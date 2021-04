"DIRECT. Coronavirus en France : 5 626 patients en réanimation, ça monte encore"

CORONAVIRUS. Le dernier bilan du Covid-19 en France montre une nouvelle dégradation de la situation, mardi 6 avril. Le nombre de patients en réanimation augmente de nouveau, alors que la barre des 30 000 personnes hospitalisées a été dépassée. Les dernières informations.

21:45 - "L’augmentation des nouvelles admissions s’est ralentie un peu", selon le chef de service d’un hôpital parisie "L’augmentation des nouvelles admissions s’est ralentie un peu, même si le solde a augmenté et va continuer à augmenter encore pendant une quinzaine de jours", précise sur LCI le professeur Bruno Mégarbane, chef de service réanimation médicale et toxicologique de l'hôpital Lariboisière à Paris, tout en précisant qu’il s’agit de "son impression".

21:29 - "Au moins un membre du gouvernement" à un des dîners clandestins, selon la Société des journalistes de M6 "D’autres sources nous ont confirmé en "off" la présence d’au moins un membre du gouvernement à un de ces dîners", écrit la Société des journalistes de M6 dans un communiqué, cité par BFMTV. Voilà de quoi raviver la polémique, après la rétractation d’un des témoins d’abord anonymes, puis identifié par des internautes, le collectionneur Pierre-Jean Chalençon. Ce dernier affirme qu’il s’agissait en fait d’un "énorme poisson d’avril". Dans le reportage diffusé sur M6, il précisait qu’"un certain nombre de ministres" étaient présents dans des dîners clandestins à Paris. La DSJ affirme ainsi répondre au collectionneur qui leur "reproche 'une sorte de guet-apens, de coup monté’".

21:13 - Des résidents d'Ehpad testés positifs après avoir été vaccinés Les résidents d'Ehpad ont été les premiers à recevoir les vaccins contre le Covid-19 car plus vulnérables et plus à même de développer des formes graves de la maladie. Santé publique France indique que 95% des pensionnaires ont reçu une dose et 73% les deux injections. Mais le vaccin protège contre la contraction d'une forme sévère du virus, pas contre sa transmission. Ainsi des cluster ont été détectés dans des Ehpad du Bas-Rhin et des Landes, rapporte Midi Libre. Le premier concerne douze résidents dont cinq n'étaient pas vaccinés selon France 3 Grand-Est, trois d'entre eux ont été hospitalisés par "prudence" sans qu'ils ne développent de formes graves du Covid-19. Dans les Landes, ils sont quinze pensionnaires à avoir été testés positifs et l'ARS a expliqué que la contamination pouvait avoir eu lieu lors de la visite d'une personne non-vaccinée.

20:51 - Un collectif de malades à risque s'insurge face au tri des patients La troisième vague oblige de nouveau les services de réanimation à s'adapter pour accueillir les patients, Covid pour la plupart. Les malades sont si nombreux que les déprogrammations deviennent de plus en plus importantes. Face à cette réalité un collectif de 27 associations de malades à risque de forme grave du Covid-19 proteste contre le sacrifice délibéré de leur vie dans une tribune publiée au Monde, ce mardi. "Le « tri » de patients a bien lieu entre les personnes soignées pour le Covid-19 et les autres, qui ne bénéficient plus de l’accès aux soins. [...] Les morts provoquées par cette pandémie ne se limiteront pas à celles du Covid-19. Il conviendra d’y ajouter les décès, ces prochaines années, de toutes les personnes privées de soins ou de diagnostic", prévient le collectif, critiquant une priorisation des malades du coronavirus. Et d'ajouter : "Alors que la menace tant redoutée des tris pour l’accès aux soins critiques se révèle plus aiguë que jamais, nous savons que le risque est grand que nos pathologies deviennent de bonnes raisons pour nous priver de nos maigres chances de survie." Il appelle à la prise de mesures "qui ont déjà fait leurs preuves et qui sont les seules à même de freiner rapidement l’épidémie", sous-entendant un confinement strict.

20:32 - Vaccin : 1,9 million d’injections la semaine dernière 1,9 million de doses de vaccin ont été injectées la semaine dernière. Plus de 3,2 millions de Français ont reçu deux doses, à ce jour. Près de 60% des plus de 75 ans et 40% des plus de 70 ans ont été vacciné avec au moins une dose, d’après les chiffres des autorités sanitaires.

20:11 - Une plainte pour homicide involontaire déposée par la famille d’un homme décédé après une injection d’AstraZen Un homme de 63 ans est décédé le 18 mars dernier, onze jours après une première injection du vaccin d’AstraZeneca. Sa famille a déposé plainte, ce mardi, pour "homicide involontaire", selon France Bleu Pays de Savoie. "Les médecins ont détecté plusieurs thromboses au niveau du foie, des reins et du cerveau", confie son frère.

