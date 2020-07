"DIRECT. Coronavirus en France : alertes en Mayenne, en Gironde... L'évolution du Covid inquiète"

CORONAVIRUS. L'évolution de l'épidémie de coronavirus en France s'inscrit dans une mauvaise dynamique, dans plusieurs territoires désormais. Le "seuil d'alerte" a été dépassé en Mayenne, l'ARS s'inquiète en Nouvelle-Aquitaine, des médecins hospitaliers constatent de mauvais signaux à Paris, Marseille... Le point sur le Covid-19 en France.

Le port du masque sera bien imposé en France en lieu public clos pour éviter un rebond du coronavirus en France, avant le 1er août, dès "la semaine prochaine", a annoncé Jean Castex ce jeudi 16 juillet devant les sénateurs. Le Premier ministre a ajouté que a ajouté que "dans les locaux dits professionnels, cela suppose une évolution des protocoles sanitaires régissant les activités concernées". Le chef du gouvernement a procédé en moins de 24 heures à un revirement qui interroge. Mercredi, dans Le Parisien, il indiquait : "Le port du masque sera rendu obligatoire dès le 1er août dans les commerces et les lieux recevant du public. Si on constatait avant cette date que l’épidémie reprenait, on avancerait cette échéance mais ce n’est pas la peine d’angoisser la population". La liste des lieux publics concernés sera communiquée dans les prochains jours.

Des signes de rebond sont aussi constatés par les médecins hospitaliers, Olivier Véran, ce jeudi 16 juillet, a notamment évoqué les dernières remontées des hôpitaux parisiens. "Les appels à SOS Médecins, le nombre d'appels au SAMU, le nombre d'admissions à l'hôpital et nous assistons dans certains hôpitaux parisiens à des signaux faibles de reprise épidémique", a-t-il expliqué sur France Inter. "Nous voyons environ un patient infecté par le Covid par jour pris en charge dans le service des maladies infectieuses de l’hôpital Bichat, alors que c’était un par semaine après le déconfinement", constatait en début de semaine Yazdan Yazdanpanah, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l’établissement, dans Le Monde. Ce mercredi, Annie Levy-Mozziconacci, médecin à l’hôpital Nord de Marseille, s'est aussi montrée préoccupée sur BFMTV : "Nous sommes alertés par un petit frémissement de l'augmentation des cas sur l'ensemble du territoire marseillais. Lorsqu'on suit les chiffres publiés, on se rend compte qu'il y a une petite croissance des cas".

Depuis la fin du mois de juin, les experts et le ministère de la Santé a identifié des signes manifestant une dynamique préoccupante. Santé Publique France dans son dernier point hebdomadaire sur l'épidémie a pointé une "nouvelle tendance à l'augmentation de la circulation du virus SARS-CoV-2" en métropole. Le ministère de l'Intérieur indique que désormais, la propagation du Covid-19 concerne davantage toute la façade ouest de la France : le taux de reproduction du coronavirus est de 1,07 En Bretagne, 1,32 en Nouvelle-Aquitaine et 1,52 en Loire-Atlantique. A l'échelle de la France, ce taux de reproduction est de 1,05. Le Grand-Est, très touchée en mars et avril par le Covid-19, semble aujourd'hui épargnée par les rebonds de circulation du virus.

14:45 - Le Covid-19 a fait au moins 584 355 morts Selon un bilan de l’AFP, établi ce jeudi à 6h à partir de sources officielles, le coronavirus a fait au moins 584 355 morts dans le monde depuis le début de l’épidémie. 13 582 690 cas d’infection ont été enregistrés dans 196 pays et territoires, dont 7 414 000 sont considérés comme guéris. Le pays le plus meurtri est les Etats-Unis avec 137 419 décès pour 3 499 291 cas. Ils devancent le Brésil avec 75 366 morts pour 1 966 748 cas, le Royaume-Uni avec 45 053 morts (291 911 cas), le Mexique avec 36 906 morts (317 635 cas), et l’Italie avec 34 997 morts (243 506 cas). Par ailleurs, en Europe, 204 036 décès ont été comptabilisés pour 2 889 954 cas.

14:35 - Port du masque : "si ce n'est pas obligatoire, les gens ne le font pas" Le Docteur Richard Handschuh, membre du syndicat de médecins généralistes MG France, a estimé sur RTL qu’il faut que le port du masque "soit systématique" et "que les gens prennent l'habitude". Selon lui, "si ce n'est pas obligatoire, les gens ne le font pas. Nous demandons à ce que les gens mettent le masque dans toutes les circonstances où il y a du brassage pour que la transmission se fasse le moins possible." Aussi, afin de pallier la propagation du virus, le dépistage "doit être un réflexe. On a les armes pour dépister. À chaque fois qu’on en détecte un c’est une victoire pour éviter la propagation du virus", a-t-il certifié.

