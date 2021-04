"DIRECT. Coronavirus en France : 46 677 cas en plus, le Covid au plus haut chez les jeunes"

CORONAVIRUS. La hausse de la circulation du coronavirus chez les enfants et les jeunes se confirme. Néanmoins, la fermeture des écoles ce vendredi soir devrait changer la donne. Retrouvez les dernières infos.

Le dernier bilan de l’épidémie de Covid-19 en France, communiqué ce vendredi 2 avril, confirme la tendance à la hausse des indicateurs du Covid-19. 300 décès de plus sont à déclarer en 24 heures. Soit 8 de moins qu'hier et 3 de moins que vendredi dernier. Au niveau des nouveaux cas de coronavirus, 46 677 ont été recensés en 24 heures. Encore une fois, une baisse est à observer par rapport à hier (-3982), contre une hausse par rapport à la semaine dernière (4808 de plus que vendredi dernier). Du côté des hospitalisations, on dénombre 2092 admissions en 24h, soit 57 de plus que la veille et 44 de plus comparé à vendredi dernier. Enfin, du côté des réanimations, 505 nouvelles entrées sont à déplorer, soit 25 de plus qu'hier et 29 de plus que vendredi dernier. La liste détaillée ci-dessous :

19:40 - À Biscarrosse, un Ehpad touché par un cluster Une campagne de dépistage collectif au sein de l'Ehpad Léon Dubédat de Biscarrosse (Landes) a permis de détecter plusieurs cas de personnes atteintes du coronavirus, formant un cluster, comme le rapportait France Bleu Gascogne mercredi 31 mars. Au total, 14 cas positifs de Covid-19 ont été recensés parmi les résidents et huit parmi le personnel, soit 22 cas au total.

19:20 - 143 000 doses livrées en Corse entre mi-mars et mi-mai Selon la directrice de l’Agence régionale de santé (ARS), Marie-Hélène Lecenne, 143 000 doses devraient être livrées en Corse entre le 15 mars et le 15 mai. Ce qui aura pour conséquence d’élargir les cibles adultes, comme le rapporte Le Monde. "95 % du stock est consommé chaque semaine, mais, comme nous sommes livrés le mercredi, nous gardons un reliquat couvrant deux ou trois jours pour commencer la semaine", détaille-t-elle.

18:59 - La Corse, championne de la vaccination contre le coronavirus Plus de 17 % des habitants de l’île ont reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19 (contre 11,9 % pour la population nationale), indique Le Monde. La Corse est en tête des régions ayant le plus vacciné grâce à ses treize centres de vaccination et à ses deux centres de grande capacité à Ajaccio et à Bastia, détaille le média. Si plusieurs facteurs expliquent ce succès, leur dénominateur commun repose sur la "solidarité des acteurs de santé", résume Marie-Hélène Lecenne, la directrice de l’Agence régionale de santé (ARS), pour Le Monde.

18:40 - Dans les Pays de la Loire, 16 lits de réanimation restants Jeudi 1er avril au soir, 16 lits de réanimation étaient encore disponibles dans la région sur les 267 activés" pour accueillir des patients Covid-19 et non-Covid, a rapporté actu.fr. Si nécessaire, le média précise que de nouveaux lits pourront être ouverts, en cas d’afflux de patients atteints du coronavirus. Au plus fort de la crise sanitaire, 400 lits de soins critiques ont pu être mobilisés dans la région, notamment au cours de la première vague du printemps 2020, rappellent nos confrères.

18:20 - Les déprogrammations d’opérations s'accélèrent dans les Pays de la Loire Afin augmenter les capacités d'accueil des malades du coronavirus, l’Agence régionale de santé (ARS) a demandé aux hôpitaux et aux cliniques la déprogrammation d'au moins 20 % des opérations chirurgicales, rapporte le site actu.fr. Certains hôpitaux ont déjà été plus loin face à une nouvelle vague de patients Covid-19. C’est notamment le cas à Saint-Nazaire, confronté à un afflux de malades, où 40 % des opérations de chirurgie fonctionnelle et notamment orthopédique ont été reportées.