19:49 - 426 nouveaux décès en 24 heures L’épidémie de Covid-19 a causé la mort de 97 273 personnes en France, soit 426 de plus en 24 heures, d’après le dernier bilan des autorités de santé. 409 décès ont été comptabilisés dans les hôpitaux, soit 212 de plus que la veille. Cette augmentation importante pourrait être le résultat d’un rattrapage dû au pont de Pâques. 8 045 nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés en une journée.

19:46 - Derniers chiffres : 30 639 malades hospitalisés, 5 626 en réanimation Le dernier bilan communiqué par Santé publique France enregistre plus de 30 000 patients hospitalisés, mardi 6 avril. En 24 heures, 2 459 personnes ont été admises à l’hôpital, soit 1 240 de plus que la veille. 5 626 malades du Covid-19 sont pris en charge dans les services de réanimation. 632 patients ont été admis en 24 heures, soit 348 de plus qu’hier et 63 de plus que mardi dernier.

19:40 - Union européenne : vers l’immunité collective cet été ? Aucun des 27 pays de l’Union européenne n’a tenu ses engagements pour la fin du mois de mars et a dépassé 80% de vaccination chez les plus de 80 ans. La Commission européenne a annoncé qu’elle envisageait que les pays membre atteignent "l’immunité collective" cet été. "Le nombre de doses attendu au deuxième trimestre est d'environ 300 à 360 millions : sur cette base, nous aurons assez de doses pour atteindre notre objectif crucial de 70% de la population adulte vaccinée", a ainsi indiqué un porte-parole de la commission.

19:17 - "C'est grâce à la vaccination que nous allons surmonter cette crise terrible", affirme Jean Castex Le Premier ministre s’est exprimé lors de la visite du vaccinodrome du Stade de France. "C’est grâce à la vaccination que nous allons surmonter cette crise terrible", a-t-il déclaré. "Il faut vacciner, vacciner, vacciner, et à côté il faut impérativement maintenir les gestes barrières, respecter les mesures de freinage que nous avons été conduits à prendre", a ajouté le Premier ministre.

18:55 - La balance bénéfices-risques du vaccin d’AstraZeneca « reste très largement positive », selon l’OMS Lors d’une réunion d’experts, l’Organisation mondiale de la santé a précisé que le rapport entre les risques et les bénéfices de l’utilisation du vaccin d’AstraZeneca restait "très largement" positif, par la voix de son directeur chargé de la régulation Rogerio Pinto de Sa Gaspar.

18:32 - Messe sans respect des gestes barrières à Paris : une enquête ouverte pour "mise en danger de la vie d’autrui" Une messe a été célébrée, samedi 3 avril, dans l’église Saint-Eugène Sainte-Cécile à Paris. Dans une vidéo publiée sur Youtube, on voit que les gestes barrières n’étaient pas respectés. Des personnes ne portent pas de masque, et certains ne respectent pas non plus les distanciations sociales. Une enquête a été ouverte pour "mise en danger de la vie d’autrui" par le parquet de Paris, ce mardi, indique Le Figaro.

18:13 - Le nombre de cas s'envole dans le Rhône Le virus échappe à tout contrôle dans le Rhône en comparaison aux autres départements d'Auvergne-Rhône-Alpes. La région maintient son taux d'incidence juste en-dessous des 400 cas pour 100 000 habitants, quand celui du département s'envole à 544 cas selon le relevé de Santé publique France du 2 avril. En ce qui concerne les admissions dans les services hospitaliers, les deniers chiffres de l'agence de santé indique que 1097 personnes sont hospitalisées, dont 69 ont été admises le 5 avril. Du côté des réanimations, 238 lits sont occupés et 34 patients ont rejoint le service hier. Le bilan s'alourdit chaque jours, désormais les hôpitaux comptent 2685 décès liés au coronavirus, c'es 2 de plus en 24 heures. 12425 personnes sont quant à elle sorties guéries de l'hôpital, c'est 24 de plus.

17:41 - Castex, Véran et Darmanin en visite au mégacentre de vaccination du Stade de France Trois membres de gouvernement, Jean Castex, Olivier Véran et Gérald Darmanin, visitent le mégacentre de vaccination installé dans l'enceinte du Stade de France. La présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse et le président du département de Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel, les accompagnent. La visite se veut un signe d'espoir d'apercevoir sous peu le bout du tunnel grâce à la vaccination. Le Stade de France doit pouvoir vacciner 2000 personnes par jour, et 10 000 chaque semaine. La moitié des rendez-vous sont réservés aux habitants du département, l'un des plus touchés et des moins protégés contre le virus.

