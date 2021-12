"DIRECT. Coronavirus en France : 49 610 nouveaux cas, Noël "en danger" ?"

COVID. Ce mercredi 1er décembre, Santé publique France a annoncé que 49 610 nouveaux cas sont à déplorer. Noël pourrait bien être "en danger" selon Vincent Enouf, directeur adjoint du Centre national de référence des virus respiratoires de l'Institut Pasteur.

Sommaire Dernières infos sur le Covid en France

Cas, morts... Dernier bilan du coronavirus

Situation du Covid en France

Carte du coronavirus en France L'essentiel L'épidémie de Covid-19 continue de progresser en France. Les derniers chiffres de Santé publique France, communiqués ce mercredi 1er décembre, annoncent 49 610 nouvelles contaminations. Ce sont 17 019 cas de plus que mercredi dernier. Le taux d'incidence national est désormais de 310,86 nouvelles contaminations pour 100 000 habitants. Le bilan détaillé en bas de cette page.

Ce mercredi, Vincent Enouf, directeur adjoint du Centre national de référence des virus respiratoires de l'Institut Pasteur, a appelé à la vaccination, sans quoi Noël pourrait bien être "en danger". Il a rappelé que "le vaccin est la chose essentielle qui va empêcher la diffusion du virus".

Simon Cauchemez, modélisateur à l'Institut Pasteur et membre du conseil scientifique, a souligné devant les députés de la commission des lois de l'Assemblée nationale le bénéfice du rappel vaccinal sur le pic des hospitalisations. Pour lui, un rappel pour toute la population "diviserait par deux" le nombre total d'hospitalisations au pic de la vague actuelle, par rapport à une situation dans laquelle aucun rappel ne serait injecté.

En direct

Recevoir nos alertes live !

