"DIRECT. Coronavirus en France : boom épidémique trop grave pour éviter d'autres restrictions ?"

COVID. Les projections sur l'épidémie de coronavirus en France sont assez pessimistes, avec une 6e vague sans doute très rapidement activée sur le territoire à cause du variant Omicron. Le gouvernement songe à imposer un pass sanitaire dans les entreprises.

10:03 - La ministre du Travail rencontre les partenaires sociaux ce lundi Ce lundi 20 décembre, la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion Elisabeth Borne rencontre, dès 11 heures, les partenaires sociaux afin d'"échanger sur ce qui est le plus pertinent à installer dans les entreprises. Et selon quelles modalités", a fait savoir Matignon. Sera notamment discutée la potentielle mise en place du pass sanitaire pour accéder à son lieu de travail, comme c'est déjà le cas pour les personnes travaillant dans les lieux recevant du public - restaurants, cinémas, musées...

09:50 - Hausse des prises de rendez-vous pour une première injection ce week-end Ce dimanche 19 décembre, 26 000 créneaux pour une primo-injection de vaccin contre le Covid-19 ont été réservés sur Doctolib, contre 12 000 le week-end précédent. 95 % des rendez-vous l’ont été par des moins de 65 ans et 35 % par des moins de 25 ans, a détaillé la plateforme de prise et de gestion en ligne de rendez-vous médicaux. Cette ruée sur les première doses fait suite à l'annonce du Premier ministre Jan Castex, ce vendredi, qu’un projet de loi remplaçant le passe sanitaire par un passe vaccinal serait présenté à la rentrée.

09:39 - La ministre de l'Industrie positive au Covid-19 Ce dimanche 19 décembre, la ministre déléguée chargée de l'Industrie Agnès Pannier-Runacher, a annoncé sur Twitter qu'elle avait été testée positive au coronavirus. "Apprenant aujourd'hui que j'étais cas contact, j'ai immédiatement réalisé un test qui s'est révélé être positif au Covid-19. Je m'isole à compter de ce jour et continue d'assurer mes fonctions ministérielles à distance", a-t-elle indiqué. En outre, son cabinet a indiqué que "la ministre n’a pas de symptômes et se porte bien". Et de confirmer : "Elle assurera ses prochains rendez-vous à distance par téléphone et par visioconférence".

09:27 - "Aucune raison d'être anti-vaccin à ARN messager", soutient le Pr Ficher Sur Franceinter, le Pr Fischer a martelé qu'il n'y avait "aucune raison d'être anti-vaccin à ARN messager" : assurant que "cet ARN messager est extrêmement puissant pour induire une réponse immunitaire de façon remarquable, beaucoup mieux, par exemple, que le vaccin antigrippal contre la grippe", il a martelé que "les autres vaccins, fondés sur les protéines et les vecteurs adénoviraux, soit Janssen et AstraZeneca, sont pas mal, mais moins bons." En outre, il a rappelé que "cet ARN messager disparaît du corps dans les deux jours [après la vaccination]. Donc, craindre de potentiels effets indésirables à terme, qu'on n'a jamais observé avec aucun vaccin, n'a pas lieu d'être pour ces vaccins ARN".

09:22 - Tous les 5-11 ans vaccinés dès ce mercredi 22 décembre ? Sur Franceinter, le Pr Fischer, président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, a indiqué : "Nous aurons demain des données sur la sécurité des enfants [américains, qui ont commencé à être vaccinés début novembre] [...] Si l'information est bonne, il est logique de recommander cette vaccination des enfants. Ce serait sûr et pertinent", a-t-il indiqué. Et d'expliquer : "On n'a pas d'inquiétudes a priori mais il est raisonnable que, pour vacciner les enfants, il faut absolument s'assurer qu'il n'y ait pas d'effet indésirable inacceptable". Piur l'instant, les informations dont nous disposons sont essentiellement celles des essais cliniques effectuées sur un nombre limité d'enfants donc insuffisant pour détecter un effet indésirable qui serait de l'ordre de 1/5 000 ou 1/ 10 0000", martelant "je ne suis pas inquiet mais il est indispensable d'avoir cette information avant de donner notre feu verté. Pour rappel, l'exécutif attend toujours l'avis du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale et de la Haute autorité de santé (HAS) avant de décider si tous les 5-11 ans doivent être vaccinés. Pour l'heure, seuls les enfants à risque de faire une forme grave sont concernés par la vaccination contre le Covid-19.

