"DIRECT. Coronavirus en France : 5 453 nouveaux cas de Covid, 6 nouveaux décès en 24 heures"

COVID FRANCE. L'épidémie de coronavirus continue de se propager en France. Ce samedi 29 août 2020, le dernier bilan de Santé Publique France fait état de 5 453 nouveaux cas de coronavirus, et 6 décès en 24 heures. Une légère baisse par rapport à la veille. Retrouvez le détail des chiffres ci-dessous.

17:36 - Six nouveaux décès en 24 heures en France Selon le dernier bilan de Santé Publique France, publié ce samedi 29 août 2020, 5 453 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés en 24 heures. Au total, 20 095 décès sont survenus à l'hôpital, soit 6 de plus. 4 530 hospitalisations sont en cours, soit 5 de moins. Du côté des réanimations, ce sont 400 personnes actuellement à l’hôpital, soit 13 de plus. Le taux de positivité des tests augmente de 0,1 point ce samedi, et passe ainsi à 4%. 17:20 - Le préfet du Vaucluse souhaite prendre de nouvelles dispositions Alors que le Vaucluse a basculé en vigilance "rouge" pour la circulation du coronavirus, le préfet s'apprête à prendre de nouvelles dispositions pour tenter de freiner la circulation du virus qualifiée "d'exponentielle" au plan national par les autorités. France Bleu indique que, lors d’une visite à Cavaillon ce samedi 29 août 2020, Bertrand Gaume a reconnu que cette dégradation "allait avoir des impacts" sans préciser la nature des mesures qu'il entend prendre. "Je ne prendrai pas de décision sans en parler d'abord avec les maires concernés", a-t-il précisé. Les mesures pourraient être annoncées dès lundi. 17:00 - Le Vaucluse passe le seuil d'alerte en matière de circulation du coronavirus Ce samedi 29 août 2020, le Vaucluse a basculé en vigilance "rouge" pour la circulation du coronavirus. France Bleu rapporte que le décret est paru ce jour même au Journal officiel. En effet, le nombre de cas de Covid-19 diagnostiqués pour 100 000 habitants a franchi le seuil d'alerte des 50 (50,4 cas pour 100 000 habitants exactement). Ce seuil d'alerte a déjà franchi par trois autres départements de la région : les Bouches-du-Rhône (158,2), les Alpes Maritimes (119,1) et le Var (60). 16:40 - Les Ehpad toujours sur le pied de guerre face au coronavirus Les Ehpad connaissent un véritable casse-tête : empêcher le coronavirus d’entrer dans les établissements, sans (trop) empiéter sur la liberté des résidents. Le Parisien rappelle que le nombre de clusters a encore augmenté : 44 jeudi 27 août, contre 29 une semaine plus tôt. De plus, la hausse de nouveaux cas de Covid-19 se poursuit chez les plus de 75 ans. 16:20 - Les espèces animales, également fragiles face au coronavirus Selon une étude de l’Université de Californie, le coronavirus pourrait, au-delà de son impact sur l’Homme, être également une menace pour certaines espèces animales. Mais toutes ne sont pas égales face au Covid-19. Le média Sciences et Avenir indique en effet que la variation de la protéine ACE2, le récepteur principal du virus chez l’être humain, pourrait expliquer cette différence entre les espèces. Par exemple, le risque est modéré chez les chats et faible chez les chiens. Il est très fort pour les chimpanzés. 16:00 - Certains gels hydroalcooliques inefficaces face au coronavirus Les infirmiers ont donné l’alerte : certains gels hydroalcooliques seraient inefficaces face au coronavirus. Le média L’Indépendant rapporte les recommandations du Conseil Général de l'Infirmerie (Consejo General de Enfermería), qui regroupe une cinquantaine d'écoles en Espagne : la concentration d'alcool est le facteur clé. Plus précisément, le taux de concentration idéal est fixé à 70%. Sous les 60%, le produit n’agit pas, et au-dessus de 90%, il s'évapore trop rapidement et n'a pas le temps de tuer virus et bactéries, indique le média. 15:42 - Est-il possible que le coronavirus survive sur les cheveux ? Puisque le coronavirus peut se trouver sur nos mains, qu’en est-il lorsque l’on passe celles-ci dans nos cheveux ? Le site Doctissimo fait le point avec le docteur Gérald Kierzek, médecin urgentiste. Selon lui, il ne faut pas s’inquiéter : “Les virus ne vivent pas tout seuls, ils se développent avec un hôte vivant. Cela veut dire qu’il faut qu’ils passent d’une personne malade ou asymptomatique, mais en tout cas infectée, à une autre personne. Quand ils sont sur des supports inertes - les cheveux sont de la matière vivante, mais la kératine autour est inerte -, les risques de contamination sont très faibles.” 15:24 - Coronavirus, le nouveau bilan mondial Selon les dernières informations officielles, la pandémie du coronavirus a fait au moins 838 271 morts dans le monde, depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre. Sur la journée du vendredi 28 août 2020, 5 751 nouveaux décès et 287 081 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays les plus touchés par le Covid-19 sont les États-Unis avec 1 177 nouveaux morts, l'Inde (1 021) et le Brésil (855). 15:06 - Le gouvernement recommande le dépistage avant une visite en Ehpad Afin de limiter la propagation du coronavirus, le gouvernement recommande aux familles de se faire dépister avant de visiter leurs proches en Ehpad, indique Franceinfo. La ministre déléguée chargée du dossier, Brigitte Bourguignon, n'envisage toutefois pas de rendre cette mesure obligatoire. La ministre a rappelé que le gouvernement fera "tout pour éviter un reconfinement généralisé des Ehpad", afin d’éviter une nouvelle période d’isolement. 