20:19 - Les États-Unis font état d'un premier cas du variant Omicron confirmé sur leur sol Les autorités sanitaires américaines ont indiqué qu'un premier cas du variant Omicron a été détecté sur leur sol. Les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) ont expliqué, dans un communiqué, qu'il s'agit d'une personne testée positive en Californie. 19:55 - Le fondateur de "Vite ma dose" annonce que plus d'un million de rendez-vous sont disponibles sur sa plateforme Guillaume Rozier, invité de BFM TV ce mercredi soir, a indiqué que "plus d'un million de créneaux de vaccination sont disponibles à la réservation dès maintenant pour les prochains jours ou les prochaines semaines". Le fondateur de "Vite ma dose" a, par ailleurs, expliqué qu'une nouvelle fonctionnalité était disponible sur sa plateforme. Un nouveau filtre a été installé afin de permettre de trouver plus facilement des créneaux de vaccination proche de chez soi. Rappel vaccinal: Guillaume Rozier annonce qu'un million de créneaux sont disponibles sur Vite ma dosehttps://t.co/wjm0n0V4tF pic.twitter.com/40yTAcVAto — BFMTV (@BFMTV) December 1, 2021 19:36 - Quel est le dernier bilan du coronavirus en France ? L'épidémie de Covid-19 continue de progresser en France. Les derniers chiffres de Santé publique France, communiqués ce mercredi 1er décembre, annoncent 49 610 nouvelles contaminations. Ce sont 17 019 cas de plus que mercredi dernier. Le taux d'incidence national est désormais de 310,86 nouvelles contaminations pour 100 000 habitants. 19:17 - Martin Hirsch affirme qu'aucun tri n'est fait à l'APHP Martin Hirsch a affirmé, au micro de LCI, qu'aucun tri n'est actuellement fait à l'hôpital : "Le personnel en fait beaucoup plus." 19:05 - Martin Hirsch annonce qu'un quart des lits occupés de l'APHP le sont par des patients en soins critiques Martin Hirsch, directeur de l'APHP, invité ce mercredi soir sur LCI, a annoncé qu'un quart des lits occupés le sont par des patients en soins critiques. 18:57 - Le Centre hospitalier Annecy Genevois déclenche son plan blanc Le Centre hospitalier d'Annecy Genevois a annoncé ce mercredi soir qu'il se voyait "contraint de déclencher ce jour son plan blanc". Il accueille actuellement 26 patients Covid dont quatre en réanimation. Rappelons que ce dispositif permet de mobiliser plus de personnel lors de situation sanitaire exceptionnelle. #5emevague ⚠️ Avec 80% des hospitalisés non vaccinés : 26 patients dont 4 en réanimation, un flux de patients de + en + important aux urgences, le Centre Hospitalier #Annecy Genevois se voit contraint de déclencher ce jour son #PLANCBLANC ???? #COVID19 #HauteSavoie @GuillaumeRozier pic.twitter.com/3m2FtuaswT — SAMU 74 (@SAMU74) December 1, 2021 18:29 - L'OMS se méfie d'un "cocktail toxique" L'Organisation mondiale de la santé (OMS) est en alerte. Son directeur général, Tedros Adhanom, s'est inquiété d'une couverture vaccinale contre le coronavirus et d'un niveau de dépistage insuffisants, à l'occasion d'une conférence de presse ce mercredi. Ce "cocktail toxique" serait "une recette parfaite pour que les variants se reproduisent". 18:02 - Le club de football du LOSC annonce un cluster Ce mercredi soir, LCI rapporte une information de l'AFP indiquant que le club de football de Lille (LOSC) déplore un cluster d'une vingtaine de cas de personnes contaminées au coronavirus. Aucun cas ne concerne le groupe professionnel et le staff technique. Les personnes concernées travaillent toutes au sein des services intendance et billetterie du club. 17:33 - 5 millions de rendez-vous pris pour le rappel C'est l'affluence sur Doctolib et au téléphone pour prendre un rendez-vous afin de recevoir son rappel vaccinal. Depuis qu'Olivier Véran a annoncé l'ouverture du rappel vaccinal jeudi 25 novembre sous peine de perdre le pass sanitaire, 5 millions de rendez-vous ont déjà été pris, a annoncé le ministre de la Santé, mercredi 1er décembre. Au total, 18 millions de Français sont éligibles à cette nouvelle dose. 17:32 - Un rappel pour toute la population diviserait par deux le nombre d'hospitalisation au pic de la 5e vague Simon Cauchemez, modélisateur à l'Institut Pasteur et membre du conseil scientifique, a souligné devant les députés de la commission des lois de l'Assemblée nationale le bénéfice du rappel vaccinal sur le pic des hospitalisations. Pour lui, un rappel pour toute la population "diviserait par deux" le nombre total d'hospitalisations au pic de la vague actuelle, par rapport à une situation dans laquelle aucun rappel ne serait injecté. 15:52 - La ligne téléphonique pour que les personnes âgées prennent rendez-vous réactivée "Nous réactivons la ligne téléphonique qui permet aux personnes âgées de trouver un rendez-vous rapidement" pour se faire inoculer leur dose de vaccin, a annoncé ce mercredi Olivier Véran. 15:48 - 8 millions de rappels ont été faits Au mercredi 1er décembre, ce sont huit millions de rappel de vaccination qui ont été effectués, a avancé le ministre de la Santé et des Solidarités. 4",5 millions de rendez-vous ont été pris depuis une semaine, et rien qu’hier, ce sont 612 000 rendez-vous qui ont pu être pris par les Français pour faire leur dose de rappel", s'est-il ensuite félicité. 15:44 - "L'ouverture continue de créneaux" est prévue, affirme Olivier Véran "Nous prévoyons l’ouverture continue et de créneaux de vaccination pour permettre à toutes les personnes éligibles de faire leur rappel", a promis Olivier Véran ce mercredi 1er décembre. "Et il est important que, parmi les Français, les personnes de plus de 65 ans et les personnes porteuses de comorbidités fassent leur rappel en priorité", a-t-il rappelé. 15:31 - "Pas de difficultés logistiques" pour Olivier Véran Alors qu'une partie des Français témoignent de difficultés à réserver un créneau pour se faire inoculer leur rappel rapidement, Olivier Véran a assuré qu'aucune "difficulté logistique" n'avait été pointée. 15:25 - Les fêtes de Noël "en danger" selon l'Institut Pasteur Vincent Enouf, directeur adjoint du Centre national de référence des virus respiratoires de l'Institut Pasteur, a appelé à la remobilisation pour faire face à la cinquième vague. "On a les armes, on a la surveillance. C'est maintenant qu'il faut agir, c'est tout de suite, pour avoir un Noël à peu près normal", a-t-il alarmé dur BFMTV. Il a également exhorté à la vaccination : "Scientifiquement, le vaccin est la chose essentielle qui va empêcher la diffusion du virus", a-t-il martelé, rappelant que la majorité des personnes hospitalisées en raison du Covid-19 en France n'ont pas reçu leurs doses. "Noël est en danger", a-t-il prévenu. LIRE PLUS

