soir, sur le plateau de C à vous. L'effet des vaccinations sur l'épidémie vont être de plus en plus visibles, et selon lui, le taux de vaccination à la mi-mai permettra de "réduire le nombre d'hospitalisations d'à peu près 50%", un chiffre conséquent reconnaît-il, mais qui, selon le taux d'occupation des services hospitaliers, pourrait ne pas suffire. La situation des établissements de santé semble être un élément décisif dans la suite des événements, surtout pour espérer reprendre la main sur le virus dans les prochaines semaines.

15:17 - Le variant anglais responsable du rajeunissement des malades ? Santé publique France juge le variant anglais responsable de 75% des contaminations. Elle remarquait dans son bilan du 18 mars "une augmentation du ratio entre le nombre d’admissions en soins critiques et le nombre de cas symptomatiques, était observée pour les patients âgés de 15 à 64 ans, suggérant une possible augmentation de la sévérité des cas chez ces patients". Une évolution qui coïncide avec la période à partir de laquelle le virus britannique est devenu largement majoritaire. Le constat suggère que la rajeunissement des patients est un effet de l'épidémie de virus anglais.

14:45 - Les réas admettent des patients de plus en plus jeunes Les professionnels de santé continuent de constater un rajeunissement des patients. Si au début, l'on croyait voir dans cette tendance les effets de la vaccination chez les plus âgés, aujourd'hui l'explication ne semble plus suffire. Les quinquagénaires et les trentenaires se retrouvent plus nombreux dans les services de réanimations pourtant leur vulnérabilité face au virus a toujours été la même depuis mars 2020. La possibilité que la variant anglais touche davantage les personnes plus jeunes et développe des formes plus sévères de la maladie chez ses profils pourtant moins fragiles est sérieusement envisagée. C'est "la seule explication que je vois" explique Yves Cohen, selon Le Monde. La dangerosité du virus est actée, en début mars, une étude danoise indiquait que la mutation augmentait le risque d'hospitalisation de 64% en moyennes, et jusqu'à 84% pour les moins de 30 ans.