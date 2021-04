"DIRECT. Coronavirus en France : 6 696 cas de plus, la levée des restrictions se précise"

CORONAVIRUS. 6 696 cas supplémentaires et 447 nouveaux décès liés au coronavirus sont enregistrés ce lundi 19 avril 2021 en France. Mais sur sept jours, il semble qu'un plateau, voire une très légère tendance à la baisse semble s'observée. Néanmoins, les admissions en réanimation continuent d'augmenter. Les dernières informations.

Le dernier bilan du coronavirus en France fait état de 6 696 nouveaux cas, ce lundi 19 avril. Un chiffre qui semble faible au regard des 29 300 nouveaux cas enregistrés dimanche, mais le lundi arrivant après des samedis et dimanches souvent moins prolifiques en termes de tests réalisés, ce phénomène n'a rien d'étonnant. Toutefois, si l'on parle de 22 648 cas de moins que la veille, c'est également 1 840 de moins que lundi dernier. De quoi envisager l'idée que la France pourrait bel et bien être en train de s'installer sur un plateau, avec même une légère tendance à la baisse. Voici tous les chiffres du jour :

21:44 - Le Nord et le Rhône enregistrent le plus de nouvelles entrées en réanimation Avec 34 nouveaux patients atteints du coronavirus dans leurs services de réanimation ce lundi, les départements du Rhône et du Nord sont ceux qui comptabilisent le plus de nouvelles arrivées en soins critiques. Paris arrive juste derrière, avec 33 nouveaux malades. Ce sont ensuite les Bouches-du-Rhône (30), suivi du Bas-Rhin (19) et des Hauts-de-Seine (17) qui terminent ce triste top 6.

21:22 - Dans quel département a-t-on enregistré le plus de décès au cours de ces 24 dernières heures ? Une fois de plus, c'est Paris qui arrive en tête de ce classement peu réjouissant, avec 23 nouveaux décès liés au coronavirus enregistrés depuis dimanche. Viennent ensuite le Val-de-Marne et le Nord (20), le Bas-Rhin (19), la Gironde (17), les Bouches-du-Rhône et les Yvelines (15), le Rhône (14) ou encore la Moselle (12).

20:52 - Des tests Covid-19 toujours plus positifs ? D'après les derniers chiffres communiqués sur Data.gouv, le taux de positivité des tests coronavirus s'élève ce lundi 19 avril à 9,81%, soit 0,08 point de plus que la veille. Selon les données régionales mises à jour le 15 avril, c'est en Seine-Saint-Denis (16,35%) qu'il est le plus élevé. Suivent le Val-d'Oise (15,66%), la Seine-et-Marne (13,23%), le Val-de-Marne (13,25%), l'Oise (13,67%), les Yvelines (11,45%) et le Nord (11,01%).

20:31 - Le regret d'Édouard Philippe Invité au micro d'Europe 1 ce lundi 19 avril en soirée, l'ex-Premier ministre français, Édouard Philippe, est revenu sur le tout début de la crise sanitaire, il y a un peu plus d'un an. S'attardant notamment sur la polémique des masques, qu'il ne fallait pas utiliser au début, l'ancien locataire de Matignon s'est expliqué, non sans pointer du doigt un coupable : "L’OMS nous a dit jusqu’au mois de juin que le port du masque en population générale n’avait pas de sens. Je l’ai répété avec beaucoup d’assurance", avant de renchérir, sans finir pour autant sa phrase : "Mais c’est vrai que maintenant, je me dis que si j’avais mis un peu de nuance là-dedans, j’aurais l’air moins…" Et Édouard Philippe de confier : C’est quelque chose que, a posteriori, je regrette sans doute." Edouard Philippe : "L'OMS nous a dit jusqu'au mois de juin que le port du masque en population générale n'avait pas de sens. Je l'ai répété avec beaucoup d'assurance. Mais c'est vrai que maintenant, je me dis que si j'avais mis un peu de nuance là dedans, j'aurais l'air moins…" pic.twitter.com/MVNDoEU0a1 — Europe 1 ???????????? (@Europe1) April 19, 2021

20:12 - Quid du taux d'incidence en France ce lundi ? C'est un chiffre qui permet souvent aux autorités compétentes de prendre de grandes décisions. Le taux d'incidence, à savoir le nombre de personnes contaminées pour 100 000 habitants, s'élève ce lundi 19 avril 2021 à 342,19 cas pour 100 000 habitants. Un chiffre en baisse ces dernières 24 heures, puisque c'est 10,61 points de moins que la veille.

