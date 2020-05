DIRECT. Coronavirus en France : 61 morts de plus à l'hôpital, de nouveaux chiffres mis à jour

CORONAVIRUS. L'épidémie de coronavirus continue de reculer en France avec ce vendredi soir encore 513 hospitalisés et 68 patients en réanimation de moins. Santé publique France a mis à jour le nombre de décès en établissements médico-sociaux et en Ehpad, portant le bilan depuis le début de l'épidémie de Covid-19 à 28 714 décès...

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non du cumul depuis le début de l'épidémie. En cumul, on enregistre 101390 hospitalisations. De même, les hospitalisations et cas en réanimation supplémentaires en 24 heures correspondent à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 255 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 29 admissions en réanimation.

Les nouveaux chiffres du coronavirus ont été dévoilés ce vendredi 29 mai, peu avant 20 heures, avant le grand week-end qui débute avec le lundi de Pentecôte . Le nombre de personnes hospitalisées pour Covid-19 continue de décroître de manière importante avec 513 personnes de moins. En réanimation, ce sont 68 patients de moins qui sont comptabilisés. La mortalité affiche 61 décès de plus à l'hôpital, soit 18 387 morts depuis le début de l'épidémie. Santé publique France publie de nouveau ce vendredi soir les données des établissements médico-sociaux et des Ehpad, après plusieurs jours d'interruption. 10 327 décès sont désormais comptabilisés en Ehpad. Cela permet de mettre à jour le nombre total de décès qui s'élève à 28 714.

19:59 - "L'hôpital, même s'il a retrouvé une forme de sérénité, reste sous tension" "L'hôpital, même s'il a retrouvé une forme de sérénité, reste sous tension. Il a subi un effort, une pression absolument considérable. (...) Le virus est particulièrement virulent dans les lieux confinés, les grands rassemblements", a déclaré le Premier ministre Edouard Philippe alors qu'il exposait la 2e phase du déconfinement lors d'une conférence de presse ce jeudi 2 mai. En cause : 15 680 malades du coronavirus sont encore hospitalisés en France.

19:52 - Le bilan de l'épidémie de coronavirus en France (2/2) Ce vendredi 29 mai, le bilan détaillé de la progression de l'épidémie de coronavirus en France fait état de : 149 668 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 597 de plus

28 714 décès au total (Ehpad compris), soit 52 de plus

18 387 décès à l'hôpital, soit 61 de plus

10 327 décès en Ehpad

14 695 hospitalisations en cours, soit 513 de moins

1361 personnes actuellement en réanimation, soit 68 de moins

67 803 personnes sorties de l'hôpital, soit 612 de plus NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non du cumul depuis le début de l'épidémie. En cumul, on enregistre 101390 hospitalisations. De même, les hospitalisations et cas en réanimation supplémentaires en 24 heures correspondent à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 255 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 29 admissions en réanimation.

19:44 - Le bilan de l'épidémie de coronavirus en France (1/2) Le dernier bilan du coronavirus en France communiqué par le ministère de la Santé ce vendredi 29 mai fait état de 52 nouveaux décès liés au coronavirus en 24 heures, d'après les données de la direction générale de la Santé. Le nombre de personnes hospitalisés en réanimation continue de chuter, avec 68 malades du coronavirus en moins par rapport à hier.

19:38 - Comment fonctionne l'application StopCovid ? (2/2) L'application StopCovid, une fois installée sur le smartphone, prévient les personnes qui ont été en contact avec un malade testé positif au coronavirus. La personne alertée pourra se faire dépister ou se confiner pour casser la chaîne de transmission du virus. Rappelons que cette application fonctionne si la personne testée positive au Covid-19 se déclare malade et accepte de diffuser cette information aux utilisateurs de l'application.

19:27 - L'Insee enregistre un excédent de mortalité de 26% entre le 1er mars et le 30 avril Entre le 1er mars et le 30 avril, la France a enregistré un excédent de mortalité de 26% par rapport à la même période en 2019 et de 16% par rapport à 2018, selon des données publiées ce vendredi par l'Insee. L'institut note que le nombre de décès est variable d'une année sur l'autre et que la surmortalité ne peut donc pas être intégralement imputée à l'épidémie de coronavirus. Depuis le 1er mai, il n'y a plus d'excédent de mortalité par rapport aux deux années précédentes.

