"DIRECT. Coronavirus en France : 4e dose, dernière vague... Des projections nouvelles sur l'épidémie"

COVID. Les cas de contaminations au coronavirus sont encore extrêmement élevés en France. Ce lundi 3 janvier 2022, le ministre de la Santé a donné des éléments d'analyse sur l'évolution de l'épidémie.

10:51 - Nouveau protocole d'isolement : une règle nécessaire selon le directeur de CNAM Au micro de Franceinfo ce lundi 3 janvier, le directeur général de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, Thomas Fatome, a indiqué à propos du nouveau protocole d'isolement qu'il était nécessaire "pour ne pas arrêter le pays".

10:46 - Le vaccin ne suffit pas pour Jean-Luc Mélenchon Invité de Franceinter ce lundi 3 janvier, le candidat insoumis à l'élection présidentielle a rappelé que "le fait d'être vacciné ne vous empêche pas d'être contaminé", insistant que sa volonté de voir être mise en place une "réponse globale" à la flambée épidémique.

10:31 - Une désorganisation de l'école à venir ? Au sujet d'une éventuelle désorganisation de l'école (parallèle à l'éventuelle désorganisation de la société), Jean-Michel Blanquer est resté nuancé au micro de LCI ce lundi 3 janvier : "Je ne nie pas que le mois de janvier pourra être tendu", a-t-il notamment déclaré.

10:22 - Quel est le protocole sanitaire à l'école ? Au micro de LCI, Jean-Michel Blanquer a rappelé la nature du nouveau protocole sanitaire à l'école. En cas de cas positif au Covid-19 dans une classe, tous les élèves pourront revenir à l'école s'ils présentent un test négatif. Pour ce qui est des élèves cas contacts, ils devront effectuer des tests à J0 (le jour de l'annonce), à J+2 et J+4.

10:11 - 90% des enseignants totalement vaccinés Au micro de LCI, Jean-Michel Blanquer s'est félicité de la couverture vaccinale chez les enseignants : "Les professeurs sont beaucoup plus vaccinés que les autres", a-t-il noté.

10:02 - Annonce tardive des mesures à l'école : "un processus qui ne peut pas être autrement" Sur LCI, Jean-Michel Blanquer s'est justifié de l'annonce tardive des nouvelles mesures sanitaires à l'école : pour lui, ce choix a été motivé par le fait qu'il voulait prendre les mesures au plus près de la réalité, et donc au plus près de la rentrée scolaire. Pour le ministre de l'Education national, ce processus ne pouvait "pas être autrement".

09:50 - Le maintien des écoles ouvertes, un choix décisif selon Jean-Michel Blanquer Sur LCI ce lundi 3 janvier, Jean-Michel Blanquer a estimé que, si l'ouverture des écoles et le maintien de la rentrée à la date initialement prévue était "difficile", "le jeu en vaut la chandelle", a-t-il estimé.

09:45 - "C'est très important d'avoir les écoles ouvertes", estime Jean-Michel Blanquer Invité de LCI, le ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports Jean-Michel Blanquer a défendu sa décision de maintenir la rentrée de janvier 2022 sans la décaler : "C'est une décision que nous avons prise en conscience en conseil de défense", a-t-il expliqué, martelant qu'il est "très important d'avoir les écoles ouvertes."

09:39 - Deux profils en réanimation : les non-vaccinés et les vaccinés fragiles Sur Franceinter, Olivier Véran a indiqué : "Il y a des réanimations en très forte tension, notamment dans les Bouches-du-Rhône. C'est quasi-exclusivement du variant Delta, et on y trouve deux profils : les patients non-vaccinés, et les patients immunodéprimés fragiles."

09:35 - Quid du nombre d'autotests en France ? "Nous avons assez d'autotests", a assuré Olivier Véran sur Franceinter. Le ministre de la Santé et des Solidarités a également indiqué que la France possédait assez de masque FFP2 pour l'usage qui en est fait actuellement.

09:32 - Allègement des règles d'isolement des cas : une "adaptation", indique Olivier Véran Pour le ministre de la Santé et des Solidarités, l'allègement des règles d'isolement des cas contacts ne constitue en rien un "relâchement" : "C'est une adaptation", a-t-il indiqué ce lundi 3 décembre au micro de Franceinter, justifiant qu'"il n'est jamais contradictoire de préserver la santé de notre société et la santé des Français. L'un ne va pas sans l'autre."

09:27 - Bientôt une 4e dose de vaccin anti-Covid en France ? Sur Franceinter, le ministre de la Santé a semblé préparer le terrain pour une potentielle future mise en place d'une quatrième dose de vaccin contre le Covid-19 en France : indiquant que "quand on aura les données d'Israël, j'imagine qu'on bougera", il a expliqué que "la question d'une nouvelle dose de vaccin va se poser assez vite pour les personnes fragiles dans notre pays, les personnes immunodéprimées ou très âgées". Et d'ajouter : "On en discute avec les scientifiques, pour l'instant seul Israël a ouvert cette quatrième dose".

09:21 - Un mois de janvier "difficile à l'hôpital" Pour Olivier Véran, invité de Franceinter ce lundi 3 janvier, le mois de janvier sera "difficile à l"hôpital".

09:18 - Une immunité collective en France grâce à Omicron "probable" pour Olivier Véran Ce lundi 3 janvier, le ministre de la Santé et des Solidarités a hypothétisé : "Vu le taux de contamination sur la planète, il est probable que nous ayons tous acquis une forme d'immunité", ajoutant que cette immunité collective potentielle serait également atteinte grâce à la vaccination.