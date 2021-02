"DIRECT. Coronavirus en France : 4 646 nouveaux cas, alerte en Île-de-France"

COVID FRANCE. Le gouvernement peut-il se contenter du couvre-feu actuel ? Alors que la tension est élevée dans les hôpitaux franciliens, le taux d'incidence flambe à Dunkerque. Les derniers chiffres de l'épidémie inquiètent les autorités de santé.

21:32 - 2 564 530 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin Au 21 février, 2 564 530 Français ont reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19. Depuis le début de la campagne de vaccination, 1 161 983 ont été entièrement vaccinées. Pour rappel, l'objectif du gouvernement est de vacciner quatre millions de personnes avant la fin du mois de février.

21:08 - Le point sur les hospitalisations en France D'après le dernier bilan des autorités sanitaires, 25 831 personnes sont actuellement hospitalisées pour une infection au Covid-19. Parmie elles, 3 407 occupent les services de réanimation. C'est 15 de plus en 24 heures.

20:41 - La consommation d'alcool interdite dans certaines rues de Paris dès mardi La Préfecture de police de Paris a décidé d'interdire la consommation d'alcool dans certaines rues de Paris, dès mardi 23 février. Dans un communiqué, elle indique : "Des regroupements de personnes, liés notamment à la consommation d'alcool, ont été constatés ce week-end à Paris à la faveur des températures clémentes". Sont ainsi concernées, la rue de Buci (6ème arrondissement), et la place de la Contrescarpe (5ème arrondissement). La mesure est en place pour au moins 15 jours. En raison de regroupements de personnes constatés ce week-end, le préfet de Police a pris un arrêté interdisant la consommation d'alcool rue de Buci et place de la Contrescarpe, entre 11h et 18h, à compter du mardi 23/02 afin de lutter contre la propagation du #COVID19. pic.twitter.com/YNAcDOflH7 — Préfecture de Police (@prefpolice) February 22, 2021

20:24 - 4 646 nouvelles contaminations en un jour D'après les derniers chiffres publiés par Santé publique France, 4 646 nouvelles contaminations au Covid-19 ont été recensées au cours des derniers 24 heures. Un chiffre "bas" par rapport au reste de la semaine, compte tenu de la fermeture des laboratoires le dimanche, mais en hausse par rapport à lundi dernier, où l'on dénombrait 4 376 nouveaux cas. Depuis le début de l'épidémie, 3 609 827 tests positifs ont été comptabilisés.

20:09 - 333 morts à l'hôpital en 24h en France D'après le dernier bilan des autorités de santé, 333 malades du Covid-19 sont décédés à l'hôpital en France au cours des dernières 24 heures. 25 831 patients sont hospitalisés en raison du coronavirus, ce qui représente 1 529 nouvelles admissions en 24h.

19:43 - Le maire de Dunkerque demande un entretien en urgence avec Jean Castex Face à l'envolée du nombre de contaminations dans sa ville, le maire de Dunkerque demande un entretien en urgence avec le Premier ministre. C'est ce qu'indique BFM TV. Il réclame que la situation sanitaire soit évaluée de plus près, alors que le taux d'incidence dépasse les 900 cas de Covid-19 pour 100 000 habitants ce lundi 22 février.

19:18 - Comment évolue l'épidémie à Mayotte ? C'est actuellement le seul territoire à faire l'objet d'un confinement total. Selon le dernier bilan du Covid-19 à Mayotte, le nombre de personnes hospitalisées est de 138 patients, avec 27 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 31 malades sont en réanimation, avec 13 nouvelles entrées dans la journée. Le taux de positivité des tests, mesuré à la date du 18 février, était de 30,9 %.

18:50 - Le point en Nouvelle-Aquitaine Selon le dernier bilan des autorités de santé, 1 327 patients sont hospitalisés en raison d'une infection au Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine, avec 30 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 180 malades occupent les services de réanimation. 2 701 personnes sont mortes du coronavirus dans la région. À titre de comparaison, 5 436 malades du coronavirus sont morts en Provence-Alpes-Côte d'Azur depuis le début de l'épidémie.

18:30 - Les ventes du spray nasal "COV-Defense" suspendues La commercialisation du spray nasal "COV-Defense" a été suspendue, a annoncé lundi l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM). "Malgré les allégations du fabricant, nous n’avons reçu aucune donnée de validation clinique démontrant la performance et la sécurité d’utilisation de ce spray, condition indispensable pour qu’un dispositif médical puisse être mis sur le marché selon la réglementation européenne relative aux dispositifs médicaux", explique l'ANSM. La société Pharma & Beauty-Centrepharma, qui fabrique ce spray nasal, avait indiqué qu'il "assurait l'inactivation du virus Sars-CoV-2 à plus de 99%".

18:10 - Le bilan dans le département du Nord D'après les derniers chiffres sur le Covid-19 dans le Nord, 1012 patients sont hospitalisés avec 6 nouvelles admission en 24 heures. On compte 149 malades dans les services de réanimation, ainsi que 2 nouvelles entrées dans la journée. On déplore 2506 décès liés au coronavirus, c'est 10 de plus par rapport à la veille, et 10585 sont sorties de l'hôpital soit 3 de plus.

17:50 - Le CHU de Nice remarque "un rajeunissement des patients hospitalisés" Une nouvelle tendance se fait sentir au CHU de Nice : le rajeunissement des patients hospitalisés pour le Covid-19. Le chef du service infectiologie de l'hôpital, Michel Carles, constate le phénomène depuis une dizaine des jours, la date coïncide avec la plus forte circulation du variant britannique sur le territoire niçois. Si le médecin s'inquiètent c'est parce que : "On est en permanence à plus de 95% d'occupation (des lits)" en service de réanimation, a-t-il déclaré à l'AFP. Michel Carles préconise et a demandé au ministre de la santé de développer l'oxygénation des patients. "L’objectif est de diffuser les moyens d'oxygénation intensive non invasive des patients, de la faire sortir des secteurs de réanimation pour faire baisser la pression sur les lits tout en permettant à tous les patients qui en ont besoin d’en bénéficier dans des soins intensifs mais aussi dans des secteurs d'hospitalisation conventionnels."