14:50 - En Normandie, l'indice de reproduction du coronavirus repasse en rouge Dans le bulletin communiqué par l’Agence Régionale de Santé Normandie le vendredi 28 août, le R0 (indice de reproduction) est ainsi repassé au-dessus du seuil d'alerte, fixé à 1,50. Le Courrier Cauchois précise que tous les autres indicateurs sont aussi en hausse : le taux d’incidence (nombre de personnes testées positives pour 100 000 habitants sur les sept derniers jours), taux de positivité au test… 14:31 - Les enquêteurs de l’ARS continuent de rechercher les cas contacts Comment les enquêteurs sanitaires de l’Agence régionale de santé font-ils pour identifier rapidement les cas contacts ? Le Télégramme répond à la question dans un article dédié. Tout d’abord, dès que le test est positif, le laboratoire rentre les coordonnées de la personne dans un système numérique national d’information partagé. Alertée, l’Assurance maladie (ou l’ARS) appelle rapidement l’individu pour identifier les personnes susceptibles de l’avoir contaminé ou d’avoir été contaminées les jours précédents, indique le média. Il est alors demandé à chacun de faire un test PCR dans un laboratoire qui le fera passer en priorité grâce au système d’information. 14:15 - La situation sanitaire stabilisée dans la Sarthe et en Mayenne Selon les derniers indicateurs fournis par l’agence régionale de santé, la situation s’améliore dans la Sarthe. Elle n’est plus en vulnérabilité élevée mais en zone rouge, comme l’indique Ouest-France. Néanmoins, il ne faut pas relâcher les efforts sur le dépistage des cas de coronavirus et la prévention. La situation est également stable en Mayenne. 14:00 - Dans le Maine-et-Loire, situation stable mais vigilance de mise Vendredi 28 août, l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire et l’académie de Nantes ont tenu une conférence de presse dédiée au coronavirus. "La situation en Maine-et-Loire est stable bien que le département soit passé de zone faible à modérée pour la circulation du virus", indique l’ARS. En effet, l’augmentation des cas de coronavirus est certes constante mais reste stable. Néanmoins, l’agence Régionale de Santé appelle tout de même à la "plus grande vigilance", surtout avec la rentrée qui arrive. 13:40 - À Orléans, dernière campagne de dépistage grand public avant la rentrée Une dernière campagne de dépistage au coronavirus est organisée à Orléans ce samedi 29 août, de 9 heures à 16 heures. Elle se déroulera sur le quai du Fort Alleaume, comme l’indique France Bleu. Cette campagne, grand public, est gratuite et ouverte à tous. Si près d'une centaine de personnes attendait déjà pour effectuer un test PCR à l’ouverture, le temps d’attente n’est pas long, indique Stéphane Voisin, le directeur de la Fédération Française de Sauvetage et de secourisme qui coordonne le dispositif. 13:25 - Une campagne de dépistage au coronavirus organisée à Auxerre ce samedi Ce samedi 29 août 2020, une campagne de dépistage Covid-19 est organisée par l'Agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté à Auxerre, indique le média L’Yonne Républicaine. Elle se déroulera sur le parking de la galerie Fontaines des Clairions. Dès l'ouverture, à 9h30, plus de soixante personnes attendaient leur tour. Le média rapporte qu’une dizaine de campagnes de ce type ont déjà été menées dans le département, et que d’autres se dérouleront durant les prochains mois. 13:05 - L’automne, la période "de tous les dangers" ? Selon le généticien Axel Kahn, invité ce samedi 29 août lors de l’émission "C'est arrivé cette semaine", sur Europe 1, le masque reste notre meilleur moyen de défense contre le virus. Il a précisé : "Il est important de se mettre en situation d’augmenter les moyens de défense alors que l’on s’engage dans un mois de septembre éventuellement frais, des mois d’octobre et de novembre automnaux. Il faut réussir à passer cette période. C’est la période de tous les dangers." Enfin, le spécialiste s’est dit optimiste quant à la découverte d’un vaccin. 12:50 - Des milliers d’opposants au port du masque défilent à Berlin Alors que le port du masque est désormais devenu obligatoire dans toute la ville de Paris, afin de limiter la propagation du coronavirus, une manifestation a lieu ce samedi 29 août à Berlin afin de protester contre cette mesure. La municipalité de la capitale allemande a d’abord interdit mercredi la manifestation pour "raison de santé publique", comme le rapporte La Voix du Nord, mais le tribunal administratif, saisi en référé par les organisateurs, leur a finalement donné raison vendredi 28 août 2020. La police a demandé aux manifestants de porter un masque, à défaut de respecter la distanciation sociale. 12:31 - À Montreuil, installation d’un centre de dépistage permanent À compter du 7 septembre, BFMTV rapporte qu’un centre de dépistage permanent sera mis en place à Montreuil (Seine-Saint-Denis), pour détecter les cas de Covid-19. Le média précise que la ville s'est associée à des laboratoires pour lancer cette opération. Les tests PCR se feront sans rendez-vous, sans ordonnance et seront gratuits "sur présentation d'une carte Vitale ou CMU". Le centre sera situé place Aimé-Césaire, et les tests se dérouleront du lundi au vendredi, de 10 heures à 15 heures.

