"DIRECT. Coronavirus en France : ça monte à l'hôpital, à quoi s'attendre ?"

COVID. Les vagues de contamination créées par Omicron et Delta continuent de faire pression sur l'hôpital en France, entrainant près de 272 000 nouvelles contaminations au coronavirus en 24h, plus de 20 000 nouvelles hospitalisations et près de 300 décès pour Covid-19. L'exécutif voit les débats sur le projet de loi pass vaccinal être une nouvelle fois suspendus, après des propos polémiques d'Emmanuel Macron.

10:18 - Omicron, "trois fois plus contagieux" que Delta ? Dans la nuit, le centre de contrôle des maladies américain (CDC) a annoncé, au cours d'une conférence de presse, que, selon ses premières observations, le variant Omicron serait trois fois plus contagieux que son prédécesseur, Delta. Basant cette déclaration sur des études publiées par l'université japonaise d'Hokkaido, le CDC précise estimer le taux de reproduction d'Omicron 3,19 fois supérieur à celui de Delta. 10:07 - L'examen du projet de loi pass vaccinal, une nouvelle fois suspendu la nuit dernière, reprendra ce mercredi Conséquence des propos polémiques d'Emmanuel Macron, qui affirmait dans une interview du Parisien avoir "très envie" "d'emmerder les Français" : l'Assemblée nationale a décidé de suspendre, une nouvelle fois, l'examen du projet de loi pass vaccinal. Les débats devraient reprendre ce mercredi à 15h. 09:56 - Le patron du CHU de Guadeloupe agressé Plusieurs membres de la direction du centre hospitalier universitaire (CHU) de Guadeloupe, dont son directeur général, ont dû être évacués de leurs bureaux hier. Ils avaient été assiégés par des militants opposés à la vaccination obligatoire pour les soignants. Auprès de l'AFP, Gérard Colleton, le DG du CHU de Guadeloupe, a précisé : "J'ai été extrait avec un coup de poing dans les côtes et un énorme coup sur la tête, j'ai perdu connaissance pendant 10 secondes, je pense". Les militants réclamaient notamment le versement des salaires des agents suspendus pour non-vaccination.

Selon les dernières données de Santé publique France, communiquées, mardi 4 janvier, la moyenne sur sept jours continue de progresser et dépasse les 180 000 nouveaux cas. Ces dernières 24 heures, 293 personnes sont décédées des suites du Covid-19 à l'hôpital. Le taux d'incidence a une nouvelle fois augmenté ces dernières 24 heures et est désormais de 1 698,66 nouvelles contaminations pour 100 000 habitants, soit 17,91 points de plus que la veille. Voici le bilan détaillé :

10 589 505 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 271 686 de plus

124 563 décès au total (Ehpad compris), soit 293 de plus

97 424 décès à l'hôpital, soit 293 de plus

27 139 décès en Ehpad (non actualisé)

20 186 personnes actuellement hospitalisées, soit 580 de plus

3 665 personnes actuellement en réanimation, soit 11 de plus

2 881 nouveaux admis à l'hôpital (+721) et 460 en réanimation (+108)

465 820 personnes sorties de l'hôpital, soit 1957 de plus

Taux de positivité des tests : 16,77%, soit 0,13 point de plus

Taux d'incidence : 1698,66 cas/100 000, soit 17,91 point de plus

Selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France (SPF), publié jeudi 30 décembre, "la forte accélération de la circulation du SARS-CoV-2 avec une progression importante du variant Omicron maintenant majoritaire". En moyenne, le taux d'incidence était de 833 cas positifs pour 100 000 habitants dans bon nombre de régions - le taux d'incidence a donc dépassé ceux des pics des 2e, 3e et 4e vague.

En métropole, le taux d’incidence augmente en semaine 51 et passe à 833 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 554 en S50, soit +13%). Le taux de positivité aux tests était en hausse (8,7 %, vs 6,8 % en S50).

augmente en semaine 51 et passe à 833 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 554 en S50, soit +13%). Le taux de positivité aux tests était en hausse (8,7 %, vs 6,8 % en S50). Le nombre d’hospitalisations restent stables. Les indicateurs par date d'admission faisaient état de 7 621 nouvelles hospitalisations en S51 et 1 719 nouvelles admissions en services de soins critiques.

Les indicateurs par date d'admission faisaient état de 7 621 nouvelles hospitalisations en S51 et 1 719 nouvelles admissions en services de soins critiques. Le variant Omicron du coronavirus est désormais majoritaire en France, identifié à 62,4 % des tests par séquençage, alors qu'il ne représentait que 15% en semaine 50.

identifié à 62,4 % des tests par séquençage, alors qu'il ne représentait que 15% en semaine 50. La vaccination contre le Covid-19 progresse encore : au 28 décembre 2021, la couverture vaccinale à partir de vaccin anti-Covid était estimée à 78,7% de la population pour au moins une dose. Chez les 65 ans et plus, 87,9% s'étaient fait injecter une dose de rappel.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.