14:25 - Deux nouveaux sites de prélèvements en Mayenne Deux nouveaux sites de prélèvements gratuits et sans ordonnance sont à l’étude en Mayenne. "On aimerait les lancer en début de semaine prochaine, mais ça dépendra des ressources disponibles. Nous sommes en train de faire un appel à volontaires au niveau régional", a annoncé Valérie Jouet, directrice de la délégation territoriale de la Mayenne à l’ARS. Un site devrait être installé dans le nord de l’agglomération de Laval et le second à Château-Gontier-sur-Mayenne.

14:15 - Antoine Pélissolo (CHU) : le masque "c'est le vaccin, en attendant le vrai" Antoine Pélissolo, psychiatre et chef de service au CHU Henri-Mondor de Créteil, a estimé sur FranceInfo que le masque "c'est le vaccin, en attendant le vrai." Il a certifié qu’il faudra en porter un "tant qu'on n'a pas de vaccin biologique". "C'est un peu contraignant", mais "cet effort est vraiment minime par rapport aux conséquences pour la santé", a-t-il expliqué. Le médecin a mis en garde : "On commence à voir passer beaucoup de fake news un peu complotistes sur 'Attention, les masques sont dangereux pour la santé !' Des choses comme ça sont absurdes."

14:05 - Pour le directeur des urgences de Colmar, "nous ne sommes pas prêts" pour une 2e vague Emmanuel Macron a certifié "nous serons prêts" à faire face à une éventuelle seconde vague de coronavirus. Yannick Gottwales, directeur des urgences de Colmar, a répliqué sur Europe1 : "Actuellement, ce jour, nous ne sommes pas prêts." Le problème, "ce sont les masques, chirurgicaux ou FFP2", a-t-il expliqué. Le médecin a détaillé : "Pour l’instant, on a très peu de visibilité sur un retour à la normale. Les respirateurs, on a beau vouloir en acheter, vous avez quand même une crise mondiale où tout le monde veut le même matériel en même temps. Il est impossible de répondre. Peut-être qu’en septembre, on y sera. Mais aujourd’hui, non." A Mulhouse, son confrère a affirmé être prêt. "Il y a des problématiques sur les surblouses, tel qu’on en disposait initialement, mais on a trouvé des moyens dérivatifs, notamment des surblouses à manches courtes, avec des surmanches si nécessaire, qui permettent au personnel d’agir en toute quiétude et protection", a assuré Marc Noizet.

13:55 - La France encore dans "une première vague" du Covid-19 Frédéric Adnet, chef du service des Urgences du CHU Avicenne à Bobigny, a commenté sur FranceInter l’augmentation de l’indice R0 en Bretagne, Pays de la Loire, Nouvelle Aquitaine et Provence Alpes Côte d’Azur. Selon lui, cette augmentation "n'est pas une deuxième vague, c'est une première vague. Simplement l’épidémie progresse vers l’ouest et vers le sud, comme aux États-Unis où l'épidémie a progressé de l’est vers l’ouest et du nord vers le sud." Le professionnel de santé a analysé : "Les mesures barrières, le confinement, ça ne tue pas le virus, il est toujours là, on a abaissé un peu la garde en arrêtant le confinement, il est normal que, dans les zones qui n'avaient pas été impactées par le virus, l'épidémie reprenne, c'est quelque chose de complètement attendu. Le virus va aller vers des populations qui ne sont absolument pas immunisées".

13:45 - Un cas de transmission du coronavirus intra-utérine Une étude française, publiée dans la revue scientifique Nature Communications, a confirmé la contamination intra-utérine au Covid-19. Pour ce faire, l’équipe de recherche a analysé le cas d’un bébé, de sexe masculin, né en France en mars et souffrant de symptômes neurologiques associés à la maladie. "Nous avons montré que la transmission de la mère au fœtus est possible via le placenta dans les dernières semaines de grossesse", a expliqué à l’AFP le docteur Daniele De Luca, de l'hôpital Antoine-Béclère de Clamart (Hauts-de-Seine), auteur principal de l'étude. Après une batterie d’examens, il s’est avéré que la charge virale la plus importante a été trouvée dans le placenta. "Il est passé de là, à travers le cordon ombilical, vers le bébé, où il s'est développé", a développé le docteur De Luca. La spécialiste a rappelé : "Le principal message pour les femmes enceintes reste d'éviter l'infection, par le lavage des mains et la distanciation sociale."

13:30 - Le coronavirus tue encore à Paris et en Ile-de-France D'après les dernières données fournies par Santé Publique France, on dénombre dans la région Ile-de-France 7 506 décès au total depuis le mois de mars à l'hôpital, avec 8 morts depuis vendredi et 5 sur la seule journée du mercredi 15 juillet. Actuellement, le média Sortir à Paris rapporte que 243 personnes sont en réanimation (242 vendredi). 3 246 personnes sont hospitalisées en raison du coronavirus. L’âge moyen des malades en réanimation est de 60 ans.

