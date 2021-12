"DIRECT. Coronavirus en France : à la veille du Nouvel An, le variant Omicron désormais majoritaire en France"

COVID. Alors que la France s'apprête à fêter l'arrivée de la nouvelle année, le variant Omicron du Covid-19 est désormais majoritaire dans le pays, selon Santé publique France. Avec plus de 206 000 nouvelles contaminations au coronavirus en 24 heures, plusieurs grandes villes dont Paris ont annoncé le retour du port du masque obligatoire dans l'espace public dès aujourd'hui.

En direct

11:54 - 95 000 policiers et gendarmes mobilisés en France pour la soirée du Nouvel An Face à la montée de l'épidémie de Covid-19, 95 000 policiers et gendarmes sont mobilisés en France, dont 9 000 à Paris, pour la nuit du Nouvel An notamment pour faire respecter l'interdiction de rassemblements à l'extérieur, a indiqué le ministère de l'Intérieur, ce vendredi.

11:32 - Le Rassemblement National ne veut pas se faire "voler la présidentielle" par le Covid-19 Le Rassemblement National (RN) ne veut pas se faire "voler la présidentielle" par le Covid-19. Interrogé sur France 2, ce vendredi, le député et porte-parole du RN Sébastien Chenu a indiqué que "l’actualité Covid tue tout débat possible" ajoutant que "ça arrange beaucoup" Emmanuel Macron "parce que tant qu’on parle du Covid, on ne parle pas d’autre chose". "On a le sentiment que le débat est réduit à l’actualité liée au Covid, c’est un sentiment qui à mon avis donne satisfaction au président de la République, car je pense même qu’il organise ceci, qu’il est très content de cela", a-t-il affirmé.

11:11 - "10% de la population non-vaccinée représente 70% des formes graves", assure un professeur Alors que la campagne de rappel contre le Covid-19 bat son plein en France, une minorité de la population ne souhaite toujours pas se faire vacciner. Selon le Pr André Grimaldi, professeur émérite de diabétologie, "le rappel protège contre les formes graves" du virus même du variant Omicron, a-t-il assuré sur LCI. "Or ce qui compte, c'est le nombre de patients à l'hôpital. Il y a 10% de la population non vaccinée, mais elle représente 70% des formes graves. Le vaccin n'est pas parfait, mais c'est l'outil le plus efficace que nous ayons", a-t-il ajouté.

10:48 - Martin Hirsch estime que "ça va tanguer" dans les hôpitaux parisiens à cause d'Omicron Dans une interview aux Echos, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, Martin Hirsch, craint une désorganisation du système hospitalier avec l'arrivée du variant Omicron à Paris. Alors que le variant Delta continue "d'entraîner de nombreuses admissions", le variant Omicron, plus contagieux selon l'OMS, fait craindre le pire. "Nous constatons qu'il frappe déjà un grand nombre de soignants (...) le taux d'absentéisme augmente fortement, avec des arrêts maladie qui se multiplient et aucune équipe complète", a-t-il indiqué. "Ça va tanguer" dans les hôpitaux parisiens, a-t-il assuré.

10:33 - Port du masque obligatoire à l'extérieur dans plusieurs grandes villes de France Face à la flambée de l'épidémie de Covid-19 liée au variant Omicron, et pour prévenir les risques liés au réveillon du Nouvel an, le port du masque redevient obligatoire dans l'espace public. A compter de ce vendredi, le masque est exigé pour marcher dans les rues de Paris, mais aussi dans d'autres grandes villes comme Lyon ou presque partout en Île-de-France.

10:22 - Le variant Omicron désormais majoritaire en France Dans son dernier bilan de l'épidémie du Covid-19 publié jeudi 30 décembre, Santé publique France a indiqué que le variant Omicron du coronavirus est désormais majoritaire en France. L'agence affirme que la circulation du variant s'est fortement accélérée la semaine dernière en France (+ 50 %) et que 62,4 % des tests positifs ont "un profil compatible avec Omicron". La tranche d'âge la plus touchée est celle des 20-29 ans, avec 1 770 cas pour 100 000 individus (+ 124 % en une semaine). Le taux d'incidence a dépassé les 1 000 cas pour 100 000 habitants en Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse et Auvergne-Rhône-Alpes.