17:30 - Dunkerque accuse un taux d'incidence de 900 cas pour 100 000 A Dunkerque, le taux d'incidence atteint les 900 cas positifs pour 100 000 habitants vient de confirmer l'Agence régionale de Santé à BFMTV. Il dépasse celui de la ville de Nice qui plafonne autour de 700 cas. Pourtant, alors que la ville azuréenne doit répondre des nouvelles mesures restrictives, notamment un confinement pour les deux week-ends à venir, aucune mesure sanitaires supplémentaires n'est prévue dans l'agglomération des Hauts-de-France. La préfecture s'est contentée d'informer : "La situation fait l'objet d'un suivi permanent et les mesures pourront être réévaluées en fonction de l'évolution de l'épidémie".

17:10 - La situation en Moselle D'après les chiffres liés au Covid-19 dans le département de la Moselle, le nombre de personnes hospitalisées s'élève à 526 avec 13 nouveaux patients hier. Encore 87 malades sont en réanimation dont 3 admissions dans la journée. 1778 personnes sont mortes du coronavirus, c'est 5 de plus en une journée et 5317 sont sorties de l'hôpital soit 4 de plus.

16:50 - "500 personnes par jour tombent malades à Nice. Il fallait des mesures fortes" Oliver Véran estime que les mesures annoncées pour les Alpes-Maritimes sont "porportionnés"."500 personnes par jour tombent malades à Nice. Il fallait des mesures fortes" assure le ministre de la Santé à nos confrères de BFMTV. Il précise que la généralisation des mesures à l'échelle nationale n'est pas d'actualité malgré la légère augmentation des chiffres observées ces derniers jours. "La situation des Alpes-Maritimes ne correspond pas à la situation de l'ensemble du pays" a-t-il expliqué bien que l'évolution de la crise sanitaire reste inquiétante. Olivier Véran sur le confinement partiel dans les Alpes-Maritimes: "Il fallait des mesures fortes" pic.twitter.com/dIyVIbDDuJ — BFMTV (@BFMTV) February 22, 2021

16:30 - Les chiffres dans les Hauts-de-France Selon le dernier bilan sur le Covid-19 dans les Hauts-de-France, 2613 personnes sont hospitalisées avec 38 nouveaux patients dans les dernières 24 heures. On compte 348 malades en réanimation dont 11 nouvelles entrées dans la journée. Au total, 5973 personnes sont mortes du coronavirus, soit 23 de plus en 24 heures et 23046 sont sorties de l'hôpital soit 14 de plus.

16:10 - Un député demande l'autorisation de faire du sport passé 18h Le député de Moselle, Fabien Di Filippo, a adressé un courrier à Jean Castex pour que la pratique du sport en extérieur après 18h soit autorisée. Selon l'élu, l'absence d'activité sportive "perturbe le rythme de vie de nos concitoyens en limitant les activités physiques, en favorisant la sédentarité et tous ses effets délétères". Il motive sa requête avec des arguments précis comme l'augmentation de symptômes dépressifs : "Pas moins d’un tiers des Français montrent des symptômes dépressifs, avec un niveau particulièrement inquiétant de 53 % chez les jeunes de moins de 25 ans et les étudiants". Mais encore l'augmentation de la consommation d'alcool, les risques de prise de poids ou le temps passé devant les écrans. Vendredi, la ministre des Sports évoquait également les risques encourus à rester trop longtemps sédentaire et sans activités physiques.

15:50 - 71 médecins prêts à vacciner dans la Nièvre 71 médecins sur les 221 que compte la Nièvre se sont mobilisés pour participer à la campagne de vaccination. Dès jeudi, ils recevront leur flacon de dix doses AstraZeneca pour vacciner dix patients prioritaires répondant aux critères, soit âgés entre 55 et 64 ans et présentant des risques de comorbidité. D'autre médecins pourront se porter volontaires à partir d'aujourd'hui pour recevoir des doses la semaine prochaine, cette fois deux voire trois flacons pourraient être commandés par chaque médecin. Le département va recevoir 24 000 des 500 000 doses distribuées à l'échelle nationale. C'est peu mais la Nièvre présente un des taux de vaccination les plus élevés de France avec 6,7% de sa population déjà vaccinée.

15:30 - Le beau temps ne signifie pas relâchement Le temps clément et les températures printanières font planer le doute sur un possible relâchement de la population vis-à-vis des restrictions. Ce week-end, en Île-de-France, les forces de l'ordre se sont mobilisées pour faire respecter le couvre-feu et les mesures barrières. Mais cela n'a pas empêché certains de se rassembler en troupeau sans distanciation social et sans porter le masque. Le phénomène était également visible sur les côtes de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'aux Hauts-de-France. Plus inquiétant dans le nord, notamment à cause de la circulation active du variant britannique, les policiers et gendarmes ont dû redoubler d'attention pour faire respecter les mesures de protection.

15:10 - Le point en Île-de-France Selon les chiffres sur l'épidémie de Covid-19 en Ile-de-France, le nombre de personnes hospitalisées passe à 5027, avec 148 nouveaux patients en 24 heures. 781 malades occupent les lits de réanimation, avec 44 nouvelles entrées dans la journée. 14488 personnes sont mortes du coronavirus, soit 26 de plus en 24 heures et 64626 sont sorties de l'hôpital soit 37 de plus.