19:11 - Comment fonctionne l'application StopCovid ? (1/2) Malgré toutes les inquiétudes qu'elle a suscitées, l'application StopCovid-19 a été validée par le Parlement et doit être mise en service dès le 2 juin prochain. L’application StopCovid-19, disponible sur tous les smartphones, permet le traçage des personnes diagnostiquées positives au coronavirus par le "suivi de ses contacts" ou "contact tracing".

18:58 - Coronavirus : plus de mortalité chez les hommes "La hausse de mortalité, constatée en France entre le 1er mars et le 30 avril 2020, par rapport à 2019 est de 25%", rapporte le dernier rapport de l'Insee publié ce vendredi. "Une hausse de la mortalité un peu plus marquée pour les hommes apparaît dans les deux régions les plus touchées par le Covid-19, l’Île-de-France (respectivement + 86 % pour les femmes et + 92 % pour les hommes) et le Grand Est (+ 52 % contre + 57 %). Il en est de même en Bourgogne-Franche-Comté (+ 24 % contre + 27 %)", détaille-t-il.

18:39 - Le bilan de la pandémie de coronavirus : plus de 350 000 morts La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 360 419 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon les bilans officiels. Plus de 5 851 494 cas d'infection ont été officiellement recensés dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière.

Parmi ces cas, au moins 2 440 898 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Les États-Unis restent le pays le plus touché tant en nombre de victimes que de cas de contaminations, avec 101 621 morts et 1 721 997 cas d'infections. Mais les experts s'accordent pour dire que ce bilan officiel est en-dessous de la réalité.

Suivent le Royaume-Uni avec 37 837 morts, l'Italie (33 142), la France (28 662) et l'Espagne (27 119). Pays de loin le plus mortellement touché d'Amérique latine, le Brésil dénombre plus de 26 754 victimes. Le Pérou a de son côté franchi la barre des 4 000 morts.

18:32 - Hydroxychloroquine : The Lancet corrige la présentation de l'étude mais maintient ses conclusions Le 22 mai dernier, la revue médicale The Lancet publiait une étude très négative sur les effets de l'hydroxychloroquine pour soigner le coronavirus. "Mais une confusion dans la composition des panels de patients est venue depuis entacher la confiance accordée à ces travaux", explique BFM TV. Ce vendredi, The Lancet a publié un communiqué "soulignant qu'une correction était apportée à la présentation initiale sans pour autant changer quoi que ce soit aux premiers résultats et conclusions". Le communiqué écrit ainsi : "Au premier paragraphe de la section 'Résultats', les nombres des participants d'Asie et d'Australie auraient dû être , respectivement, de 8101 et 63. Un des hôpitaux, qui s'est autodésigné comme appartenant au continent austral, aurait dû être rangé sous la mention du continent asiatique. L'appendice a lui aussi été corrigé. Une table d'appendice S3 erronée était incluse à l'origine (...). Les données brutes sont à présent incluses. Nous n'avons pas modifié les résultats de l'étude".

18:24 - 18% de la population française est polytraumatisée par la crise du coronavirus Anxiété, stress, troubles du sommeil... Le coronavirus a des répercussions dans pratiquement tous les domaines, y compris sur le mental des Français, comme le rappelle Europe 1. Invité de "Sans Rendez-vous" ce vendredi, le directeur de l'Institut de l'adaptation humaine, Christian Clot, a évoqué les premiers résultats d'une étude menée par ses équipes sur ces phénomènes. "On a 18% de notre population qui est clairement polytraumatisée par les événements et il va falloir les prendre en charge, sinon ils vont rester dans une difficulté mentale profonde", a-t-il notamment indiqué.

18:07 - 3089 cas et 54 décès en Outre-mer 29 cas supplémentaires de coronavirus ont été recensés en 24h à Mayotte (1699 cas et 21 décès au total). 470 cas ont été recensés à La Réunion, contre 436 en Guyane (+27 en 24h).

17:50 - Le point sur la situation à La Réunion Cinq nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés ce jour à La Réunion. 16 personnes sont hospitalisées, dont 13 Evasan (évacuation sanitaire ou médicale). Trois personnes sont en service de réanimation, dont trois Evasan. Depuis le 11 mai, le nombre total de cas de coronavirus recensés s’élève à 470. [coronavirus] #covid19 #larg'pa

???? 5 nouveaux cas confirmés ce jour

???? 16 personnes hospitalisées

dont 13 Evasan

???? 3 personnes en service de réanimation dont 3 Evasan

Nombre total de cas recensés depuis le 11/05 : 470.