18:03 - "Vite ma dose" le site pour trouver une rendez-vous de vaccination Le site "Vite ma dose" permet aux personnes éligibles à la vaccination de trouver les créneaux disponibles pour recevoir le vaccin parmi tous les centres d'un département. L'ingénieur informatique Guillaume Rozier, à l'origine du site CovidTracker se trouve également derrière le nouvel outil dédié à la vaccination. Pour le moment, le site ne prend en compte que les rendez-vous renseignés sur la plateforme Doctolib, mais il devrait bientôt intégrer ceux de Keldoc et Maiia. La consultation des pages de réservation peut également se faire manuellement dans le cas où un créneau se libérerait entre deux actualisations des données sur le site. Guillaume Rozier précise d'ailleurs : "La détection automatique n’est pas exhaustive et fiable à 100 %. Elle est mise à jour dans chaque département toutes les 20 minutes environ".

17:34 - Dépistage massif dans le Puy-de-Dôme après une rassemblement de 450 personnes Dans la ville de Randan, dans le Puy-de-Dôme, un enterrement a réuni, mercredi 31 mars, 450 personnes issues de la communauté des gens du voyage et venues de différentes régions de France. L'ARS d'Auvergne-Rhône-Alpes a confirmé dans un communiqué ce vendredi que "probablement des personnes identifiées comme "cas possibles" au variant breton" ont pu faire le déplacement, informe La Montagne. Le journal précise que l'agence de santé a été prévenu par l'ARS Bretagne de l'éventuelle présence de "contacts à risque" mais que les personnes présentes n'ont pas souhaité se faire dépister. "Étant donné qu’il y a un cluster potentiel, avec l’ARS, nous allons organiser une journée de dépistage massif de la population mardi 6 avril à Randan", a indiqué la maire, Sandrine Couturat.

17:06 - Dans le Rhône le taux d'incidence s'élève à 519 cas pour 100 000 Le Rhône, seul département d'Auvergne-Rhône-Alpes a avoir été confiné en avant-première, affiche un taux d'incidence supérieur à 500 avec 519 cas pour 100 000 habitants. La situation sanitaire n'a pas eu le temps de s'améliorer, à peine une semaine après l'entrée en vigueur des nouvelles mesures. Si les restrictions sont efficaces, leurs premiers effets sur les contaminations devraient être visibles la semaine prochaine. En attendant, Santé publique France compte 992 personnes hospitalisée au 1er avril, dont 125 admises hier. En réanimation 208 lits sont occupés et 42 patients ont intégré le service dans la journée. Les hôpitaux déplorent 12310 décès liés au coronavirus depuis mars 2020, c'est 75 de plus en 24 heures et 2659 personnes sont sorties, soit 18 de plus.

16:11 - Les projections prévoyaient le dépassement du pic de la deuxième vague début avril L'épidémiologiste en maladies infectieuses et modélisateur de l'Institut Pasteur, Simon Cauchemez, a publié ce vendredi sur Twitter les projections sur l'évolution de l'épidémie en date du 8 février. Il rappelle qu'à ce stade les épidémiologiste prévoyaient déjà le dépassement de pic de la deuxième vague pour début avril. le phénomène est survenu seulement quelques jours avant la date prévue. Emmanuel Macron, jeudi 26 mars avançait à la sortie du Conseil européen que les prévisions de scientifiques ne s'étaient pas réalisées. Retour sur la contribution des modèles durant les trois derniers mois et publication de notre rapport du 8 février, qui anticipait pour début avril le dépassement du pic d’hospitalisations de la deuxième vague ainsi que 50,000 cas au 1er avril. https://t.co/AHMxIvjSHp pic.twitter.com/JlwrFNAmjg — Simon Cauchemez (@SCauchemez) April 2, 2021

