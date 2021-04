"DIRECT. Coronavirus en France : 50 659 nouveaux cas, à quand le pic épidémique ?"

CORONAVIRUS. La troisième vague de l'épidémie poursuit sa progression, avec 50 659 cas confirmés aujourd'hui. Le pic pourrait intervenir dans 7 à 10 jours.

Le dernier bilan de l’épidémie de Covid-19 en France, communiqué ce jeudi 1er avril, confirme la tendance à la hausse des indicateurs du coronavirus. 308 nouveaux décès ont été recensés en 24 heures. Cela représente 5 décès de plus qu'hier et 85 de plus que jeudi dernier. Au total, 95 948 décès sont dénombrés en France depuis le début de la pandémie de coronavirus. Le nombre de nouveaux cas continue d’être particulièrement élevé ce jeudi (50 659). Cela représente 8 379 cas de moins qu'hier (une journée particulière, qui rattrapait des données) et 5 018 de plus que jeudi dernier. Du côté des hospitalisations, nous avons 2 035 nouvelles admissions en 24h, soit 174 de moins que la veille et 175 de plus comparé à jeudi dernier. Enfin, pour les entrées en réanimation (480 en 24 heures), cela en représente huit de plus qu'hier et 72 de plus que jeudi dernier. Les chiffres de l’évolution du Covid-19 détaillés ci-dessous :

19:35 - Des tests antigéniques disponibles à La Réunion Les personnes souhaitant se faire dépister au Covid-19 peuvent également réaliser des tests rapides (tests antigéniques) dans certaines pharmacies de l’île, comme le rapporte Imaz Press. La liste est à consulter sur le site internet de l’Agence régionale de santé (ARS). En cas de résultat positif au coronavirus, la personne devra s’isoler, contacter son médecin traitant et s’adresser à un laboratoire de biologie médicale ou à son pharmacien pour effectuer un deuxième prélèvement soumis au test PCR.

19:20 - De nouvelles campagnes de dépistage à La Réunion Afin de limiter la propagation de la Covid-19 dans l'île, l’Agence régionale de santé (ARS) La Réunion et les communes de La Possession et de l'Etang-Salé, avec le soutien du CHU, des laboratoires et des pharmacies, organisent des opérations de dépistage Covid-19 pour la population. Celles-ci auront lieu le 3 avril pour La Possession et le 7 avril pour L’Etang-Salé. Retrouvez les informations détaillées sur le site Imaz Press.

19:00 - Spoutnik V n'arrivera pas avant fin juin dans l'UE Le vaccin russe ne pourra pas être autorisé au sein de l'Union européenne avant la fin du mois de juin, a averti le secrétaire d’État français aux Affaires européennes Clément Beaune devant la Commission des Affaires européennes du Sénat, comme le rapportent Les Échos. Une déclaration qui arrive alors que certains pays européens avancent cette piste pour accélérer leur campagne de vaccination contre le coronavirus. "Il y a une première étape d'examen (du dossier de validation) qu'on appelle revue scientifique qui sans doute, nous dit-on, s'écoulera au moins jusqu'à la mi-juin", a-t-il déclaré. Le média rapporte ses propos : "Et ensuite il y a une dernière étape qui est l'avis de l'Agence européenne des médicaments (EMA) sur l'autorisation de mise sur le marché, qui prend encore quelques semaines. Donc ce n'est pas un vaccin qui est autorisable vraisemblablement avant la fin du mois de juin."

18:44 - 9,1% de la population des Deux-Sèvres vaccinée contre le coronavirus Dès la semaine prochaine, le nombre d’injections hebdomadaires du vaccin contre le coronavirus devrait osciller entre 9 000 et 10 000, indique La Nouvelle République. Soit presque trois fois plus que début mars. L’Agence régionale de santé (ARS) a calculé que 9,1 % de la population des Deux-Sèvres a reçu au moins une injection du vaccin contre le Covid-19, dont 4,3 % les deux injections.