19:52 - Vers une amélioration de la situation sanitaire en France ? Sur sept jours, la moyenne du nombre de nouveaux cas de coronavirus enregistrés quotidiennement passe de à 32 715 cas contre 32 978 dimanche. C'est 706,71 cas de moins que la semaine dernière. Un chiffre qui, à lui seul, remet du baume au cœur. En ne regardant que lui, il semble que la France s'installe sur un plateau, avec même une légère tendance à la baisse. Toutefois, l'éclaircie ne concerne pas tous les résultats. Du côté des admissions en réanimation, on en compte 502 ce lundi, soit 269 de plus que dimanche et 10 de plus que lundi dernier. Les hôpitaux ont donc encore du chemin à parcourir pour espérer enfin sortir la tête de l'eau.

19:27 - L’Inde suspend les exportations de remdesivir C'est un choix qui pourrait avoir des conséquences non-négligeables pour le reste de la planète. Alors que l'Inde, en proie notamment à un nouveau variant, a enregistré un nouveau record de contaminations (273 810 lundi), le pays, qui n'est autre que le plus grand producteur mondial de médicaments génériques, mais également l'un des fournisseurs majeurs de vaccins à ce jour, a décidé de suspendre ses exportations de remdesivir. Il s'agit de l'antiviral utilisé aux quatre coins de la planète pour... soigner les patients victimes du Covid-19. Les exportations pourront reprendre uniquement lorsque la situation locale se sera améliorée, a prévenu ce lundi le ministère indien de la Santé. Si la situation venait à perdurer, Le Parisien rapporte toutefois que, contrairement à d'autres pays, la France n'en subirait pas vraiment les conséquences. Elle aurait en effet la "possibilité de recourir à la production nationale, avec des usines qui pourraient être mises à contribution", indique au quotidien francilien Nathalie Coutinet, économiste de la santé et maître de conférences à l’Université Paris 13.

19:03 - 5 970 malades du coronavirus en réanimation Dimanche, la France comptait, selon les autorités compétentes, 5 893 patients victimes du Covid-19 en réanimation. Ce lundi, 77 lits supplémentaires sont occupés. En tout, ce sont désormais 5 970 personnes qui se trouvent en soins critiques. Quant aux nouvelles entrées en réanimation en elles-mêmes, on en enregistre 502 au cours des dernières 24 heures.

18:41 - 447 décès liés au Covid-19 en 24 heures Ce lundi 19 avril encore, Data.gouv.fr rapporte que 447 personnes ont perdu la vie en France au cours de ces dernières 24 heures à cause du coronavirus. La veille, dimanche, le bilan était bien moindre, avec 140 décès rapportés. Il y a une semaine aussi, 64 morts de plus étaient rapportés. Il semble que ce lundi nous soyons dans la moyenne haute du bilan quotidien enregistré dans le pays ces derniers temps.

18:22 - 31 214 patients atteints du coronavirus actuellement hospitalisés Selon le dernier bilan établi par Santé publique France ce lundi 19 avril, on compte à ce jour 31 214 malades du Covid-19 hospitalisés en France, parmi lesquels 2 066 nouvelles admissions en 24 heures. Dimanche, 30 789 patients victimes du coronavirus occupaient un lit d'hôpital dans le pays.