15:07 - Le ministère indique que 228 écoles et plus de 11 000 classes ont fermé en une semaine Les écoles fermeront dès ce soir et pour trois ou quatre semaines. La propagation du virus de plus en plus importante est ce qui a fait basculé le choix du gouvernement vers la fermeture des établissements scolaires. Et le point de situation du ministère publié ce vendredi 2 avril confirme la présence renforcée du virus dans les classes avec 229 structures fermées, dont 187 écoles, 27 collèges et 15 lycées, sans compter les 11272 classes qui ont elles aussi arrêter d'accueillir les élèves. Le nombre de classes a plus que triplé en une semaine et les établissements fermés sont également plus nombreux. Cette hausse est en partie due à l'application, depuis lundi, du nouveau protocole dans les 19 départements confinés en premiers, qui a entrainé une nette différence entre le nombre de classes fermées dans les régions confinés par rapport aux autres régions. En revanche, les académie d'Aix-Marseille, de Toulouse ou d'Orléans-Tours ont fermé plus d'écoles que celles d'Ile-de-France.

14:25 - Le Gers s'équipe d'un grand centre de vaccination Le Gers s'est équipé d'un centre de vaccination de grande capacité. Installée à Auch, la structure a ouvert hier pour accueillir les premier candidats à la vaccination. Pour l'heure le centre propose des rendez-vous uniquement les mardis et jeudis, il sera également ouvert les samedis à partir du 20 avril. La préfecture indique que le centre est prévu pour recevoir entre 1200 et 1800 personnes par semaine pour une primo-injection.

13:57 - Les lits éphémères, une solution mais des soins "au rabais" Emmanuel Macron, mercredi soir, et Olivier Véran, jeudi matin, on assurait que les capacités des réanimations augmenteraient progressivement et selon les besoins jusqu'à atteindre 10 000 lits. Mais les professionnels de santé tiennent à faire comprendre que chaque lit éphémère créé permet certes l'accueil de nouveaux patients mais donne accès à une médecine "au rabais". "Ce sont des structures qui ne sont pas équipées de façon suffisante, et qui ne sont pas prises en charge par des personnes qui ont l’habitude de faire de la réanimation tous les jours de leur vie", explique à Ouest-France, Benjamin Clouveau, médecin réanimateur à l’hôpital Pellegrin de Bordeaux. Le médecin pointe le manque d'équipements, mais surtout le manque de soignants formés à la réanimation. Ce service demande une formation de trois ans pour un infirmier, dix pour un réanimateur en raison des soins très lourds dispensés aux patients en réas. "Il n’y a pas de petits soins en réanimation, on ne s’improvise pas médecin réanimateur ou infirmier en réa", insiste Benjamine Clouveau.

13:26 - Le taux d'incidence grimpe à 510 dans les Bouches-du-Rhône En Provence-Alpes-Côte d'Azur, la situation sanitaire continue de se dégrader, en particulier dans les Bouches-du Rhône. Le département est désormais le plus touché de la région avec un taux d'incidence enregistré à 510 cas, le 29 mars, soit supérieur à celui des Alpes-Maritimes. Santé publique France compte 1368 personnes hospitalisées, dont 82 admissions uniquement dans le département. Les réanimations accueillent 301 patients, et 18 nouvelles patients ont rejoint les services hier. Toujours à l'échelle départementale, les hôpitaux déplorent 3017 décès liés au Covid-19, c'est 6 de plus en 24 heures, et 16898 personnes sont sorties, soit 66 de plus.

12:53 - Xavier Bertrand souhaite "vacciner toutes les professions qui sont en première ligne" "À partir du moment où les plus fragiles sont vaccinés, je souhaiterais que nous puissions vacciner toutes les professions qui sont en première ligne. [...] Je veux parler des soignants, les forces de sécurité, toutes celles et ceux qui nous sont indispensables et qui ne peuvent pas télétravailler", a déclaré Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France ce vendredi sur France Info. Il émet un second souhait, celui de la "transparence" sur le nombre de vaccins disponibles. "Le week-end dernier, dans ma région, il y a eu moins de vaccinations que ce qui était prévu. Des centres ont dû fermer. Donc, je souhaite que quand on nous dit qu'il y aura des doses en plus, elles soient au rendez-vous", a-t-il argumenté sur ce point. La vaccination est l'enjeu des prochaines semaines, le gouvernement maintient et juge réalisables les objectifs de vacciner 10 millions de Français d'ici mi-avril et d'élargir les cibles éligibles.