18:25 - Trois nouveaux centres de vaccination Covid-19 dans les Deux-Sèvres La campagne de vaccination Covid-19 est sur le point d’atteindre sa vitesse de croisière, comme l’a annoncé la délégation deux-sévrienne de l’Agence régionale de santé (ARS), reprise par La Nouvelle République. Trois nouveaux centres de vaccination contre le coronavirus vont ouvrir leurs portes : le mardi 6 avril à la salle des fêtes de Mauzé-sur-le Mignon (05.49.26.77.52), ainsi que le mercredi 7 avril à Niort-Noron (pas de coordonnées à l'heure actuelle) et à Bressuire-Bocapole (05.49.80.49.66).

18:05 - Cluster au centre pénitentiaire de Nancy Le centre pénitentiaire (CP) de Nancy-Maxéville abrite un cluster selon les annonces de l'ARS Grand-Est, mardi 30 mars. Huit agents et autant de détenus ont été testés positifs au Covid-19. Ce jeudi marque le début d'une campagne de dépistage massive à l'égard des surveillants et des détenus. Les agents pénitentiaires sont autorisés à réaliser le test à l'extérieur de l'établissement mais sont contraints de communiquer les résultats à l'administration, rapporte l'Est Républicain. Toutes les personnes positives seront confinées et isolées au moins sept jours. C'est la première fois depuis le début de l'épidémie que le CP de Nancy recense autant de cas. La déléguée régionale FO-Pénitentiaire, Fadila Doukhi demande "une vaccination rapide de tous les agents et détenus volontaires", précise le média.

17:37 - Les hôpitaux d'instruction des Armées augmentent leur nombre de lits de 10% Les hôpitaux d'instruction des Armées (HIA) devraient participer à l'augmentation des capacités, un effort demandé et une annonce annoncée hier par Emmanuel Macron. Les huit HIA, déjà mobilisés dans cette crise sanitaire, "disposent actuellement de 90 lits de réanimation", a indiqué Hervé Grandjean, porte-parole du ministère des Armées lors d'un point presse hebdomadaire. Il estime que "moyennant de nouvelles déprogrammations, nous pourrons intensifier notre contribution et augmenter nos capacités de réanimation de 10%". Le nombre de lits mis à disposition par les HIA pourrait passé à 100.

17:09 - La situation sanitaire stable mais sur un plateau élevé en Guadeloupe La Guadeloupe semble maîtriser l'épidémie mais il suffit de peu pour qu'un rebond épidémique se déclenche dans l'île. Avec une augmentation du nombre de contaminations de 20% la dernière, les chiffres de l'ARS indiquent qu'entre le 22 et le 28 mars le taux d'incidence est finalement redescendu à 317 cas pour 100 000, ce qui reste un plateau élevé. Une "tension hospitalière" pèse également sur les établissements de santé guadeloupéens insiste Valérie Denux, la directrice générale de l'ARS. A l'approche du week-end de Pâques la préfecture craint que des rassemblements ne favorisent une plus forte circulation du virus et a donc décidé d'avancer le couvre de deux heures, pour débuter à 20h, de vendredi à lundi inclus.

16:42 - Où en sont les services hospitaliers en Paca ? La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est dans le rouge. Des Bouches-du-Rhône aux Hautes-Alpes, les taux d'incidences oscillent entre 479 à 431, bien au dessus à la fois du seuil d'alerte et de la moyenne nationale. Les dernières données de l'agence nationale de santé, datées d'hier, comptent 3168 personnes hospitalisées, dont 216 admises mercredi 31 mars. Dans les services de réanimation régionaux ils sont 536 à occupés les lits, 58 patients les ont rejoint ces dernières 24 heures. Le bilan s'alourdit de jours en jours, hier les hôpitaux déploraient 6680 décès liés au coronavirus depuis le début de la crise sanitaire, c'est 30 de plus en une journée. 31762 personnes sont quant à elles sorties guéries des établissements, soit 168 de plus.

16:14 - Après le Gard, l'Hérault assiste à une flambée des cas L'Hérault, inquiété par une explosion des cas ces derniers jours, voit sa situation se dégrader davantage. Le présence du variant anglais, responsable de 80% des contaminations explique la croissance exponentielle des indicateurs, le département affiche désormais un taux d'incidence bien supérieur au seuil d'alerte de 250, avec 327 cas pour 100 000 habitants. Les chiffres sont encore plus alarmants dans des secteurs très localisés comme Lunel (441) ou Béziers (461) souligne le préfet Jacques Witkowski. L'Hérault se rapproche peu à peu de la situation préoccupante du Gard, département voisin et le plus touché d'Occitanie, juste devant l'Hérault.

