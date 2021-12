"DIRECT. Coronavirus en France : 61 340 nouveaux cas, plan Blanc en Île-de-France"

COVID. Les derniers chiffres du coronavirus en France, communiqués ce mercredi 8 décembre par Santé publique France, font état de 61 340 nouvelles contaminations. Pourtant, Emmanuel Macron, dans une interview accordée à France Bleu Pays d'Auvergne, s'est voulu rassurant sur le déroulement des fêtes de fin d'année et sur la dangerosité du variant Omicron

Sommaire Dernières infos sur le Covid en France

Cas, morts... Dernier bilan du coronavirus

Situation du Covid en France

Carte du coronavirus en France L'essentiel La reprise épidémique s'accélère, en atteste les derniers chiffres du Covid-19 communiqués par Santé publique France ce mercredi 8 décembre. 61 340 cas supplémentaires ont été détectés en 24 heures. Concernant la situation hospitalière, elle est toujours plus préoccupante. 46,5 % des lits en réanimation sont occupés. C'est 0,5 point de plus qu'hier. Le bilan détaillé est à retrouver en bas de page.

Face à la "pression de l'hôpital exacerbée avec le Covid-19", le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, a indiqué que "des plans blancs vont être activés dans les prochaines heures", lors des questions au gouvernement. Plusieurs départements et régions ont d'ores et déjà déclenché ce dispositif qui permet d'augmenter le nombre de lits en soins critiques et en médecine pour les patients qui ont contracté le coronavirus.

C'est le cas de la région Île-de-France. Son Agence régionale de santé a indiqué que, dès jeudi, le plan blanc était activé dans l'ensemble de ses hôpitaux. Invitée de BFM TV, ce mercredi soir, la directrice de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, Amélie Verdier, a indiqué que "la situation dans les hôpitaux franciliens est difficile" mais pas "catastrophique". Et de préciser : "On s'organise afin que, tant les patients que les soignants puissent passer de bonnes fêtes de fin d'année."

De son côté, Emmanuel Macron, interviewé par France Bleu Pays d'Auvergne, s'est pourtant voulu rassurant. Le président de la République a confié à la radio locale qu'il croyait "profondément" que Noël pouvait se dérouler de manière sereine. La raison ? "Parce que nous avons fait un effort collectif, tout particulièrement cet été et cet automne avec le pass sanitaire et une accélération de la vaccination, nous sommes protégés", selon le président de la République.

L'épidémie continue de se propager en France, mais à un rythme un peu plus lent ces derniers jours. Selon plusieurs projections, dont celle de l'Institut Pasteur, il est possible que le pic épidémique soit atteint autour du 15 décembre : cela signifie que l'épidémie de coronavirus devrait encore progresser et générer encore davantage de cas de contamination durant une semaine, avant que cette tendance ne s'inverse. Certains experts contestent cette analyse et affirment que le pic de la 5ème vague ne sera pas atteint avant janvier prochain.

En direct

Recevoir nos alertes live !

