DIRECT. Coronavirus en France : 500 morts en 24h, l'épidémie encore menaçante

COVID FRANCE. Si lundi soir Santé publique France recensait beaucoup moins de nouveaux cas de coronavirus que la veille, 500 décès supplémentaires étaient en revanche rapportés à la veille de l'allocution tant attendue d'Emmanuel Macron.

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

23/11/20 - 23:51 - Le département du Nord enregistre le plus de nouvelles hospitalisations en 24 heures FIN DU DIRECT - Ils sont 70 nouveaux patients à avoir été hospitalisés pour cause de coronavirus au cours de ces 24 dernières heures dans le département du Nord. Ce dernier enregistre ainsi le plus grand nombre de nouveaux patients Covid-19, devant le Rhône (62), l'Isère (57) et le Val-de-Marne (45).

23/11/20 - 23:21 - Des tests antigéniques dans des lycées franciliens C'est l'une des grandes informations de la journée. Une campagne de dépistage a commencé aujourd'hui dans une trentaine de lycées d'Île-de-France. Elle devrait s'étendre sur plusieurs semaines. Les élèves volontaires, ainsi que les membres du personnel, peuvent aller faire des tests antigéniques. Ces derniers permettent d'obtenir les résultats en une quinzaine de minutes. Les tests antigéniques sont un outil précieux pour identifier rapidement les cas positifs et casser les chaînes de contamination.

Ce matin au lycée Emile Dubois à Paris pour suivre le déploiement des équipes-mobiles dans les établissements scolaires avec l’@APHP et l’@ARS_IDF. pic.twitter.com/46Uq1g5Ttf — Jean-Michel Blanquer (@jmblanquer) November 23, 2020

23/11/20 - 22:54 - Ces régions où le taux d'occupation des lits dépasse les 100% Au niveau régional, le taux d'occupation des lits est supérieur à 100% en Auvergne-Rhône-Alpes (139,40%), en Bourgogne-Franche-Comté (127,80%) et dans les Hauts-de-France (105,50%). Si en PACA, dans le Centre-Val de Loire et en Île-de-France, on reste en dessous des 100%, le taux de remplissage des lits flirte dangereusement avec la saturation, avec respectivement 97,60%, 87,80% et 82,90%.

23/11/20 - 22:21 - Dans de nombreux départements, le taux d'occupation des lits dépasse toujours les 100% Les derniers chiffres régionaux donnent une vision plutôt claire de la situation. Dans de nombreux départements, le taux d'occupation des lits est supérieur à 100%. Un phénomène qui est loin d'être nouveau. Comme le rapportait dès le 30 octobre dernier Capital, dans 13 départements, les lits de réanimation étaient d'ores et déjà occupés à 100%, voire plus.

23/11/20 - 21:58 - Le point sur la situation dans les Pays de la Loire On en parle peu, mais les Pays de la Loire, s'ils s'en sortent plutôt bien par rapport à d'autres régions, ne sont pas pour autant épargnés par l'épidémie de coronavirus. Alors, que disent les derniers chiffres ? Lundi soir, le nombre de personnes hospitalisées est de 1 090 patients, dont 70 nouveaux au cours des dernières 24 heures. En réanimation, 145 lits sont occupés, c'est 12 de plus que la veille. Depuis le début de la pandémie, la région a perdu 907 patients (+16 en 24 heures). Mais 4 508 ont également pu rentrer guéris chez eux. Au 20 novembre, le taux d'incidence était quant à lui de 118,9 cas pour 100 000 habitants, en baisse de 16,1 points.

23/11/20 - 21:23 - 1 898 hospitalisations et 253 malades en réanimation en Bourgogne-Franche-Comté Où en est la situation sanitaire en Bourgogne-Franche-Comté ? Si l'on regarde les derniers chiffres du 23 novembre, la région compte 1 898 patients hospitalisés, avec 91 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. C'est plus que la Bretagne et ses 645 hospitalisations, mais bien moins que l'Île-de-France (6 299). Du côté des réanimations, on compte actuellement 253 malades (+27 en 24 heures). La région a perdu 1 750 habitants à cause du Covid-19 (+32 en 24 heures). Quant au taux d'incidence mesuré à la date du 20 novembre, il était de 244 cas pour 100 000 habitants, soit 38,1 points de moins en 24 heures.

23/11/20 - 20:53 - Et à Paris, que disent les derniers chiffres ? Ce 23 novembre, le dernier bilan du Covid-19 à Paris nous apprend qu'actuellement, le nombre de personnes hospitalisées est de 1 189 patients (+37 en 24 heures), parmi lesquels 272 se trouvent en réanimation (+10 en 24 heures). Depuis le début de l'épidémie de coronavirus dans le département, 2 403 personnes ont perdu la vie (+14 en 24 heures). En revanche, 9 729 sont sorties de l'hôpital (+30 en 24 heures). Le taux d'occupation des lits de réanimation au 23 novembre, à l'échelle régionale, est de 82,9%. Quant au taux de positivité des tests mesuré à la date du 20 novembre, il était de 10,3%, alors que le taux d'incidence était de 103,3 cas pour 100 000 habitants.

