DIRECT. Coronavirus en France : 57 décès supplémentaires, des indicateurs rassurants

CORONAVIRUS. Alors que la France débute sa seconde phase de déconfinement ce week-end, qu'en est-il de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ? Le 30 mai, 57 décès ont été recensés en 24 heures. Retrouvez le détail des informations ci-dessous.

Les nouveaux chiffres du coronavirus ont été dévoilés ce samedi 30 mai, pour ce long week-end avec le lundi de Pentecôte. Le nombre de personnes hospitalisées pour Covid-19 continue de décroître avec personnes de moins. En réanimation, ce sont patients de moins qui sont comptabilisés. La mortalité affiche décès de plus à l'hôpital et dans les Ehpad, soit morts depuis le début de l'épidémie.

151 496 cas confirmés par PCR (Ehpad compris) , soit 1 828 de plus

, soit 1 828 de plus 28 771 décès au total (Ehpad compris, excepté pour le 30 mai, prochaine actualisation le 2 juin), soit 57 de plus

(Ehpad compris, excepté pour le 30 mai, prochaine actualisation le 2 juin), soit 57 de plus 18 444 décès à l'hôpital, soit 57 de plus

soit 57 de plus 14 380 hospitalisations en cours , soit 315 de moins

, soit 315 de moins 1 325 personnes actuellement en réanimation , soit de 36 moins

, soit de 36 moins 68 268 personnes sorties de l'hôpital, soit 425 de plus

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non du cumul depuis le début de l'épidémie. En cumul, on enregistre 101 593 hospitalisations. De même, les hospitalisations et cas en réanimation supplémentaires en 24 heures correspondent à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 227 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 29 admissions en réanimation.

Depuis la levée du confinement le 11 mai, 109 foyers (ou "clusters") ont été repérés, mais aucun n'a pour l'instant été à l'origine d'une dissémination du virus, selon l'agence sanitaire Santé publique France, qui estime qu'il n'y a "pas de signaux en faveur d'une reprise de l'épidémie". De nouveaux indicateurs, publiés jeudi, confirment la tendance des données hospitalières et des établissements médico-sociaux livrées chaque soir depuis plus de trois mois maintenant. Le "taux de positivité des tests virologiques" est en France de 1,9%. Le nombre de cas positifs par semaine pour 100 000 habitants est de 6,14 "seulement". Enfin, le "R", qui représente le nombre de personnes contaminées par chaque malade, est actuellement de 0,77, ce qui signifie qu'un malade contamine en moyenne moins d'une personne en France, signe que l'épidémie est bien en recul. En mars dernier, cet indice avait atteint plus de 2,5.

