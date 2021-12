"DIRECT. Coronavirus en France : 60 866 nouveaux cas, des décisions ce vendredi"

COVID. Ce jeudi 16 décembre, plus de 60 000 cas de contaminations au coronavirus sont à déplorer en France. Le taux d'incidence grimpe à nouveau et prend 7,15 points en un jour. Pour faire face à la reprise épidémique, un Conseil de défense sanitaire est prévu vendredi.

20:01 - Où en est la situation hospitalière ? La situation hospitalière est de plus en plus tendue. 80 patients de plus sont actuellement hospitalisées, portant le nombre total de malades à 15 142. Alors que la 5e vague de l'épidémie de coronavirus en France fait craindre une saturation hospitalière, le ministre de la Santé a alerté sur le cumul de plusieurs épidémies : "Si vous cumulez le variant Delta, Omicron et la grippe vous entrez dans une zone de grand danger pour nos hôpitaux et la santé des Français".

19:40 - Quel est le dernier bilan du coronavirus en France ? Le dernier bilan du Covid-19 en France fait état de 60 866 nouvelles contaminations, ce jeudi 15 décembre. Les chiffres communiqués par Santé publique France montrent donc que le nombre de nouveaux cas à baisser depuis la veille (-4 847), mais la moyenne des contaminations continue de progresser : 50 704 nouveaux malades ce jeudi, contre 50 131 la veille. En outre, le taux d'incidence repart à la hausse. Il est désormais de 515,4 cas pour 100 000 habitants après avoir gagné 7,15 points en 24 heures.

18:26 - Patrick Pelloux dit qu'il faut se préparer à la progression du variant Omicron Invité de BFM TV ce jeudi soir, Patrick Pelloux, médecin urgentiste, a été interrogé sur la fin du Covid d'ici la fin 2022 comme l'envisage l'OMS : "Par principe, je suis rigoureusement optimiste. Ca s'arrêtera." En revanche, il préfère se montrer prudent vis à vis du variant Omicron : "Il faut rester très humble. Il faut que l'on s'y prépare." Et de préciser : "Des questions éthiques se posent. Nous allons déprogrammés des malades vaccinés pour prendre en charge des malades qui ne croient pas au vaccin et à la science." A ce sujet, le médecin urgentiste a indiqué qui est "pour la vaccination obligatoire".

18:09 - Une ancienne responsable d'un vaccinodrome condamnée pour avoir édité de faux pass sanitaires Ce mercredi, une ancienne responsable du centre de vaccination de Thonon-les-Bains a été condamnée à 5 mois de prison avec sursis et 500 euros d'amende. La raison ? elle et son amri avaient utilisé deux faux pass sanitaires édités par l'ex-responsable pour pouvoir travailler à l'occasion d'un tournoi de golf à Évian.

17:32 - Les mesures de prévention à l'école sont "très imparfaitement appliquées" Le Dr William Dab a indiqué, ce jeudi 16 décembre sur Franceinfo, que "les mesures de prévention à l'école sont très imparfaitement appliquées sur le terrain". Et de préciser : "La dernière étude de l'Institut Pasteur montre que le fait d'avoir un enfant en primaire augmente de 50% le risque d'attraper le Covid-19. Il est donc évident que les enfants jouent un rôle actif dans la contamination de l'ensemble de la population."

17:20 - Plusieurs membres du personnel soignant interpellés pour avoir participé au trafic de faux pass Après un pompier et un kinésithérapeute de l'Hérault, qui seront jugés en février 2022 pour avoir fourni 123 faux tests antigéniques négatifs à une trentaine de leurs proches, c'est au tour d'un gendarme et d'une préparatrice en pharmacie d'être interpellés dans le cadre d'un trafic de faux pass sanitaires en Haute-Garonne. Ces interpellations reflètent la volonté gouvernementale d'intransigeance face au personnel soignant qui participe à la création et à la distribution de faux pass sanitaires, martelée plus tôt dans la journée par le ministre de la Santé Olivier Véran.

17:15 - Il y aurait eu "environ 50 000 morts supplémentaires" sans la vaccinaion Sur Franceinfo, l'épidémiologiste William Dab a rappelé les bénéfices de la vaccination et les morts évitées grâce à cette dernière : "Si nous n'avions pas eu le vaccin, nous aurions eu environ 50 000 morts supplémentaires, les hôpitaux auraient été saturés et nous aurions été à nouveau confinés."

