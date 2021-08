"DIRECT. Coronavirus en France : bientôt une mutation du variant Delta ? Une rentrée sous tension"

COVID. Dans une interview accordée à Europe 1, Jean-François Delfraissy ne peut pas exclure que le variant Delta puisse muter, rendant la situation sanitaire encore plus compliquée.

Sommaire Dernières infos sur le Covid en France

Cas, morts... Dernier bilan du coronavirus

Situation du Covid en France

Carte du coronavirus en France L'essentiel Les infos du jeudi 26 août Selon les derniers chiffres de l'épidémie du Covid mercredi 25 août, 11 171 malades du Covid-19 sont hospitalisés alors qu'ils étaient 10 171 il y a sept jours, selon les chiffres de Santé publique France (SpF). Le chiffre est toujours au-dessus de la barre des 11 000 patients pris en charge, avec 2 239 patients en soins critiques. Par ailleurs, 93 décès ont été rapportés en 24 heures. Les chiffres ci-dessous.

Sur Europe 1, le président du Conseil scientifique met une nouvelle fois en avant la question délicate de la rentrée scolaire et ne peut pas exclure que le variant Delat devienne un "super variant".

Jean Castex, présent sur l'antenne de RTL a indiqué que la campagne de rappel pour le vaccin contre le Covid serait lancée le 12 septembre dans les Ehpad alors qu'il sera possible de prendre rendez-vous dès début septembre. Par ailleurs, le Premier ministre a indiqué que l'état d'urgence sanitaire serait probablement prolongé en Outre-mer.

En direct

Recevoir nos alertes live !

