"DIRECT. Coronavirus en France : ça baisse encore, nouvelles recommandations sur les vaccins"

CORONAVIRUS. L'épidémie du coronavirus en France évolue toujours favorablement malgré l'arrêt progressif des mesures, mais selon Arnaud Fontanet, les trois prochaines semaines seront "capitales" pour l'été des Français. De son côté, l'Académie de médecine recommande de rendre la vaccination obligatoire à certaines professions.

BILAN COVID. On dénombre un peu plus de 3500 nouveaux cas de Covid en France selon le bilan de ce mardi 25 mai 2021. Un bilan biaisé encore une fois par le jour férié de la veille...

22:35 - L'épidémie se stabilise, selon le taux de reproduction C'est le fameux "R" qui permet de mesurer le taux de reproduction du coronavirus. S'il dépasse 1, c'est que l'épidémie de Covid-19 progresse. Ce mardi, il est de 0,82. Ce taux confirme la tendance à la baisse des contaminations. Même signal du côté du taux de positivité des tests qui frôle 3,54 environ, ce mardi, contre 3,61 la veille.

22:08 - Variant à Bordeaux : un centre de vaccination éphémère ouvrira ce mercredi Après la découverte d'un variant dit "préoccupant", jeudi 20 mai, dans le quartier Bacalan de Bordeaux, l'heure est désormais à la vaccination. Ce mercredi, un lieu éphémère va ouvrir ses portes dans un centre d'animation du quartier. Le but ? Éviter toute propagation du virus mutant dans le cluster bordelais. Selon France bleu, le centre pourra vacciner jusqu'à 200 personnes par jour, avec le produit Pfizer BioNTech et Moderna. Depuis vendredi 21 mai, sur les 900 personnes testées, une vingtaine de personnes ont été testée positives au sein du quartier Bacalan.

21:36 - Ça va mieux dans les services de réanimation Il y a du mieux ce mardi dans les services de réanimation. Selon les derniers chiffres de l'épidémie, 3 447 personnes se trouvent actuellement en réanimation, soit 49 de moins que la veille. Toutefois, 205 nouvelles admissions ont été recensées en réanimation, ce sont 139 nouveaux patients de plus que lundi 24 mai.

21:04 - "Notre position n'a pas changé", répond le gouvernement à l'Académie de médecine Pas question de rendre le vaccin contre le Covid-19 obligatoire. Ce mardi, l'Académie de médecine a préconisé l'injection nécessaire pour certaines professions. Mais selon une source gouvernementale, au micro de franceinfo, la position du gouvernement "n'a pas changé" sur cette question. Pour l'instant, le vaccin devrait donc rester sur la base du volontariat, même pour les métiers "en contact avec le public", comme le recommandait plus tôt la fondation pour assurer "une immunité collective suffisante pour contrôler l’épidémie".

20:35 - Le nombre des décès dans les hôpitaux repart à la hausse Faut-il craindre un rebond épidémique ? Pour le moment, les derniers chiffres du Covid-19 restent satisfaisants, mais repartent légèrement à la hausse ce mardi. Dans les hôpitaux français, 198 décès liés au coronavirus ont été recensés ces dernières 24 heures. Ce sont 136 de plus qu'hier, et douze de plus par rapport à mardi dernier. Même constat au niveau des admissions dans les établissements hospitaliers qui comptent, ce jour, 796 nouveaux patients Covid-19. Par rapport à hier, ils sont 536 de plus, mais 200 de moins comparé à mardi dernier.

20:05 - 3 155 cas supplémentaires de Covid-19, une légère hausse ce mardi Alors que l'épidémie de coronavirus poursuivait sa chute depuis quelques jours, une légère hausse est constatée ce mardi, selon les derniers chiffres de Data.gouv. Ces dernières 24 heures, 3155 nouvelles personnes ont été contaminées par le coronavirus. Ce sont 926 cas de plus que la veille, mais 14 055 cas de moins que mardi dernier. De plus, si on regarde la moyenne des cas en une semaine, la tendance est à la baisse. Depuis une semaine, 10 709 personnes ont été contaminées en moyenne, contre 12 171 hier.

19:35 - Le vaccin doit devenir obligatoire, selon l'Académie de médecine Pour l'instant, les Français peuvent choisir de se faire vacciner contre le Covid-19, sur la base du volontariat. Mais ce mardi, l'Académie de médecine préconise de rendre obligatoire la vaccination pour certaines professions. Dans un communiqué, des métiers doivent nécessairement recevoir une injection, afin d'atteindre "une immunité collective suffisante pour contrôler l'épidémie". En ligne de mire, les professions concernées sont celle "comportant un contact avec le public, notamment dans les secteurs du commerce de détail, de la restauration, de l’hôtellerie, des établissements culturels et du sport". Mais pas seulement. Le secteur de la santé, de la sécurité, des services d'approvisionnement et la fonction publique sont également concernés. Par ailleurs, l'Académie de médecine recommande également une vaccination obligatoire pour les étudiants avant "la rentrée universitaire 2021".