15:46 - Les Martiniquais présents lors de l'ouverture du vaccinodrome La Martinique qui fait face à une montée en puissance des contaminations, a ouvert, hier, un vaccinodrome au Palais des sports du Lamentin. Le centre de vaccination, piloté par le service territorial d'incendies et de secours (STIS) de l'île, pourrait vacciner jusqu'à 1000 personnes par jour. Ce chiffre s'ajoute aux 500 à 600 injections qui ont lieu quotidiennement dans l'ensemble des centres de l'île des Caraïbes, rappelle le maire du Lamentin, David Zobda, à France Info. Les Martiniquais ont répondu présent dès l'ouverture du centre, une équipe de cinq médecins, une trentaine d'infirmiers et une soixantaine de sapeurs-pompiers est mobilisées pour répondre aux besoins.

15:18 - Pfizer efficace à 91,3% six mois après la seconde injection Le laboratoire Pfizer cumule les bonnes nouvelles ces derniers jours, après avoir vanté l'efficacité de son vaccin chez les adolescents et contre le variant sud-africain, ce jeudi il affirme que son sérum reste efficace contre le Covid-19 à 91,3% six mois après la seconde injection. Ces nouvelles données ont été recueillies "auprès de plus de 44.000 participants âgés de 16 ans ou plus - dont 12.000 ont reçu le vaccin - qui ont été suivis pendant au moins six mois après l'administration de la seconde dose" précise Reuters. Albert Bourlat, le PDG de Pfizer se félicité : "Ces données confirment le profil d'efficacité et d'innocuité de notre vaccin".

14:51 - Les indicateurs sanitaires augmentent encore dans les Hauts-de-France Les Hauts-de-France ont été parmi les premiers à expérimenter les "mesures de freinage renforcées" et seront rejoints dès samedi par toute la métropole. L'épidémie ne faiblit pas et les indicateurs, supérieurs à ceux du pic de la deuxième vague pour certains, augmentent encore. D'après les derniers chiffres de Santé publique France, le nombre d'hospitalisations grimpe à 3460, dont 228 survenues hier. Du côté des services de réanimation 638 malades occupent les lits, et 50 nouveaux patients ont été admis lors des dernières 24 heures. Depuis le début de l'épidémie, 7280 personnes sont décédées du coronavirus, c'est 39 de plus en une journée, et 28226 personnes sont sorties de l'hôpital, soit 220 de plus.

14:23 - Benjamin Davido craint "une médecine dégradée, à deux vitesses" Les étudiants en médecine et les professionnels de santé retraités sont ciblés pour former des pelotons de renforts supplémentaires. L'infectiologue et directeur médical de crise à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches, Benjamin Davido salue la volonté d'ouvrir de nouveaux lits de réanimation mais redoutent au micro de Radio Classique, "une médecine dégradée, à deux vitesses". Il explique sa pensée : "Les étudiants ne peuvent pas gérer à eux seuls ces lits et les retraités sont plus fatigués et n'ont pas fait les mêmes études au même moment, avec les mêmes réflexes". Mais la solution est pour l'heure la seule mise sur la table. L'infectiologue précise également que certains profils sont particulièrement recherchés : les anesthésistes-réanimateurs. Ceux-là devraient être libérés avec les déprogrammations et pouvoir rejoindre les soins intensifs dédiés aux patients Covid-19.

13:54 - Santé publique France lance un appel à volontaires pour rejoindre la réserve sanitaire Le gouvernement insiste sur sa volonté et les moyens déployés pour réhausser les capacités d'accueil des patients en réanimation à 10 000 lits dans les prochains jours. Mais la mesure pointe du doigt un autre problème : le manque de personnels soignants. En sous-nombre face à l'affluence des patients, la nécessité de renforcer les équipes des services hospitaliers est pressante et a déjà été mentionnée ces dernières semaines. Emmanuel Macron a accompagné l'annonce de la mesure par un appel à la mobilisation des professionnels de santé et des personnes qualifiées. Santé Publique France reprend ce message et lance à son tour un appel à volontaires pour renflouer les rangs de la réserve sanitaire. [#RéserveSanitaire] Appel à la mobilisation ! Si vous êtes professionnel de santé ou travaillez dans le secteur de la santé, rejoignez-vous aussi, les volontaires de la Réserve sanitaire.