17:14 - L'EMA dément les propos de Marco Cavaleri sur un lien établi entre AstraZeneca et les thromboses Cet après-midi, l'Agence européenne des médicaments a répété dans un communiqué que les analyses et les travaux des experts n'ont "pas encore abouti à une conclusion et l’examen est actuellement en cours". La déclaration se veut une réponse aux propos tenus quelques heures plus tôt par un responsable de la stratégie sur les vaccins à l’EMA, Marco Cavaleri. "Nous pouvons désormais le dire, il est clair qu’il y a un lien avec le vaccin. Ce qui cause cette réaction, cependant, nous ne le savons pas encore […] Pour résumer, dans les prochaines heures nous dirons qu’il y a un lien, mais nous devons encore comprendre comment cela se produit", avançait le responsable de l'organisation. L'EMA n'abandonne pas les recherches sur le vaccin anglo-suédois, une nouvelle réunion sur le produit AstraZeneca a d'ailleurs débuté aujourd'hui et se poursuivra jusqu'au 9 avril.

16:47 - Vers 70% de déprogrammations en Moselle La Moselle ne figure plus parmi les départements les plus touchés de sa région. Pourtant la situation dans les hôpitaux reste critique et la circulation de virus pourrait s'être accélérée ces derniers jours. Avec un taux d'incidence de 332 selon les derniers chiffres de l'ARS, le département se rapproche de la moyenne régionale. La directrice générale du CHR Metz-Thionville, Marie-Odile Saillard, décrit la situation dans les établissements de santé mosellans comme "extrêmement tendue", avec notamment "une forte occupation des lits". Pour être en mesure d'accueillir les patients à venir, la directrice général réfléchit à développer un nouveau pallier. "Nous sommes en train d'imaginer un palier 4 en deux parties, pour nous débrouiller avec nos propres moyens. Nous allons vers une déprogrammation quasi-totale des activités chirurgicales. Notre taux de déprogrammation était jusqu'ici proche des 50 %, mais nous sommes en train de nous diriger vers 70%", détaille-t-elle à Lorraine Actu. Le dispositif demandera un renfort humain conséquent et pourrait entraîner la fermeture temporaire d'autres structures, comme cela avait été le cas pour a clinique Ambroise-Paré de Thionville rappelle le média.

16:18 - Conserver "une dimension humaine" dans les vaccinodromes Les vaccinodromes ont fleuri dans toutes les régions de France, dans les parcs d'exposition ou encore dans les stades à l'instar du Vélodrome à Marseille, du Groupama stadium de Lyon ou du Stade de France en Seine-Saint-Denis. Dans ces structures, les équipes médicales peuvent vacciner jusqu'à 2000 personnes par jours. Florent Vallée, responsable des opérations à la Croix-Rouge française, chapeaute l'organisation de la campagne vaccinale dans le stade dyonisien. Il rappelle sur France Info que ces mégacentres, comme il préfère les appeler, ne doivent pas être des usines à vacciner. "Tout ce qui est important dans le centre de proximité qui est le contact humain, le temps passé avec la personne, on se doit de le retrouver exactement pareil", insiste-t-il. Les volontaires à la vaccination passent en moyenne 30 à 45 minutes au centre, dont 15 minutes après l'injection pour prévenir une réaction allergique ou autre aux vaccins. Selon Florent Vallée, ce temps ne doit pas être réduit sous prétexte de vacciner plus de monde, plus rapidement. Et d'ajouter : "Il faut aussi donner une dimension humaine, pouvoir permettre aux gens d'échanger sur leurs inquiétudes et de les écouter si nécessaire".

15:44 - Le virus circule toujours activement dans les Hauts-de-France Les Hauts-de-France ne parviennent à se défaire du virus malgré les week-ends confinés pendant trois semaines consécutives avant de passer, le 20 mars, à une mise sous cloche sept jours sur sept. Le virus semble perdre un peu de terrain mais les hospitalisations restent nombreuses selon les chiffres de Santé publique France. Le dernier bilan fait état de 3570 personnes hospitalisées dont 120 arrivées dans les hôpitaux hier. Les réanimations comptent 678 malades, 30 d'entre eux ont rejoint les services le 5 avril. Depuis mars 2020, les hôpitaux déplorent 7429 décès liés au coronavirus, c'est 19 de plus en 24 heures et 28919 personnes sont sorties, soit 49 de plus.

14:58 - Le laboratoire Valneva encouragé par les premier résultats de son vaccin anti-Covid Dans la course pour lutter contre le Covid-19, le vaccin Français Valneva progresse. la biotech nantaise a fait savoir, ce matin dans un communiqué, que le produit "a été bien toléré et aucun problème de sécurité n’a été identifié" lors de la phase préliminaire de l'étude, menée sur 153 personnes âgées de 18 à 55 ans. Quant à l'efficacité du vaccin, le laboratoire part confiant "avec plus de 90 % des participants à l’étude développant des niveaux importants d’anticorps contre la protéine Spike du virus SARS-CoV-2 dans tous les groupes vaccinés". Encouragé par ces résultats, Valneva envisage de débuter des essais cliniques de phase 3 "d’ici la fin du mois d’avril 2021 avec pour objectif de soumettre une demande d’autorisation de mise sur le marché à l’autorité de santé britannique MHRA au cours de l’automne 2021".