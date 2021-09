"DIRECT. Coronavirus en France : 9 966 nouveaux cas, une situation tendue en PACA"

COVID. Alors que le nombre de cas journaliers de coronavirus en France repasse sous la barre des 10 000, témoignant d'une amélioration de la situation sanitaire dans le pays, la situation reste tendue dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA). Les infos.

19:06 - Agnès Buzyn, ex-ministre de la Santé, mise en examen La nouvelle vient de tomber. Pour la première fois depuis le début de l'épidémie de Covid-19, la gestion gouvernementale de la crise sanitaire en France connaît ses premiers déboires avec la mise en examen d'Agnès Buzyn par la Cour de Justice de la République (CJR), au motif d'une "mise en danger de la vie d'autrui", rapporte l'AFP dont Le Monde se fait l'écho. Elle est également placée sous statut de témoin assisté pour des faits "d'abstention volontaire de prendre les mesures à combattre un sinistre", précisent Les Echos. L'ex-ministre de la Santé était en poste au début de la crise sanitaire avant de quitter son ministère pour se lancer dans la course à la mairie de Paris. On lui reproche - entre autres - d'avoir minimisé la portée de la pandémie de Covid-19. En janvier 2020, elle avait notamment déclaré que "les risques de propagation du coronavirus dans la population sont très faibles", avant de se rétracter deux mois plus tard en expliquant avoir quitté son ministère "en pleurant", parce qu'elle savait "que la vague du tsunami" était en passe de déferler avec la suite que l'on connaît. Cette première mise en examen pourrait être la première d'une longue série...

17:08 - Et si le vaccin contre le Covid-19 passait à l'avenir par le nez ? Deux pschits et puis s'en va. Cette solution par spray nasal pourrait révolutionner la recherche contre le Covid-19 en France. L'Institut national de la recherche agronomique (Inrae) et l'Université de Tours ont publié, ce vendredi, des résultats encourageants sur leurs travaux autour d'un vaccin nasal. "Les tests pré-cliniques menés en laboratoire démontrent l’efficacité du vaccin candidat après deux immunisations par voie nasale espacées de 3 semaines, tant en termes de réponse immunitaire que de neutralisation précoce du virus original et de ses variants, bloquant tout risque de contamination par un individu vacciné", ont même précisé les deux établissements dans un communiqué. Mais il faudra être patient, les chercheurs ne prévoient pas une mise sur le marché avant 2023.

16:51 - Le pass sanitaire obligatoire pour les soirées étudiantes Avant de faire la fête ou de se rendre à un week-end d'intégration, les étudiants devront présenter un schéma vaccinal complet contre le Covid-19, un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72 heures, ou encore un certificat de rétablissement, rapporte La Voix du Nord. "Nous avons décidé de ne pas interdire ces évènements, ce qui aurait pu générer des fêtes sauvages où aucun contrôle des mesures sanitaires n'est possible. Et c'est ce qui a parfois eu lieu l'an dernier", a expliqué la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal à 20 Minutes. De plus, une jauge maximale de 75 % de la capacité d'accueil du lieu devra être respectée pour ces fêtes, où le port du masque ne sera pas obligatoire mais "recommandé", précisent nos confrères.

16:03 - Paris connaît le record de vaccination en France Presque 100 % ! À Paris, 97,8% des adultes sont complètement vaccinés, selon les derniers chiffres du mardi 7 septembre. La capitale figure désormais comme le département le plus vacciné contre le coronavirus. En comptant les personnes non majeures, le pourcentage s'élève de son côté à 84,6% de la population. Selon nos confrères d'Actu.fr, plus d'1,8 million de Parisiens déclarent désormais un schéma complet de vaccination. En effet, 53,8% des 12-17 ans ont déjà reçu leur doses de vaccin, alors qu'ils viennent tout juste d'être éligibles à la vaccination. Une bonne nouvelle pour un des départements les plus denses de France, qui a été lourdement frappé par la crise sanitaire liée au Covid-19.

15:17 - Qu’est-ce que l’immunité "surhumaine" ? Voilà un terme bien original qui a fait son apparition récemment chez les chercheurs américains. Cette fois, on ne parle plus d’immunité collective ou vaccinale, non il s’agit bien de l’immunité "surhumaine". Que faut-il comprendre dans ce terme ? Dans une étude publiée dans Science, relayée par l’Express, les chercheurs utilisent ce mot pour désigner un patient avec un nombre d’anticorps très élevé et donc qui résisterait même à la puissance des vaccins. Cela concernerait majoritairement, selon la virologue Theodora Hatziioannou, les personnes ayant été contaminées par la première souche du Covid-19, puis vaccinées ensuite par un vaccin dit ARN messager.

14:32 - Le vaccin mettra-t-il fin à la crise sanitaire en Europe ? Pas certainement, répond l’OMS Si la situation s’améliore un peu en France, il faut rester prudent. C’est du moins le message que l’OMS a voulu faire passer, ce vendredi. En Europe, la vaccination avance bien, mais les variants risquent de prendre le dessus sur les contaminations. Désormais, le directeur Europe de l’OMS Hans Kluge appelle les pays à "anticiper pour adapter nos stratégies de vaccination". Désormais, un des axes importants est de répondre assez vite à la question des doses supplémentaires. Et à l’international, l'OMS encourage les pays à atteindre l'objectif de vacciner plus de 70% de la population mondiale.

13:47 - L’EMA approuve deux sites de production supplémentaires pour le vaccin Pfizer L’Agence européenne des médicaments (EMA) a approuvé deux nouveaux sites de production pour le vaccin Pfizer/BioNTech contre le coronavirus, comme le rapporte Sud Info. Au total, ces deux sites devraient être en mesure de produire 50 millions de doses supplémentaires d’ici la fin de l’année, selon un communiqué de presse publié jeudi 9 septembre. Les deux sites se situent en Allemagne : un, de Sanofi-Aventis Deutschland, à Francfort-sur-le-Main et l’autre, de Sigfried Hameln, à Hamelin. Nos confrères rappellent que l’EMA avait déjà donné son feu vert, fin août, pour des capacités de production supplémentaires du vaccin anti Covid-19 à Saint-Rémy-sur-Avre en France et à Marburg en Allemagne.

13:07 - Devant la Cour de justice, l'ancienne ministre Agnès Buzyn devra rendre des comptes ce vendredi Sa gestion du début de la crise sanitaire a été contestée de nombreuses fois. Ce vendredi 10 septembre, l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn se tient devant la Cour de justice pour justifier ses actions aux premiers mois de la crise sanitaire, au début de l'année 2020. Elle pourrait, à terme, être mise en examen pour "mise en danger de la vie d'autrui". "Il est bon qu'une ex-ministre vienne tout de même s'expliquer devant la justice sur son attitude face à une crise qui a eu des conséquences très graves", a réagi le député de La France insoumise, Alexis Corbière, sur le plateau de France 2.