En savoir plus

Selon les dernières données de Santé publique France, communiquées mercredi 1er décembre novembre, la moyenne sur sept jours est passée à 34 547, contre 32 116 hier. Ces dernières 24 heures, 93 personnes sont décédées des suites du Covid-19 à l'hôpital, ce sont 21 de moins qu'hier et 13 de plus que mercredi dernier. Dans les hôpitaux, la situation continue de s'aggraver. En 24 heures, 992 nouveaux patients ont été admis, soit 195 de moins qu'hier, et 222 de plus que mercredi dernier. Voici le bilan détaillé :

7 725 114 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 49 610 de plus

119 227 décès au total (Ehpad compris), soit 96 de plus

92 292 décès à l'hôpital, soit 93 de plus

26 935 décès en Ehpad, soit 3 de plus

10 558 personnes actuellement hospitalisées, soit 309 de plus

1886 personnes actuellement en réanimation, soit 62 de plus

992 nouveaux admis à l'hôpital (-195) et 215 en réanimation (-56)

436 766 personnes sorties de l'hôpital, soit 579 de plus

Taux de positivité des tests : 5,74%, soit 0,02 point de plus

Taux d'incidence : 310,86 cas/100 000, soit 3,48 point de plus

Selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France (SPF), publié jeudi 25 novembre, "la circulation du SARS-CoV-2 s’est fortement accélérée sur l’ensemble du territoire métropolitain et la hausse des nouvelles hospitalisations et des admissions en soins critiques s’est accentuée". En moyenne, 18 520 cas étaient diagnostiqués chaque jour et le taux d'incidence dépassait les 150 cas positifs pour 100 000 habitants dans toutes les régions, excepté en Bretagne (141) et en Normandie (120).

En métropole, le taux d’incidence augmente en semaine 45 et passe à 193 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 125 en S45, soit +55%). Le taux de dépistage était de 3 948/100 000 (+18% par rapport à la S45). Le taux de positivité aux tests était en hausse (4,9%, vs 3,7% en S45). Le taux d’incidence corrigé était en forte augmentation dans toutes les classes d’âge : les taux les plus importants étaient observés chez les 30-39 ans (268, +48%), les 40-49 ans (225, +54%) et les 20-29 ans (217, +44%).

augmente en semaine 45 et passe à 193 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 125 en S45, soit +55%). Le taux de dépistage était de 3 948/100 000 (+18% par rapport à la S45). Le taux de positivité aux tests était en hausse (4,9%, vs 3,7% en S45). Le taux d’incidence corrigé était en forte augmentation dans toutes les classes d’âge : les taux les plus importants étaient observés chez les 30-39 ans (268, +48%), les 40-49 ans (225, +54%) et les 20-29 ans (217, +44%). Le nombre d’hospitalisations en hausse. Les indicateurs par date d'admission faisaient état de 2 899 nouvelles hospitalisations en S46 (+20% par rapport à S45, où 2 409 nouvelles hospitalisations étaient dénombrées) et 664 nouvelles admissions en services de soins critiques (+16% par rapport à S45, où 572 patients Covid étaient admis en soins critiques).

Les indicateurs par date d'admission faisaient état de 2 899 nouvelles hospitalisations en S46 (+20% par rapport à S45, où 2 409 nouvelles hospitalisations étaient dénombrées) et 664 nouvelles admissions en services de soins critiques (+16% par rapport à S45, où 572 patients Covid étaient admis en soins critiques). Le variant Delta du coronavirus est toujours majoritaire en France, identifié à plus de 99% par séquençage lors des dernières enquêtes Flash.

identifié à plus de 99% par séquençage lors des dernières enquêtes Flash. La vaccination contre le Covid-19 progresse encore : au 23 novembre, la couverture vaccinale à partir de vaccin anti-Covid était estimée à 77,1% de la population pour au moins une dose, de 75,5% pour une vaccination complète. Chez les 65 ans et plus, 35,5% d'entre eux s'étaient fait injecter une dose de rappel.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.