19:05 - Le pass sanitaire.. même chez les enfants ? C'est officiel, le pass sanitaire fera son entrée dès le 1er juillet. Le nouvel outil européen pourrait devenir obligatoire pour se rendre dans des évènements et pour voyager à l'international. Certificat vaccinal, test PCR négatif et test sérologique... le pass sanitaire va offrir plusieurs fonctions utiles au quotidien. Mais celui-ci deviendra-t-il obligatoire également chez les enfants ? Non, répond le secrétaire d'État chargé au tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne. "En dessous de 11 ans, on n'est pas concerné : on travaille sur l'idée que le pass sanitaire ne s'applique pas aux enfants de moins de 11 ans", rappelait-il début mai, au micro de RTL. Et d'ajouter : "En revanche, pour les ados, au-delà de 11 ans, le test est une modalité du pass sanitaire". Car pour le moment, la vaccination n'est autorisée qu'aux mineurs de 16 à 18 ayant des comorbidités. Les plus jeunes ne pourront donc pas tous être vaccinés d'ici l'été.

18:35 - Immunité collective : qu'est-ce que c'est ? Comment l'atteindre ? L'institut Pasteur définit l'immunité collective comme "le pourcentage d'une population donnée qui est immunisée/protégée contre une infection à partir duquel un sujet infecté introduit dans cette population va transmettre le pathogène à moins d'une personne en moyenne, amenant de fait l'épidémie à l'extinction, car le pathogène rencontre trop de sujets protégés. Cette immunité de groupe, ou collective, peut être obtenue par l'infection naturelle ou par la vaccination (s'il existe un vaccin bien entendu)."

18:02 - La vaccination obligatoire : une nécessité pour atteindre l'immunité collective ? Selon l'Académie nationale de médecine, les gestes barrières ne pourront pas sur le long terme permettre de contenir l'épidémie et seule la vaccination permettra de l'endiguer. Or, d'après l'Académie, "le dynamisme de la campagne [de vaccination] va se heurter à l'obstacle des hésitants et des opposés à la vaccination", qui représentent environ 30% des Français. Sans rendre la vaccination obligatoire, il serait donc "très difficile d'obtenir avant la fin de l'été un taux de couverture vaccinale qui assurerait une immunité collective suffisante pour contrôler l'épidémie, soit 90% de la population adulte ou 80% de la population totale (enfants inclus)".

17:46 - L'Académie de médecine préconise une vaccination obligatoire pour les enfants L'Académie nationale de médecine a estimé ce mardi 25 mai nécessaire de rendre le vaccin contre le Covid-19 obligatoire pour de certaines professions, ainsi que pour les enfants et adolescents, sans quoi elle estime qu'il ne serait pas possible d'atteindre "une immunité collective suffisante pour contrôler l'épidémie". Selon l'Académie de médecine, "avec un taux d'efficacité de 90% à 95% contre les formes graves de Covid-19, les vaccins actuellement homologués en France (...) remplissent les conditions qui permettent de recourir à l'obligation vaccinale", comme le rapporte France Bleu.

16:07 - Le vaccin Moderna efficace pour les 12-17 ans ? Après Pfizer, c'est aujourd'hui le laboratoire Moderna qui publie les résultats d'une étude semblant indiquer "une haute efficacité" de son produit, avec "une efficacité vaccinale de 93% observée chez les participants", deux semaines après la première injection. La société américaine prévoit de déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché "début juin" aux Etats-Unis, où le vaccin Pfizer/BioNTech est déjà autorisé pour les adolescents à partir de 12 ans.

15:08 - Derniers scénarios de l'Institut Pasteur : quel été en vue ? L'Institut Pasteur est plutôt confiant quant à l'évolution de l'épidémie du coronavirus en France, mais n'exclut pas la possibilité d'une nouvelle vague de l'épidémie. Voici les conclusions de leur dernière modélisation : "L’accélération de la décrue de l’épidémie et de la vaccination observée ces dernières semaines nous place dans des conditions favorables pour l’été. Pour éviter un risque de rebond épidémique cet été, il est préférable que la décrue actuelle des infections et hospitalisations soit maintenue pendant encore quelques semaines et que le rythme actuel de vaccination soit maintenu ou augmenté. Sous ces conditions, un niveau bas d’infections au démarrage de l’été permettrait d’absorber une hausse possible des infections durant l’été; le relâchement se ferait à un moment où une plus grande proportion de Français auraient été vaccinés. Dans tous les scénarios explorés, s’il y a un rebond lié au variant B.1.1.7 durant l’été, on s’attend à ce qu’il soit plus petit que la 3ème vague de la pandémie."

14:17 - Provence-Alpes-Côte-d'Azur : les derniers chiffres de l'épidémie du coronavirus Selon le dernier bilan du Covid en Provence-Alpes-Côte d'Azur, le nombre de personnes hospitalisées dans la région était de 1836 patients le 24 mai 2021, avec 18 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 320 malades étaient en réanimation, avec 11 nouvelles entrées dans la journée. Le taux d'occupation des lits de réanimation en PACA au 24 mai 2021, était de 69,6%. Le dernier taux d'incidence mesuré dans la région était de 81,6 cas pour 100 000 habitants, avec une tendance à la baisse. Le R effectif mesuré le 20 mai 2021 était de 0,62, signe d'une épidémie en régression. 7 869 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie dans la région, avec 8 décès de plus dans les dernières 24 heures.