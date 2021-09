"DIRECT. Coronavirus en France : baisse significative des nouveaux cas de Covid-19"

COVID. L'épidémie faiblit en France, le nombre des nouveaux cas de contamination est en baisse depuis plusieurs jours. Mais elle n'est pas encore derrière nous. Les dernières infos sur l'évolution du Covid-19 en France.

En direct

14:00 - La modélisation inquiétante de l'Institut Pasteur sur les personnes vaccinées Voilà des prévisions peu rassurantes que met en avant l'Institut Pasteur dans sa nouvelle modélisation du coronavirus publiée ce lundi. Selon l'Institut, "avec le variant Delta, les personnes vaccinées sont moins bien protégées contre l’infection, même si la protection reste très élevée contre les formes graves (...) Plus la population est vaccinée, plus la proportion de vaccinés parmi les cas augmente." Selon le scénario présenté "la moitié des infections pourraient avoir lieu chez des personnes vaccinées. Il est donc important que les personnes vaccinées continuent à respecter les gestes barrières et porter un masque pour se protéger de l’infection et éviter de contaminer leurs proches" explique l'Institut.

13:14 - La Nouvelle-Calédonie se reconfine dès mardi À partir de ce mardi 7 septembre, à midi (heure locale) et durant 15 jours, l'archipel se reconfine comme le rapporte La 1re Nouvelle-Calédonie. Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Louis Mapou, a fait l’annonce ce lundi après l’apparition de trois cas de Covid-19. "Depuis que la pandémie de Covid-19 sévit à travers le monde, la Nouvelle-Calédonie est parvenue à endiguer des épidémies à deux reprises. Et cela, en prenant des mesures fortes et rapides. Aujourd’hui, ce défi se pose à nouveau à nous, une troisième fois."

12:21 - Quatre départements ont un taux d'incidence supérieur à 400 Si on observe les dernières données de Santé publique France sur l'évolution du coronavirus en France, quatre départements sont encore au-dessus des 400 cas pour 100 000 habitants au 5 septembre. Il s'agit des Bouches du Rhône avec 503 cas, la Martinique 475, la Guyane 451 et la Guadeloupe avec 669 cas.

11:30 - On déconfine ce lundi à La Réunion Le confinement paraît loin en métropole ? Ce n'est pas le cas en Outre-mer et à La Réunion. Ce dernier a été officiellement levé en semaine alors que le couvre-feu est repoussé à 21 heures dès ce lundi. Ces mesures de freinage du virus avaient été prises le 31 juillet face à la flambée épidémique. Grâce aux restrictions et "à l’implication des Réunionnais, nous avons écarté pour l’heure le risque d’une flambée épidémique", a déclaré le préfet Jacques Billant au cours d’une conférence de presse.

10:48 - La vaccination des moins de 12 ans "pas à l'ordre du jour" selon Jérôme Salomon Invité de BFM TV ce dimanche soir, Jérôme Salomon (directeur général de la santé) a fermé la porte qu'avait ouvert Emmanuel Macron il y a quelques jours sur la vaccination des moins de 12 ans. "On n’en est pas du tout là. On manque de données scientifiques, les études sont en cours", précisant que la DGS était en "très étroite collaboration avec les pédiatres".

09:33 - Pour Eric Caumes, on se rapproche de "l'immunité collective" Invité de la matinale d'Europe 1 ce lundi 6 septembre, Eric Caumes, chef du service des maladies infectieuses tropicales de l’hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris sur Europe 1 explique dans un premier temps qu'il faudra "vivre avec ce virus". "L’option zéro covid était une chimère. Les pays qui ont adopté cette option sont en mauvaise situation actuellement" analyse-t-il. On se rapproche de l’immunité collective, il faut être serein. On va y arriver progressivement. L’immunité on peut l’acquérir soit de façon naturelle avec la maladie, soit de façon vaccinale en ayant le vaccin. Je recommande plutôt que les gens soient vaccinés."