Le point complet ????https://t.co/JixEttVwQ7 pic.twitter.com/MTtgjbMNRX — Préfet de La Réunion (@Prefet974) May 29, 2020

17:34 - Qui contacter en cas de questions relatives au coronavirus ? En cas de questions liées au Covid-19, ou de besoin d’assistance, il est possible de contacter le numéro vert 0 800 130 000 (24h/24 et 7j/7). Pour les personnes sourdes ou malentendantes, un service spécifique est mis en place. #Coronavirus #COVID19 |Des questions ?

Besoin d’assistance ?

???? 0 800 130 000 : numéro vert (24h/24 et 7j/7)

???? https://t.co/sDFtIMACmQ

????‍♂‍????‍♀ Pour les personnes sourdes ou malentendantes : https://t.co/SsuxFEx6iY pic.twitter.com/3D0G5W1yWt — Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) May 29, 2020

17:19 - Coronavirus en France : la vigilance reste de mise Au cours de son allocution, le Premier ministre Édouard Philippe a mentionné à de nombreuses reprises la nécessité de rester vigilant dans la lutte contre le coronavirus, insistant sur le rôle du respect des mesures barrières dans la maîtrise actuelle de la vitesse de propagation du Covid-19, et sur l'importance de poursuivre ces précautions.

17:00 - L'étude de Lancet de plus en plus contestée L'étude en question, dédiée à l'utilisation de l’hydroxychloroquine publiée le 22 mai dans la revue scientifique The Lancet, fait l’objet de critiques de plus en plus nombreuses. Dans une lettre ouverte publiée jeudi 28 mai au soir, des dizaines de scientifiques du monde entier, de Harvard à l'Imperial College de Londres, soulignent que l'examen minutieux de l’étude "a soulevé à la fois des inquiétudes liées à la méthodologie et à l'intégrité des données", rapporte Paris Match.

16:44 - Gironde : un plan de dépistage gratuit en faveur des plus défavorisés L'Agence régionale de santé (ARS) va mettre en place, à partir de la semaine prochaine, des drives gratuits et accessibles à tous. L'idée est d'aller traquer le coronavirus dans les recoins, comme le rapporte France Bleu. Le média précise que ce plan national décliné en Nouvelle-Aquitaine a principalement pour cible les plus défavorisés, souvent à l’écart du système de santé.

16:28 - De nouveaux cas à l’Ehpad de Saint-Jean-Brévelay Depuis le 21 mai 2020, l’Ehpad public du village du Porhoët à Saint-Jean-Brevelay (Morbihan) fait face à l’épidémie de coronavirus. Les derniers résultats des tests Covid sont tombés, et huit résidents de plus sont positifs, comme le rapporte Ouest-France. Au total, "quinze résidents ont été testés positifs au Covid sur un total de 103 résidents. Parmi le personnel, trois personnes ont également été testées positives sur un total de soixante-douze agents testés", selon un communiqué publié. L’établissement est totalement reconfiné depuis le 21 mai dernier.

16:11 - Une 42ème victime du coronavirus dans le Vaucluse Le Vaucluse vient d'enregistrer une 42ème victime du Covid-19, comme le rapporte France Bleu. Le nombre de décès était stable depuis plusieurs jours. 45 nouveaux malades atteints du coronavirus ont été admis dans les hôpitaux de la région en 24 heures.

15:55 - Consultations gratuites pour les personnes vulnérables au Covid-19 Les personnes vulnérables au coronavirus et les personnes âgées de plus de 65 ans pourront prétendre à une consultation gratuite avec leur médecin traitant dans le cadre du déconfinement, a indiqué vendredi 29 mai le ministère de la Santé, comme l’écrit BFMTV d’après l’AFP. La création de cette consultation, baptisée "bilan et vigilance", a été annoncée jeudi par Édouard Philippe lors de son discours sur la deuxième étape du déconfinement en France. BFMTV rappelle qu’elle s'adresse à "ceux qui n'ont pas consulté leur médecin pendant la période de confinement et qui doivent impérativement le faire, de façon à vérifier que leur état de santé ne doit pas faire l'objet d'une surveillance particulière ou de mesures ou de traitement particulier".