17:10 - "Il est raisonnable de penser que la 3e dose offre une protection supplémentaire" face à Omicron Pour le Dr William Dab, qui répond actuellement aux questions des internautes sur Franceinfo, "il est raisonnable de penser que la troisième dose offre une protection supplémentaire" face au variant Omicron. "Mais celle-ci n'est pas encore quantifiée", nuance l'ex-directeur général de la santé. Et d'ajouter, encourageant au rappel : "Qu'il s'agisse du variant Delta ou du variant Omicron, la troisième dose est hautement recommandable, d'autant plus qu'elle n'induit aucun risque supplémentaire d'effets indésirables."

16:56 - Pour le Dr William Dab, la stratégie de séquençage est insuffisante en France Sur Franceinfo, l'épidémiologiste William Dab a affirmé que la stratégie de séquençage (grâce à laquelle les autorités sanitaires détectent le variant Omicron chez les patients testés positifs au Covid-19) était insuffisante en France, "ce qui signifie qu'il y a d'ores et déjà beaucoup plus de cas d'Omicron que ce qui est actuellement détecté."

16:55 - Même si Omicron est moins virulent, sa haute contagiosité risque de causer de nombreux cas graves Franceinfo consacre, ce jeudi 16 décembre, un live de questions-réponses avec l'ancien directeur général de la santé, l'épidémiologiste et médecin William Dab. Dès le début du live, le Dr Dab a alerté sur une situation sanitaire déjà "très fragile" en France, qui risque d'être aggravée par le variant Omicron : "La situation est très fragile. Le variant Omicron est nettement plus contagieux que le variant Delta, ce qui fait que même s'il est moins virulent, il va produire plus de cas graves, parce que le nombre de gens contaminés va être plus important. Il y a actuellement 2 900 personnes en soins intensifs, le personnel est fatigué, il y a des lits qu'on ne peut pas ouvrir faute de soignants".

16:52 - Les déprogrammations massives à venir en janvier prochain inquiètent les soignants Sur BFMTV ce jeudi 16 décembre, Philippe Cuq, coprésident de l’Union syndicale Avenir-Spé-le-Bloc, a alerté sur la tension hospitalière : "Attention aux déprogrammations administratives qui vont poser beaucoup de problèmes surtout en début d’année", a-t-il alarmé. Et de préciser : "Nous sommes très inquiets sur ces déprogrammations administratives massives. On nous demande de déprogrammer 50 % de nos interventions. C’est impossible pour nous. Nous avons des patients qui nécessitent d’importantes interventions". Il a également souligné la "souffrance psychologique" des patients, familles et soignants.

16:43 - Une sénatrice appelle à encourager la vaccination sans pour autant réduire les libertés Ce jeudi 16 décembre, la sénatrice Union centriste du Nord (Hauts-de-France) Valérie Létard a appelé sur Public Sénat à "tout faire pour convaincre" à vacciner, sans imposer la vaccination : "Aujourd'hui, le passe sanitaire est une quasi-obligation vaccinale. À titre personnel, je n'aime pas ce qui est obligatoire, on est en train de prendre des décisions privatives de liberté au nom de l'état d'urgence et de la crise. Encourageons à se faire vacciner", a-t-elle enjoint.

16:39 - "Appel au secours" de la médecine urgentiste François Escat, urgentiste de la clinique d'Occitanie, a lancé un "appel au secours" devant la commission d’enquête du Sénat sur l’hôpital, ce jeudi 16 décembre : "C’est un appel au secours que je vous fais aujourd’hui. Nous sommes tous épuisés physiquement et nerveusement", a-t-il alerté, ajoutant que "nous ne faisons plus de médecine d'urgence, mais de la médecine de catastrophe".

16:33 - L'EMA approuve la pilule de Pfizer en cas d'urgence Ce jeudi 16 décembre, l'Agence européenne des médicaments (EMA) a approuvé l’utilisation en cas d’urgence de la pilule anti-Covid de Pfizer. Le médicament n'a pas encore reçu une autorisation complète de mise sur le marché, mais "peut être utilisé pour traiter les adultes atteints du Covid-19 qui n'ont pas besoin d'oxygène supplémentaire et qui présentent un risque accru de développer une forme sévère de la maladie", a précisé le gendarme européen du médicament dans un communiqué.