20:10 - L'Ardèche est toujours le département français avec le taux d'incidence le plus haut Selon le dernier bilan du coronavirus en France de ce mercredi 8 décembre, l'Ardèche est toujours le département français avec le taux d'incidence le plus haut. Ainsi, il est de 870,7 cas pour 100 000 habitants. 19:59 - La situation est "difficile" mais pas "catastrophique" pour la directrice de l'ARS d'Île-de-France Invitée de BFM TV, ce mercredi soir, la directrice de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, Amélie Verdier, a indiqué que "la situation dans les hôpitaux franciliens est difficile" mais pas "catastrophique". Et de préciser : "On s'organise afin que, tant les patients que les soignants puissent passer de bonnes fêtes de fin d'année." 19:46 - Le plan blanc a été activé dans les hôpitaux d'Île-de-France L'Agence régionale de santé (ARS) d'Île-de-France a annoncé ce mercredi soir qu'elle activait son plan blanc dans l'ensemble de ses hôpitaux, dès ce jeudi 9 décembre. Face à une tension hospitalière de plus en plus forte, ce dispositif doit permettre d’augmenter le nombre de lits en soins critiques et en médecine des hôpitaux pour les patients qui ont contracté le coronavirus. Pour rappel, selon le dernier bilan du Covid en Île-de-France, le nombre de personnes hospitalisées dans la région était de 2615 patients le 8 décembre 2021, avec 209 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 501 malades étaient en réanimation, avec 64 nouvelles entrées dans la journée. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 7 décembre 2021, à l'échelle régionale, était de 41,8%. 19:43 - Quel est le dernier bilan du coronavirus en France ? La reprise épidémique s'accélère, en atteste les derniers chiffres du Covid-19 communiqués par Santé publique France ce mercredi 8 décembre. 61 340 cas supplémentaires ont été détectés en 24 heures. Concernant la situation hospitalière, elle est toujours plus préoccupante. 46,5 % des lits en réanimation sont occupés. C'est 0,5 point de plus qu'hier. 19:43 - Quel est le dernier bilan du coronavirus en France ? La reprise épidémique s'accélère, en atteste les derniers chiffres du Covid-19 communiqués par Santé publique France ce mercredi 8 décembre. 61 340 cas supplémentaires ont été détectés en 24 heures. Concernant la situation hospitalière, elle est toujours plus préoccupante. 46,5 % des lits en réanimation sont occupés. C'est 0,5 point de plus qu'hier. 18:13 - 20 % des écoles sont dotés de capteurs de CO2 Le gouvernement compte notamment sur les capteurs de CO2, permettant de mesurer la concentration de dioxyde de carbone dans l'air d'une pièce, pour enrayer la reprise épidémique dans les écoles. Mais sont-ils généralisés dans les établissements scolaires ? Non, selon 20 Minutes, qui indique que seul 20 % des écoles sont équipées. C'est moins que les collèges (38 %) et les lycées (54 %). L'information a été confirmée par le ministère de l'Éducation nationale. 18:04 - 40 cas de coronavirus ont été détectés dans une école primaire dans le Doubs C'est un nouveau record national. L’école primaire de Serre-les-Sapins, dans le Doubs, est fermée depuis ce lundi après l'identification de plusieurs cas de coronavirus. Après avoir effectué des tests sur les 220 écoliers, 40 cas ont été détectés. 17:14 - L'application TousAntiCovid pourra désormais faire des recommandations personnalisées La Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil), gendarme français de la vie privée et des données personnelles, a autorisé ce mercredi 8 décembre l’application TousAntiCovid à émettre des "recommandations sanitaires personnalisées", notamment sur la nécessité d’une dose de rappel pour bénéficier d’un schéma vaccinal complet contre le Covid-19. 17:10 - 59 019 nouvelles contaminations au Covid-19 en 24 heures Santé Publique France (SPF) a recensé 59 019 nouvelles contaminations au SARS-CoV-2 en vingt-quatre heures mardi 7 décembre au soir. En outre, 168 étaient décomptés. Enfin, 12 700 personnes étaient hospitalisés pour cause de complication due à une infection au Covid-19. 17:00 - Olivier Véran promet l'ouverture de nouveaux créneaux pour des rappels Devant les sénateurs, Olivier Véran a également réitéré la promesse de l'exécutif : "Il y aura bien entre 15 et 20 millions de créneaux disponibles en 4 semaines avec une ouverture progressive quotidienne de 500 à 700.000 créneaux chaque jour", a-t-il notamment déclaré. 16:58 - "Un malade atteint d'une forme grave rentre en réanimation toutes les 10 minutes" alerte Olivier Véran Pendant la session de questions au gouvernement, le ministre de la Santé Olivier Véran a alerté sur la tension sur les hôpitaux, qui s'accroît rapidement. "Un malade atteint d'une forme grave rentre en réanimation toutes les dix minutes", a-t-il notamment alarmé. En conséquence : "Des plans blancs à l'échelle régionale vont être déclenchés dans les prochaines heures dans de grandes régions de métropole du fait de l'afflux de malades du Covid-19". 16:55 - "Il n'y a aucune pénurie" de doses de vaccins, rassure Olivier Véran Pendant la session de questions au gouvernement de ce mercredi 8 décembre, le ministre de la Santé et des Solidarités Olivier Véran s'est voulu rassurant sur la question des doses de vaccin et de rappel disponibles : "Il n'y a aucune pénurie. On a envoyé cette semaine 4 millions de doses complémentaires à la médecine de ville (...) Il y a de doses de Pfizer dans les centres et des millions de doses qui circulent", a-t-il assuré. 16:50 - L'ONU se déclare contre l'obligation vaccinale Michelle Bachelet, la Haute-commissaire aux droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies (ONU), a déclaré que l'obligation vaccinale se doit de toujours respecter les droits humains et que la vaccination forcée n'est jamais acceptable. "En aucun cas, les gens ne doivent être vaccinés de force, même si le refus d'une personne de se plier à une obligation vaccinale peut avoir des conséquences légales comme par exemple une amende appropriée", a-t-elle martelé. Pour rappel, le gouvernement français s'est toujours opposé, jusqu'ici, à l'obligation vaccinale. 16:40 - Plus de 800 000 rendez-vous pour un rappel vaccinal contre le Covid-19 pris depuis le début de la semaine Doctolib a annoncé que quelque 437 000 rendez-vous pour une dose de rappel avaient été pris lundi 6 décembre. Le lendemain, mardi 7 décembre, c'étaient 420 011 rendez-vous pour rappel qui étaient pris sur la plateforme en ligne. 16:25 - L'ARS Occitanie demande à ses hôpitaux déclencher le plan Blanc Dans un communiqué, l'Agence de santé régionale (ARS) de l'Occitanie a demandé à tous ses établissements de santé de déclencher leur plan Blanc, face à la "dégradation rapide" des indicateurs épidémiques et le taux d'incidence (488,7 pour 100.000 habitants) de la région. Dans les hôpitaux occitans, la part des patients Covid en réanimation "dépasse aujourd'hui le tiers des lits disponibles", alors que les services subissent déjà "une forte pression liée à une activité hors Covid", s'inquiète l'ARS. [#Covid19] Face à la dégradation de la situation épidémique l'@ARS_OC a demandé à tous les établissements de santé de déclencher leur plan blanc. C'est aussi un message d'alerte pour tous : pour soutenir nos soignants et limiter les cas graves #Vaccination et #GestesBarrieres pic.twitter.com/789NWFxug4 — ARS Occitanie (@ARS_OC) December 8, 2021 LIRE PLUS