11:20 - Olivier Véran tiendra un point de presse ce jeudi à 18h30 Le ministre des Solidarités et de la Santé sera de retour devant le pupitre avec un point presse sur la situation sanitaire en France à partir de 18h. Il sera probablement question de la circulation du variant, de la vaccination et de la 3e dose. 10:37 - Des autotests dans les écoles Pour lutter contre la propagation du virus dans les écoles, Jean Castex a rappelé la mise en place des autotests dans les écoles. "Pour les élèves de primaire, on va continuer à surveiller par des tests, à hauteur de 600 000 chaque semaine expliquant que le dépistage allait notamment s’appuyer sur des "autotests" qui vont "être déployés" dans les établissements. Pour les plus grands, "la priorité sera de vacciner". 09:47 - Lancement de la 3e dose le 13 septembre en Ehpad Sur RTL ce jeudi 26 août, Jean Castex a annoncé que la campagne de rappel serait lancée dès le 12 et 13 septembre dans les Ehpad, Matignon annonçant plutôt le 13. Il sera également possible dès septembre de prendre rendez-vous pour les autres personnes de plus de 65 et vulnérables. 25/08/21 - 23:49 - Selon l'OMS, les données sur l'efficacité d'une troisième dose sont insuffisantes [FIN DU DIRECT] Tedros Adhanom Ghebreyesus, le patron de l'OMS, a de nouveau émis des doutes quant à la nécessité et l'efficacité d'une dose de rappel de vaccin anti-Covid, relaient nos confrères de LCI. "Sur la dose de rappel, tout d'abord, ce n'est pas probant en terme d'efficacité, et nous ne savons pas si c'est sans risques", a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse. Mais ce n'est pas tout. Il a également ajouté : "le second problème est que, si certains pays peuvent bénéficier d'une dose de rappel et que d'autres n'administrent même pas la première et la seconde , il s'agit d'un problème moral". 25/08/21 - 23:28 - Le bilan du coronavirus dans la région Auvergne-Rhône-Alpes Selon le dernier bilan du Covid en Auvergne-Rhône-Alpes, le nombre de personnes hospitalisées dans la région était de 1 073 patients le 25 août 2021, avec 80 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 204 malades étaient en réanimation, avec 18 nouvelles entrées dans la journée. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 25 août 2021, à l'échelle régionale, était de 36,5%. Le dernier taux d'incidence mesuré dans la région était de 197,5 cas pour 100 000 habitants, avec une tendance à la baisse. Le R effectif mesuré le 12 août 2021 était de 1,08, signe d'une épidémie en progression. 11 867 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie dans la région, avec 9 décès de plus dans les dernières 24 heures. 25/08/21 - 23:23 - Le bilan du coronavirus dans la région Île-de-France Selon le dernier bilan du Covid en Île-de-France, le nombre de personnes hospitalisées dans la région était de 2054 patients le 25 août 2021, avec 99 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 437 malades étaient en réanimation, avec 30 nouvelles entrées dans la journée. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 25 août 2021, à l'échelle régionale, était de 38,1%. Le dernier taux d'incidence mesuré dans la région était de 180,7 cas pour 100 000 habitants, avec une tendance à la baisse. Le R effectif mesuré le 12 août 2021 était de 1,05, signe d'une épidémie en progression. 20 908 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie dans la région, avec 12 décès de plus dans les dernières 24 heures. 25/08/21 - 23:11 - Martin Hirsch : "90% des patients en réa à l'AP-HP ne sont pas vaccinés" La quatrième vague de coronavirus liée au variant Delta continue de peser sur les hôpitaux de France. "Dans nos réanimations à l’assistance publique, en soins critiques, 90% sont non-vaccinés, 10% sont vaccinés avec souvent d’autres maladies qui expliquent une forme grave", a détaillé Martin Hirsch, le Directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AH-HP), sur le plateau de BFMTV ce mercredi soir. 25/08/21 - 22:47 - Cinq médicaments en train d'être testés Voilà des mois que les scientifiques du monde entier travaillent sur des traitements médicamenteux contre le Covid-19. Si aucun remède "ne fait encore l’unanimité, beaucoup de pistes, souvent très avancées, suscitent l’intérêt de la communauté scientifique", explique Le Parisien. Et d'énumérer "le Ronapreve, l'AZD7742, le Molnupiravir, le XAV-19 et le Tocilizumab (Actemra ou RoActemra)" comme de potentiels traitements. Certains d'entre-eux sont déjà utilisés alors que d'autres sont encore en phase de test. 25/08/21 - 22:35 - Le bilan du coronavirus en Occitanie Selon le dernier bilan du Covid en Occitanie, le nombre de personnes hospitalisées dans la région était de 1272 patients le 25 août 2021, avec 102 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 314 malades étaient en réanimation, avec 31 nouvelles entrées dans la journée. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 25 août 2021, à l'échelle régionale, était de 66,2%. Le dernier taux d'incidence mesuré dans la région était de 317,7 cas pour 100 000 habitants, avec une tendance à la baisse. Le R effectif mesuré le 12 août 2021 était de 1,04, signe d'une épidémie en progression. 4 871 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie dans la région, avec 10 décès de plus dans les dernières 24 heures. 25/08/21 - 22:10 - Gilles Pialoux : "Une épidémie de non-vaccinés" Ce mercredi 25 août 2021, sur le plateau de Jean-Jacques Bourdin, Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Tenon à Paris, a assuré qu'"à l'hôpital, on est à 89-90% de non-vaccinés". Et d'ajouter que, "c'est une épidémie de non-vaccinés, la pression vient des non-vaccinés". 25/08/21 - 21:48 - Une troisième dose pour remonter l'immunité face au variant Delta "Donner une troisième dose permet de remonter l'immunité face au variant Delta d'à peu près 86%, comparé à l'immunité des gens qui n'ont eu que deux doses", a assuré l'immunologue Cyrille Cohen, professeur à l'université Bar-Ilan de Tel-Aviv et membre du Conseil consultatif sur les essais cliniques des vaccins contre le Covid-19, ce mercredi sur franceinfo. 25/08/21 - 21:35 - Le bilan du coronavirus en Corse Selon le dernier bilan du Covid en Corse, le nombre de personnes hospitalisées dans la région était de 71 patients le 25 août 2021, avec 6 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 15 malades étaient en réanimation, avec 2 nouvelles entrées dans la journée. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 25 août 2021, à l'échelle régionale, était de 83,3%. Le dernier taux d'incidence mesuré dans la région était de 342,6 cas pour 100 000 habitants, avec une tendance à la baisse. Le R effectif mesuré le 12 août 2021 était de 1,05, signe d'une épidémie en progression. 223 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie dans la région, avec 1 décès de plus dans les dernières 24 heures. LIRE PLUS

