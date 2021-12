"DIRECT. Coronavirus en France : 49 858 nouveaux cas, la 5e vague partie pour durer ?"

COVID. Santé publique France a fait état de 49 858 nouvelles contaminations au coronavirus en France, ce vendredi 3 décembre. Face à la prolifération de l'épidémie du Covid-19, Olivier Véran, ministre de la Santé, a annoncé, vendredi 3 décembre 2021, que le pic de la 5e vague ne pourrait arriver que fin janvier.

Sommaire Dernières infos sur le Covid en France

Cas, morts... Dernier bilan du coronavirus

Situation du Covid en France

Carte du coronavirus en France L'essentiel Ce vendredi 3 décembre, Santé publique France a annoncé 49 858 nouvelles contaminations au Covid-19 en 24 heures avec un taux d'incidence national désormais de 366,8 contaminations pour 100 000 habitants. Ainsi, le pic de la 3e vague est dépassée. Le bilan détaillé en bas de cette page.

La situation dans les hôpitaux continue de se dégrader. La barre des 2 000 personnes en réanimation a été dépassée ce vendredi avec un total de 2 058 personnes en urgence absolue soit une hausse de 124 personnes en réanimation en 24 heures. Cette barre n'avait plus été atteinte depuis la mi-septembre.

Pour Emmanuel Macron, la campagne vaccinale "nous permet de résister face à cette 5e vague". Interrogé au sujet du prochain conseil de défense sanitaire qui se tiendra lundi 6 décembre, le chef de l'État a indiqué qu'une "évaluation de la situation" serait faite. Selon les conclusions de cette réunion, "on verra quelles réponses y apporter", a-t-il précisé.

Oliver Véran a prévenu que "les perspectives dans les prochaines semaines disent que si on ne change rien, nous aurions un pic sanitaire qui pourrait intervenir à la fin du mois de janvier" sur Franceinfo, vendredi 3 décembre 2021.

La vaccination des 5-11 ans les plus vulnérables devrait être ouverte au cours du mois de décembre, a annoncé le ministre de la Santé.

Neuf personnes ont été déclarées positives au variant Omicron en France, a annoncé Oliver Véran, ce vendredi.

En direct

Recevoir nos alertes live !