17:57 - La diminution des contaminations due à la baisse des dépistages ? La légère diminution observée depuis quelques jours sur la courbe des contaminations quotidiennes pourrait être biaisée. Guillaume Rozier, le co-fondateur de CovidTracker, habitué à interpréter les courbes épidémiques a expliqué dans un tweet : "On observe une forte baisse de dépistage. Donc le taux de positivité a augmenté. Difficile de dire quelle part de la baisse des cas est due à la baisse de dépistage et quelle part est due à une baisse épidémique". L'avis est partagé par l'épidémiologiste Dominique Costagliola, interrogée ce lundi matin sur France Inter, la spécialiste s'est montrée sceptique sur la possible baisse des indicateurs : "On n'a pas vu une baisse nette du nombre de cas, mais un plateau haut alors qu'on teste moins. [...] Je ne crois pas qu'on puisse extrapoler une baisse quelconque, d'autant moins que les écoles primaires vont reprendre à partir du 26, et les collèges et lycées la semaine suivante. Je ne vois pas comment on peut espérer une baisse massive d'ici fin mai, compte tenu de ce qu'on a vu jusque-là de l'effet des mesures."

17:26 - 90 millions de dose Pfizer supplémentaires pour l'Hexagone La laboratoire Pfizer a annoncé ce matin dans un communiqué que la Commission européenne avait activé une option de 100 millions de doses supplémentaires. Cette nouvelle commande porte à 600 millions le nombre de doses Pfizer qu'attend l'Union européenne pour cette année. Les vaccins seront répartis au prorata de la population, la France recevra 15% des livraisons soit 90 millions de doses. La moitié de cette dotation est attendue pour le premier semestre.

16:59 - Une nouvelle fonctionnalité pour TousAntiCovid L'application TousAntiCovid gagne une nouvelle fonctionnalité avec la mise à jour de ce 19 avril. Non seulement de notifier les utilisateurs de leur contact avec une personne positive et de proposer un accès facile aux attestations de déplacement, l'application regroupe désormais les preuves des tests PCR positifs ou négatifs et les attestations de vaccination. Ce carnet numérique doit faciliter les voyages en justifiant des documents nécessaires pour se déplacer sans risque. Il ne s'agit pour l'heure que d'une expérimentation d'un mois pour les voyageurs à destination de la Corse et bientôt des territoires d'Outre-mer. La mise à jour devrait être effective à parti de 18h ce lundi.

16:27 - Le département des Bouches-du-Rhône toujours frappé par l'épidémie Le taux d'incidence des Bouches-du-Rhône flambe en comparaison de la moyenne régionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec 520 cas pour 100 000 habitants contre 395. Le département représente à lui seul la moitié des hospitalisations et des admissions en réanimation comptées dans la région. Dans son dernier bilan, Santé publique France recense 1523 personnes hospitalisées dans les Bouches-du-Rhône dont 68 patients admis hier et les réanimations accueillent 345 malades, 17 entrées ont été enregistrés sur la journée du 18 avril. A l'échelle régionale ces indicateurs s'élèvent à 3251 pour les hospitalisations et 572 pour les réanimations.

15:56 - Les syndicats d'enseignants redoutent les conditions et les conséquences de la rentrée scolaire A une semaine de la rentrée scolaire en présentiel pour les élèves de maternelle et de primaire, les syndicats de professeurs ne sont pas rassurés. Ils ignorent encore le nouveau protocole sanitaire et le nombre important de contaminations quotidiennes est pour eux le signe que l'heure n'est pas à la réouverture des écoles. "Il aurait peut-être fallu reporter la rentrée des maternelles-primaires en présentiel, comme celles des collèges-lycées. [...] Après le premier confinement, on était favorables au retour en classe car le pic épidémique était passé mais là, la situation est totalement différente. D’autant qu’on sait maintenant que les enfants véhiculent aussi le virus" a réagit Laurent Hoefman, président du Syndicat national des écoles, sur BFMTV. Une réunion est prévue jeudi entre les syndicats et le ministère de l'Education pour établir les mesures sanitaires. "Ca nous laissera ensuite seulement 24 heures pour organiser la rentrée. On avait trois semaines pour y réfléchir mais le gouvernement s’y prend au dernier moment et pour l’instant on est dans le flou" a regretté Guislaine David, porte-parole du SNUipp-FSU.

