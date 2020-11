"DIRECT. Coronavirus en France : 506 morts en 24h, le Covid freiné ?"

COVID FRANCE. Le dernier bilan de l'épidémie de coronavirus est encore lourd, lundi 16 novembre. Plus de 500 morts ont été enregistrés en 24 heures, par Santé publique France. Près de 10 000 cas supplémentaires ont par ailleurs été confirmés.

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

21:17 - 447 hospitalisations en une journée, les réanimations augmentent également 33 497 personnes sont actuellement hospitalisées à la suite d’une infection au coronavirus, soit 447 de plus par rapport au bilan de dimanche. 4 919 patients sont en réanimation, soit 39 de plus. Ces chiffres sont un calcul du nombre de patients actuellement soignés dans les hôpitaux français et pas un cumul depuis le début de l’épidémie.

21:11 - 1 991 233 cas de Covid-19 confirmés par des tests La France compte depuis le début de l’épidémie, 1 991 233 cas de coronavirus. En 24 heures, les autorités sanitaires enregistrent 9 406 nouvelles infections confirmées par des tests PCR.

21:07 - Dernier bilan : 506 décès en 24 heures L’épidémie de coronavirus a fait 506 nouveaux morts en 24 heures, selon le dernier bilan publié par Santé publique France, lundi. Au total, la France comptabilise 45 054 décès à l’hôpital et en Ehpad. 31 315 morts ont été enregistrés à l’hôpital.

20:08 - La Commission européenne annonce un nouveau contrat de vaccin avec CureVac Après Pfizer et BioNTech, la Commission européenne signe un nouveau contrat de vaccin avec le laboratoire allemand CureVac. Il s’agit du cinquième de ce type, pour assurer l’achat de millions de doses à la commercialisation du vaccin. Un sixième pourrait être bientôt signé avec l’Américain Moderna.

19:51 - Vaccins : "l’heure n’est pas à la complaisance", prévient le chef de l’OMS Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a souligné des "nouvelles encourageantes" par rapport aux différents vaccins montrant des résultats positifs face au Covid-19. "L’heure n'est pas à la complaisance", a toutefois prévenu Tedros Adhanom Ghebreyesus lors d’une conférence de presse. "C'est un virus dangereux, qui peut attaquer tous les systèmes du corps. Les pays qui laissent le virus circuler librement jouent avec le feu", a-t-il précisé.

19:33 - Moderna : le vaccin a-t-il des effets secondaires ? Selon les résultats du laboratoire américain, 9 à 10% des participants vaccinés ont eu des effets secondaires comme de la fatigue ou des courbatures. En revanche, aucune des personnes qui avaient reçu le vaccin n’a développé de forme grave du coronavirus. Pour l’instant, il s’agit des chiffres donnés par Moderna, le vaccin n’a pas été étudié par des scientifiques indépendants, rappelle Franceinfo.

19:12 - Les cérémonies religieuses pourraient reprendre début décembre Matignon organisait ce lundi une réunion avec les représentants des cultes. "Le Premier ministre a dit qu'il était prêt à envisager un assouplissement du régime (actuel) à partir du 1er décembre", a expliqué Eric de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France à l’AFP, cité par BFMTV. Les cérémonies religieuses pourraient donc reprendre début décembre, à deux conditions : le respect d’un protocole sanitaire strict et si les conditions sanitaires s’améliorent.



18:51 - Laurent Wauquiez annonce une campagne de tests massive en Auvergne-Rhône-Alpes Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes indique ce lundi, dans une vidéo publiée sur Facebook qu’une campagne massive de tests du coronavirus va être lancée auprès de ses administrés. "On va le faire juste avant Noël pour protéger le plus possible nos aînés au moment des fêtes", explique Laurent Wauquiez. 1 000 centres de dépistage vont être inaugurés, et la région a déjà pré-commandé deux millions de tests. "L’objectif, là, c’est de prendre un train d’avance et de casser la circulation du virus dans notre région", précise l’élu Les Républicains.