09:19 - Pourquoi ne pas mettre en place la vaccination obligatoire ? "En termes de contrôle, le pass vaccinal permet ce contrôle puisque, si vous voulez avoir une activité sociale, il vous faut présenter ce pass vaccinal", argue le Pr Fischer en réponse à cette question, sur Franceinter. Et d'ajouter : "Le pass vaccinal n'est pas loin de l'obligation vaccinale".

09:18 - "Un respect strict des gestes barrières est indispensable", martèle le Pr Fischer Sur Franceinter, le Pr Fischer a martelé l'importance de maintenir "un respect strict des gestes barrières", afin de ne pas atteindre "le point critique", qui est "d'éviter des hospitalisations supplémentaires".

09:16 - Alain Fischer appelle à la solidarité des Français Sur Franceinter, Alain Fischer a appelé à la solidarité des Français, dans le cadre de son appel à la vaccination et au rappel : "Les personnes non-vaccinées doivent comprendre que c'est d'abord leur propre intérêt [de se faire vacciner] et qu'il y a un minimum de solidarité à mettre en place [...] La sécurité des personnes à risque dépend des autres donc nous devons, nous, personnes qui ne sont pas à risque, nous vacciner pour nous-mêmes et pour eux." Et de conclure : "C'est le minimum de solidarité que nous devons à nos concitoyens fragiles".

09:15 - Le pass vaccinal, "une sorte de semi-confinement des personnes non-vaccinées" "Tous les raisonnables doivent être entrepris pour que la population se vaccine, puisque c'est ainsi qu'on se protège", a justifié, ce 20 décembre sur Franceinter, le Pr Alain Ficher au sujet de la stratégie gouvernementale sur la vaccination et le rappel. "Le pass vaccinal signifie qu'on ne peut pas avoir une activité sociale sans être vacciné parce qu'on risque de se contaminer et de contaminer les autres, ce qui revient à mettre en place une sorte de semi-confinement pour les non-vaccinés", a-t-il également détaillé.

09:10 - Le rappel vaccinal protège "à 70%" contre Omicron, affirme le Pr Ficher Sur Franceinter, le Pr Alain Fischer a martelé l'importance de faire faire son rappel : "Si on a reçu ses deux premières doses et son rappel [de vaccination contre le Covid-19, on est extrêmement bien protégé contre le Delta, à 98 ou 99% contre les formes graves, et on est pas mal protégé contre Omicron, à 70-75% contre l'infection".

09:08 - "Il faut prendre des mesures pour affronter" Omicron, affirme Alain Fischer Le Pr Alain Fischer, invité de Franceinter ce lundi matin, a appelé à "prendre des mesures pour affronter" le variant Omicron, à quelques jours seulement des fêtes de fin d'année.

09:06 - "La vague Delta va être suivie de la vague Omicron" alerte le Pr Fischer Invité de Franceinter ce lundi 20 décembre, le responsable de la coordination de la stratégie vaccinale contre le Covid-19 Alain Fischer a alerté sur l'enchaînement des vagues Delta puis Omicron : "La vague Delta va être suivie de la vague Omicron", a-t-il notamment déclaré.

09:04 - Le régulateur européen se prononcera aujourd'hui sur le vaccin de Novavax Le régulateur européen donnera ce lundi 20 décembre une réponse favorable ou non à la demande d'autorisation du vaccin anti-Covid de Novavax. Pour rappel, ce vaccin utilise une technologie plus classique que celles employées pour les vaccins déjà autorisés dans l'Union européenne. Selon la firme, ceci pourrait réduire le scepticisme parmi les non-vaccinés.