En savoir plus

Selon les dernières données de Santé publique France, communiquées mercredi décembre, la moyenne sur sept jours continue de progresser et à dépasser les 46 000 nouveaux cas, 46 260 exactement, contre 42 892 la veille. Ces dernières 24 heures, 129 personnes sont décédées des suites du Covid-19 à l'hôpital, ce sont 35 de moins qu'hier et 36 de plus que mercredi dernier. Dans les hôpitaux, la situation continue de s'aggraver. En 24 heures, 1 288 nouveaux patients ont été admis, soit 377 de moins qu'hier et 296 de plus que mardi dernier. Voici le bilan détaillé :

8 048 931 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 61 340 de plus

120 032 décès au total (Ehpad compris), soit 129 de plus

93 071 décès à l'hôpital, soit 129 de plus

26 961 décès en Ehpad (non actualisé)

13 044 personnes actuellement hospitalisées, soit 330 de plus

2426 personnes actuellement en réanimation, soit 75 de plus

1288 nouveaux admis à l'hôpital (-377) et 276 en réanimation (-132)

440 865 personnes sorties de l'hôpital, soit 799 de plus

Taux de positivité des tests : 6,4%

Taux d'incidence : 447,68 cas/100 000, soit 3,08 point de plus

Selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France (SPF), publié jeudi 2 décembre, la France fait face à une "nouvelle forte progression du SARS-CoV-2 sur le territoire métropolitain et [une] augmentation marquée des nouvelles hospitalisations et des admissions en soins critiques". En moyenne, près de 30 000 cas étaient diagnostiqués chaque jour et le taux d'incidence était de 311 cas positifs pour 100 000 habitants dans bon nombre de régions - la majorité des régions métropolitaines avait un taux supérieur à 300.

En métropole, le taux d’incidence augmente en semaine 47 et passe à 311 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 194 en S46, soit +61%). Le taux de dépistage a fortement progressé en S47 (5 418/100 000, +37% par rapport à la S46). Le taux de positivité aux tests était en hausse (5,7%, vs 4,9% en S46). Le taux d’incidence corrigé était en forte augmentation dans toutes les classes d’âge : les taux les plus importants étaient observés chez les 6-10 ans (663, +92%), les 30-39 ans (421, +56%), les 0-9 ans (389, +85%) et les 10-19 ans (344, +76%).

augmente en semaine 47 et passe à 311 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 194 en S46, soit +61%). Le taux de dépistage a fortement progressé en S47 (5 418/100 000, +37% par rapport à la S46). Le taux de positivité aux tests était en hausse (5,7%, vs 4,9% en S46). Le taux d’incidence corrigé était en forte augmentation dans toutes les classes d’âge : les taux les plus importants étaient observés chez les 6-10 ans (663, +92%), les 30-39 ans (421, +56%), les 0-9 ans (389, +85%) et les 10-19 ans (344, +76%). Le nombre d’hospitalisations en hausse. Les indicateurs par date d'admission faisaient état de 4 212 nouvelles hospitalisations en S47 (+35% par rapport à S46, où 3 131 nouvelles hospitalisations étaient dénombrées) et 967 nouvelles admissions en services de soins critiques (+37% par rapport à S46, où 705 patients Covid étaient admis en soins critiques).

Les indicateurs par date d'admission faisaient état de 4 212 nouvelles hospitalisations en S47 (+35% par rapport à S46, où 3 131 nouvelles hospitalisations étaient dénombrées) et 967 nouvelles admissions en services de soins critiques (+37% par rapport à S46, où 705 patients Covid étaient admis en soins critiques). Le variant Delta du coronavirus est toujours majoritaire en France, identifié à plus de 99% par séquençage lors des dernières enquêtes Flash.

identifié à plus de 99% par séquençage lors des dernières enquêtes Flash. La vaccination contre le Covid-19 progresse encore : au 30 novembre, la couverture vaccinale à partir de vaccin anti-Covid était estimée à 77,4% de la population pour au moins une dose, de 75,8% pour une vaccination complète. Chez les 65 ans et plus, 42,9% s'étaient fait injecter une dose de rappel.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.