18:01 - Les tests antigéniques ne s’adressent pas à tout le monde S’il n’y a pas besoin d’ordonnance pour faire un test antigénique, ce dernier ne s’adresse pas à tout le monde, comme le rapporte l’Est Républicain. Pour l’heure, les consignes reçues par les pharmacies sont de tester en priorité les personnes qui présentent des symptômes, même si les personnes asymptomatiques peuvent également en bénéficier, détaille le média. Chez les symptomatiques, seules les personnes présentant des symptômes depuis quatre jours ou moins pourront bénéficier d’un test antigénique. Enfin, les personnes âgées de 66 ans et plus ne peuvent pas subir de tests antigéniques, précise l’Est Républicain.

17:41 - Les soignants épuisés par la 2e vague du coronavirus en France La propagation du Covid-19 en France épuise les soignants depuis la première vague au printemps. Cette fatigue sur le long terme n'affecte pas seulement le physique, mais aussi le moral de certains d'entre eux. C'est notamment le cas d'une infirmière libérale bordelaise, qui a témoigné au micro de France Bleu sur cette situation : "C'est une fatigue physique et morale parce qu'on ne sait pas si un patient est Covid-19 ou cas contact. Ça veut dire que nous aussi, malgré le port du masque, le lavage des mains ou la distanciation, on peut attraper le Covid, être malade et rapporter ça à la maison. C'est toujours une angoisse qui est pesante sur nos épaules."

17:21 - Les eaux usées scrutées de près en Île-de-France BFMTV rapporte ce lundi que la direction de la station des eaux usées de Colombes, dans les Hauts-de-Seine, réalise régulièrement, toutes les semaines des examens sur les eaux provenant des égouts. Le Covid, comme tous les virus, est rejeté par nos sécrétions donc forcément celles-ci se retrouvent dans les eaux usées. Concernant la région parisienne, les sécrétions viennent à l'entrée de cette station. On cherche des traces du virus, au travers de son ARN, pour voir s'il était là et en quelle quantité", indique le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de la région parisienne auprès du média. Il faut dire que ces analyses devraient permettre de disposer rapidement de nouveaux éléments pour jauger de l'évolution du virus. "En suivant ces stations tout l'été, on a pu voir que les concentrations de virus dans les eaux usées ont augmenté, jusqu'à atteindre ces dernières semaines les mêmes niveaux que pendant la première vague. Donc ce que ça démontre également, c'est qu'on peut anticiper la circulation du virus dans une population", indique à BFMTV Vincent Maréchal, professeur en virologie à la Sorbonne et membre de l'Observatoire épidémiologique des eaux usées.

16:31 - 15 élèves de l'ENAP, à Agen, positifs au Covid-19 Sud Ouest rapporte ce lundi que 15 élèves de l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire (Enap) ont fait l’objet de tests la semaine dernière et que 15 ont été détectés positifs. "La Direction interrégionale de Paris a choisi de confiner les 172 autres", a fait savoir au journal Christophe Millecamps, directeur de l’Enap. Sud Ouest précise que 25 sont confinés sur le site d'Agen et que "les autres ont pu rentrer chez eux en utilisant leur véhicule personnel".

16:12 - Une campagne pour sensibiliser les Français sur le jet du masque La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili a lancé ce lundi 16 novembre une campagne de publicité du gouvernement pour demander aux citoyens de ne pas jeter leurs masques dans la rue. "Tout le monde a vu des masques qui se baladent par terre, dans le caniveau. Ils causent des pollutions évidemment puisqu'ils sont constitués de plastique et mettent énormément de temps à se dégrader. Par ailleurs, on n'en a pas toujours conscience, mais pour les professionnels de la propreté qui les ramassent, ces masques jetés en pleine rue et potentiellement contaminés comportent des risques", s'est justifié la ministre dans Le Parisien. Le gouvernement rappelle que le masque une fois utilisé doit être mis à la poubelle, mais pas dans une poubelle de déchets recyclables.

