"DIRECT. Coronavirus en France : 48h décisives, la barre des 40 000 cas quotidiens bientôt franchie"

CORONAVIRUS. L'épidémie de Covid en France continue de s'aggraver, avec des cas de contamination encore en hausse et des services hospitaliers sous pression. Si la tendance se poursuit encore quelques jours, l'exécutif durcira les restrictions.

11:29 - Un variant alsacien détecté ce week-end Un nouveau variant français a fait son apparition au CHU de Strasbourg ce week-end, selon les Dernières Nouvelles d'Alsace. Il rejoint la liste des quelques 4000 mutations du virus découvertes à travers le monde depuis le début de la pandémie, mais "la plupart n’ont pas d’impact en termes de santé publique" précise l'OMS. Concernant le nouveau variant alsacien, aucune information ne permet de définir s'il est plus contagieux ou plus dangereux que la souche historique du virus. Les DNA indiquent cependant : "Il porte une mutation sur un enzyme, la polymérase, qui intervient dans la multiplication du virus". En Alsace, la part de cas dû à des variants indéterminés était de 4,2% dans le Bas-Rhin et de 8,8% dans le Haut-Rhin. 11:02 - Le nombre de patients en réanimation frôlent le pic de novembre L'on redoutait une troisième "très violente", "pire que la deuxième", les chiffres tendent à confirmer les craintes. Ce lundi, Santé publique France compte 4872 personnes admises en réanimation, l'indicateur qui augmente depuis mi-février frôle le pic de la dernière vague épidémique en novembre, où les services comptaient 4903 malades au plus haut. Ce cap sera certainement dépassé dans les prochains jours avant que les nouvelles mesures ne fassent effet. "Le risque c'est quelle soit pire que la première" alertait le réanimateur Jean-Michel Constantin sur BFMTV, mercredi dernier. Le variant anglais a changé le visage de l'épidémie l'a rendant imprévisible et difficile à contenir. 10:33 - "Nous risquons de nous retrouver dans une situation de débordement" Avec 7098 patients hospitalisés et 1465 malades en réanimation, les professionnels de santé franciliens croulent sous les admissions. Les espoirs de certains de voir l'afflux de patients diminuer dans les prochains jours sont minces et Rémi Salomon, président de la Commission Médicale d'Etablissement de l'APHP alerte sur ce point sur Twitter. Il prévient que si une amélioration n'apparaît pas rapidement il deviendra impératif "d'actionner tous les freins possibles". Dimanche sur BFM, le médecin s'est déjà inquiété : "Nous risquons de nous retrouver dans 10 jours, 15 jours, 3 semaines dans une situation de débordement". Si il n'y a pas une très nette diminution du taux d'incidence en Île-de-France aujourd'hui et demain nous n'aurons pas d'autres choix que d'actionner tous les freins possibles. — Rémi Salomon (@RemiSalomon) March 29, 2021 09:42 - De nouveaux lits de réanimation en Île-de-France dans quelques jours Face à l'urgence de la situation dans les hôpitaux franciliens, l'agence régionale de santé (ARS) de l'Île-de-France a demandé aux hôpitaux de la région "d'anticiper une montée en charge du nombre de lits" de soins critiques dès cette semaine, l'objectif fixé est que les établissements disposent de 2200 lits disponibles pour les malades du Covid. Le premier palier, fixé à 1800 lits pour les patients touchés par le coronavirus doit être franchi en milieu de semaine. 09:34 - Des malades sacrifiés dans les prochains jours à cause de la saturation des hôpitaux ? C'est une crainte qui se manifeste de plus en plus au sein des établissements de soin de plus en plus saturés. Antoine Vieillard-Baron, chef du service des réanimations de l'hôpital Ambroise-Paré, a fait part de ses inquiétudes ce lundi sur BFMTV : "Au départ on a déprogrammé des patients pour des interventions qui pouvaient attendre", a-t-il rappelé, ajoutant que les choix des soignants pourraient rapidement engendrer "des pertes de chance" pour certains patients hospitalisés pour des maladies sévères ou pour cancer. "On est là pour essayer de ne pas choisir les malades", a-t-il ajouté. 09:29 - 1465 personnes en réanimation en Île-de-France aujourd'hui Selon le dernier bilan de Santé Public France (hier hier) en Île-de-France, 7098 patients sont hospitalisés dans la région pour Covid, 1465 malades sont en réanimation. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 28 mars 2021, à l'échelle régionale, était de 127,7%. Le dernier taux d'incidence mesuré dans la région était de 640,3 cas pour 100 000 habitants, avec une tendance à la hausse. Le R effectif - mesuré le 25 mars 2021 - est de 1,2, signe d'une épidémie en progression.

