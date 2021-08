"DIRECT. Coronavirus en France : bientôt la fin de la quatrième vague dans l'Hexagone ?"

COVID. Si la pression hospitalière reste forte en France, la situation sanitaire semble s'améliorer. 74 décès sont à déplorer en 24 heures.

13:15 - Le point sur la campagne de rappel des vaccins Pfizer et Moderna Le 26 août, Olivier Véran a profité de son point presse pour rappeler le calendrier de la campagne de rappel des vaccins contre le coronavirus. Celle-ci concerne les Français âgés de plus de 65 ans et les personnes atteintes de comorbidités. Soit un échantillon de 18 millions de personnes. Les rappels pourront commencer dès le 1er septembre, mais il faudra attendre six mois après la dernière dose. Les vaccins proposés seront Pfizer et Moderna uniquement.

12:30 - Combien de personnes vaccinées contre le Covid-19 en France ? La campagne de vaccination anti Covid-19 se poursuit à un rythme soutenu en France. Au total, 48 356 975 personnes ont reçu au moins une injection (soit 71,7% de la population totale) et 43 490 579 personnes bénéficient d'un schéma vaccinal complet (soit 64,5% de la population totale), détaille La Provence.



11:29 - Les indicateurs restent stables Les principaux indicateurs sanitaires du Covid-19 sont restés stables sur les dernières 24h, comme le rapporte La Provence. En effet, le chiffre des hospitalisations est sur un plateau depuis plusieurs jours, après avoir franchi le seuil de 11 000 patients hospitalisés lundi dernier. Nos confrères rapportent que 11 052 patients sont hospitalisés, dont 2 259 dans les services de soins critiques, selon les chiffres de Santé publique France. De plus, le taux de positivité, qui mesure la proportion de cas positifs au coronavirus par rapport au nombre de personnes testées est repassé sous le seuil de 3% (2,9%).

11:00 - Le vaccin réduit-il la transmission du coronavirus ? Une étude scientifique réalisée en Belgique par Sciensano sur la vaccination contre le Covid-19 montre que les risques de transmission du virus sont très largement réduits entre personnes vaccinées, comme le rapporte RTL. Cette donnée était jusqu'à présent très peu documentée. Nos confrères détaillent que si l’on compare avec deux personnes non vaccinées, le risque de transmission chute jusqu'à 62% lorsque la personne infectée est vaccinée. La diminution est de 85% lorsque le contact à haut risque est vacciné. Enfin, lorsque les deux personnes sont vaccinées, on constate 90% d'infection en moins. L’une des limites de l’étude est que le variant Delta n’était pas encore prédominant au moment des recherches.

10:15 - Plus de 4 486 000 morts dans le monde La pandémie de Covid-19 a fait plus de 4 486 000 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi samedi 28 août par l'AFP à partir de sources officielles. Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 636 720 morts, devant le Brésil (578 326), l'Inde (437 370), le Mexique (257 150) et le Pérou (198 115), rapporte L’Express.

28/08/21 - 20:55 - L'hypothèse d'une "arme biologique" écartée FIN DU DIRECT - Très peu de détails ont fuité concernant le rapport top secret rédigé par le National Intelligence Council (NIC), une organisation qui fédère la communauté du renseignement américain – dont font notamment partie la CIA et le FBI. Dans une note déclassifiée publiée le 27 août (lien en anglais), le NIC déclare toutefois que le nouveau coronavirus "n'a pas été développé en tant qu'arme biologique", et penche plutôt pour l'hypothèse d'une apparition naturelle.

28/08/21 - 20:15 - Davantage de risques de thrombose avec le Covid-19 qu'avec la vaccination Une étude britannique s'est penchée sur les effets secondaires des vaccins contre le coronavirus, et notamment sur le risque de thrombose, évoqué à plusieurs reprises au début de la campagne de vaccination. Les auteurs de cette étude, publiée dans le British Medical Journal, ont analysé les données médicales de 29 millions de primo-vaccinés entre décembre 2020 et avril 2020 et celles de 2 millions de personnes testées positives au Covid-19. Selon leurs conclusions, il existe bien "un risque accru" de développer une thrombose après s'être fait vacciner, mais ce risque est "beaucoup plus faible que celui associé" à une contamination.