20:41 - 2,5 millions de rendez-vous pour la vaccination disponibles De la place pour se faire vacciner. C'est le message du ministère de la Santé qui a indiqué, ce vendredi, que 2,5 millions de rendez-vous pour la vaccination sont actuellement disponibles d’ici à la fin janvier. Depuis les annonces gouvernementales d'Olivier Véran le 25 novembre, les Français ont été 5,5 millions à prendre rendez-vous sur Doctolib soit environ 615 000 à prendre rendez-vous chaque jour. 20:10 - Omicron : "preuve ultime" des inégalités face à la vaccination, selon le président de la Croix-Rouge La prolifération du variant Omicron du Covid-19 serait la "preuve ultime" du danger des inégalités face à la vaccination dans le monde. C'est l'avis de Francesco Rocca, président de la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR). "Les scientifiques ont mis en garde la communauté internationale à plusieurs reprises contre les risques de variants très nouveaux dans des endroits où le taux de vaccination est très faible", a-t-il déclaré à l'AFP. 19:31 - 49 858 nouveaux cas détectés en 24 heures L'épidémie de Covid-19 continue de progresser à grande vitesse en France. Selon les chiffres de Santé publique France, publiés ce vendredi, 49 858 nouveaux cas ont été détectés ce vendredi, contre 48 416 la veille, et 34 436 vendredi dernier. 11 103 malades du Covid sont actuellement hospitalisées en France soit 313 de plus en 24 heures. La barre des 2 000 personnes en réanimation est dépassée avec un total de 2 058 personnes en urgence absolue soit une hausse de 124 personnes en 24 heures. 114 décès sont à déplorer en 24 heures. Selon les autorités sanitaires, le niveau d'incidence est désormais supérieur au pic de la 3e vague avec 366,8 cas pour 100 000 habitants. 19:19 - En Belgique, deux hippopotames positifs au Covid-19 Deux cas positifs au Coivd-19 pas comme les autres. En Belgique, deux hippopotames se sont révélés positifs au Covid-19, ce vendredi, selon le journal belge Le Soir. "C’est la première contamination recensée chez cette espèce", a indiqué le véterinaire du zoo. Placés à l'isolement, les hippopotames ne présentent comme seul symptôme qu'un écoulement nasal. Les soigneurs ont été testés négatifs au Covid-19. "L’origine de la contamination n’est pas connue", a communiqué le parc zoologique d'Anvers. 18:53 - La Belgique ferme ses écoles et limite les évènements publiques Face à la 5e vague, la Belgique prend les devants. Le Premier ministre belge a annoncé, ce vendredi, la fermeture des écoles maternelles et primaires le 18 décembre soit une semaine avant la date initialement prévue. En plus, le masque devient obligatoire dès 6 ans, également dans les classes, à partir du 4 décembre. Pour les collèges et lycées, l'ensenseignement sera organisé de manière alterné avec au maximum 50 % d'enseignement en présentiel jusqu'aux congés de Noël. Les évènements publiques de plus de 200 personnes en intérieur seront interdits dès le lundi 6 décembre. 18:20 - Les hôpitaux des Côtes-d'Armor déclenchent le plan blanc Faisant face à un afflux de personnes contaminées au coronavirus dans leurs services d'urgence, l’hôpital Yves-Le Foll de Saint-Brieuc a déclenché son plan blanc. Il permet une réorganisation de ses services afin d'accueillir, au mieux, les nouveaux patients porteurs du Covid-19. 18:03 - L'académie de Rennes annonce 1 300 cas parmi les élèves en une semaine En une semaine, l'académie de Rennes a détecté 1 300 élèves contaminés au coronavirus, rapporte Ouest France. Des centaines de cas qui ont obligé l'académie à fermer 150 classes et une école. 17:25 - "Le mur est proche pour nous", concède l'infectiologue Christian Rabaud L'infectiologue au CHRU de Nancy, Christian Rabaud, s'est montré défaitiste ce vendredi à l'antenne de BFM TV : « Même si cela monte lentement, on voit que le mur est proche pour nous, cela nous inquiète un peu. » Faisant part de son inquiétude face à la probabilité des déprogrammations à venir, il a voulu nuancé son propos : "C’est plus lent [que les vagues précédentes], mais ça conduit à des choix." 16:57 - Gérard Larcher a réalisé 102 tests PCR depuis le début de l'épidémie C'est une information révélée par le Point : Gérard Larcher aurait réalisé 102 tests PCR depuis le début de la pandémie, selon son entourage. Cela a été confirmé par le cabinet du président du Sénat à LCI, qui explique que l'on "fait attention à lui". Gérard Larcher surveille sa santé, étant donné son âge (72 ans) et son statut de troisième personnage de l'État. 16:27 - Le professeur Didier Raoult a reçu un blâme de la part de l'Ordre des médecins Accusé d'avoir d'avoir enfreint le code de déontologie médicale en promouvant l'hydroxychloroquine contre le Covid-19, le professeur Didier Raoult a reçu un blâme par la chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins de Nouvelle-Aquitaine. Le directeur de l'IHU de Marseille était visé par deux plaintes. 15:56 - "Il vaut mieux vacciner une seule personne de 75 ans que 500 enfants" selon François Balloux François Balloux, épidémiologiste suisse, a indiqué au site Contrepoints que "la balance coût-bénéfice [de la vaccination chez les 5-11 ans] est probablement légèrement positive." Le directeur de l'Institut de génétique de l'University College de Londres a précisé sa pensée : "Mais si l'on doit choisir entre vacciner les enfants ou améliorer la couverture vaccinale chez les personnes âgées, il n'y a pas photo." Et de conclure : "Il vaut mieux vacciner une seule personne de 75 ans que 500 enfants !" 15:28 - Pour Emmanuel Macron, la campagne vaccinale "nous permet de résister face à cette 5e vague" Ce vendredi, Emmanuel Macron est en déplacement à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Il a insisté sur le fait que la campagne vaccinale "nous permet de résister face à cette 5e vague". Interrogé au sujet du prochain conseil de défense sanitaire qui se tiendra lundi 6 décembre, le chef de l'État a indiqué qu'une "évaluation de la situation" serait faite. Selon les conclusions de cette réunion, "on verra quelles réponses y apporter", a-t-il précisé. 15:01 - A l'hôpital de Garches, 11 patients sur 15 le sont pour une forme grave de la Covid-19 Djillali Annane, chef de service en médecine intensive, était interrogé sur la situation épidémique ce vendredi sur BFM TV. Il a indiqué que "11 patients sur 15 le sont pour une forme grave de la Covid-19". Et de préciser : "On a d'abord et avant tout des patients non vaccinés. Ceux vaccinés, c'est surtout des personnes à risque. Et on commence à voir des personnes doublement vaccinées de plus de six mois." Pour lui, "dès lors que la circulation du virus s'intensifie et qu'elle se traduit par une vague hospitalière, tout doit être fait pour la contrer". Djillali Annane préconise d'aller "plus loin dans les gestes barrières" et notamment revenir sur des jauges. 14:34 - Le Noël de strasbourg fait peur aux professionnels de santé C'est une inquiétude dont fait état Le Parisien. Des professionnels de santé craignent que le marché de Noël occasionne une très forte affluence. C'est pourquoi Emmanuel Andrés, président de la Commission médicale d’établissement des Hôpitaux de Strasbourg, a interpelé les politiques et leur demande de « prendre leurs responsabilités » étant donné la situation épidémique. 14:07 - Selon des données chiffrées calculées par Le Parisien, la dose de rappel serait efficace Le journal Le Parisien est en mesure d'affirmer que la dose de rappel est efficace. Le quotidien régional a révélé des données chiffrées, calculées sur la base de chiffres officiels. Pour tout savoir sur la dose de rappel, veuillez vous référer à notre article. Par ailleurs, la dose de rappel apporte une très forte protection.