???? Inscrivez-vous sur https://t.co/espeQr2qCG https://t.co/rVvQ39XAtR — SantépubliqueFrance (@SantePubliqueFr) April 1, 2021

13:17 - 60 lits supplémentaires dans le Grand-Est Le ministre de la Santé a assuré que le nombre de lits disponibles en réanimation augmenterait pour suivre les admissions de patients. Dans le Grand-Est, l'ARS a pris de l'avance, et a annoncé l'ouverture de 60 lits, mardi soir, dans une interview accordée à France Bleu. "Le rôle de l'ARS, c'est d'organiser la réponse du système de santé aux besoins. Elle n'a pas vocation à se substituer à des décisions médicales. Pour l'instant, on a validé la nécessité de mettre en place 60 lits de plus à l'échelle régionale", a précisé la directrice de l'Agence. 20 lits seront attribuées aux territoires des anciennes régions, l'Alsace, le Lorraine et la Champagne-Ardenne. Mais, si le matériels est disponible ,les hôpitaux manquent de bras. "Vous le savez, on avait eu recours à de nombreux volontaires lors de la première vague, mais clairement il y en a beaucoup moins en 2021 qu'en 2020. On peut aussi proposer aux doyens de réorienter les stages des étudiants et on peut suspendre certaines formations, pour permettre aux personnels concernés de rejoindre certains services, notamment la réanimation", suggérait-elle.

12:42 - Plus de 1500 patients franciliens en réanimation En Ile-de-France, les indicateurs augmentent toujours et la tendance ne semble pas évoluer dis jours après l'entrée en vigueur des nouvelles mesures de restriction. Le dernier bilan de santé publique France dresse le tableau des admissions dans les hôpitaux de la région. L'agence nationale compte 7321 personnes hospitalisées au 31 mars, dont 673 entrées enregistrées dans la journée. Les réanimations accueillent 1532 malades, 149 patients ont rejoint les services hier. Le nombre de décès liés à la maladie s'élève à 16761 depuis mars 2020, c'est 79 de plus en 24 heures, et 75718 personnes sont sorties des hôpitaux, soit 546 de plus.

11:48 - Le Stade de France transformé en vaccinodrome dès mardi Dès lundi, le Stade de France se transformera pour partie en vaccinodrome. L'objectif pour la structure et de réaliser 10 000 primo-injections par semaine, avant de peut-être augmenter le nombre de doses attribuées, si possible et si les stocks suivent. Le dispositif piloté par l'ARS Ile-de-France, la préfecture de Seine-Saint-Denis, le conseil départemental, la ville de Saint-Denis, la Croix-Rouge et la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, accueillera tous les volontaires éligibles à la vaccination de la région sur réservation, et 5000 créneaux sont déjà ouverts sur la plateforme Doctolib. L'autre moitié des rendez-vous est réservée aux habitants du département de Seine-Saint-Denis, le moins vacciné du territoire métropolitain, précise le Figaro.

11:26 - La pression dans les hôpitaux "commence à infléchir" en Ile-de-France selon Martin Blachier Si les médecins sont nombreux à réclamer un confinement et a considérer les mesures actuelles insuffisantes pour enrayer l'épidémie, d'autres se montrent plus optimistes quant aux effets des restrictions d'ici 10 jours. Le chef de service de pneumologie de l'hôpital Bichat, Brunon Crestani, indiquait ce matin sur LCI : "ll est probable que le fermeture des écoles, la diminution de la circulation des jeunes permettent de diminuer en-dessous de un le taux de reproduction. On va voir diminuer le nombre de cas c'est certain". L'effet ne sera pas immédiat sur les services hospitaliers mais laisse espérer une amélioration de la situation sanitaire d'ici deux semaines, a-t-il précisé. De son côté, Martin Blachier a affirmé sur Europe 1 : "On voit en Ile-de-France que ca commence à infléchir sur les passages en urgences, les hospitalisation et le taux de positivité." Encore faut-il que la diminution des indicateurs se confirme.