13:26 - Le coronavirus impacte tous les professionnels de santé Dans un avis en date du 15 juillet 2020, l’Académie de médecine a alerté sur les conséquences psychologiques de la crise du Covid-19 sur les professionnels de santé. "Qu’ils travaillent dans des hôpitaux ou des EHPADs, qu’ils occupent des fonctions de médecin, infirmier, aide-soignant, brancardier, manipulateur…, ces personnels ont été soumis à des horaires de travail prolongés associés à des responsabilités accrues, vu l’état préoccupant des patients traités, entraînant fatigue, anxiété et manque de sommeil", est-il écrit. Selon l’académie, "même si chez la plupart d’entre eux ces troubles disparaissent avec le retour à l’activité habituelle et la possibilité de congés, certains gardent fatigue, anxiété et insomnie, qui nécessitent un suivi et un soutien psychologique." Pour pallier ces séquelles, l’Académie a recommandé : "des mesures concernant l’organisation du travail dans les hôpitaux et les EHPADS (recrutement de personnels soignants ; augmentation des rémunérations), pour diminuer le risque de ‘burn out’ et les tensions psychologiques liées à un travail excessif."

13:25 - La Gironde en "vulnérabilité modérée", ça veut dire quoi ? Au sein de la région Nouvelle-Aquitaine, seule la Gironde, particulièrement dense et peuplée, inquiète. France Bleu rapporte que dans le département, les indicateurs frémissent depuis la semaine dernière, entre multiplication des clusters, augmentation de l'activité de SOS Médecins pour suspicion de coronavirus (de 1% à 3%) et quelques hospitalisations de cas de Covid-19 (sans gravité).

13:23 - Le non-port du masque dans les lieux publics clos sanctionné ? Oui Interrogé par FranceInfo sur le port du masque obligatoire dans les lieux publics clos, Gabriel Attal, porte-parole du Gouvernement, a déclaré : "Quand on met en place une obligation, il faut qu'il y ait une sanction en face." Selon lui, "ça paraît être du bon sens et c'est ça qui est en train d'être préparé." Il a indiqué qu’il "y a forcément un travail juridique, technique, qu'on mène le plus rapidement possible pour définir la qualification des lieux, les sanctions." Enfin, Gabriel Attal a certifié que "ce qui est important, c'est le message, c'est qu'il faut dès à présent porter le plus largement et le plus régulièrement possible un masque."

13:10 - Normandie : "tous les indicateurs sont en-dessous des seuils de vigilance" L’ARS Normandie a indiqué, qu’en date du mercredi 15 juillet, "tous les indicateurs sont en-dessous des seuils de vigilance." Toutefois, l’établissement a rappelé l’importance des gestes barrières car "le virus n'a pas disparu". Pour l’heure, six clusters sont toujours en cours dans la région, notamment un dans le quartier du Chemin-Vert à Caen. Suite à l’identification de ce foyer de contamination, un site de prélèvement gratuit et sans ordonnance a été mis en place, à compter de ce jeudi 16 juillet jusqu’au mercredi 22 juillet. [#Coronavirus] Le point sur la situation en Normandie au 15 juillet : https://t.co/2oMkgjbuhw

Les indicateurs sont en-dessous des seuils de vigilance en Normandie.

❗️Pour autant le virus n'a pas disparu, #RestonsPrudents pic.twitter.com/2pb4PwQsUp — ARS Normandie (@ars_normandie) July 15, 2020

12:50 - Campagne de tests en Mayenne : 3 700 prélèvements réalisés depuis lundi Afin de limiter la propagation du coronavirus en Mayenne, l’ARS Pays de la Loire a mis en place deux sites de prélèvement gratuits et sans ordonnance, le premier au gymnase Jacques Chamaret à Laval et le second à la salle polyvalente de L’Huisserie. Depuis lundi, 3 700 tests ont été effectués. Jean-Jacques Coiplet, directeur général de l’ARS Pays de la Loire, a salué un nombre "considérable" qui "montre que le fonctionnement logistique, très important, fonctionne ; et que la population adhère."

12:30 - L'ARS Nouvelle-Aquitaine appelle à "faire bloc contre le coronavirus" En Nouvelle-Aquitaine, dix clusters ont été identifiés comme "en cours" par l’ARS Nouvelle-Aquitaine. L’établissement a appelé à "faire bloc contre le coronavirus". Selon l’ARS, ces cas sont dus au "manque d’application des gestes barrières", soulignant que "la saison propice aux retrouvailles familiales et aux festivités diverses présente un contexte favorable à une reprise active de la circulation du virus en Nouvelle-Aquitaine, région, de surcroît, très touristique". [#COVID19] Point 15 juillet

⚠️De + en + de cas groupés sont constatés en Nouvelle-Aquitaine, appliquons les gestes barrières !

???? 16 nouveaux cas + au 13 juillet

???? 10 clusters en cours (voir communiqué)

???? 64 hospitalisées Covid19

????Lire le communiqué : https://t.co/xp1FHDftji — ARS Nouvelle-Aquitaine (@ARS_NAquit) July 16, 2020