15:28 - La dénutrition, conséquence fréquente chez les patients hospitalisés pour Covid-19 Le médecin nutritionniste Éric Fontaine a lancé l'alerte suite à l'importante perte de poids de patients hospitalisés pour cause de Covid-19. Le praticien qui officie au CHU de Grenoble dans l'Isère a expliqué au Parisien qu'il avait mené une étude sur le sujet auprès de 403 patients : "70 % des gens hospitalisés en raison du Covid-19 ressortaient en état de dénutrition avec en moyenne 6,5 kg en moins." L'importance de l'alimentation est réitérée par la présidente de la Fédération française de nutrition, Agathe Raynaud-Simon, au Parisien. "Quand les patients très malades ont du mal à respirer, sont placés sous oxygène, se retrouvent isolés dans leur chambre et ne bénéficient pas d'une prise en charge nutritionnelle suffisante, ils maigrissent énormément", a expliqué la cheffe du service de gériatrie de l'hôpital Bichat à Paris. La professeure a ajouté : "Or, on estime qu'à maladie égale, les patients dénutris meurent plus souvent. A l'inverse, lorsqu'ils sont bien nourris, ils ont moins de complications postopératoires."

14:59 - Le français Sanofi mise sur un vaccin en juin Alors que trois laboratoires (Pfizer, Moderna et Gamaleya) ont annoncé des résultats spectaculaires pour leurs vaccins, où en est le français Sanofi ? Le président du groupe pharmaceutique frnaçsi, Olivier Bogillot, a indiqué hier sur CNews que le vaccin que le vaccin sur lequel ses équipes travaillent pourrait être distribué dans le monde "dès le mois de juin 2021". Sanofi pourrait disposer d'un avantage majeur : "ce vaccin sera comme le vaccin (contre la) grippe, vous pouvez le mettre dans votre réfrigérateur", a précisé le PDG de Sanofi. Inutile donc de prévoir des machines de refroidissement pour conserver ce sérum à -80 degrés Celsius, comme pour le vaccin de Pfizer.

14:44 - "Le respect des règles sanitaire" : un impératif encore majeure pour la majorité présidentielle Stanislas Guerini, le patron de LREM a confié au Monde ses craintes d'un relâchement des Français dans les prochaines semaines. "Jusqu’à Noël, il y a deux choses à faire : sur le plan psychologique, préparer les esprits à l’idée que notre vie va être durablement affectée par le respect des règles sanitaires. Et bien préparer la séquence suivante, avec une politique de tests massive et rapide pour reprendre le contrôle sur le virus", confie-t-il dans les colonnes du journal du Soir. Le Monde rapporte aussi les propos de la députée LREM Emilie Chalas : "Tant que les courbes épidémiques ne s’inversent pas, rien n’autorise à ce qu’on prenne le risque d’avoir des milliers de morts supplémentaires, ni Noël, ni Black Friday, ni aucune fête religieuse".

13:52 - Un vaccin contre le Covid sans doute pas suffisant pour éliminer le Covid Si la France et l'Union Européenne se prépare à une vaste campagne de vaccination contre le coronavirus, il est quasi-certain que le vaccin ne suffira pas à en finir avec la maladie. Ce lundi, Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a insisté sur ce point en conférence de presse. "Un vaccin, de lui-même, ne mettrra pas fin à la pandémie de Covid-19. Il va compléter les autres outils dont nous disposons, pas les remplacer. Il devrait, espérons-le, réduire le nombre de morts".

13:42 - Moderna annonce que son vaccin est efficace à 94,5% Bonne nouvelle sur le front de la lutte contre le coronavirus : La société de biotechnologie Moderna vient de publier un communiqué pour annoncer que son vaccin contre le Covid-19 était efficace à 94,5% (voir l'étude sur cette page). Cela signifie que le risque de contracter la maladie est réduit de 94,5%, selon les résultats de l'étude menée à grande échelle. "Cette étude, connue sous le nom d'étude COVE, a recruté plus de 30 000 participants et a été menée en collaboration avec l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID). [...] L'analyse intermédiaire n'a signalé aucun problème de sécurité significatif. Un examen des effets indésirables a démontré que le vaccin était généralement bien toléré. La majorité des effets indésirables étaient d'intensité légère ou modérée", peut-on lire dans le communiqué de Moderna.