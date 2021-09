"DIRECT. Coronavirus en France : 9 144 nouveaux cas, un rebond prévu à l'automne ?"

16:57 - Les Yvelines, département le moins vacciné de France

Alors que la vaccination contre le Covid-19 semble atteindre son plafond et que des centres pourraient fermer d'ici les prochaines semaines, tous les départements ne connaissent pas le même niveau de couverture vaccinale. Ainsi, selon les données de Santé publique France au lundi 13 septembre 2021, c'est à Paris que la plus grande part de la population a au moins reçu une dose (90,4%). Suivent les Hautes-Pyrénées (84,8%), les Côtes d'Armor et le Lot avec 84,5%. En revanche, à l'opposée et hors DOM-TOM, ce sont les Yvelines qui sont le plus en retard avec uniquement 61,2% de la population département ayant reçu au moins une dose, juste derrière l'Ain (61,6%) et l'Essonne (63,4%).