L'épidémie de coronavirus en France a touché 37 014 personnes de plus, selon le dernier bilan rendu public ce dimanche 28 mars. Un chiffre en baisse sur 24 heures (5605 cas de moins qu'hier) mais en forte hausse sur une semaine (6433 de plus que dimanche dernier). La moyenne du nombre de cas détectés quotidiennement sur sept jours passe à 37 569 cas contre 36 650 hier. Cette moyenne était à un peu plus de 30 000 il y a encore une semaine. En 24 heures, ce sont 131 morts qui sont à déplorer (hors Ehpad) et le nombre de patients en réanimation continue sa progression. Tous les derniers chiffres :

4 545 589 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 37 014 de plus

94 596 décès au total (Ehpad compris), soit 131 de plus

68 597 décès à l'hôpital, soit 131 de plus

27 712 personnes actuellement hospitalisées, soit 453 de plus

4872 personnes actuellement en réanimation, soit 81 de plus

1017 nouveaux admis à l'hôpital (-550) et 238 en réanimation (-94)

289 752 personnes sorties de l'hôpital, soit 402 de plus

Taux de positivité des tests : 8,17%, soit 0,03 point de plus

Taux d'incidence : 361,93 cas/100 000, soit 11,53 point de plus

Santé publique France a publié dans la soirée du jeudi 25 mars son dernier point épidémiologique hebdomadaire sur l'épidémie de coronavirus dans le pays pour la semaine 11 (du 15 au 21 mars 2021). Ces points, plus détaillés que les bilans quotidiens délivrés chaque soir, éclairent chaque semaine un peu plus sur la situation sanitaire dans le pays. En résumé, on note une nouvelle hausse de la circulation du Covid-19 et particulièrement chez les jeunes. La pression à l'hôpital continue d'augmenter, avec une nouvelle hausse des admissions en réanimation. Découvrez ce qu'il faut retenir de ce point épidémiologique :

Une nouvelle hausse des indicateurs de circulation du Covid-19 est à signaler . En semaine 11, on déplore 209 839 nouveaux cas confirmés de Covid-19 (contre 179 556 en S10, soit une hausse de 17%). Le taux d'incidence national connaît également une augmentation importante, passant de 268 cas pour 100 000 habitants en semaine 10 à 313 en semaine 11. Seul le taux de positivité des tests ne subit qu'une légère hausse, passant de 7,7% à 7,9%.

. En semaine 11, on déplore 209 839 nouveaux cas confirmés de Covid-19 (contre 179 556 en S10, soit une hausse de 17%). Le taux d'incidence national connaît également une augmentation importante, passant de 268 cas pour 100 000 habitants en semaine 10 à 313 en semaine 11. Seul le taux de positivité des tests ne subit qu'une légère hausse, passant de 7,7% à 7,9%. Santé publique France s'inquiète de la circulation du Covid-19 à l'école , en mettant en avant des chiffres inquiétants sur les moins de 18 ans. Ces derniers concernent 18% des tests positifs de la semaine 11 et si l'on se penche sur des tranches d'âges plus fines, on constate que le coronavirus circule de manière accrue au collège et au lycée. SPF rapporte 431 cas positifs pour 100 000 habitants chez les 15-17 ans et 350 chez les 11-14 ans.

, en mettant en avant des chiffres inquiétants sur les moins de 18 ans. Ces derniers concernent 18% des tests positifs de la semaine 11 et si l'on se penche sur des tranches d'âges plus fines, on constate que le coronavirus circule de manière accrue au collège et au lycée. SPF rapporte 431 cas positifs pour 100 000 habitants chez les 15-17 ans et 350 chez les 11-14 ans. L'augmentation des cas de variants du Covid-19 est une nouvelle fois confirmée . La souche découverte au Royaume-Uni représenterait désormais 76,3% des tests en France, selon les projections réalisées à partir des tests criblés. Les variants sud-africain et brésilien restent plus marginaux (4,7% des tests de criblage). Ces derniers sont présents, mais plus localement : neuf départements avaient en semaine 11 une proportion de suspicions de variant sud-africain ou brésilien supérieure à 10%. Cette proportion était toujours particulièrement élevée en Moselle, bien qu’en diminution depuis plusieurs semaines (36,4% en S11, contre 54,4% en S08), ainsi qu’en en Dordogne (18,5%), Meurthe-et-Moselle (16,7%), dans les Vosges (16,1%) et la Meuse (15,5%).

. La souche découverte au Royaume-Uni représenterait désormais 76,3% des tests en France, selon les projections réalisées à partir des tests criblés. Les variants sud-africain et brésilien restent plus marginaux (4,7% des tests de criblage). Ces derniers sont présents, mais plus localement : neuf départements avaient en semaine 11 une proportion de suspicions de variant sud-africain ou brésilien supérieure à 10%. Cette proportion était toujours particulièrement élevée en Moselle, bien qu’en diminution depuis plusieurs semaines (36,4% en S11, contre 54,4% en S08), ainsi qu’en en Dordogne (18,5%), Meurthe-et-Moselle (16,7%), dans les Vosges (16,1%) et la Meuse (15,5%). Les indicateurs à l'hôpital continuent de se dégrader. Une nouvelle hausse des nouvelles hospitalisations est à déplorer (10 881 en S11, contre 9 777 en S10, soit +11%). A noter que chez les 75 ans et plus, le taux d'hospitalisations avait nettement diminué entre S03 et S10 et semble légèrement augmenter de nouveau en S11. La pression en services de réanimation s'accentue avec 2 411 nouvelles admissions en S11 contre 2 251 en S10, soit +7%. Il y a désormais plus de 4 700 malades du Covid-19 occupant les services de réanimation. Le nombre de décès à l'hôpital est stable en semaine 11 (1 789 contre 1 727 en S10, soit +4%).

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.