Le taux d'hospitalisation chez les 60-79 ans ayant reçu deux doses il y a au moins 6 mois puis une dose de rappel est 29 fois moins élevé que chez ceux pas du tout vaccinés.



2/9 pic.twitter.com/YKE1c34Zju — Nicolas Berrod (@nicolasberrod) December 3, 2021 LIRE PLUS

En savoir plus

Selon les dernières données de Santé publique France, communiquées vendredi 3 décembre, la moyenne sur sept jours continue de progresser et passe à 38 887 nouveaux cas, contre 36 683 hier. Ces dernières 24 heures, 113 personnes sont décédées des suites du Covid-19 à l'hôpital, ce sont 10 de plus qu'hier et 54 de plus que vendredi dernier. Dans les hôpitaux, la situation continue de s'aggraver. En 24 heures, 1 153 nouveaux patients ont été admis, soit 203 de plus qu'hier, et 409 de plus que vendredi dernier. Voici le bilan détaillé :

7 823 388 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 49 858 de plus

119 457 décès au total (Ehpad compris), soit 127 de plus

92 508 décès à l'hôpital, soit 113 de plus

26 949 décès en Ehpad, soit14 de plus

11 103 personnes actuellement hospitalisées, soit 313 de plus

2058 personnes actuellement en réanimation, soit 124 de plus

1153 nouveaux admis à l'hôpital (+203) et 281 en réanimation (+88)

438 044 personnes sorties de l'hôpital, soit 681 de plus

Taux de positivité des tests : 6,11%, soit 0,11 point de plus

Taux d'incidence : 366,82 cas/100 000, soit 23,67 point de plus



Selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France (SPF), publié jeudi 2 décembre, la France fait face à une "nouvelle forte progression du SARS-CoV-2 sur le territoire métropolitain et [une] augmentation marquée des nouvelles hospitalisations et des admissions en soins critiques". En moyenne, près de 30 000 cas étaient diagnostiqués chaque jour et le taux d'incidence était de 311 cas positifs pour 100 000 habitants dans bon nombre de régions - la majorité des régions métropolitaines avait un taux supérieur à 300.

En métropole, le taux d’incidence augmente en semaine 47 et passe à 311 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 194 en S46, soit +61%). Le taux de dépistage a fortement progressé en S47 (5 418/100 000, +37% par rapport à la S46). Le taux de positivité aux tests était en hausse (5,7%, vs 4,9% en S46). Le taux d’incidence corrigé était en forte augmentation dans toutes les classes d’âge : les taux les plus importants étaient observés chez les 6-10 ans (663, +92%), les 30-39 ans (421, +56%), les 0-9 ans (389, +85%) et les 10-19 ans (344, +76%).

augmente en semaine 47 et passe à 311 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 194 en S46, soit +61%). Le taux de dépistage a fortement progressé en S47 (5 418/100 000, +37% par rapport à la S46). Le taux de positivité aux tests était en hausse (5,7%, vs 4,9% en S46). Le taux d’incidence corrigé était en forte augmentation dans toutes les classes d’âge : les taux les plus importants étaient observés chez les 6-10 ans (663, +92%), les 30-39 ans (421, +56%), les 0-9 ans (389, +85%) et les 10-19 ans (344, +76%). Le nombre d’hospitalisations en hausse. Les indicateurs par date d'admission faisaient état de 4 212 nouvelles hospitalisations en S47 (+35% par rapport à S46, où 3 131 nouvelles hospitalisations étaient dénombrées) et 967 nouvelles admissions en services de soins critiques (+37% par rapport à S46, où 705 patients Covid étaient admis en soins critiques).

Les indicateurs par date d'admission faisaient état de 4 212 nouvelles hospitalisations en S47 (+35% par rapport à S46, où 3 131 nouvelles hospitalisations étaient dénombrées) et 967 nouvelles admissions en services de soins critiques (+37% par rapport à S46, où 705 patients Covid étaient admis en soins critiques). Le variant Delta du coronavirus est toujours majoritaire en France, identifié à plus de 99% par séquençage lors des dernières enquêtes Flash.

identifié à plus de 99% par séquençage lors des dernières enquêtes Flash. La vaccination contre le Covid-19 progresse encore : au 30 novembre, la couverture vaccinale à partir de vaccin anti-Covid était estimée à 77,4% de la population pour au moins une dose, de 75,8% pour une vaccination complète. Chez les 65 ans et plus, 42,9% s'étaient fait injecter une dose de rappel.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.