12:24 - A Saint-Nazaire, l'unité Covid s'agrandit mais affiche déjà complet L'hôpital de Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique s'est adapté pour faire face au rebond épidémique que connaît le département. Catherine Furic, directrice des ressources logistiques et techniques à l’hôpital, informe le journal L'Echo que les capacités de l'unité Covid sont passées de 16 à 24 lits, un effort conséquent mais insuffisant, puisque "[l'unité] a tout de suite été complète". L'établissement s'est tourné vers les déprogrammations pour accueillir davantage de patients. Après 20% d'interventions reportées, le taux passe à 45%. "On espère ne pas avoir à aller au-delà", indique la directrice.

11:56 - 17,3% des Corses sont vaccinés La Corse est le département métropolitain le moins affecté par le virus mais c'est aussi, et surtout, celui qui vaccine le plus rapidement. Au 1er avril, 17,3% de la population était vaccinée soit près de 60 000 personnes, dont 6,4% ont également reçu la seconde injection, rapporte Le Monde. Avec treize centres et deux vaccinodromes à Bastia et Ajaccio, l'île de beauté a mis un coup d'accélérateur pour la campagne vaccinale.

11:29 - La patients franciliens toujours nombreux en réanimation Le pic de le troisième vague pourrait être atteint "entre sept à dix jours" estimait Olivier Véran, hier sur France Inter, les services hospitaliers eux ne constateront le pic des admissions que deux semaines plus tard. D'ici là, l'augmentation des indicateurs est quasiment certaine. Les hôpitaux d'Île-de-France serrent les dents pour faire face aux prochaines semaines et espèrent une amélioration de la situation sanitaire. Santé publique France, dans son dernier bilan fait état de 7385 personnes vaccinées, dont 560 admises au 1er avril. Les réanimations comptent 1560 patients et 148 malades ont les services hier. Depuis le début de l'épidémie les hôpitaux de la région déplorent 16847 décès liés au coronavirus, c'est 86 de plus en 24 heures, et 76092 sont sorties, soit 383 de plus.

11:04 - La Côte d'Or anticipe la progression du virus et mise sur la vaccination La Côte d'Or observe à son tour une dégradation de la situation sanitaire notamment sur le nombre de contaminations mais les hôpitaux ne sont pas saturés, et l'ARS a déjà pris des dispositions pour éviter que l'épidémie ne soit plus sous contrôle. Les services de réanimation ne sont occupés qu'à 54% mais Aline Guibelin, déléguée départementale de l'ARS a expliqué hier à France Bleu que les hôpitaux réorganisaient le planning des interventions. "Le CHU a dû commencer à travailler avec des établissements de santé privés. Des praticiens du CHU vont opérer leurs propres patients dans des blocs d’établissements privés. Cela permet de limiter l'impact du nombre de patients Covid qu'on a au CHU", détaille-t-elle. En parallèle, le département mise beaucoup sur la vaccination, avec près de 14% des habitants vaccinés, soit 78 000 personnes, précise France Bleu.

10:38 - En Loire-Atlantique, le taux d'incidence a grimpé de 30% La situation sanitaire se dégrade sur tout le territoire, y compris dans les régions moins affectées. Le Pays de la Loire, et plus particulièrement le département de la Loire-Atlantique en est la preuve. "L'alerte maximale se confirme" déclarait hier le directeur de l'ARS, Jean-Jacques Coiplet, lors du point presse hebdomadaire. En deux semaines, le taux d'incidence du département a augmenté de 30% et frôle le seuil d'alerte, avec 249 cas pour 100 000 habitants. Le taux de positivité est lui aussi à la hausse et s'élève à 7,2%. Les services de réanimation sont déjà occupés de moitié, tous patients confondus, mais l'évolution des chiffres présage d'une augmentation des hospitalisations dans les prochains jours. L'ARS a d'ores et déjà demandé la déprogrammation de 20% des opérations non-urgentes et appelle à la coopération entre cliniques et hôpitaux publics que ce soit pour l'échange de soignants ou pour le transfert de patients. Aucun territoire n'est à l'abris du virus, sur les cinq départements de la région, la Loire-Atlantique est le moins touché après la Mayenne.