En savoir plus

Selon le dernier bilan de l’épidémie de coronavirus en France, en date du 25 août, 24 853 cas supplémentaires ont été recensés, soit 1 147 de moins qu'hier et 4 699 de moins que mercredi dernier. Du côté des décès, 93 morts sont à déplorer en 24h, Ehpad compris, soit 59 de moins qu'hier et 19 de moins que mercredi dernier. Les hospitalisations diminuent légèrement ce mercredi, avec 883 nouvelles entrées. Soit 262 de plus qu'hier et 153 de moins comparé à mercredi dernier. Enfin, 182admissions en réanimation ont été comptabilisées, soit 32 de moins qu'hier et 117de moins que mercredi dernier. Tous les chiffres :

6 673 336 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 23 706 de plus

113 741 décès au total (Ehpad compris), soit 93 de plus

87 236 décès à l'hôpital, soit 93 de plus

11 171 personnes actuellement hospitalisées, soit 105 de plus

2239 personnes actuellement en réanimation, soit 18 de plus

883 nouveaux admis à l'hôpital (-262) et 182 en réanimation (-32)

404 823 personnes sorties de l'hôpital, soit 682 de plus

Taux de positivité des tests : 3,04%, soit -0,01 point de moins

Taux d'incidence : 216,32 cas/100 000, soit -0,96 point de moins

Santé publique France dresse chaque semaine un rapport plus complet sur le coronavirus en France, généralement publié le jeudi soir. Dans son point épidémiologique, publié jeudi 19 août 2021, pour la semaine 32 (du 9 au 15 août), l'agence dit avoir observé une "augmentation limitée du taux d’incidence (245/100 000, +3%) sur le territoire." Cependant, le même rapport reconnaît "que la situation est en revanche très critique en Martinique et en Guadeloupe, avec des taux d’incidence extrêmement élevés, des capacités hospitalières saturées et un excès important de mortalité. D'ailleurs, les nouvelles hospitalisations de patients représentaient pour cette semaine une augmentation de 9% par rapport à la semaine 31. Aussi, les quelque 1 142 nouvelles admissions en services de soins critiques représentaient une augmentation de 5% sur la même période. Dans le même temps, le gouvernement poursuit sa campagne vaccinale et au 17 août 2021, près de 60% de la population a reçu deux doses de vaccin.

Le nombre de cas de Covid et les indicateurs de l'épidémie toujours en hausse. Le taux d'incidence global en France au 15 août 2021 est de 245 cas pour 100 000 habitants, contre 237 sur la semaine 31 avec correction des données, ce qui représente une hausse de 3%.

Le variant Delta majoritaire. Cette mutation du Covid-19 représente désormais 98,7% des tests séquencés. Le variant est devenu la mutation majoritaire en métropole lors de la semaine 26.

Dans les hôpitaux, les indicateurs étaient toujours en augmentation, mais plus modérée cette semaine, avec 5 207 nouvelles hospitalisations (+9% vs +35% en S31) et 1 142 nouvelles admissions en soins critiques (+5% vs +46% en S31). Le nombre de patients COVID-19 en cours d’hospitalisation atteignait 10 280 (+12%) en S32, dont 1 966 (+14%) en services de soins critiques. Les décès liés à la COVID-19 (à l’hôpital et en ESMS) étaient en augmentation (436, +31%).

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.