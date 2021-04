"DIRECT. Coronavirus en France : 5 877 patients en réanimation, légère baisse"

CORONAVIRUS. Le nombre de personnes hospitalisées en France à la suite du coronavirus est en légère baisse, samedi 17 avril. 30 329 sont pris en charge dans les hôpitaux, dont 5 877 en réanimation, contre respectivement 30 472 et 5 914 la veille.

20:57 - Entre 85 et 87% de variants britanniques dans les contaminations [Fin du direct] Le variant britannique est largement majoritaire dans les contaminations en France. Il concerne entre 85 et 87% des cas, selon Bruno Lina, virologue et membre du Conseil scientifique, interrogé par BFMTV. Le variant d’Afrique du Sud circule à environ 4% et le brésilien 0,3%. "Les autres lignages sont en train de disparaître petit à petit", précise le scientifique.

20:01 - 30 329 malades du Covid-19 hospitalisés 30 329 patients sont hospitalisés en France, ce samedi 17 avril, soit 143 de moins par rapport à vendredi. 5 877 de ces malades du coronavirus sont en réanimation, ce qui correspond à 37 de moins. Les nouvelles admissions à l’hôpital baissent également. 1 471 personnes ont été prises en charge en 24 heures, soit 573 de moins que la veille.

19:55 - 35 861 nouveaux cas, 189 décès, le dernier bilan du Covid-19 Les autorités sanitaires enregistrent 35 861 nouveaux cas de coronavirus, samedi 17 avril, soit 581 cas de moins que la veille et 7 423 de moins que samedi dernier. Le taux d’incidence est également en baisse, avec 362,94 cas pour 100 000 habitants, soit 13,03 de moins que le bilan de la veille. 189 décès ont, par ailleurs, été enregistrés en 24 heures.

19:23 - Un vaccinodrome niçois ferme ses portes plus tôt faute de volontaires Le vaccinodrome du Palais des expositions de Nice, dans les Alpes-Maritimes, a dû fermer ses portes à 13 heures, samedi 17 avril. L’opération de vaccination avec le sérum AstraZeneca concernait le personnel de l’éducation, de la police et de la gendarmerie de plus de 55 ans. "Ce samedi matin, nous avons vacciné quelques personnes des forces de l'ordre et des prioritaires, mais faute de volontaires pour les rendez-vous cet après-midi, nous allons fermer", a expliqué la mairie, citée par Nice-Matin.

18:14 - Le vaccin chinois Coronovac, efficace à 67% pour prévenir les cas symptomatiques du Covid-19 Le vaccin chinois Coronavac a démontré une efficacité de 67% pour prévenir les cas symptomatiques de Covid-19, et de 80% pour prévenir les décès, rapporte une étude réalisée en conditions réelles et relayée par le gouvernement chilien. Cette étude a été menée auprès de 10,5 millions de personnes vaccinées et non vaccinées, entre le 2 février et le 1er avril, indique l'AFP dont franceinfo se fait l'écho.

17:17 - Combien de cas de thromboses après le vaccin AstraZeneca en France ? Entre le 2 et le 8 avril, les autorités sanitaires ont enregistré neuf nouveaux cas de thromboses et deux cas de troubles de la coagulation, survenus après une vaccination avec AstraZeneca. Quatre nouveaux décès ont également été comptabilisés. Depuis le premier vaccin AstraZeneca injecté en France, 23 cas de thromboses et 8 décès ont été signalés.

16:14 - Le laboratoire Merck MSD lance la troisième phase de son traitement antiviral contre le Covid-19 Le molnupiravir du laboratoire Merck MSD et de la biotech Ridgeback Biotherapeutics entre dans la phase III. Il s’agit d’un antiviral, conçu pour traiter le coronavirus. Les antiviraux pourraient permettre de réduire la charge virale et de réduire les contaminations.

15:11 - Le confinement commence en Martinique Le préfet a annoncé jeudi 15 avril de nouvelles mesures pour faire face à une nouvelle flambée de l’épidémie en Martinique. Un troisième confinement est instauré à partir du samedi 17 avril au matin. Les déplacements sont autorisés dans un rayon de 10 km sans motif impérieux et un couvre-feu est maintenu de 19h à 5h.

14:19 - Plus de trois millions de décès dans le monde Plus de trois millions de personnes sont mortes du Covid-19 depuis le début de la pandémie dans le monde, selon le bilan de l’AFP, cité par BFMTV, ce samedi. La semaine dernière, 12 000 décès ont été enregistrés dans le monde.