"DIRECT. Coronavirus en France : 6 décès en 24 heures, vers une nouvelle stratégie de test ?"

COVID FRANCE. Le dernier bilan officiel publié par Santé Publique France faisait état de 5 453 nouveaux cas de coronavirus, et 6 décès en 24 heures, samedi 29 août. Découvrez le détail des chiffres ci-dessous.

11:05 - Où doit-on porter le masque à Bordeaux ? Plusieurs villes imposent désormais le port du masque, afin de limiter la propagation du coronavirus. C’est notamment le cas à Bordeaux. Le site Aquitaine Online précise le périmètre précis, délimité par : place Gambetta - cours Georges Clemenceau - cours de Verdun - cours de la Martinique - quai des Chartrons - quai Louis XVIII - quai Maréchal Lyautey - quai des Douanes - quai Richelieu - quai des Salinières - quai de la Grave - quai de Paludate - rue Charles Domercq - cours de la Marne - cours Aristide Briand - cours d'Albret - rue St Sernin - rue Judaïque - place Gambetta. Le média précise que le périmètre pourra être adapté en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 10:48 - Nouvelle opération de dépistages gratuits à Pontoise "Dévalisés" lors de la première opération, jeudi 27 août, comme le rapporte le site Actu.fr, l'ARS et la Ville de Pontoise (Val-d'Oise) ont décidé de renouveler l'action mardi 1er septembre 2020. La campagne de dépistage au coronavirus sera gratuite et ouverte à tous, sans rendez-vous ni ordonnance, et a pour but de "prévenir et casser les chaînes de transmission du virus" rappelle la mairie de Pontoise. 10:29 - Pourquoi la réinfection au coronavirus ne doit pas faire paniquer Des scientifiques de Hongkong ont rapporté lundi dernier le premier cas confirmé de réinfection au coronavirus, tandis que d’autres cas ont été recensés en Belgique et au Pays-Bas. Le média Le Soleil rapporte pourquoi cette nouvelle ne doit pas être une source de panique : près de neuf mois après la première infection par le nouveau coronavirus, nous n’avons connaissance que très peu de cas de réinfection. De plus, les rares cas de réinfection signalés jusqu’à présent étaient tout à fait prévisibles et il n’y a pas lieu de s’alarmer. 10:11 - Depuis août, 14 décès au total dans un Ehpad près de Nancy Si la situation sanitaire s’est améliorée dans les Ehpad, la pandémie de coronavirus continue de se propager. Sud Ouest indique qu’un Ehpad à Pulnoy (Meurthe-et-Moselle) a enregistré cinq décès supplémentaires liés au Covid-19, portant à quatorze le nombre de résidents décédés à cause de l’épidémie depuis le début du mois d’août. "Sur 84 résidents, 49 ont présenté un Covid (et) 14 décès en rapport avec la Covid sont à déplorer", a annoncé l’Agence régionale de santé (ARS) du Grand Est.

Alors que le Covid-19 rebondit désormais nettement en France, le Premier ministre Jean Castex a tenu une conférence de presse jeudi matin pour un point sur l'épidémie, depuis Matignon. Le chef du gouvernement a notamment annoncé que 19 départements supplémentaires étaient désormais classés en "zone de circulation active du virus", en plus de Paris et des Bouches-du-Rhône, ce qui porte le nombre de départements dans le rouge à 21. Voici la liste de ces départements : Paris, Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Essonne, Yvelines, Seine-et-Marne, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Bouches-du-Rhône, Rhône, Gironde, Haute-Garonne, Hérault, Gard, Var, Alpes-Maritimes, Sarthe, Guadeloupe, Martinique, Guyane.

Dans les 21 départements classés rouges, aucune restriction spécifique n'est généralisée, mais les préfets peuvent au cas par cas prendre des mesures supplémentaires. C'est le cas dans les Bouches-du-Rhône, où les bars et restaurant doivent désormais fermer à 23 heures à Marseille. Dans ces départements, les préfets ne peuvent plus accorder de dérogation pour des rassemblements avec plus de 5000 personnes. Les masques sont aussi obligatoires désormais à Marseille, Toulouse et à Paris. Un arrêté préfectoral ordonne le port du masque également à Strasbourg à partir de ce samedi 29 août, ainsi que dans une douzaine de communes du Bas-Rhin, même si le département, lourdement touché en mars et avril dernier, ne figure pas en zone rouge. Dans ses bilans quotidiens, Santé publique France classe par ailleurs un certain nombre de départements en "vulnérabilité modérée ou élevée". Une carte des taux d'incidence les plus élevés est aussi présentée en bas de notre article.

Santé Publique France est attentif à un indicateur qui permet de suivre l'évolution du Covid-19 en France : le taux d'incidence. Plus solide que le taux de positivité des tests qui donne un aperçu à un instant T, ce taux représente le nombre de nouveaux cas de coronavirus diagnostiqués par test PCR "survenus sur les 7 derniers jours dont les données sont consolidées", rapporté au nombre d’habitants. Le seuil d'alerte a été fixé à 50 pour 100 000 habitants. L’incidence hebdomadaire atteint les 24,2 cas / 100 000 habitants, selon le dernier bilan national du 20 août. La carte ci-dessous rend compte de la situation dans tous les départements français.

