"DIRECT. Coronavirus en France : 627 morts de plus, un plateau sur le nombre de cas"

COVID FRANCE. Le dernier bilan de l'épidémie de coronavirus fait état ce vendredi de 11 221 cas de plus enregistrés en 24 heures. Un chiffre qui tend à montrer un ralentissement de la baisse des nouveaux cas depuis quelques jours.

Selon le dernier bilan de l’épidémie de Covid-19, communiqué par Santé publique France vendredi 4 décembre, le nombre de décès diminue avec 282 morts de plus en 24 heures, contre 324 la veille. De même, les hospitalisations et les réanimations sont en baisse, avec respectivement 392 patients hospitalisés de moins, et 132 malades de moins en réanimation. Les derniers chiffres :

2 268 552 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 11 221 de plus

54 767 décès au total (Ehpad compris), soit 627 de plus

37 608 décès à l'hôpital, soit 282 de plus

17 159 décès en Ehpad, soit 345 de plus depuis mardi

26 311 hospitalisations en cours, soit 392 de moins

3293 personnes actuellement en réanimation, soit 132 de moins

168 352 personnes sorties de l'hôpital, soit 1412 de plus

Taux de positivité des tests : 10,7%, stable

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Santé publique France a publié son point épidémiologique hebdomadaire, qui révèle une poursuite de la baisse de circulation du Covid-19, mais une mortalité encore élevée. Retrouvez le point épidémiologique complet.

Jean Castex a annoncé jeudi soir au cours de sa conférence de presse qu'il recommandait une jauge de six adultes à table à Noël, "sans compter les enfants". On en sait également davantage sur la stratégie de vaccination à venir en France.

Les contaminations dans les milieux scolaires sont en baisse, a annoncé l'Education nationale ce vendredi. Dans le détail, 123 classes et 10 établissements ont fermé en raison de cas de Covid-19, soit 8 écoles et 2 collèges. Aucun des 4 200 lycées n'ont été touchés par des contaminations. La semaine dernière, 135 classes et 23 établissements avaient dû fermer.

Jeudi 3 décembre dans la soirée, Santé publique France a publié comme chaque fin de semaine son dernier point épidémiologique hebdomadaire sur l'épidémie pour la semaine 48 (du 23 au 29 novembre 2020). Ces points, plus détaillés que les bilans quotidiens délivrés chaque soir, éclairent chaque semaine un peu plus sur la situation sanitaire dans le pays. En résumé, SPF indique que la baisse de circulation du Covid-19 se poursuit sur le territoire français. Voici les points clés à retenir :

Nouvelle baisse des indicateurs de circulation du Covid-19, mais moins marquée qu'en semaine 47. S'il convient de se satisfaire que les indicateurs baissent à nouveau en semaine 48, la baisse est malgré tout moins importante qu'entre S46 et S47. Le taux de positivité des tests est désormais de 10,7% (13% en S47, -2,3 points). Le taux d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) est de 96 S48, alors qu'il était de 152 en S47,(baisse de -36,5%). Ce taux d'incidence reste élevé chez les 75 ans et plus : il est de 189.

Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 diminue encore en semaine 48. 64 609 nouveaux cas confirmés par RT-PCR ont été rapportés, ce qui constitue une forte diminution par rapport à la semaine 47 où 101 735 nouveaux cas avaient été rapportés, soit -36,5%. Par ailleurs, Santé publique France note qu'au cours de la semaine 48, la diminution du nombre de nouveaux cas-contacts se poursuit.

En semaine 48, la diminution des déclarations de nouvelles hospitalisations pour Covid-19 observée les semaines précédentes se poursuit et ce dans toutes les régions de la France métropolitaine. 9 382 nouvelles hospitalisations ont été déclarées contre 13 585 en S47, soit -31%. La diminution des déclarations de nouvelles admissions en réanimation observée les semaines précédentes se poursuit également en S48, avec 1 391 nouvelles admissions en réanimation contre 2 069 en S47, soit -33%. Cela concerne l'ensemble des régions, hormis la Corse où les nouvelles admissions en réa ont augmenté (+25%).

Le taux de mortalité lié au Covid-19 resté élevé, même si la diminution des déclarations de décès survenus au cours d'une hospitalisation observée la semaine précédente se poursuit. En semaine 48, 2 490 nouveaux décès ont été déclarés, contre 2 685 en semaine 47, soit -7%. A noter que le nombre de retours à domicile de patients Covid a diminué en semaine 48, passant à 10 016 en semaine 48 à 12 136 en S47, soit -17%.

, même si la diminution des déclarations de décès survenus au cours d’une hospitalisation observée la semaine précédente se poursuit. En semaine 48, 2 490 nouveaux décès ont été déclarés, contre 2 685 en semaine 47, soit -7%. A noter que le nombre de retours à domicile de patients Covid a diminué en semaine 48, passant à 10 016 en semaine 48 à 12 136 en S47, soit -17%. Les régions les plus touchées par le Covid-19 restent l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté et Provence-Alpes-Côte d’Azur, tant au niveau de la circulation du virus que de la pression à l'hôpital.

