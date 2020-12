"DIRECT. Coronavirus en France : après un plateau, la circulation du Covid-19 en hausse"

10:44 - Pas de pénurie de vaccins, pour le président du Conseil scientifique

Jean-François Delfraissy imagine que la vaccination des "22 millions de personnes plus fragiles" aura lieu jusqu’au mois de mai. Pour le reste de la population, la campagne se terminera "beaucoup plus tard", ajoute-t-il sur BFMTV, ce vendredi matin. "On va d'abord vacciner les personnes les plus fragiles pour éviter les phénomènes de mortalité, qui, je le rappelle, sont liés chez les personnes les plus âgées et les plus fragiles", précise le médecin. Sur les quantités de vaccins disponibles, Jean-François Delfraissy ajoute qu’il n’y aura "pas de pénurie", mais "la production de vaccins va être plus lente que celle qu'on avait imaginé il y a quinze jours ou trois semaines".