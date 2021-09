"DIRECT. Coronavirus en France : 7 373 nouveaux cas, 50 millions de primo-vaccinés"

COVID. Les chiffres liés au coronavirus en France continuent de baisser même si certains spécialistes scrutent l'arrivée de l'automne avec attention. Le cap des 50 millions de primo-vaccinés a par ailleurs été atteint dans l'Hexagone, avec quelques semaines de retard.

18:34 - 50 millions de primo-vaccinés en France C'est fait. Sur ses réseaux sociaux, le président de la République a annoncé, avec une vidéo qui reprend les moments forts de la vaccination en France, que 50 millions de Français avaient reçu au moins une dose de sérum contre le Covid-19. Le gouvernement avait initialement misé sur la fin août pour atteindre ce cap. Il aura fallu attendre quelques semaines supplémentaires pour le franchir. pic.twitter.com/T4yjoGRb4D — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 17, 2021

18:11 - Houseparty, c'est fini Elle avait fait les joies des confinés pendant la crise sanitaire de coronavirus en France. Houseparty, la plateforme de vidéoconférence ne sera plus d'ici peu. Elle cessera d’émettre dans quelques semaines, en octobre. C'est dans une note de blog, Epic Games, dont Libération se fait l'écho, que le retrait de l'application a été annoncé. Par ailleurs, il est désormais impossible de la télécharger, et ce depuis le 9 septembre. "L’équipe de Houseparty s’emploie à imaginer de nouvelles manières d’avoir des interactions sociales à la fois marquantes et authentiques sur un plan virtuel", précise le distributeur américain. Et de conclure, avec philosophie : "Nous espérons que les souvenirs que vous y avez créés resteront gravés en vous pour toujours."

17:40 - Le successeur de Didier Raoult sera connu en 2022 Les six membres fondateurs de l'IHU Méditerranée Infection et la présidente de l'Institut dirigé par Didier Raoult ont acté vendredi 17 septembre le lancement du recrutement d'un successeur au professeur controversé, qui sera désigné au plus tard le 30 juin 2022.

14:00 - Confinement prolongé en Nouvelle-Calédonie Le confinement en Nouvelle-Calédonie en vigueur depuis le 6 septembre est prolongé jusqu’au 4 octobre, de même que le couvre-feu, ont annoncé vendredi les autorités de l’archipel, alors que sept décès dus au Covid-19 ont été enregistrés pour la seule journée de jeudi. Le couvre-feu de 21H00 à 05H00 est lui aussi prolongé jusqu’à la même date.

12:30 - Covid-19 : plaintes en Guadeloupe contre les menaces de mort et les insultes Les autorités sanitaires et la préfecture de Guadeloupe ont déposé une dizaine de plaintes face à la multiplication d'insultes et de menaces de mort pour leur gestion de la crise sanitaire. Alors que la quatrième vague a été meurtrière dans l'archipel depuis le mois de juillet et a entraîné un reconfinement début août, le parquet a été saisi part des autorités sanitaires et préfectorales.

11:45 - Vaccin : bientôt 50 millions de premières injections Depuis le début de la campagne de vaccination en France, 49 915 552 personnes ont reçu au moins une injection (soit 74% de la population totale) et 47 222 749 personnes ont désormais un schéma vaccinal complet, ce qui représente 67% de la population totale.

11:30 - Le nombre de malades à l'hôpital faiblit 9 297 malades sont actuellement hospitalisés contre 9.555 mercredi. La maladie a emporté 65 personnes en 24 heures (79 la veille) portant le bilan total à 115 894 morts depuis le début de l'épidémie.

11:15 - La pression hospitalière se réduit en France Les services de soins critiques qui soignent les cas les plus graves comptent 1 952 personnes, dont 103 admises ces dernières 24 heures, contre 1 959 la veille, selon les chiffres publiés par Santé Publique France. Ce chiffre était passé mercredi sous la barre de 2 000 patients pour la première fois depuis le 17 août.

10:45 - Covid-19 : les chiffres continuent de baisser en France Le jeudi 16 septembre, les chiffres des contaminations se sont encore améliorés, avec 8.128 nouveaux cas enregistrés contre 10.969 il y a une semaine. Le taux de positivité, qui mesure la proportion de cas positifs par rapport au nombre de personnes testées, est également en baisse, à 1,8%, soit le niveau le plus bas depuis le 17 juillet (1,6%).

09:40 - 3 299 classes fermées pour cause de Covid D'après le point de situation hebdomadaire communiqué par le ministère de l'Éducation, 3299 classes sont actuellement fermées en France, sur 527.000 (0,63%). Au total, 16 structures scolaires sont fermées, dont 15 écoles et 1 collège (0,027%). Sur les sept derniers jours, 9748 cas de Covid-19 ont été recensés parmi les élèves, et 439 chez les personnels.