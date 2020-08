"DIRECT. Coronavirus en France : 7 379 nouveaux cas, bilan le plus lourd depuis mars"

COVID FRANCE. La circulation du coronavirus continue de se propager en France à une vitesse inquiétante. Vendredi 28 août, 7 379 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures, soit le bilan le plus élevé depuis mars.

19:55 - 17 départements en vulnérabilité élevée La liste des départements qui présentent une accélération de la circulation du coronavirus s’allonge. Au nombre de 15 hier, le nombre de départements en situation de vulnérabilité élevée est passé à 17 ce vendredi, précise Santé publique France dans son dernier bilan. Sont concernés : Martinique, Guadeloupe (dont Saint-Martin et St-Barthélémy), Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Gironde, Guyane, Hauts-de Seine, Hérault, Loiret, Paris, Rhône, Sarthe, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val d’Oise, Var, Vaucluse. 19:46 - Six nouvelles admissions en réanimation Outre le nombre de nouveaux cas de coronavirus et le taux de positivité des tests, le bilan des réanimations est aussi en hausse, selon les dernières données de Santé publique France. Ce vendredi, six nouvelles admissions en réanimation ont ainsi été enregistrées en 24 heures. 19:36 - Le taux de positivité des tests en hausse Ce vendredi, selon le dernier bilan de l’épidémie de coronavirus en France, le taux de positivité des tests est passé à 3,9%, soit 0,1 point de plus que la veille. Un chiffre qui tend à confirmer l’accélération de la circulation du virus sur le territoire. 19:25 - Le Loiret, département le plus touché de la région Centre-Val de Loire Du 18 au 24 août, la région Centre-Val de Loire a enregistré 680 cas positifs au coronavirus, dont 317 dans le Loiret, contre 31 dans le Cher, 95 en Eure-et-Loir, 18 dans l’Indre, 157 en Indre-et-Loire 62 en Loir-et-Cher, rapporte l’Agence régionale de santé. Le Loiret affiche également le plus haut taux de positivité des tests, qui s’élève à 3,30%, contre 1,60% dans le Cher, 2,90% en Eure-et-Loir, 1% dans l’Indre, 2,10% en Indre-et-Loire et 2,80% en Loir-et-Cher, soit une moyenne à l’échelle de la région de 2,60%. 19:17 - Neuf départements au dessus du seuil de vigilance Dans ce contexte de rebond de l’épidémie de coronavirus, 78 départements ont dépassé le seuil de vigilance, à savoir un taux d’incidence de 10 cas pour 100 000 habitants, rapporte Santé publique France dans son dernier point de situation. Neuf départements ont également franchi le seuil d’alerte (50 cas/100 000 habitants). 19:06 - Un reconfinement pas "totalement exclu" selon Emmanuel Macron Lors d’une séance de questions-réponses à la presse, qui s'est tenue ce vendredi, le chef de l’État a évoqué l’hypothèse d’un éventuel reconfinement de la population en cas d’aggravation de l’épidémie de coronavirus, sans l’écarter. "Je n'aurais pas beaucoup appris de ce que nous venons de vivre depuis huit mois pour vous dire que je l'exclus totalement, mais nous nous mettons en situation de tout faire pour l'empêcher", a affirmé le président. 18:59 - À Perpignan, deux jeunes admis à l'hôpital ces dernières 48 heures Les 20-39 ans forment une bonne partie des nouveaux cas positifs au coronavirus dans les Pyrénées-Orientales, comme dans toute la France, indique L’Indépendant. Et certains développent des formes sérieuses de la maladie. À Perpignan, le média indique que deux jeunes de 20 et 30 ans ont été admis à l'hôpital ces dernières 48 heures pour des cas de Covid-19. 18:44 - Interdiction de danser dans les bars et les lieux publics de l’Hérault Dans l’Hérault, la préfecture vient d’interdire par arrêté, ce vendredi 28 août, de danser dans les bars, tous les établissements accueillant du public ainsi que dans les lieux publics, qu’ils soient couverts ou non, rapporte Ouest-France. L’arrêté est valable jusqu’au 15 septembre. La préfecture évoque de “nouvelles mesures de protection” à propos de ces dernières restrictions, valables jusqu’au 15 septembre. 18:30 - Le coronavirus peut-il survivre sur les cheveux ? Puisque le coronavirus peut se trouver sur nos mains, qu’en est-il lorsque l’on passe celles-ci dans nos cheveux ? Le site Doctissimo fait le point avec le docteur Gérald Kierzek, médecin urgentiste. Selon lui, il ne faut pas s’inquiéter : “Les virus ne vivent pas tout seuls, ils se développent avec un hôte vivant. Cela veut dire qu’il faut qu’ils passent d’une personne malade ou asymptomatique, mais en tout cas infectée, à une autre personne. Quand ils sont sur des supports inertes - les cheveux sont de la matière vivante, mais la kératine autour est inerte -, les risques de contamination sont très faibles.” 18:20 - L’ARS va lancer un recrutement massif de 249 médecins étrangers Afin de faire face au manque de praticiens hospitaliers en Guyane, la directrice générale de l’ARS Guyane a lancé les procédures pour le recrutement de 249 médecins hors de l’Union européenne afin qu’ils viennent exercer dans les différents établissements hospitaliers de Guyane, rapporte le site outremers360.com. Des postes de médecins,de sages-femmes, de chirurgiens ou encore de pédiatres seront bientôt ouverts, précise le média. 