15:28 - Quatre centres de vaccination éphémères à Strasbourg A Strasbourg, quatre centre de vaccination éphémères vont ouvrir dans les quartiers de la Meinau, Polygone, Hautepierre et Elsau, dans les prochaines semaines rapporte France 3 Grand Est. L'ARS et la préfecture ont expliqué dans un communiqué que l'objectif de ces ouvertures est de "rapprocher des centres de vaccination les habitant∙e∙s les plus éloigné∙e∙s des circuits de santé", en particulier les personnes de plus de 60 ans. Les créneaux pour recevoir le vaccin seront également accessibles aux personnes âgées entre 50 et 59 ans atteintes de comorbidité sur présentation d'une ordonnance, aux personnes atteintes de pathologies à très haut risque de tout âge également sur ordonnance et aux professionnels de santé. Le centre de Hautepierre sera le premier à ouvrir dès le 20 avril pour quatre jours, suivront le centre de Polygone à parti du 27 avril, celui de Meinau le 4 mai et Elsau le 11 mai.

14:56 - Le mystère du "Covid long" sans réponse Les interrogations soulevées par les cas de "Covid longs" restent encore sans réponse. La journaliste Pascale Santy explique dans un épisode du podcast "L'heure du Monde" que l'Office national des statistiques anglais estime que 10% des personnes ayant contracté le Covid-19 présentent des symptômes persistants douze semaines après l'infection. Un public semble être plus vulnérable "plutôt des jeunes, plutôt des femmes avec des profils allergiques", explique la journaliste santé. La maladie est d'autant plus difficile à traiter qu'elle revêt des formes multiples et différentes selon chaque patient. Les symptômes causés par le "Covid long" peuvent aller des troubles la de mémoire, de la concentration, des troubles cutanés à des douleurs articulaires, des symptômes digestif ou d'anxiété. Mais une choses revient systématiquement chez les personnes malades, une fatigue importante majorée après chaque effort. La journaliste précise qu'une cinquantaine de symptômes ont été listés par une cohorte de médecins.

14:22 - Dans les Hauts-de-France le taux d'incidence descend à 414 cas La diminution du taux d'incidence se poursuit dans les Hauts-de-France, avec 414 cas enregistrés le 15 avril. Dans les hôpitaux, la pression reste forte et les services continuent d'accueillir de nouveaux patients. Les derniers chiffres de Santé publique France évaluent à 3518 le nombre de personnes hospitalisées dont 92 admises hier. En réanimation, 715 lits sont occupés et 36 malades ont rejoint les services dimanche 18 avril. Les hôpitaux déplorent 7932 décès liés au coronavirus depuis le début de l'épidémie, c'est 11 de plus en 24 heures. En revanche 31246 personnes ont guéri et sont sorties des établissements de santé, c'est 56 de plus.

13:53 - Les variants brésiliens et sud-africains sont déjà présents en métropole Le variant britannique est majoritaire en France, sa contagiosité et sa capacité entraîner des formes sévère de la maladie sont avérés, mais les variants sud-africain et brésiliens même si c'est à moindre échelle sont également présent sur le territoire métropolitain comme le rappelait, hier sur France Info, le directeur de recherche au CNRS, Samuel Alizon. Le spécialiste des maladies infectieuses a fait le point sur les complications que représentait chacune des mutations. "Sur le moyen ou le long terme, les variants détectés en Afrique du Sud et au Brésil, posent pas mal de questions, notamment parce qu'ils semblent échapper à l'immunité naturelle et à l'immunité de certains vaccins". Le chercheur se questionne toutefois sur la logique des mesures. "Il y a un peu un décalage entre ces effets d'annonce sur les quarantaines imposées aux voyageurs et l'absence d'annonce vis à vis du variant V1, dit britannique, avec la réouverture des écoles dans une semaine où là, on ne sait pas trop ce qui est prévu", remarque-t-il.