Alors que le Covid-19 rebondit désormais nettement en France, le Premier ministre Jean Castex a tenu une conférence de presse jeudi matin pour un point sur l'épidémie, depuis Matignon. Le chef du gouvernement a notamment annoncé que 19 départements supplémentaires étaient désormais classés en "zone de circulation active du virus", en plus de Paris et des Bouches-du-Rhône, ce qui porte le nombre de départements dans le rouge à 21. Voici la liste de ces départements : Paris, Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Essonne, Yvelines, Seine-et-Marne, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Bouches-du-Rhône, Rhône, Gironde, Haute-Garonne, Hérault, Gard, Var, Alpes-Maritimes, Sarthe, Guadeloupe, Martinique, Guyane.

Dans les 21 départements classés rouges, aucune restriction spécifique n'est généralisée, mais les préfets peuvent au cas par cas prendre des mesures supplémentaires. C'est le cas dans les Bouches-du-Rhône, où les bars et restaurant doivent désormais fermer à 23 heures à Marseille. Dans ces départements, les préfets ne peuvent plus accorder de dérogation pour des rassemblements avec plus de 5000 personnes. Les masques sont aussi obligatoires désormais à Marseille, Toulouse et à Paris. Un arrêté préfectoral ordonne le port du masque également à Strasbourg à partir de ce samedi 29 août, ainsi que dans une douzaine de communes du Bas-Rhin, même si le département, lourdement touché en mars et avril dernier, ne figure pas en zone rouge. Dans ses bilans quotidiens, Santé publique France classe par ailleurs un certain nombre de départements en "vulnérabilité modérée ou élevée". Une carte des taux d'incidence les plus élevés est aussi présentée en bas de notre article.

Santé Publique France est attentif à un indicateur qui permet de suivre l'évolution du Covid-19 en France : le taux d'incidence. Plus solide que le taux de positivité des tests qui donne un aperçu à un instant T, ce taux représente le nombre de nouveaux cas de coronavirus diagnostiqués par test PCR "survenus sur les 7 derniers jours dont les données sont consolidées", rapporté au nombre d’habitants. Le seuil d'alerte a été fixé à 50 pour 100 000 habitants. L’incidence hebdomadaire atteint les 24,2 cas / 100 000 habitants, selon le dernier bilan national du 20 août. La carte ci-dessous rend compte de la situation dans tous les départements français.