18:00 - 11 tests positifs au coronavirus sur 1 263 effectués à Pornic L'Agence régionale de santé a dévoilé les résultats de la campagne de dépistage coronavirus, effectuée durant trois jours à Pornic, indique Actu.fr. Elle a permis de tester 1 263 personnes (contre 1 265 annoncé en début de semaine). Sur les 1263 tests effectués, 11 ont été positifs, soit un taux de positivité de 0,87%, ce qui est en dessous de la moyenne départementale, précise le média. 17:40 - Le Tour de France, un danger pour la propagation du virus ? Le règlement du Tour du France stipule désormais qu’une équipe peut être exclue en cas de détection de deux cas positifs en sept jours parmi le personnel accrédité. Mais comment pourrait se propager le virus au sein d’un peloton ? "Vous avez les très petites gouttelettes de sueur, dont on ne sait pas encore si elles sont porteuses de charges virales, mais vous avez aussi les grosses gouttelettes de sueur qui retombent plus vite au sol mais qui, elles, peuvent contenir le virus. Si vous vous trouvez dans la roue d'un coureur malade qui tousse ou éternue, vous pouvez être contaminé jusqu'à une distance de 20 mètres", explique le chercheur Bert Blocken, à l’origine d’une étude sur le sujet, interrogé par Le Parisien. 17:20 - Quelles sont les régions les plus touchées par le coronavirus ? L'Île-de-France et PACA sont les régions principalement touchées par la pandémie de Covid-19. Pas moins de 14 départements présentent une incidence (proportion de nouveaux cas rapportés à la population) au-dessus du seuil d'alerte de 50 pour 100.000 habitants, dont cinq en Île-de-France et trois en Provence-Alpes-Côte d’Azur, précise BFMTV. 17:00 - Une hausse de cas chez l'ensemble des classes d'âge Le nombre de cas positifs au coronavirus a poursuivi sa "progression exponentielle" la semaine dernière, en augmentation de 58%, plus rapide que celle du taux de dépistage (+32%), indique BFMTV. Si cette hausse est plus rapide chez les jeunes adultes (+86% chez les 20-24 ans, +65% chez les 25-29 ans), elle concerne "l'ensemble des classes d'âge", souligne l'agence sanitaire. Par exemple, 43% de cas en plus sont recensés chez les 65-74 ans et 13% en plus chez les personnes âgées d'au moins 75 ans. 16:40 - Les personnes symptomatiques désormais majoritaires parmi les nouveaux cas Pour la première fois depuis le début de la pandémie de coronavirus, les patients symptomatiques du Covid-19 étaient majoritaires la semaine dernière parmi les personnes testées, selon les données de Santé publique France. BFMTV rapporte que jusqu'ici, les cas positifs étaient en plus grande partie des "porteurs sains". L'institut a enregistré près de 51% des cas positifs symptomatiques, contre 48% la semaine précédente, précise le média. 16:20 - Angela Merkel s’attend à une aggravation de la situation sanitaire "dans les prochains mois" Comme bon nombre d’autres pays européens, l’Allemagne est confrontée à une hausse des cas de Covid-19 ces dernières semaines, rapporte BFMTV. Elle enregistre en moyenne autour de 1 500 nouveaux cas quotidiennement, le taux le plus haut depuis fin avril. La chancelière allemande a annoncé, ce vendredi 28 août 2020, s'attendre à une évolution de la pandémie de nouveau coronavirus "encore plus difficile" dans les prochains mois, en automne et hiver. 16:00 - Le vaccin contre le coronavirus, obligatoire pour tous ? Une fois trouvé et commercialisé, le vaccin contre le Covid-19 sera-t-il obligatoire ? Olivier Véran, jeudi 27 août au matin à l'occasion de la conférence de presse, à fait face à cette question d'un journaliste. "Sur l'obligation vaccinale, je ne peux pas vous répondre. Il faut d'abord une recommandation de la Haute autorité de santé, de l'ANSM et du Haut conseil en santé publique. Je n'ai pas les clés pour répondre à cette question prématurée", a répondu le ministre de la Santé. 15:40 - Un remède pour chat pour lutter contre le coronavirus ? Des scientifiques croient à l'efficacité d'un traitement pour chats pour lutter contre le Covid-19, comme l’indique l’Essentiel. La maladie qu'il combat est en effet le fruit d'un autre coronavirus qui touche les félins. Le GC376 sert précisément à soigner une infection intestinale qui touche entre 5 et 10% des félins. 15:20 - Nouveau foyer de contamination au coronavirus dans un bar-restaurant de Poitiers Dix clients d'un bar-restaurant de Poitiers ont été testés positifs au Covid-19 cette semaine, indique France Bleu. Le média précise qu’ils avaient célébré à la mi-août une soirée d'anniversaire dans un établissement du centre-ville. "L'entourage de la personne en question a été testé et les gens présents à cette table lors de l'anniversaire se sont tous révélés positifs", ont précisé les autorités. Par précaution et afin de limiter la propagation du coronavirus, deux salariés de l'établissement qui avaient servi cette table ont été dépistés et placés en quatorzaine à leur domicile. 15:00 - En raison du coronavirus, le Lot-et-Garonne passe à l’orange Suite à la découverte de trois foyers épidémiques distincts et d’un nombre de cas positifs en constante augmentation, le Lot-et-Garonne est désormais sous vigilance depuis le 15 août. Le site fr.media7 indique que dans son décompte hebdomadaire, l’ARS Nouvelle-Aquitaine annonce 59 cas positifs supplémentaires du 15 au 21 août et 70 nouveaux cas la semaine dernière. Le Lot-et-Garonne apparaît de ce fait en deuxième position sur la liste des hospitalisations, avec 10 patients admis en secteur hospitalier au 26 août. LIRE PLUS