23/11/20 - 20:27 - Quelle situation dans le département du Nord ce lundi ? D'après les derniers chiffres sur le Covid-19 que nous avons en notre possession ce lundi, dans le département du Nord, 1 587 personnes sont hospitalisées, parmi lesquelles on compte 70 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 254 malades sont en réanimation, dont 24 nouvelles entrées. Le département du Nord a enregistré quelque 1 447 décès depuis le début de la pandémie, dont 35 de plus au cours de ces dernières 24 heures. Néanmoins, 6 220 personnes sont sorties de l'hôpital (+38). Quant au taux d'occupation des lits de réanimation, au 23 novembre, à l'échelle régionale, il était de 105,5%. Le taux de positivité des tests mesuré à la date du 20 novembre était, lui, de 15,0%, tandis que le taux d'incidence était, à cette même date, de 204,8 cas pour 100 000 habitants.

23/11/20 - 19:52 - Quid des hospitalisations ce 23 novembre ? 31 481 hospitalisations sont en cours en France ce 23 novembre, c'est 73 de moins que la veille. Dans le détail, 4 454 patients se trouvent actuellement en réanimation, soit 55 de moins en 24 heures. 1 377 malades du Covid-19 ont été admis à l'hôpital et 243 en réanimation. Petit rayon de soleil dans ce bulletin quotidien : 152 592 personnes ont pu sortir guéries de l'hôpital depuis le début de l'épidémie, dont 911 de plus entre dimanche et lundi.

23/11/20 - 19:31 - 4 452 cas Covid-19 de plus en 24 heures C'est l'autre chiffre particulièrement scruté chaque soir. Santé publique France révèle que ce lundi 23 novembre 2020, 4 452 nouveaux cas de coronavirus de plus que la veille ont été enregistrés. Dans le détail, 3 600 cas ont été confirmés par RT-PCR et 852 cas par test antigénique. En tout, en France, depuis le début de l'épidémie de Covid-19, 2 144 660 cas ont été comptabilisés à ce jour.

23/11/20 - 19:26 - 500 morts supplémentaires en 24 heures Santé publique France vient de dévoiler les chiffres de ce lundi 23 novembre 2020. 500 nouveaux morts sont à déplorer. Tous ont été enregistrés dans des hôpitaux. Ce nouveau chiffre fait augmenter le total de décès comptabilisés depuis le début de la crise sanitaire du coronavirus en France à 49 232.

23/11/20 - 19:01 - Dans quelles régions y a-t-il le plus de malades hospitalisés ? Sans surprise, ce sont les régions les plus peuplées qui arrivent en tête de ce triste palmarès. Ainsi, l'Auvergne-Rhône-Alpes monte sur la première marche avec 6 447 personnes actuellement hospitalisées, dont 795 en réanimation. Vient ensuite l'Île-de-France, où 6 341 lits sont occupés par des patients Covid, dont 952 en réanimation. Puis les Hauts-de-France (3 089, dont 472 en réanimation), la Provence-Alpes-Côté d'Azur (3 015, dont 461 en réanimation) et le Grand Est (2 639, dont 357 en réanimation) viennent clôturées ce malheureux top 5.

23/11/20 - 18:45 - Quelle situation à Bordeaux ? À Bordeaux, les derniers chiffres rapportés faisaient état le 19 novembre dernier d'un taux d'incidence de 128,2 cas pour 100 000 habitants, soit 20,9 points de moins en 24 heures. Il était alors de 189,7 pour 100 000 chez les 65 ans et plus.

23/11/20 - 18:23 - Quels sont les départements qui comptent le plus de personnes en réanimation ? Selon les derniers chiffres, en date pour l'heure de dimanche, Paris est le département qui compte le plus de malades hospitalisés en réanimation. 273 personnes se trouvent dans cette situation, soit 9 de plus que samedi. Suivent les Bouches-du-Rhône (271 patients en réanimation, dont 11 de plus en 24 heures) et le Rhône (265 malades, plus 13 en 24 heures).

23/11/20 - 18:00 - Les réunions de famille pour Noël sont "risquées" Pour l'épidémiologiste Dominique Costagliona, "les réunions de famille où on va avoir toutes les générations, ça me paraît encore être une situation risquée pour ce Noël. Je serais prudente par rapport à ça". La directrice de recherches à l'Inserm a également indiqué au micro de France Inter qu'"on a encore un virus qui circule à des taux relativement élevés".

23/11/20 - 17:39 - Les Pyrénées-Orientales comptent 120 patients hospitalisés Selon le dernier bilan du Covid-19 dans les Pyrénées-Orientales, le nombre de personnes hospitalisées est de 120. Parmi elles, 24 malades sont en réanimation. Le département compte 501 sorties des hôpitaux depuis le début de la propagation du coronavirus. Le taux d'incidence était de 82,7 cas pour 100 000 habitants sur le territoire le 22 novembre, soit -18,4 points de moins en une journée.

23/11/20 - 17:05 - 100 000 tests pour les Centres de formation franciliens Les Centres de formation (CFA) d'Ile-de-France auront droit à des milliers de tests de dépistage : "On a commandé 100 000 tests antigéniques pour les CFA. Ils sont prêts à être déployés. Cela commence dès cette semaine en Seine-Saint-Denis et en Seine-et-Marne. Ensuite, nous dépisterons dans les autres départements. Nous sommes en première ligne dans cette politique de tests qui est déterminante pour le déconfinement à venir", a expliqué Farida Adlani, la vice-présidente du conseil régional en charge des Solidarités, de la santé et de la famille. Cette dernière a été jointe par France 3.