Alors que le Covid-19 rebondit désormais nettement en France, le Premier ministre Jean Castex a tenu une conférence de presse jeudi matin pour un point sur l'épidémie, depuis Matignon. Le chef du gouvernement a notamment annoncé que 19 départements supplémentaires étaient désormais classés en "zone de circulation active du virus", en plus de Paris et des Bouches-du-Rhône, ce qui porte le nombre de départements dans le rouge à 21. Voici la liste de ces départements : Paris, Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Essonne, Yvelines, Seine-et-Marne, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Bouches-du-Rhône, Rhône, Gironde, Haute-Garonne, Hérault, Gard, Var, Alpes-Maritimes, Sarthe, Guadeloupe, Martinique, Guyane.

Dans les 21 départements classés rouges, aucune restriction spécifique n'est généralisée, mais les préfets peuvent au cas par cas prendre des mesures supplémentaires. C'est le cas dans les Bouches-du-Rhône, où les bars et restaurant doivent désormais fermer à 23 heures à Marseille. Dans ces départements, les préfets ne peuvent plus accorder de dérogation pour des rassemblements avec plus de 5000 personnes. Les masques sont aussi obligatoires désormais à Marseille, Toulouse et à Paris. Un arrêté préfectoral ordonne le port du masque également à Strasbourg à partir de ce samedi 29 août, ainsi que dans une douzaine de communes du Bas-Rhin, même si le département, lourdement touché en mars et avril dernier, ne figure pas en zone rouge. Dans ses bilans quotidiens, Santé publique France classe par ailleurs un certain nombre de départements en "vulnérabilité modérée ou élevée". Une carte des taux d'incidence les plus élevés est aussi présentée en bas de notre article.

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Santé Publique France est attentif à un indicateur qui permet de suivre l'évolution du Covid-19 en France : le taux d'incidence. Plus solide que le taux de positivité des tests qui donne un aperçu à un instant T, ce taux représente le nombre de nouveaux cas de coronavirus diagnostiqués par test PCR "survenus sur les 7 derniers jours dont les données sont consolidées", rapporté au nombre d’habitants. Le seuil d'alerte a été fixé à 50 pour 100 000 habitants. L’incidence hebdomadaire atteint les 24,2 cas / 100 000 habitants, selon le dernier bilan national du 20 août. La carte ci-dessous rend compte de la situation dans tous les départements français.

Derniers articles sur le coronavirus